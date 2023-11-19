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#<1 ... 1534153515361537> Додано: Нед 19 лис, 2023 08:15 ЛАД написав: К вопросу об авто в НЙ:

Существует поговорка, которую часто приписывают Уинстону Черчиллю , о том, что американцы в конечном итоге поступят правильно, но только после того, как исчерпают все другие возможности. Это вневременная критика, а также идеальное изложение того, почему Америке предстоит пережить самую важную транспортную реформу за последние поколения.



После нескольких фальстартов за последние два десятилетия Нью-Йорк, наконец, готов запустить программу взимания платы за пробки в 2024 году. Водители, прибывающие на Манхэттен, будут платить значительную плату за въезд на территорию от Бэттери до центра Манхэттена. Удерживая некоторых людей от поездок на машине в густонаселенные центральные кварталы Манхэттена, этот сбор поможет облегчить движение на некоторых из самых загруженных дорог страны, обеспечит столь необходимые доходы и пассажиров для поездов и автобусов столичного управления транспорта, а также очистит воздух для польза для всех.

..........

Опыт Стокгольма может стать самым важным уроком для американской аудитории. Расположенный на архипелаге с ограниченным количеством маршрутов, ведущих в центр города, Стокгольм долгое время боролся с пробками. Вместо того чтобы начинать с постоянной политики перегрузок, чиновники сначала попробовали семимесячный пилотный проект, чтобы продемонстрировать ее ценность и заручиться общественной поддержкой. Как и ожидалось, заторы уменьшились во время пилотного проекта 2005 года и вернулись почти сразу после его окончания. Это перевернуло общественное мнение, и вскоре такая политика стала постоянной, доказав две универсальные истины: никто не любит платить за вещи, но и никто не любит пробки.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-11-16/nyc-congestion-pricing-plan-will-set-us-model-for-reducing-traffic

Не буду цитировать больше, но там, кстати, интересные моменты по поводу автомобилизации в Союзе и, в частности, в Украине. Практика показывает, что путь, выбранный в Союзе, был верен - приоритетное развитие общественного транспорта. Это к вопросу, можно ли/нужно рисовать любые советские решения только чёрным. К вопросу об авто в НЙ:Не буду цитировать больше, но там, кстати, интересные моменты по поводу автомобилизации в Союзе и, в частности, в Украине. Практика показывает, что путь, выбранный в Союзе, был верен - приоритетное развитие общественного транспорта. Это к вопросу, можно ли/нужно рисовать любые советские решения только чёрным.



Вы ставите все с ног наголову.

1. В союзе не было альтернативы ОТ просто из-за:

-отсутствия автомобилей в свободной продаже, покупка легкового автомобиля была не тривиальным делом. Например, в нашей семье хоть и были во времена союза доходы, позволяющие купить автомобиль, но первый автомобиль появился после развала совка, когда отец пытался спасти стремительно сгорающие рубли. И, как всегда, не обощлось без некоей доли "доставания". А конкретно, позвонил в 1992 году знакомый и сказал, что можно купить чудо советского автопрома в г. Набережные Челны. Отец срочно вылетел туда вместе со знакомым, у которого были права....АХ, ДА! В союзе настолько редким было владение авто, что люди даже не заморачивались получать права. Мой дед водил машину только в армии, но прав у него не было.

-в продолжение истории про покупку авто моим отцом, по презду в г.Набережные Челны, в автомагазине машину ...вытолкали с территории. Тут-же толклись ребята, которые всего за сутки смогли как-то нашаманить, чтобы эта груда железа как-то доехала до Киева, но все-таки по дороге пришлось несколько раз машину чинить.

Это было для совка нормой, когда новая вещь была бракованной.

В школе мне кооператоры подогнали проверить партию из 69 магнитофонов "Карпаты 205-1" Более 50% новых магнитофонов или частично или полностью не работали.

А про машину...в общем, к 70 тысячам пробега она пережила 2 капиталки двигателя, 1 капиталку кузова, ремонт всего чего можно представить. Брак и из брака сделан. Куплена за 60 тысяч рублей, через месяц стоила уже 300 тысяч рублей, продана была когда я уже себе купил машину и надо было освободить гараж, за...300 долларов.

Такое качество было не всегда, возможно.

Дед жены купил некогда ВАЗ ...ну как купил? Как ветеран WW2 получил право купить. 1975 года. Из еще итальянских запчастей. Почти на ней не ездил. На дачу по выходным. Потом тестю досталась. Тоже почти не ездил. Я сел в эту машину первый раз в 200...каком-то году, когда моя мащина была в ремонте, а надо было ездить. На спидометре было ...38 тысяч. И это оба владельца машины ходили в гараж каждые выходные, проверяли заряд аккумулятора, доливали электролит, заряжали, каждый год меняли масло и пр прелести советского ТО. Выкатывали, прогревали машину. Мыли. И так-же вели себя соседи по гаражному кооперативу.

Нагрузить 50 кг стройматериалов в багажник? Да ты что? Нельзя.Это только такому варвару как могло прийти в голову в нового японца засунуть 70 шт кирпичей. А для советского человека машина - это даже не фетиш, это полубожество, которому надо поклоняться, но не пользоваться по назначению.

Так что, не ездили-бы советские люди на машинах, даже если-бы они у них были.

Держали-бы в гаражах, по выходным и праздникам сдували-бы пыль.

Это не единственный случай. Аналогично вели себя родители моего друга, которые проработав в 70-х на БВ купили на чеки 24 волгу и потом ему передали по наследству через 25 лет. И у другого друга примерно так произошло с "пятеркой".

"Подавляющего большинства" не будет, потому что у него не было машин вообще.

Дефицит.



Кстати, об ОТ.

Вы знаете, что нормальный ОТ был в крупных городах?

Я, например, бывал в таких местах, где ОТ - это "вахтовка".

Знаете что такое "вахтовка"? Это Урал, вместо бортового кузова, такая кабина с сиденьями. А другого ОТ не было.

Был в местах, где не было и вахтовок. Приходилось добираться на попутках. Там, кстати, и дорог не особо было. Дорога - это колея в грязи, и ее глубина - выше пояса. Из легковых машин в таких местах были только УАЗ 469 - мечта барабашова.

Так что не стоит дифирамбы петь совку в этом вопросе. Вы ставите все с ног наголову.1. В союзе не было альтернативы ОТ просто из-за:-отсутствия автомобилей в свободной продаже, покупка легкового автомобиля была не тривиальным делом. Например, в нашей семье хоть и были во времена союза доходы, позволяющие купить автомобиль, но первый автомобиль появился после развала совка, когда отец пытался спасти стремительно сгорающие рубли. И, как всегда, не обощлось без некоей доли "доставания". А конкретно, позвонил в 1992 году знакомый и сказал, что можно купить чудо советского автопрома в г. Набережные Челны. Отец срочно вылетел туда вместе со знакомым, у которого были права....АХ, ДА! В союзе настолько редким было владение авто, что люди даже не заморачивались получать права. Мой дед водил машину только в армии, но прав у него не было.-в продолжение истории про покупку авто моим отцом, по презду в г.Набережные Челны, в автомагазине машину ...вытолкали с территории. Тут-же толклись ребята, которые всего за сутки смогли как-то нашаманить, чтобы эта груда железа как-то доехала до Киева, но все-таки по дороге пришлось несколько раз машину чинить.Это было для совка нормой, когда новая вещь была бракованной.В школе мне кооператоры подогнали проверить партию из 69 магнитофонов "Карпаты 205-1" Более 50% новых магнитофонов или частично или полностью не работали.А про машину...в общем, к 70 тысячам пробега она пережила 2 капиталки двигателя, 1 капиталку кузова, ремонт всего чего можно представить. Брак и из брака сделан. Куплена за 60 тысяч рублей, через месяц стоила уже 300 тысяч рублей, продана была когда я уже себе купил машину и надо было освободить гараж, за...300 долларов.Такое качество было не всегда, возможно.Дед жены купил некогда ВАЗ ...ну как купил? Как ветеран WW2 получил право купить. 1975 года. Из еще итальянских запчастей. Почти на ней не ездил. На дачу по выходным. Потом тестю досталась. Тоже почти не ездил. Я сел в эту машину первый раз в 200...каком-то году, когда моя мащина была в ремонте, а надо было ездить. На спидометре было ...38 тысяч. И это оба владельца машины ходили в гараж каждые выходные, проверяли заряд аккумулятора, доливали электролит, заряжали, каждый год меняли масло и пр прелести советского ТО. Выкатывали, прогревали машину. Мыли. И так-же вели себя соседи по гаражному кооперативу.Нагрузить 50 кг стройматериалов в багажник? Да ты что? Нельзя.Это только такому варвару как могло прийти в голову в нового японца засунуть 70 шт кирпичей. А для советского человека машина - это даже не фетиш, это полубожество, которому надо поклоняться, но не пользоваться по назначению.Так что, не ездили-бы советские люди на машинах, даже если-бы они у них были.Держали-бы в гаражах, по выходным и праздникам сдували-бы пыль.Это не единственный случай. Аналогично вели себя родители моего друга, которые проработав в 70-х на БВ купили на чеки 24 волгу и потом ему передали по наследству через 25 лет. И у другого друга примерно так произошло с "пятеркой"."Подавляющего большинства" не будет, потому что у него не было машин вообще.Дефицит.Кстати, об ОТ.Вы знаете, что нормальный ОТ был в крупных городах?Я, например, бывал в таких местах, где ОТ - это "вахтовка".Знаете что такое "вахтовка"? Это Урал, вместо бортового кузова, такая кабина с сиденьями. А другого ОТ не было.Был в местах, где не было и вахтовок. Приходилось добираться на попутках. Там, кстати, и дорог не особо было. Дорога - это колея в грязи, и ее глубина - выше пояса. Из легковых машин в таких местах были только УАЗ 469 - мечта барабашова.Так что не стоит дифирамбы петь совку в этом вопросе. rjkz

Повідомлень: 15747 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8090 раз. Подякували: 4958 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 лис, 2023 08:57 ЛАД написав: Faceless написав: ...........

Це було зроблено не в інтересах зручності населення чи якоїсь далекоглядної стратегії. ...........Це було зроблено не в інтересах зручності населення чи якоїсь далекоглядної стратегії.

Это Ваша трактовка, вытекающая исключительно из Ваших идеологических взглядов. Сомневаюсь, что Вы сможете её хоть как-то подтвердить. Вы уверены в её правильности?

А я, в частности, помню такие объяснения и обоснования отказа от массового автомобиля в пользу общественного транспорта ещё в 60-е. Позже эта политика началась смягчаться для того, чтобы населению было куда деть деньги.



Все вписується в загальну концепцію, що будували при совку - мінімізація автономності громадян, повна залежність від держ послуг. Спочатку взагалі ідея була, щоб всі харчувалися переважно в громадських столовках.

Была такая идея. Умерла, практически не родившись. Как и многие другие. Уже упоминал здесь теорию "стакана воды".



А масовим персональный транспорт в срср не став би ніколи за перманентного дефіциту і цінової політики, авто було недоступне в квадраті, і через дефіцит, черги, і через фантастичні, як на пересічного громадянина, ціни на них.

Не видите противоречия - с одной стороны, Вы говорите: "фантастичні, як на пересічного громадянина, ціни", с другой стороны, "дефіцит, черги"?

Не бывает черг и дефицита при фантастических ценах. Это Ваша трактовка, вытекающая исключительно из Ваших идеологических взглядов. Сомневаюсь, что Вы сможете её хоть как-то подтвердить. Вы уверены в её правильности?А я, в частности, помню такие объяснения и обоснования отказа от массового автомобиля в пользу общественного транспорта ещё в 60-е. Позже эта политика началась смягчаться для того, чтобы населению было куда деть деньги.Была такая идея. Умерла, практически не родившись. Как и многие другие. Уже упоминал здесь теорию "стакана воды".Не видите противоречия - с одной стороны, Вы говорите: "фантастичні, як на пересічного громадянина, ціни", с другой стороны, "дефіцит, черги"?







Тавышо!\В совке все было кроме сЕкса.

И фантастические для пересичного, коими являлись 99% населения и дефицит.

Просто у того 1%, который мог купить машину, был дефицит. Ибо машин было еще меньше.

"В подавляющем большинстве" машины расходились по "очередям" ветеранов, инвалидов. В милицию, скорые, армию, чиновникам, такси...кстати, про такси.

Сосед моих деда с бабущкой работал в таксопарке. Привилегия - иногда можно было выкупить списанную волгу 24 желтого цвета - крутой чувак.

Когда-то жили в доме, постройки конца 70-х, на котором прорабом был мой отец и именно поэтому мы там "получили" квартиру. В доме из 100 квартир было на дом 2 машины. У какого-то важного дядьки была шестерка и у ветерана ушастый запор.

После получения квартиры отец уволился с очень неплохой как для союза зп в 150 рублей и уехал "за длинным рублем".

Мама получала 78 рублей зарплаты и мы жили на эти деньги месяц. К концу месяца оставались...долги. Через полгода прищел первый перевод от отца и мама на все деньги купила мебель в квартиру. И мы опять жили на 78 рублей в месяц.

Государственная цена на волгу, если мне не изменяет память, была в районе 10 крублей, жигули около 8 тысяч. около 5 тысяч москвич и около 3 тысяч запоры.

Но их не было в свободной продаже.

А если-бы и были, то у очень немногих были на них деньги.

Рынка как такового тоже не было, ибо это называлось спекуляцией и подпадало под УК. Тавышо!\В совке все было кроме сЕкса.И фантастические для пересичного, коими являлись 99% населения и дефицит.Просто у того 1%, который мог купить машину, был дефицит. Ибо машин было еще меньше."В подавляющем большинстве" машины расходились по "очередям" ветеранов, инвалидов. В милицию, скорые, армию, чиновникам, такси...кстати, про такси.Сосед моих деда с бабущкой работал в таксопарке. Привилегия - иногда можно было выкупить списанную волгу 24 желтого цвета - крутой чувак.Когда-то жили в доме, постройки конца 70-х, на котором прорабом был мой отец и именно поэтому мы там "получили" квартиру. В доме из 100 квартир было на дом 2 машины. У какого-то важного дядьки была шестерка и у ветерана ушастый запор.После получения квартиры отец уволился с очень неплохой как для союза зп в 150 рублей и уехал "за длинным рублем".Мама получала 78 рублей зарплаты и мы жили на эти деньги месяц. К концу месяца оставались...долги. Через полгода прищел первый перевод от отца и мама на все деньги купила мебель в квартиру. И мы опять жили на 78 рублей в месяц.Государственная цена на волгу, если мне не изменяет память, была в районе 10 крублей, жигули около 8 тысяч. около 5 тысяч москвич и около 3 тысяч запоры.Но их не было в свободной продаже.А если-бы и были, то у очень немногих были на них деньги.Рынка как такового тоже не было, ибо это называлось спекуляцией и подпадало под УК. rjkz

Повідомлень: 15747 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8090 раз. Подякували: 4958 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 лис, 2023 09:01 ЛАД написав: akurt написав: ЛАД написав: . Практика показывает, что путь, выбранный в Союзе, был верен - приоритетное развитие общественного транспорта. Это к вопросу, можно ли/нужно рисовать любые советские решения только чёрным. . Практика показывает, что путь, выбранный в Союзе, был верен - приоритетное развитие общественного транспорта. Это к вопросу, можно ли/нужно рисовать любые советские решения только чёрным.

А интересно, какая именно практика?

Транспорт для нищих доехать до нищенской работы? А интересно, какая именно практика?Транспорт для нищих доехать до нищенской работы?

Я говорил об идее, а не о "практике".

Практика зависит от возможностей общества.

rjkz в НЙ обходится без авто и пользуется при необходимости общественным транспортом, наверное, в лучших условиях.

Я пользовался в Израиле и в Европе, тоже получше было. Вы и сами привели примеры хорошей реализации идеи.



Под «общественным транспортом» что нужно понимать: желтые Богданы с прогнившими полами, списанные в Европе трамваи, которые средь бела дня загораются на улицах Львова, как сегодня на Городоцкой, или это когда едешь в «маршрутном автобусе», а на тебя чуть ли не на голову садятся?

В Союзе не было "желтых Богдан". Были львовские ЛАЗы и венгерские "Икарусы". В часы пик было, к сожалению так, как Вы описали: "чуть ли не на голову садятся", остальное время было нормально.

Метро в Харькове - 1-й участок 1-й линии (8 станций) запущен 23.08.1975 (решение о начале строительства принято 29.04.1968), второй участок (5 станций) - 11.08.1978.

1-й участок 2-й линии - 11.08.1984 (5 станций), 2-й участок (3 станции) - 24.10.1986.

1-й участок 3-й линии (5 станций) принят 6.05.1995, 2-й участок (2 станции) - 21.08.2004, 3-й участок (одна станция) - 21.12.2010, 4-й участок (1 станция) - 25.08.2016.



Ах он «общественный транспорт».

Мудро придуманный в Союзе…

Так вот и интересно: какая именно практика?

Вот и интересно. Особенно, с учётом Ваших львовских воспоминаний. Я говорил об идее, а не о "практике".Практика зависит от возможностей общества.обходится без авто и пользуется при необходимости общественным транспортом, наверное, в лучших условиях.Я пользовался в Израиле и в Европе, тоже получше было. Вы и сами привели примеры хорошей реализации идеи.В Союзе не было "желтых Богдан". Были львовские ЛАЗы и венгерские "Икарусы". В часы пик было, к сожалению так, как Вы описали: "чуть ли не на голову садятся", остальное время было нормально.Метро в Харькове - 1-й участок 1-й линии (8 станций) запущен 23.08.1975 (решение о начале строительства принято 29.04.1968), второй участок (5 станций) - 11.08.1978.1-й участок 2-й линии - 11.08.1984 (5 станций), 2-й участок (3 станции) - 24.10.1986.1-й участок 3-й линии (5 станций) принят 6.05.1995, 2-й участок (2 станции) - 21.08.2004, 3-й участок (одна станция) - 21.12.2010, 4-й участок (1 станция) - 25.08.2016.Вот и интересно. Особенно, с учётом Ваших львовских воспоминаний.



Именно потому что в НЙ.

НЙ - это даже не 5% Америки, где без машины трудно обойтись. Именно потому что в НЙ.НЙ - это даже не 5% Америки, где без машины трудно обойтись. rjkz

Повідомлень: 15747 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8090 раз. Подякували: 4958 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 лис, 2023 10:43 Re: Еміграція, заробітчанство Кожний 12 американець мільйонер

навіть звичайний шкільний вчитель може відносно не складно стати їм

кожного дня плюс більше тисячі мільонерів в США

скільки в Україні таких стає?

скільки українців після 50и може поїхати жити на Філіпіни (з юною філіпінкою)?

flyman

Повідомлень: 33152 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1553 раз. Подякували: 2720 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 лис, 2023 10:57 rjkz написав: Государственная цена на волгу, если мне не изменяет память, была в районе 10 крублей, жигули около 8 тысяч. около 5 тысяч москвич и около 3 тысяч запоры.

Но их не было в свободной продаже.

А если-бы и были, то у очень немногих были на них деньги.

Рынка как такового тоже не было, ибо это называлось спекуляцией и подпадало под УК. Государственная цена на волгу, если мне не изменяет память, была в районе 10 крублей, жигули около 8 тысяч. около 5 тысяч москвич и около 3 тысяч запоры.Но их не было в свободной продаже.А если-бы и были, то у очень немногих были на них деньги.Рынка как такового тоже не было, ибо это называлось спекуляцией и подпадало под УК.



Как всегда у rjkz - все правда и все цифры верные.

ГАЗ-24 Волга стоила 9300 рублей, но купить ее не мог даже профессор с зарплатой в 450-500 рублей в месяц: их просто не было в продаже.

Была одна лазейка для покупки авто: на предприятия приходила «разнарядка» на право купить авто, как правило не больше двух в год на большое предприятие.

Мой брат об этом узнал, так как был членом профкома и была драка на заседании: как-то ВАЗ-2103 «поделили» просто (руководитель прямо намекнул, кому надо проголосовать), а вот бедный ЗАЗ-968 (3900 рублей) делили долго и мучительно: за него боролись люди со стажем работы в 20 лет и словами: «мне через год на пенсию, разрешите как память о нашем предприятии оставить». Это сработало и выделили второй в году автомобиль.

Брат сразу написал тоже заявление - все смеялись даже, типа «тебе не светит».

Прошло года 3 и получилась опять ситуация: пришла разнарядка на два авто. ВАЗ. Брат пошел на личный прием к руководителю и просил поддержать. Ответ был нейтральный (и то хорошо, как оказалось).

Первое авто распределили легко: начальник приказал. На второе авто ВАЗ-2106 оказалось 2 претендента и они одинаковые по возрасту и должности. Брат предварительно провел беседу с коллегами по профкому: кто-то обещал поддержать, кто то намекал, что ждет указания начальства. Кто-то говорил, что не будет на заседании.

И вот решающее голосование: из 15 голосов присутствующих - 8 за брата, 7 - за конкурента. 8 голосов это было: председатель и 7 женщин.

7 голосов - все мужчины, которым пообещали накрыть поляну (!).

Итак: Решение принято! Человеку разрешают купить автомобиль! Ура товарищи!

РАЗ-РЕ-ША-ЮТ!



Но в СССР не все просто было: ВАЗ-2106 стоил в те дни кажется 8400 рублей, а денег было кажется всего 3 или 4 тысячи рублей: баснословные деньги!

Деньги начали занимать у тетушек и даже просто знакомых. Не отказывали: дело общее!

Но все равно не хватало никак примерно 2000 рублей. Дело надо было спасать.

Я с первого курса собирал личную библиотеку, к этому моменту к меня было около 250 томов разных книг. Я их начал продавать. Самую большую цену дали за 6-ти томное собрание сочинений Авиценны (купила доцент мед университета) - выручили 80 рублей.

Всего за книги своей библиотеки я выручил примерно 1000 рублей. Жалею, что не все продал: сейчас смотрю на эту макулатуру с грустью…

Не хватало еще 1000 рублей.

Тогда мы поехали в Автоцентр ВАЗ и со слезами на глазах объяснили ситуацию женщине в Отделе продаж.

Она милостиво согласилась принять от нас подарок - не помню точно - то ли 2 красных бумажки, то ли пять, и поменять право покупки авто с ВАЗ-2106 на ВАЗ-21013 за 7300 рублей.

7300 у брата уже было.

Выкупил.

Думаю, его право на покупку ВАЗ-2106 было продано той же женщиной за 10 «красненьких».

Эх, что вы знаете, господа, про покупку авто в СССР…

У меня до сих пор перед глазами книги из моей библиотеки, особенно Авиценна…



P.S. Этот автомобиль у первого владельца был 3 года. Наездил 57 000 км. Скручено было 20 000 км и продан с побегом в 37 000 км.

О том, что пробег скручен, высказал предположение слесарь, который менял застучавший подшипник ступицы переднего правого колеса со словами «Не мог он застучать при пробеге в 37 500 км». Как всегда у rjkz - все правда и все цифры верные.ГАЗ-24 Волга стоила 9300 рублей, но купить ее не мог даже профессор с зарплатой в 450-500 рублей в месяц: их просто не было в продаже.Была одна лазейка для покупки авто: на предприятия приходила «разнарядка» на право купить авто, как правило не больше двух в год на большое предприятие.Мой брат об этом узнал, так как был членом профкома и была драка на заседании: как-то ВАЗ-2103 «поделили» просто (руководитель прямо намекнул, кому надо проголосовать), а вот бедный ЗАЗ-968 (3900 рублей) делили долго и мучительно: за него боролись люди со стажем работы в 20 лет и словами: «мне через год на пенсию, разрешите как память о нашем предприятии оставить». Это сработало и выделили второй в году автомобиль.Брат сразу написал тоже заявление - все смеялись даже, типа «тебе не светит».Прошло года 3 и получилась опять ситуация: пришла разнарядка на два авто. ВАЗ. Брат пошел на личный прием к руководителю и просил поддержать. Ответ был нейтральный (и то хорошо, как оказалось).Первое авто распределили легко: начальник приказал. На второе авто ВАЗ-2106 оказалось 2 претендента и они одинаковые по возрасту и должности. Брат предварительно провел беседу с коллегами по профкому: кто-то обещал поддержать, кто то намекал, что ждет указания начальства. Кто-то говорил, что не будет на заседании.И вот решающее голосование: из 15 голосов присутствующих - 8 за брата, 7 - за конкурента. 8 голосов это было: председатель и 7 женщин.7 голосов - все мужчины, которым пообещали накрыть поляну (!).Итак: Решение принято! Человеку разрешают купить автомобиль! Ура товарищи!РАЗ-РЕ-ША-ЮТ!Но в СССР не все просто было: ВАЗ-2106 стоил в те дни кажется 8400 рублей, а денег было кажется всего 3 или 4 тысячи рублей: баснословные деньги!Деньги начали занимать у тетушек и даже просто знакомых. Не отказывали: дело общее!Но все равно не хватало никак примерно 2000 рублей. Дело надо было спасать.Я с первого курса собирал личную библиотеку, к этому моменту к меня было около 250 томов разных книг. Я их начал продавать. Самую большую цену дали за 6-ти томное собрание сочинений Авиценны (купила доцент мед университета) - выручили 80 рублей.Всего за книги своей библиотеки я выручил примерно 1000 рублей. Жалею, что не все продал: сейчас смотрю на эту макулатуру с грустью…Не хватало еще 1000 рублей.Тогда мы поехали в Автоцентр ВАЗ и со слезами на глазах объяснили ситуацию женщине в Отделе продаж.Она милостиво согласилась принять от нас подарок - не помню точно - то ли 2 красных бумажки, то ли пять, и поменять право покупки авто с ВАЗ-2106 на ВАЗ-21013 за 7300 рублей.7300 у брата уже было.Выкупил.Думаю, его право на покупку ВАЗ-2106 было продано той же женщиной за 10 «красненьких».Эх, что вы знаете, господа, про покупку авто в СССР…У меня до сих пор перед глазами книги из моей библиотеки, особенно Авиценна…P.S. Этот автомобиль у первого владельца был 3 года. Наездил 57 000 км. Скручено было 20 000 км и продан с побегом в 37 000 км.О том, что пробег скручен, высказал предположение слесарь, который менял застучавший подшипник ступицы переднего правого колеса со словами «Не мог он застучать при пробеге в 37 500 км». akurt

Повідомлень: 8685 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3376 раз. Подякували: 1178 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 лис, 2023 11:12 akurt написав: До 10 000$ на місяць.

Він чого і роздав одеситам 2500$ бо все пропонували щось «погане»: як не 6000$, так 7000$.

То мало. Не тому, що жадібний, а тому що ходить тільки на балкерах - таке судно має довжину по 300 м і дуже складне в роботі. В попередні роки такі балкери вивозили за 1 раз по 70 000 тон зерна з Чорноморська.

Рейси були зазвичай на Саудівську Аравію - то казкові рейси: не стільки в морі/океані, скільки під розвантаженням стояли. До 10 000$ на місяць.Він чого і роздав одеситам 2500$ бо все пропонували щось «погане»: як не 6000$, так 7000$.То мало. Не тому, що жадібний, а тому що ходить тільки на балкерах - таке судно має довжину по 300 м і дуже складне в роботі. В попередні роки такі балкери вивозили за 1 раз по 70 000 тон зерна з Чорноморська.Рейси були зазвичай на Саудівську Аравію - то казкові рейси: не стільки в морі/океані, скільки під розвантаженням стояли.

Тільки треба уточнити, До 10 000$ на місяць, але ж це не цілорічно? Бо читав що пів-року плавають, пів року відпочивають. Тому середньорічні доходи будуть менші рази в два. Тільки треба уточнити, До 10 000$ на місяць, але ж це не цілорічно? Бо читав що пів-року плавають, пів року відпочивають. Тому середньорічні доходи будуть менші рази в два. BIGor

Повідомлень: 8377 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1268 раз. Подякували: 1683 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 лис, 2023 11:22 Denik написав: BIGor написав: Якщо чесно, то так. Наприклад я став заробляти (коли попав ІТ) приблизно в 6-7 раз більше ніж коли працював на українську фірму. І це при тому що робота набагато менш відповідальна і не стресова. Якщо чесно, то так. Наприклад я став заробляти (коли попав ІТ) приблизно в 6-7 раз більше ніж коли працював на українську фірму. І це при тому що робота набагато менш відповідальна і не стресова.

По - перше, Ви не стали заробляти.

По - друге, Ви просто не розумієте, де відповідальність і де стреси))) По - перше, Ви не стали заробляти.По - друге, Ви просто не розумієте, де відповідальність і де стреси)))

Тобто Ви знаєте краще скільки мені щомісяця на картку капає ніж я? Я рахував в доларовому еквіваленті - мої доходи в ІТ більші в 6-7 раз ніж коли працював на українського роботодавця по іншій спеціальності. А відповідальності і стресів набагато менше, бо налагоджені процеси в компанії таким чином, що все підстраховується по 10 разів. Тобто Ви знаєте краще скільки мені щомісяця на картку капає ніж я?Я рахував в доларовому еквіваленті - мої доходи в ІТ більшініж коли працював на українського роботодавця по іншій спеціальності. А відповідальності і стресів набагато менше, бо налагоджені процеси в компанії таким чином, що все підстраховується по 10 разів. BIGor

Повідомлень: 8377 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1268 раз. Подякували: 1683 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 лис, 2023 11:23 Поки ми тут ділимося думками про «общественный транспорт» та його вплив на новий тип людини: «советский человек» (не краде, не п’є та не займається сексом), поки хтось займається бюджетом невідомої країни на 2025 рік та активно вивчає «РЕР» та «РЕБ», в світі відбуваються дивні події.

Враження, що спрогнозований одним з учасників форуму апокаліпсис не відбудеться.



На що я звернув увагу:

- найбільшими авіакомпаніями світу відновлено експлуатацію літаків Airbus A-380, які майже вивели з експлуатації по всьому світу…

- цікавий вогник загорівся з боку однієї з найбільших авіакомпаній світу: Turkish airlines: підписано контракти на поставку - увага - відразу 350 нових літаків, в тому числі Airbus A-350-1000 (!!!). Крім того, авіакомпанія розширила суттєво перелік міст США, в які вона починає регулярні авіарейси: вже 19 міст США буде зʼєднані із Стамбулом (до цього якщо не помиляюся було 2 прямих рейсів в San Francisco на добу та 1 в Нью Йорк). А тут - відразу в одночасно в 19 міст США.

- майже непомітним пройшло повідомлення про нові контракти на поставку літаків для а/к Norwegian.

- сьогодні чергова новина, яка мене особисто здивувала: дочка Lufthansa, яка створила справжній авіаміст між курортною Анталією та Європою (квитки на прямі рейси від 50€ в один бік і рейси так сплановані, щоби забезпечили стиковки з рейсами з Мюнхена або Франкфурта на США та Канаду), раптом оголосила про закупи 90 нових літаків.



Спрогнозований нашими українськими провидцями апокаліпсис відміняється?

Тільки для інших країн спрогнозували?

Тільки зарплатню пана BIGor могли порахувати? akurt

Повідомлень: 8685 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3376 раз. Подякували: 1178 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 лис, 2023 12:40 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: активно вивчає «РЕР» та «РЕБ», в світі відбуваються дивні події. активно вивчає «РЕР» та «РЕБ», в світі відбуваються дивні події. вивчати та використовувати в бойових діях - це 2 різних речі. akurt написав: - найбільшими авіакомпаніями світу відновлено експлуатацію літаків Airbus A-380, які майже вивели з експлуатації по всьому світу…

- цікавий вогник загорівся з боку однієї з найбільших авіакомпаній світу: Turkish airlines: підписано контракти на поставку - увага - відразу 350 нових літаків, в тому числі Airbus A-350-1000 (!!!). Крім того, авіакомпанія розширила суттєво перелік міст США, в які вона починає регулярні авіарейси: вже 19 міст США буде зʼєднані із Стамбулом (до цього якщо не помиляюся було 2 прямих рейсів в San Francisco на добу та 1 в Нью Йорк). А тут - відразу в одночасно в 19 міст США.

- майже непомітним пройшло повідомлення про нові контракти на поставку літаків для а/к Norwegian.

- сьогодні чергова новина, яка мене особисто здивувала: дочка Lufthansa, яка створила справжній авіаміст між курортною Анталією та Європою (квитки на прямі рейси від 50€ в один бік і рейси так сплановані, щоби забезпечили стиковки з рейсами з Мюнхена або Франкфурта на США та Канаду), раптом оголосила про закупи 90 нових літаків. - найбільшими авіакомпаніями світу відновлено експлуатацію літаків Airbus A-380, які майже вивели з експлуатації по всьому світу…- цікавий вогник загорівся з боку однієї з найбільших авіакомпаній світу: Turkish airlines: підписано контракти на поставку - увага - відразу 350 нових літаків, в тому числі Airbus A-350-1000 (!!!). Крім того, авіакомпанія розширила суттєво перелік міст США, в які вона починає регулярні авіарейси: вже 19 міст США буде зʼєднані із Стамбулом (до цього якщо не помиляюся було 2 прямих рейсів в San Francisco на добу та 1 в Нью Йорк). А тут - відразу в одночасно в 19 міст США.- майже непомітним пройшло повідомлення про нові контракти на поставку літаків для а/к Norwegian.- сьогодні чергова новина, яка мене особисто здивувала: дочка Lufthansa, яка створила справжній авіаміст між курортною Анталією та Європою (квитки на прямі рейси від 50€ в один бік і рейси так сплановані, щоби забезпечили стиковки з рейсами з Мюнхена або Франкфурта на США та Канаду), раптом оголосила про закупи 90 нових літаків.

А пальне на 20 років вперед теж закупили? ))))

Бо в нафтових компаній горизонт планування 10 років, а літаки експлуатуються по 20-25 ))))

akurt написав: Тільки зарплатню пана BIGor могли порахувати? Тільки зарплатню пана BIGor могли порахувати?

мова йшла про рівень компетенцій. Якщо в людині здається, що в ІТ просто та затишно, то він просто не бачить підводних каменів. вивчати та використовувати в бойових діях - це 2 різних речі.А пальне на 20 років вперед теж закупили? ))))Бо в нафтових компаній горизонт планування 10 років, а літаки експлуатуються по 20-25 ))))мова йшла про рівень компетенцій. Якщо в людині здається, що в ІТ просто та затишно, то він просто не бачить підводних каменів. Denik Повідомлень: 2606 З нами з: 23.02.09 Подякував: 567 раз. Подякували: 1070 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 лис, 2023 12:41 ЛАД ,



Вот интересно, почему Вы не возразили Faceless"у?

Не бывает черг и дефицита при фантастических ценах при любой системе. Если цены неподъёмные, то черг и дефицита не будет.





Так потому и не возразил, что как раз бывает! И практика это показала. И пример человека, который выбивал на заводе очередь, а потом еще и деньги искал. То есть пройти надо сразу 2 квеста: и очередь выстоять, и денег насобирать. Выполнение лишь одного из условий не решало проблему.

Ну и ценовая доступность.

Вы можете привести свои примеры по отраслям, я из своей сферы.



Довоенная зарплата военного пилота 1 Куе (+-)

Авто класса Ланос новый 6-8 Куе (наверное, никогда их не рассматривал)



Военный пилот в СССР 300-400 руб. (не всякие там Германии и северы, а на материке)

Жигуль стоит 8 тис руб.



Навскидку сейчас Ланос доступнее в 2-3 раза.



Если возьмем гражданского пилота, то там Ланос может быть и с одной зарплаты, Чего никак не могло быть у пилота Аэрофлота в СССР с Жигулем. Так потому и не возразил, что как раз бывает! И практика это показала. И пример человека, который выбивал на заводе очередь, а потом еще и деньги искал. То есть пройти надо сразу 2 квеста: и очередь выстоять, и денег насобирать. Выполнение лишь одного из условий не решало проблему.Ну и ценовая доступность.Вы можете привести свои примеры по отраслям, я из своей сферы.Довоенная зарплата военного пилота 1 Куе (+-)Авто класса Ланос новый 6-8 Куе (наверное, никогда их не рассматривал)Военный пилот в СССР 300-400 руб. (не всякие там Германии и северы, а на материке)Жигуль стоит 8 тис руб.Навскидку сейчас Ланос доступнее в 2-3 раза.Если возьмем гражданского пилота, то там Ланос может быть и с одной зарплаты, Чего никак не могло быть у пилота Аэрофлота в СССР с Жигулем. Hotab Повідомлень: 10216 З нами з: 15.02.09 Подякував: 619 раз. Подякували: 2112 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1534153515361537> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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