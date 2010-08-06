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Уточнення щодо роботи моряком: не все так просто і так гарно. Матрос 1-го або 2-го класу («низова робота») отримує зовсім невеликі гроші: 1200…1400$ на місяць (ділити на 2 в перерахунку на рік, тому що «контракт» в середньому продовжується 6 місяців.) Крім того: ніякого пива, горілки та жінок всі 6 місяців. Правда, добре годують. Авіаперельоти по всьому світу та готелі у місце зміни екіпажу - за рахунок судновласника (це як бонус). Щоби отримати посаду з першої «пʼятірки», треба і фахівцем бути, і отримати купу всіляких дипломів та Свідоцтв. Не один рік стажу. Зараз вже другий місяць у поході приятель: щоби попасти на судно на посаду старшого механіка (а це третя на судні посада), роздав в Одесі хабарів 2500$. Зараз тут: https://www.marinetraffic.com/en/ais/de ... l:SATURNIA
P.S. Жінка його зараз трохи відпочиває в Белеку в готелі 5*. Говорив телефоном годину тому: подобається їй.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 18 лис, 2023 22:43, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Уточнення щодо роботи моряком: не все так просто і так гарно. Матрос 1-го або 2-го класу («низова робота») отримує зовсім невеликі гроші: 1200…1400$ на місяць (ділити на 2 в перерахунку на рік, тому що «контракт» в середньому продовжується 6 місяців.) Крім того: ніякого пива, горілки та жінок всі 6 місяців. Правда, добре годують. Авіаперельоти по всьому світу та готелі у місце зміни екіпажу - за рахунок судновласника (це як бонус). Щоби отримати посаду з першої «пʼятірки», треба і фахівцем бути, і отримати купу всіляких дипломів та Свідоцтв. Не один рік стажу. Зараз вже другий місяць у поході приятель: щоби попасти на судно на посаду старшого механіка (а це третя на судні посада), роздав в Одесі хабарів 2500$. Зараз тут: https://www.marinetraffic.com/en/ais/de ... l:SATURNIA
До 10 000$ на місяць. Він чого і роздав одеситам 2500$ бо все пропонували щось «погане»: як не 6000$, так 7000$. То мало. Не тому, що жадібний, а тому що ходить тільки на балкерах - таке судно має довжину по 300 м і дуже складне в роботі. В попередні роки такі балкери вивозили за 1 раз по 70 000 тон зерна з Чорноморська. Рейси були зазвичай на Саудівську Аравію - то казкові рейси: не стільки в морі/океані, скільки під розвантаженням стояли.
akurt написав:Уточнення щодо роботи моряком: не все так просто і так гарно. Матрос 1-го або 2-го класу («низова робота») отримує зовсім невеликі гроші: 1200…1400$ на місяць (ділити на 2 в перерахунку на рік, тому що «контракт» в середньому продовжується 6 місяців.) Крім того: ніякого пива, горілки та жінок всі 6 місяців. Правда, добре годують. Авіаперельоти по всьому світу та готелі у місце зміни екіпажу - за рахунок судновласника (це як бонус). Щоби отримати посаду з першої «пʼятірки», треба і фахівцем бути, і отримати купу всіляких дипломів та Свідоцтв. Не один рік стажу. Зараз вже другий місяць у поході приятель: щоби попасти на судно на посаду старшого механіка (а це третя на судні посада), роздав в Одесі хабарів 2500$. Зараз тут: https://www.marinetraffic.com/en/ais/de ... l:SATURNIA
Стар мех цілком з 8 куе в місяць може мати.
Знайомий, з тайтлом Captain OIM (я, чесно, не гребу шо то) заробляв 200куо на рік, потім пішов собі на ранню "пенсію" Українець, так собі і живе в Одесі
Толкові моряки довго не сидять на 1-2 куе. Знаю по Херсону. Всі хто з головою паралельно вчились заочно в херсонській морехідці, їх дружини за них здавали сесії (заносили гроші) , з вже кращим дипломом йшли по карʼєрі вище і швидко виходили на 8-10 куе. Але ясно що не всі. Хтось залишався на дні. А хтось і кидав .
Може бути. Стандарт для капітана: 15000$ на місяць. Контракт може бути 6-8-10 місяців на рік. Ще є особлива каста: це капітан та старший механік, які ведуть судно з верфі у перший рейс. Там все не просто, верф може бути десь у Китаї, перший перехід через Індійський океан і далі - і виявляються всі проблеми побудови судна. А побудоване в Китаї судно мало чим відрізняється - як мені такий стармех розказував - від китайського авто: то там проблема вилізла, то там. І все - посеред океану.
Hotab написав:Толкові моряки довго не сидять на 1-2 куе. Знаю по Херсону. Всі хто з головою паралельно вчились заочно в херсонській морехідці, їх дружини за них здавали сесії (заносили гроші) , з вже кращим дипломом йшли по карʼєрі вище і швидко виходили на 8-10 куе. Але ясно що не всі. Хтось залишався на дні. А хтось і кидав .
Так і є. Чиста правда і точність. Знаю одного - йому вже за 40, в морі провів вже років 20 і вище матроса 1-го класу не піднявся. Не получається. Правда, має 4-х дітей. Теща його мені казала, що вище за 1200$ на місяць не піднявся і вже не підніметься.
Hotab написав:Толкові моряки довго не сидять на 1-2 куе. Знаю по Херсону. Всі хто з головою паралельно вчились заочно в херсонській морехідці, їх дружини за них здавали сесії (заносили гроші) , з вже кращим дипломом йшли по карʼєрі вище і швидко виходили на 8-10 куе. Але ясно що не всі. Хтось залишався на дні. А хтось і кидав .
Так і є. Чиста правда і точність. Знаю одного - йому вже за 40, в морі провів вже років 20 і вище матроса 1-го класу не піднявся. Не получається. Правда, має 4-х дітей. Теща його мені казала, що вище за 1200$ на місяць не піднявся і вже не підніметься.
Як, для матроса якось мало. В мене кум починав з матроса років 20 тому, вже штуцерок тоді був. Зара другий помічник стармеха на контейнеровозі. Остаане що, Чув було 4800, але кожен місяць, не залежно, чи дома, чи в плаванні.
akurt , проте не можна не сказати про те, що ті, хто заробляють там 8+ куе - це зовсім не обовʼязково керівники в білих рукавичках. Мій знайомий саме з такою зп по ночам (бо на судні нема дня і ночі, чергування є завжди) тааак там в мастилі ковиряє двигуни… і так як ранг у нього високий, він має знати все і показувати молоді. Навчати її. Найскладніші поломки - його. Зате в Херсоні це поважна людина. Туарег міняється відразу, як виходить остання модель. Перед війною чи не перший останньої моделі в Україні Туарег приїхав з заводу саме до нього. Величезний будинок почав будувати (бо сімʼя велика) в Херсоні на околиці. Нажаль війна всі плани і мрії поламала.