Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1532153315341535 Додано: Суб 18 лис, 2023 23:40 Другий абзац - повна та точна правда.

Це особлива професія: судновласник ризикує власністю, яка коштує мільйони доларів+вантаж+життя моряків+репутація.

Тому підбирають професіоналів. І платять добре.

Багато залежить від самого судна: сучасні двигуни такі складні, що усім керує компʼютер, персонал тільки контролює.

В разі проблем прилетить гвинтокрил з спецбригадою, без якої персонал судна не має права втручатися в роботу/ремонт головних двигунів.

Як сказав мені один старший механік: «…якщо на судні все гаразд, то капітан ніколи не бачить старшого механіка. Згадає про його наявність, якщо в душ не приходить гаряча вода». akurt

Повідомлень: 8682 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3376 раз. Подякували: 1177 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 лис, 2023 23:50 akurt написав: Другий абзац - повна та точна правда.

Це особлива професія: судновласник ризикує власністю, яка коштує мільйони доларів+вантаж+життя моряків+репутація.

Тому підбирають професіоналів. І платять добре.

Багато залежить від самого судна: сучасні двигуни такі складні, що усім керує компʼютер, персонал тільки контролює.

В разі проблем прилетить гвинтокрил з спецбригадою, без якої персонал судна не має права втручатися в роботу/ремонт головних двигунів.

Як сказав мені один старший механік: «…якщо на судні все гаразд, то капітан ніколи не бачить старшого механіка. Згадає про його наявність, якщо в душ не приходить гаряча вода». Другий абзац - повна та точна правда.Це особлива професія: судновласник ризикує власністю, яка коштує мільйони доларів+вантаж+життя моряків+репутація.Тому підбирають професіоналів. І платять добре.Багато залежить від самого судна: сучасні двигуни такі складні, що усім керує компʼютер, персонал тільки контролює.В разі проблем прилетить гвинтокрил з спецбригадою, без якої персонал судна не має права втручатися в роботу/ремонт головних двигунів.Як сказав мені один старший механік: «…якщо на судні все гаразд, то капітан ніколи не бачить старшого механіка. Згадає про його наявність, якщо в душ не приходить гаряча вода». пан Акурт працював капітаном чи штурманом судна?

Навіщо ви переказуєте чужі байки???? пан Акурт працював капітаном чи штурманом судна?Навіщо ви переказуєте чужі байки???? Frant

Повідомлень: 23525 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1608 раз. Подякували: 2505 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 лис, 2023 00:05 ЛАД написав: Для Denik:

Ходят разговоры о большом расколе на рынке жилья в США, поскольку новых покупателей подавляют 8%-ные ставки по ипотечным кредитам, в то время как предыдущие с благодарностью цепляются за кредиты под ставку менее 3% . В этой истории отсутствует третья, еще более удачливая группа: быстро растущее число американцев, которые полностью владеют своими домами.



Доля домов в США, не имеющих ипотеки, подскочила на 5 процентных пунктов с 2012 по 2022 год, достигнув рекордных 40%. Более половины этих владельцев достигли пенсионного возраста. Свобода от ипотечных долгов дает им возможность стареть на месте или переехать в более солнечные края .

........

По данным Бюро переписи населения, включая арендуемую недвижимость, из 4,1 миллиона новых домов, построенных в США с начала пандемии по 2022 год, 29% пришлось на Флориду и Техас. В обоих штатах доля полностью оплаченных домов превышает 43%.



Штатом с наибольшей долей домов, находящихся в полной собственности, является Западная Вирджиния, почти 53%. По данным Zillow Group Inc, средняя цена дома там в октябре составила $157 498, что является самой низкой ценой среди всех штатов.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-11-17/amid-high-mortgage-rates-higher-share-of-americans-outright-own-homes?fromMostRead=true Для



Справедливости ради, стоит отметить, что Флорида - традиционный пенсионный штат был как минимум до недавнего времени.

С вполне демократичными ценами на дома.

Но события связанные с ковидом, а еще более с блм погромами, сподвигли белое население в том числе НЙ переехать во Флориду.

И на этом фоне цены на дома несколько хорошо выросли.

В самом НЙ цены несколько присели или как минимум не росли.

То есть, ситуация выглядит таким образом, что люди выплачивали мортгиджи в НЙ и в какой-то момент эквити в их объектах вполне хватало на то, чтобы купить за кэш дом во Флориде.

Среди бывших "наших" также распространено владеть в мортгидж недвигой в НЙ и Флориде.

