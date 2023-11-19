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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1532153315341535 Додано: Суб 18 лис, 2023 23:40 Другий абзац - повна та точна правда.

Це особлива професія: судновласник ризикує власністю, яка коштує мільйони доларів+вантаж+життя моряків+репутація.

Тому підбирають професіоналів. І платять добре.

Багато залежить від самого судна: сучасні двигуни такі складні, що усім керує компʼютер, персонал тільки контролює.

В разі проблем прилетить гвинтокрил з спецбригадою, без якої персонал судна не має права втручатися в роботу/ремонт головних двигунів.

Як сказав мені один старший механік: «…якщо на судні все гаразд, то капітан ніколи не бачить старшого механіка. Згадає про його наявність, якщо в душ не приходить гаряча вода». akurt

Повідомлень: 8682 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3376 раз. Подякували: 1177 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 лис, 2023 00:05 ЛАД написав: Для Denik:

Ходят разговоры о большом расколе на рынке жилья в США, поскольку новых покупателей подавляют 8%-ные ставки по ипотечным кредитам, в то время как предыдущие с благодарностью цепляются за кредиты под ставку менее 3% . В этой истории отсутствует третья, еще более удачливая группа: быстро растущее число американцев, которые полностью владеют своими домами.



Доля домов в США, не имеющих ипотеки, подскочила на 5 процентных пунктов с 2012 по 2022 год, достигнув рекордных 40%. Более половины этих владельцев достигли пенсионного возраста. Свобода от ипотечных долгов дает им возможность стареть на месте или переехать в более солнечные края .

........

По данным Бюро переписи населения, включая арендуемую недвижимость, из 4,1 миллиона новых домов, построенных в США с начала пандемии по 2022 год, 29% пришлось на Флориду и Техас. В обоих штатах доля полностью оплаченных домов превышает 43%.



Штатом с наибольшей долей домов, находящихся в полной собственности, является Западная Вирджиния, почти 53%. По данным Zillow Group Inc, средняя цена дома там в октябре составила $157 498, что является самой низкой ценой среди всех штатов.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-11-17/amid-high-mortgage-rates-higher-share-of-americans-outright-own-homes?fromMostRead=true Для



Справедливости ради, стоит отметить, что Флорида - традиционный пенсионный штат был как минимум до недавнего времени.

С вполне демократичными ценами на дома.

Но события связанные с ковидом, а еще более с блм погромами, сподвигли белое население в том числе НЙ переехать во Флориду.

И на этом фоне цены на дома несколько хорошо выросли.

В самом НЙ цены несколько присели или как минимум не росли.

То есть, ситуация выглядит таким образом, что люди выплачивали мортгиджи в НЙ и в какой-то момент эквити в их объектах вполне хватало на то, чтобы купить за кэш дом во Флориде.

Среди бывших "наших" также распространено владеть в мортгидж недвигой в НЙ и Флориде.

Флорида сдается и растет в цене, а до недавнего времени и НЙ рос в цене (вроде опять всплеск или начало роста). Потом продается недвижимость в НЙ и пенсия проживается во Флориде с очень неплохой суммой на счете.

Сдавать в НЙ - плохая идея, как я понял. Законы настолько заточены на права арендаторов, что можно год и больше выкуривать неплатящего арендатора и если чуть что не так, то еще и виноватым остаться.

Сейчас приняты новые законы по краткосрочной аренде направленные против эйрбиэнби, имеющие своей целью вынудить лендлордов выйти на рынок долгосрочной аренды, но последние предпочитают продавать или снять с рента вообще, чем ввязываться в долгосрочный рент. Справедливости ради, стоит отметить, что Флорида - традиционный пенсионный штат был как минимум до недавнего времени.С вполне демократичными ценами на дома.Но события связанные с ковидом, а еще более с блм погромами, сподвигли белое население в том числе НЙ переехать во Флориду.И на этом фоне цены на дома несколько хорошо выросли.В самом НЙ цены несколько присели или как минимум не росли.То есть, ситуация выглядит таким образом, что люди выплачивали мортгиджи в НЙ и в какой-то момент эквити в их объектах вполне хватало на то, чтобы купить за кэш дом во Флориде.Среди бывших "наших" также распространено владеть в мортгидж недвигой в НЙ и Флориде.Флорида сдается и растет в цене, а до недавнего времени и НЙ рос в цене (вроде опять всплеск или начало роста). Потом продается недвижимость в НЙ и пенсия проживается во Флориде с очень неплохой суммой на счете.Сдавать в НЙ - плохая идея, как я понял. Законы настолько заточены на права арендаторов, что можно год и больше выкуривать неплатящего арендатора и если чуть что не так, то еще и виноватым остаться.Сейчас приняты новые законы по краткосрочной аренде направленные против эйрбиэнби, имеющие своей целью вынудить лендлордов выйти на рынок долгосрочной аренды, но последние предпочитают продавать или снять с рента вообще, чем ввязываться в долгосрочный рент. rjkz

Повідомлень: 15744 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8090 раз. Подякували: 4958 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 лис, 2023 00:34 Faceless написав: ...........

Це було зроблено не в інтересах зручності населення чи якоїсь далекоглядної стратегії. ...........Це було зроблено не в інтересах зручності населення чи якоїсь далекоглядної стратегії.

Это Ваша трактовка, вытекающая исключительно из Ваших идеологических взглядов. Сомневаюсь, что Вы сможете её хоть как-то подтвердить. Вы уверены в её правильности?

А я, в частности, помню такие объяснения и обоснования отказа от массового автомобиля в пользу общественного транспорта ещё в 60-е. Позже эта политика началась смягчаться для того, чтобы населению было куда деть деньги.



Все вписується в загальну концепцію, що будували при совку - мінімізація автономності громадян, повна залежність від держ послуг. Спочатку взагалі ідея була, щоб всі харчувалися переважно в громадських столовках.

Была такая идея. Умерла, практически не родившись. Как и многие другие. Уже упоминал здесь теорию "стакана воды".



А масовим персональный транспорт в срср не став би ніколи за перманентного дефіциту і цінової політики, авто було недоступне в квадраті, і через дефіцит, черги, і через фантастичні, як на пересічного громадянина, ціни на них.

Не видите противоречия - с одной стороны, Вы говорите: "фантастичні, як на пересічного громадянина, ціни", с другой стороны, "дефіцит, черги"?

Не бывает черг и дефицита при фантастических ценах. Это Ваша трактовка, вытекающая исключительно из Ваших идеологических взглядов. Сомневаюсь, что Вы сможете её хоть как-то подтвердить. Вы уверены в её правильности?А я, в частности, помню такие объяснения и обоснования отказа от массового автомобиля в пользу общественного транспорта ещё в 60-е. Позже эта политика началась смягчаться для того, чтобы населению было куда деть деньги.Была такая идея. Умерла, практически не родившись. Как и многие другие. Уже упоминал здесь теорию "стакана воды".Не видите противоречия - с одной стороны, Вы говорите: "фантастичні, як на пересічного громадянина, ціни", с другой стороны, "дефіцит, черги"?Не бывает черг и дефицита при фантастических ценах. ЛАД 2 Повідомлень: 26479 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5179 раз. Подякували: 4815 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 лис, 2023 00:58 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: Не видите противоречия - с одной стороны, Вы говорите: "фантастичні, як на пересічного громадянина, ціни", с другой стороны, "дефіцит, черги"?

Не бывает черг и дефицита при фантастических ценах.

Якщо обсяги виробництва і продажів, і ціни, централізовано регулюються (як то і було в срср) - це можливо. Неможливо це в ринкових умовах, але в срср ринку і не було.

Теорія "склянки води" була просто однією з маргінальних теорій комуняк-ідеалістів (нк знаю як краще назвати).

Ідея всіх підсадити на громадське харчування була куди серйозніше поставлена, зокрема тому при масовому будівництві кухні проектувалися "кастровані". Здохла ідея, думаю, через те, що совок виявився не здатен організувати життєздатну сферу послуг. Якщо обсяги виробництва і продажів, і ціни, централізовано регулюються (як то і було в срср) - це можливо. Неможливо це в ринкових умовах, але в срср ринку і не було.Теорія "склянки води" була просто однією з маргінальних теорій комуняк-ідеалістів (нк знаю як краще назвати).Ідея всіх підсадити на громадське харчування була куди серйозніше поставлена, зокрема тому при масовому будівництві кухні проектувалися "кастровані". Здохла ідея, думаю, через те, що совок виявився не здатен організувати життєздатну сферу послуг. Faceless

Модератор Повідомлень: 34203 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1420 раз. Подякували: 7891 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 лис, 2023 01:07 ЛАД ,

Не бывает черг и дефицита при фантастических ценах.





Ви сперечаєтесь аби сперечатись. Були і черги роками (може і 10 років) , і збирати на авто теж треба було стільки ж років. А без черги ЩЕ дорожче.

