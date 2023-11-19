Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Другий абзац - повна та точна правда. Це особлива професія: судновласник ризикує власністю, яка коштує мільйони доларів+вантаж+життя моряків+репутація. Тому підбирають професіоналів. І платять добре. Багато залежить від самого судна: сучасні двигуни такі складні, що усім керує компʼютер, персонал тільки контролює. В разі проблем прилетить гвинтокрил з спецбригадою, без якої персонал судна не має права втручатися в роботу/ремонт головних двигунів. Як сказав мені один старший механік: «…якщо на судні все гаразд, то капітан ніколи не бачить старшого механіка. Згадає про його наявність, якщо в душ не приходить гаряча вода».
Ходят разговоры о большом расколе на рынке жилья в США, поскольку новых покупателей подавляют 8%-ные ставки по ипотечным кредитам, в то время как предыдущие с благодарностью цепляются за кредиты под ставку менее 3% . В этой истории отсутствует третья, еще более удачливая группа: быстро растущее число американцев, которые полностью владеют своими домами.
Доля домов в США, не имеющих ипотеки, подскочила на 5 процентных пунктов с 2012 по 2022 год, достигнув рекордных 40%. Более половины этих владельцев достигли пенсионного возраста. Свобода от ипотечных долгов дает им возможность стареть на месте или переехать в более солнечные края . ........ По данным Бюро переписи населения, включая арендуемую недвижимость, из 4,1 миллиона новых домов, построенных в США с начала пандемии по 2022 год, 29% пришлось на Флориду и Техас. В обоих штатах доля полностью оплаченных домов превышает 43%.
Штатом с наибольшей долей домов, находящихся в полной собственности, является Западная Вирджиния, почти 53%. По данным Zillow Group Inc, средняя цена дома там в октябре составила $157 498, что является самой низкой ценой среди всех штатов.
Справедливости ради, стоит отметить, что Флорида - традиционный пенсионный штат был как минимум до недавнего времени. С вполне демократичными ценами на дома. Но события связанные с ковидом, а еще более с блм погромами, сподвигли белое население в том числе НЙ переехать во Флориду. И на этом фоне цены на дома несколько хорошо выросли. В самом НЙ цены несколько присели или как минимум не росли. То есть, ситуация выглядит таким образом, что люди выплачивали мортгиджи в НЙ и в какой-то момент эквити в их объектах вполне хватало на то, чтобы купить за кэш дом во Флориде. Среди бывших "наших" также распространено владеть в мортгидж недвигой в НЙ и Флориде. Флорида сдается и растет в цене, а до недавнего времени и НЙ рос в цене (вроде опять всплеск или начало роста). Потом продается недвижимость в НЙ и пенсия проживается во Флориде с очень неплохой суммой на счете. Сдавать в НЙ - плохая идея, как я понял. Законы настолько заточены на права арендаторов, что можно год и больше выкуривать неплатящего арендатора и если чуть что не так, то еще и виноватым остаться. Сейчас приняты новые законы по краткосрочной аренде направленные против эйрбиэнби, имеющие своей целью вынудить лендлордов выйти на рынок долгосрочной аренды, но последние предпочитают продавать или снять с рента вообще, чем ввязываться в долгосрочный рент.
Faceless написав:........... Це було зроблено не в інтересах зручності населення чи якоїсь далекоглядної стратегії.
Это Ваша трактовка, вытекающая исключительно из Ваших идеологических взглядов. Сомневаюсь, что Вы сможете её хоть как-то подтвердить. Вы уверены в её правильности? А я, в частности, помню такие объяснения и обоснования отказа от массового автомобиля в пользу общественного транспорта ещё в 60-е. Позже эта политика началась смягчаться для того, чтобы населению было куда деть деньги.
Все вписується в загальну концепцію, що будували при совку - мінімізація автономності громадян, повна залежність від держ послуг. Спочатку взагалі ідея була, щоб всі харчувалися переважно в громадських столовках.
Была такая идея. Умерла, практически не родившись. Как и многие другие. Уже упоминал здесь теорию "стакана воды".
А масовим персональный транспорт в срср не став би ніколи за перманентного дефіциту і цінової політики, авто було недоступне в квадраті, і через дефіцит, черги, і через фантастичні, як на пересічного громадянина, ціни на них.
Не видите противоречия - с одной стороны, Вы говорите: "фантастичні, як на пересічного громадянина, ціни", с другой стороны, "дефіцит, черги"? Не бывает черг и дефицита при фантастических ценах.
ЛАД написав:Не видите противоречия - с одной стороны, Вы говорите: "фантастичні, як на пересічного громадянина, ціни", с другой стороны, "дефіцит, черги"? Не бывает черг и дефицита при фантастических ценах.
Якщо обсяги виробництва і продажів, і ціни, централізовано регулюються (як то і було в срср) - це можливо. Неможливо це в ринкових умовах, але в срср ринку і не було. Теорія "склянки води" була просто однією з маргінальних теорій комуняк-ідеалістів (нк знаю як краще назвати). Ідея всіх підсадити на громадське харчування була куди серйозніше поставлена, зокрема тому при масовому будівництві кухні проектувалися "кастровані". Здохла ідея, думаю, через те, що совок виявився не здатен організувати життєздатну сферу послуг.
Не бывает черг и дефицита при фантастических ценах.
Ви сперечаєтесь аби сперечатись. Були і черги роками (може і 10 років) , і збирати на авто теж треба було стільки ж років. А без черги ЩЕ дорожче. Ціни і зарплати ще ж всі памʼятають, не повмирали. Навіщо обманювати.
ЛАД написав:. Практика показывает, что путь, выбранный в Союзе, был верен - приоритетное развитие общественного транспорта. Это к вопросу, можно ли/нужно рисовать любые советские решения только чёрным.
А интересно, какая именно практика? Транспорт для нищих доехать до нищенской работы?
Я говорил об идее, а не о "практике". Практика зависит от возможностей общества. rjkz в НЙ обходится без авто и пользуется при необходимости общественным транспортом, наверное, в лучших условиях. Я пользовался в Израиле и в Европе, тоже получше было. Вы и сами привели примеры хорошей реализации идеи.
Под «общественным транспортом» что нужно понимать: желтые Богданы с прогнившими полами, списанные в Европе трамваи, которые средь бела дня загораются на улицах Львова, как сегодня на Городоцкой, или это когда едешь в «маршрутном автобусе», а на тебя чуть ли не на голову садятся?
В Союзе не было "желтых Богдан". Были львовские ЛАЗы и венгерские "Икарусы". В часы пик было, к сожалению так, как Вы описали: "чуть ли не на голову садятся", остальное время было нормально. Метро в Харькове - 1-й участок 1-й линии (8 станций) запущен 23.08.1975 (решение о начале строительства принято 29.04.1968), второй участок (5 станций) - 11.08.1978. 1-й участок 2-й линии - 11.08.1984 (5 станций), 2-й участок (3 станции) - 24.10.1986. 1-й участок 3-й линии (5 станций) принят 6.05.1995, 2-й участок (2 станции) - 21.08.2004, 3-й участок (одна станция) - 21.12.2010, 4-й участок (1 станция) - 25.08.2016.
Ах он «общественный транспорт». Мудро придуманный в Союзе… Так вот и интересно: какая именно практика?
Вот и интересно. Особенно, с учётом Ваших львовских воспоминаний.
Не бывает черг и дефицита при фантастических ценах.
Ви сперечаєтесь аби сперечатись. Були і черги роками (може і 10 років) , і збирати на авто теж треба було стільки ж років. А без черги ЩЕ дорожче. Ціни і зарплати ще ж всі памʼятають, не повмирали. Навіщо обманювати.
Не обманываю. Я нигде не писал, что пересичный мог легко и просто насобирать на машину. Но собирали. И не у всех были настолько уж маленькие зарплаты, что не могли при желании собрать на машину. И да, были очереди, ждать приходилось долго (и тоже, я не говорил, что этого не было). Сегодня, вроде, цены доступнее, но тоже не для всех. Поэтому значительно больше покупают б/у, а не новые машины. А кто-то и сегодня не может купить, даже б/у.
Вот интересно, почему Вы не возразили Faceless"у? Не бывает черг и дефицита при фантастических ценах при любой системе. Если цены неподъёмные, то черг и дефицита не будет. Да, производилось немного, но всё же не штучное производство. Легковых производилось в год (тыс. шт.) - 1955 - 107,8 1965 - 201,2 1970 - 344,3 1975 - 1 201,2 1980 - 1 327
BIGor написав:Якщо чесно, то так. Наприклад я став заробляти (коли попав ІТ) приблизно в 6-7 раз більше ніж коли працював на українську фірму. І це при тому що робота набагато менш відповідальна і не стресова.
По - перше, Ви не стали заробляти. По - друге, Ви просто не розумієте, де відповідальність і де стреси)))
Ходят разговоры о большом расколе на рынке жилья в США, поскольку новых покупателей подавляют 8%-ные ставки по ипотечным кредитам, в то время как предыдущие с благодарностью цепляются за кредиты под ставку менее 3% . В этой истории отсутствует третья, еще более удачливая группа: быстро растущее число американцев, которые полностью владеют своими домами.
Denik залишається на своїх позиціях, але не коментуватиме до введення в дію бюджетів 2025 року. Зараз є більш актуальні питання РЕР та РЕБ для мене.
Ходят разговоры о большом расколе на рынке жилья в США, поскольку новых покупателей подавляют 8%-ные ставки по ипотечным кредитам, в то время как предыдущие с благодарностью цепляются за кредиты под ставку менее 3% . В этой истории отсутствует третья, еще более удачливая группа: быстро растущее число американцев, которые полностью владеют своими домами.
Denik залишається на своїх позиціях, але не коментуватиме до введення в дію бюджетів 2025 року. Зараз є більш актуальні питання РЕР та РЕБ для мене.
Тогда добавлю для Вас.
Инфляция снизилась как в США, так и в Великобритании, что привело к ставкам на то, что центральные банки по обе стороны Атлантики начнут снижать процентные ставки к середине следующего года.