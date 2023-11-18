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Другий абзац - повна та точна правда. Це особлива професія: судновласник ризикує власністю, яка коштує мільйони доларів+вантаж+життя моряків+репутація. Тому підбирають професіоналів. І платять добре. Багато залежить від самого судна: сучасні двигуни такі складні, що усім керує компʼютер, персонал тільки контролює. В разі проблем прилетить гвинтокрил з спецбригадою, без якої персонал судна не має права втручатися в роботу/ремонт головних двигунів. Як сказав мені один старший механік: «…якщо на судні все гаразд, то капітан ніколи не бачить старшого механіка. Згадає про його наявність, якщо в душ не приходить гаряча вода».
akurt написав:Другий абзац - повна та точна правда. Це особлива професія: судновласник ризикує власністю, яка коштує мільйони доларів+вантаж+життя моряків+репутація. Тому підбирають професіоналів. І платять добре. Багато залежить від самого судна: сучасні двигуни такі складні, що усім керує компʼютер, персонал тільки контролює. В разі проблем прилетить гвинтокрил з спецбригадою, без якої персонал судна не має права втручатися в роботу/ремонт головних двигунів. Як сказав мені один старший механік: «…якщо на судні все гаразд, то капітан ніколи не бачить старшого механіка. Згадає про його наявність, якщо в душ не приходить гаряча вода».
пан Акурт працював капітаном чи штурманом судна? Навіщо ви переказуєте чужі байки????
Ходят разговоры о большом расколе на рынке жилья в США, поскольку новых покупателей подавляют 8%-ные ставки по ипотечным кредитам, в то время как предыдущие с благодарностью цепляются за кредиты под ставку менее 3% . В этой истории отсутствует третья, еще более удачливая группа: быстро растущее число американцев, которые полностью владеют своими домами.
Доля домов в США, не имеющих ипотеки, подскочила на 5 процентных пунктов с 2012 по 2022 год, достигнув рекордных 40%. Более половины этих владельцев достигли пенсионного возраста. Свобода от ипотечных долгов дает им возможность стареть на месте или переехать в более солнечные края . ........ По данным Бюро переписи населения, включая арендуемую недвижимость, из 4,1 миллиона новых домов, построенных в США с начала пандемии по 2022 год, 29% пришлось на Флориду и Техас. В обоих штатах доля полностью оплаченных домов превышает 43%.
Штатом с наибольшей долей домов, находящихся в полной собственности, является Западная Вирджиния, почти 53%. По данным Zillow Group Inc, средняя цена дома там в октябре составила $157 498, что является самой низкой ценой среди всех штатов.
Справедливости ради, стоит отметить, что Флорида - традиционный пенсионный штат был как минимум до недавнего времени. С вполне демократичными ценами на дома. Но события связанные с ковидом, а еще более с блм погромами, сподвигли белое население в том числе НЙ переехать во Флориду. И на этом фоне цены на дома несколько хорошо выросли. В самом НЙ цены несколько присели или как минимум не росли. То есть, ситуация выглядит таким образом, что люди выплачивали мортгиджи в НЙ и в какой-то момент эквити в их объектах вполне хватало на то, чтобы купить за кэш дом во Флориде. Среди бывших "наших" также распространено владеть в мортгидж недвигой в НЙ и Флориде. Флорида сдается и растет в цене, а до недавнего времени и НЙ рос в цене (вроде опять всплеск или начало роста). Потом продается недвижимость в НЙ и пенсия проживается во Флориде с очень неплохой суммой на счете. Сдавать в НЙ - плохая идея, как я понял. Законы настолько заточены на права арендаторов, что можно год и больше выкуривать неплатящего арендатора и если чуть что не так, то еще и виноватым остаться. Сейчас приняты новые законы по краткосрочной аренде направленные против эйрбиэнби, имеющие своей целью вынудить лендлордов выйти на рынок долгосрочной аренды, но последние предпочитают продавать или снять с рента вообще, чем ввязываться в долгосрочный рент.
Faceless написав:........... Це було зроблено не в інтересах зручності населення чи якоїсь далекоглядної стратегії.
Это Ваша трактовка, вытекающая исключительно из Ваших идеологических взглядов. Сомневаюсь, что Вы сможете её хоть как-то подтвердить. Вы уверены в её правильности? А я, в частности, помню такие объяснения и обоснования отказа от массового автомобиля в пользу общественного транспорта ещё в 60-е. Позже эта политика началась смягчаться для того, чтобы населению было куда деть деньги.
Все вписується в загальну концепцію, що будували при совку - мінімізація автономності громадян, повна залежність від держ послуг. Спочатку взагалі ідея була, щоб всі харчувалися переважно в громадських столовках.
Была такая идея. Умерла, практически не родившись. Как и многие другие. Уже упоминал здесь теорию "стакана воды".
А масовим персональный транспорт в срср не став би ніколи за перманентного дефіциту і цінової політики, авто було недоступне в квадраті, і через дефіцит, черги, і через фантастичні, як на пересічного громадянина, ціни на них.
Не видите противоречия - с одной стороны, Вы говорите: "фантастичні, як на пересічного громадянина, ціни", с другой стороны, "дефіцит, черги"? Не бывает черг и дефицита при фантастических ценах.