Ціни і зарплати ще ж всі памʼятають, не повмирали. Навіщо обманювати. Ви сперечаєтесь аби сперечатись. Були і черги роками (може і 10 років) , і збирати на авто теж треба було стільки ж років. А без черги ЩЕ дорожче.Ціни і зарплати ще ж всі памʼятають, не повмирали. Навіщо обманювати. Hotab Повідомлень: 10210 З нами з: 15.02.09 Подякував: 619 раз. Подякували: 2112 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 лис, 2023 01:47 akurt написав: ЛАД написав: . Практика показывает, что путь, выбранный в Союзе, был верен - приоритетное развитие общественного транспорта. Это к вопросу, можно ли/нужно рисовать любые советские решения только чёрным. . Практика показывает, что путь, выбранный в Союзе, был верен - приоритетное развитие общественного транспорта. Это к вопросу, можно ли/нужно рисовать любые советские решения только чёрным.

А интересно, какая именно практика?

Транспорт для нищих доехать до нищенской работы? А интересно, какая именно практика?Транспорт для нищих доехать до нищенской работы?

Я говорил об идее, а не о "практике".

Практика зависит от возможностей общества.

rjkz в НЙ обходится без авто и пользуется при необходимости общественным транспортом, наверное, в лучших условиях.

Я пользовался в Израиле и в Европе, тоже получше было. Вы и сами привели примеры хорошей реализации идеи.



Под «общественным транспортом» что нужно понимать: желтые Богданы с прогнившими полами, списанные в Европе трамваи, которые средь бела дня загораются на улицах Львова, как сегодня на Городоцкой, или это когда едешь в «маршрутном автобусе», а на тебя чуть ли не на голову садятся?

В Союзе не было "желтых Богдан". Были львовские ЛАЗы и венгерские "Икарусы". В часы пик было, к сожалению так, как Вы описали: "чуть ли не на голову садятся", остальное время было нормально.

Метро в Харькове - 1-й участок 1-й линии (8 станций) запущен 23.08.1975 (решение о начале строительства принято 29.04.1968), второй участок (5 станций) - 11.08.1978.

1-й участок 2-й линии - 11.08.1984 (5 станций), 2-й участок (3 станции) - 24.10.1986.

1-й участок 3-й линии (5 станций) принят 6.05.1995, 2-й участок (2 станции) - 21.08.2004, 3-й участок (одна станция) - 21.12.2010, 4-й участок (1 станция) - 25.08.2016.



Ах он «общественный транспорт».

Мудро придуманный в Союзе…

Так вот и интересно: какая именно практика?

Вот и интересно. Особенно, с учётом Ваших львовских воспоминаний. Я говорил об идее, а не о "практике".Практика зависит от возможностей общества.в НЙ обходится без авто и пользуется при необходимости общественным транспортом, наверное, в лучших условиях.Я пользовался в Израиле и в Европе, тоже получше было. Вы и сами привели примеры хорошей реализации идеи.В Союзе не было "желтых Богдан". Были львовские ЛАЗы и венгерские "Икарусы". В часы пик было, к сожалению так, как Вы описали: "чуть ли не на голову садятся", остальное время было нормально.Метро в Харькове - 1-й участок 1-й линии (8 станций) запущен 23.08.1975 (решение о начале строительства принято 29.04.1968), второй участок (5 станций) - 11.08.1978.1-й участок 2-й линии - 11.08.1984 (5 станций), 2-й участок (3 станции) - 24.10.1986.1-й участок 3-й линии (5 станций) принят 6.05.1995, 2-й участок (2 станции) - 21.08.2004, 3-й участок (одна станция) - 21.12.2010, 4-й участок (1 станция) - 25.08.2016.Вот и интересно. Особенно, с учётом Ваших львовских воспоминаний. ЛАД 2 Повідомлень: 26479 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5179 раз. Подякували: 4815 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 лис, 2023 02:14 Hotab написав: ЛАД ,

Не бывает черг и дефицита при фантастических ценах.





Ви сперечаєтесь аби сперечатись. Були і черги роками (може і 10 років) , і збирати на авто теж треба було стільки ж років. А без черги ЩЕ дорожче.

Ціни і зарплати ще ж всі памʼятають, не повмирали. Навіщо обманювати. Ви сперечаєтесь аби сперечатись. Були і черги роками (може і 10 років) , і збирати на авто теж треба було стільки ж років. А без черги ЩЕ дорожче.Ціни і зарплати ще ж всі памʼятають, не повмирали. Навіщо обманювати.

Не обманываю. Я нигде не писал, что пересичный мог легко и просто насобирать на машину. Но собирали. И не у всех были настолько уж маленькие зарплаты, что не могли при желании собрать на машину. И да, были очереди, ждать приходилось долго (и тоже, я не говорил, что этого не было).