Флорида сдается и растет в цене, а до недавнего времени и НЙ рос в цене (вроде опять всплеск или начало роста). Потом продается недвижимость в НЙ и пенсия проживается во Флориде с очень неплохой суммой на счете.

Сдавать в НЙ - плохая идея, как я понял. Законы настолько заточены на права арендаторов, что можно год и больше выкуривать неплатящего арендатора и если чуть что не так, то еще и виноватым остаться.

Сейчас приняты новые законы по краткосрочной аренде направленные против эйрбиэнби, имеющие своей целью вынудить лендлордов выйти на рынок долгосрочной аренды, но последние предпочитают продавать или снять с рента вообще, чем ввязываться в долгосрочный рент. Справедливости ради, стоит отметить, что Флорида - традиционный пенсионный штат был как минимум до недавнего времени.С вполне демократичными ценами на дома.Но события связанные с ковидом, а еще более с блм погромами, сподвигли белое население в том числе НЙ переехать во Флориду.И на этом фоне цены на дома несколько хорошо выросли.В самом НЙ цены несколько присели или как минимум не росли.То есть, ситуация выглядит таким образом, что люди выплачивали мортгиджи в НЙ и в какой-то момент эквити в их объектах вполне хватало на то, чтобы купить за кэш дом во Флориде.Среди бывших "наших" также распространено владеть в мортгидж недвигой в НЙ и Флориде.Флорида сдается и растет в цене, а до недавнего времени и НЙ рос в цене (вроде опять всплеск или начало роста). Потом продается недвижимость в НЙ и пенсия проживается во Флориде с очень неплохой суммой на счете.Сдавать в НЙ - плохая идея, как я понял. Законы настолько заточены на права арендаторов, что можно год и больше выкуривать неплатящего арендатора и если чуть что не так, то еще и виноватым остаться.Сейчас приняты новые законы по краткосрочной аренде направленные против эйрбиэнби, имеющие своей целью вынудить лендлордов выйти на рынок долгосрочной аренды, но последние предпочитают продавать или снять с рента вообще, чем ввязываться в долгосрочный рент. rjkz

Повідомлень: 15744 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8090 раз. Подякували: 4958 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 лис, 2023 00:34 Faceless написав: ...........

Це було зроблено не в інтересах зручності населення чи якоїсь далекоглядної стратегії. ...........Це було зроблено не в інтересах зручності населення чи якоїсь далекоглядної стратегії.

Это Ваша трактовка, вытекающая исключительно из Ваших идеологических взглядов. Сомневаюсь, что Вы сможете её хоть как-то подтвердить. Вы уверены в её правильности?

А я, в частности, помню такие объяснения и обоснования отказа от массового автомобиля в пользу общественного транспорта ещё в 60-е. Позже эта политика началась смягчаться для того, чтобы населению было куда деть деньги.



Все вписується в загальну концепцію, що будували при совку - мінімізація автономності громадян, повна залежність від держ послуг. Спочатку взагалі ідея була, щоб всі харчувалися переважно в громадських столовках.

Была такая идея. Умерла, практически не родившись. Как и многие другие. Уже упоминал здесь теорию "стакана воды".



А масовим персональный транспорт в срср не став би ніколи за перманентного дефіциту і цінової політики, авто було недоступне в квадраті, і через дефіцит, черги, і через фантастичні, як на пересічного громадянина, ціни на них.

Не видите противоречия - с одной стороны, Вы говорите: "фантастичні, як на пересічного громадянина, ціни", с другой стороны, "дефіцит, черги"?

Не бывает черг и дефицита при фантастических ценах. Это Ваша трактовка, вытекающая исключительно из Ваших идеологических взглядов. Сомневаюсь, что Вы сможете её хоть как-то подтвердить. Вы уверены в её правильности?А я, в частности, помню такие объяснения и обоснования отказа от массового автомобиля в пользу общественного транспорта ещё в 60-е. Позже эта политика началась смягчаться для того, чтобы населению было куда деть деньги.Была такая идея. Умерла, практически не родившись. Как и многие другие. Уже упоминал здесь теорию "стакана воды".Не видите противоречия - с одной стороны, Вы говорите: "фантастичні, як на пересічного громадянина, ціни", с другой стороны, "дефіцит, черги"?Не бывает черг и дефицита при фантастических ценах. ЛАД 2 Повідомлень: 26472 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5179 раз. Подякували: 4815 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1532153315341535 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор