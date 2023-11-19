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Тут панове розказували про чудову професію «психолог» та «психотерапевт». Я не коментував, з інтересом читав, тому що наука/хист/професія специфічні. Свого роду магія: за 5 хвилин вивчити людину навпроти та придумати, як з неї отримати побільше бабулосів, бабла та бабулетів. Цим займалася моя племінниця досить успішно: вийшла заміж в пʼятий раз - цього разу за єврея та переїхала жити в Ізраїль. Не знаю, на чому колотив бабло її чоловік, але вона - на мій погляд - «розводила» дурочок» в он-лайн режимі: проводила консультації з «міцного сімейного життя». Прямо з Ізраїля - для всіх, хто говорить російською, бо шукала дурочок з просторів Уренгоя, Мурманська та Магадану. Пікантності ситуації додавав нікому не відомий - крім мене - факт: народила послідовно трьох дітей від трьох різних офіційних (!) чоловіків, з якими розлучалася після чергового народження дитини. Цікаво, що всі роди відбувалися в ванній 2-о кімнатної квартири мого брата, яку він отримав безкоштовно після чекання в черзі на протязі років 20. Мабуть в цій професії треба бути і провидцем: неочікувано розірвала шлюб із своїм коханим євреєм, який забезпечив отримання ізраїльського паспорта, та покинула Ізраїль до 07.10.2023. Я згадав про це, коли зустрів сьогодні оголошення, призначене для української діаспори в Туреччині. Не лайтеся, це не моя племінниця. Оголошення прямо на тему «Еміграція, заробітчанство», цитую: «Сеанс психотерапії онлайн 1600грн/40€/80хв». Ну, здається непогано…
ЛАД написав:Тогда добавлю для Вас. Инфляция снизилась как в США, так и в Великобритании, что привело к ставкам на то, что центральные банки по обе стороны Атлантики начнут снижать процентные ставки к середине следующего года.
Дурень думкою багатіє. Через Україну зараз йде транзит газу за енергією еквівалентний поставкам 275 тис. барелів нафти на день, який припнеться в кінці 2024 року. Під питанням поставки нафти по нафтопроводу Дружба. Вплив цього якось в плані інфляції порахували?
Hotab написав:Довоенная зарплата военного пилота 1 Куе (+-) Авто класса Ланос новый 6-8 Куе (наверное, никогда их не рассматривал)
Военный пилот в СССР 300-400 руб. (не всякие там Германии и северы, а на материке) Жигуль стоит 8 тис руб.
Навскидку сейчас Ланос доступнее в 2-3 раза.
Если возьмем гражданского пилота, то там Ланос может быть и с одной зарплаты, Чего никак не могло быть у пилота Аэрофлота в СССР с Жигулем.
Тут виникає цікаве питання: а чого воєнні пілоти мають заробляти менше аніж цивільні при зовсім різних умовах праці. Бо цивільні - то фактично оператори автопілоту. Це при тому, що цивільні своєю діяльністю сприяють закупівлі нафти у людожерських режимах?
Hotab написав:Довоенная зарплата военного пилота 1 Куе (+-) Авто класса Ланос новый 6-8 Куе (наверное, никогда их не рассматривал)
Военный пилот в СССР 300-400 руб. (не всякие там Германии и северы, а на материке) Жигуль стоит 8 тис руб.
Навскидку сейчас Ланос доступнее в 2-3 раза.
Если возьмем гражданского пилота, то там Ланос может быть и с одной зарплаты, Чего никак не могло быть у пилота Аэрофлота в СССР с Жигулем.
Тут виникає цікаве питання: а чого воєнні пілоти мають заробляти менше аніж цивільні при зовсім різних умовах праці. Бо цивільні - то фактично оператори автопілоту. Це при тому, що цивільні своєю діяльністю сприяють закупівлі нафти у людожерських режимах?
Бо цивільні заробляють гроші своїй авіакомпанії, а військові споживають бюджет. В якому миша повісилась з голоду. Спрощено, але зрозуміло. Хоча ваша правда: військовий пілот в Україні - найбідніший військовий пілот світу. І це правда. А не для красного слова. Це факт. Менше в світі не отримують ніде.