Сегодня, вроде, цены доступнее, но тоже не для всех. Поэтому значительно больше покупают б/у, а не новые машины. А кто-то и сегодня не может купить, даже б/у.



Вот интересно, почему Вы не возразили Faceless"у?

Не бывает черг и дефицита при фантастических ценах при любой системе. Если цены неподъёмные, то черг и дефицита не будет.

Да, производилось немного, но всё же не штучное производство. Легковых производилось в год (тыс. шт.) -

1955 - 107,8

1965 - 201,2

1970 - 344,3

1975 - 1 201,2

1980 - 1 327 Не обманываю. Я нигде не писал, что пересичный мог легко и просто насобирать на машину. Но собирали. И не у всех были настолько уж маленькие зарплаты, что не могли при желании собрать на машину. И да, были очереди, ждать приходилось долго (и тоже, я не говорил, что этого не было).Сегодня, вроде, цены доступнее, но тоже не для всех. Поэтому значительно больше покупают б/у, а не новые машины. А кто-то и сегодня не может купить, даже б/у.Вот интересно, почему Вы не возразили"у?Не бывает черг и дефицита при фантастических ценах при любой системе. Если цены неподъёмные, то черг и дефицита не будет.Да, производилось немного, но всё же не штучное производство. Легковых производилось в год (тыс. шт.) -1955 - 107,81965 - 201,21970 - 344,31975 - 1 201,21980 - 1 327 ЛАД 2 Повідомлень: 26479 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5179 раз. Подякували: 4815 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 лис, 2023 02:27 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Якщо чесно, то так. Наприклад я став заробляти (коли попав ІТ) приблизно в 6-7 раз більше ніж коли працював на українську фірму. І це при тому що робота набагато менш відповідальна і не стресова. Якщо чесно, то так. Наприклад я став заробляти (коли попав ІТ) приблизно в 6-7 раз більше ніж коли працював на українську фірму. І це при тому що робота набагато менш відповідальна і не стресова.

По - перше, Ви не стали заробляти.

По - друге, Ви просто не розумієте, де відповідальність і де стреси))) По - перше, Ви не стали заробляти.По - друге, Ви просто не розумієте, де відповідальність і де стреси))) Denik Повідомлень: 2600 З нами з: 23.02.09 Подякував: 567 раз. Подякували: 1070 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 лис, 2023 02:37 ЛАД написав: Для Denik:

Ходят разговоры о большом расколе на рынке жилья в США, поскольку новых покупателей подавляют 8%-ные ставки по ипотечным кредитам, в то время как предыдущие с благодарностью цепляются за кредиты под ставку менее 3% . В этой истории отсутствует третья, еще более удачливая группа: быстро растущее число американцев, которые полностью владеют своими домами.



Для

Denik залишається на своїх позиціях, але не коментуватиме до введення в дію бюджетів 2025 року.

Зараз є більш актуальні питання РЕР та РЕБ для мене. Denik залишається на своїх позиціях, але не коментуватиме до введення в дію бюджетів 2025 року.Зараз є більш актуальні питання РЕР та РЕБ для мене. Denik Повідомлень: 2600 З нами з: 23.02.09 Подякував: 567 раз. Подякували: 1070 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 лис, 2023 04:05 Denik написав: ЛАД написав: Для Denik:

Ходят разговоры о большом расколе на рынке жилья в США, поскольку новых покупателей подавляют 8%-ные ставки по ипотечным кредитам, в то время как предыдущие с благодарностью цепляются за кредиты под ставку менее 3% . В этой истории отсутствует третья, еще более удачливая группа: быстро растущее число американцев, которые полностью владеют своими домами.



Для

Denik залишається на своїх позиціях, але не коментуватиме до введення в дію бюджетів 2025 року.

Зараз є більш актуальні питання РЕР та РЕБ для мене. Denik залишається на своїх позиціях, але не коментуватиме до введення в дію бюджетів 2025 року.Зараз є більш актуальні питання РЕР та РЕБ для мене.

Тогда добавлю для Вас.

Инфляция снизилась как в США, так и в Великобритании, что привело к ставкам на то, что центральные банки по обе стороны Атлантики начнут снижать процентные ставки к середине следующего года.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-11-18/world-economy-latest-inflation-eases-in-us-and-uk

Там относительно много, но не буду Вас отвлекать. Тогда добавлю для Вас.Там относительно много, но не буду Вас отвлекать. ЛАД 2 Повідомлень: 26479 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5179 раз. Подякували: 4815 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1532153315341535 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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