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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1534153515361537
Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 13:02

Еміграція, заробітчанство

Тут панове розказували про чудову професію «психолог» та «психотерапевт».
Я не коментував, з інтересом читав, тому що наука/хист/професія специфічні.
Свого роду магія: за 5 хвилин вивчити людину навпроти та придумати, як з неї отримати побільше бабулосів, бабла та бабулетів.
Цим займалася моя племінниця досить успішно: вийшла заміж в пʼятий раз - цього разу за єврея та переїхала жити в Ізраїль. Не знаю, на чому колотив бабло її чоловік, але вона - на мій погляд - «розводила» дурочок» в он-лайн режимі: проводила консультації з «міцного сімейного життя». Прямо з Ізраїля - для всіх, хто говорить російською, бо шукала дурочок з просторів Уренгоя, Мурманська та Магадану.
Пікантності ситуації додавав нікому не відомий - крім мене - факт: народила послідовно трьох дітей від трьох різних офіційних (!) чоловіків, з якими розлучалася після чергового народження дитини. Цікаво, що всі роди відбувалися в ванній 2-о кімнатної квартири мого брата, яку він отримав безкоштовно після чекання в черзі на протязі років 20.
Мабуть в цій професії треба бути і провидцем: неочікувано розірвала шлюб із своїм коханим євреєм, який забезпечив отримання ізраїльського паспорта, та покинула Ізраїль до 07.10.2023.
Я згадав про це, коли зустрів сьогодні оголошення, призначене для української діаспори в Туреччині.
Не лайтеся, це не моя племінниця.
Оголошення прямо на тему «Еміграція, заробітчанство», цитую:
«Сеанс психотерапії онлайн 1600грн/40€/80хв».
Ну, здається непогано…
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 13:09

Re: Еміграція, заробітчанство

  ЛАД написав:Тогда добавлю для Вас.
Инфляция снизилась как в США, так и в Великобритании, что привело к ставкам на то, что центральные банки по обе стороны Атлантики начнут снижать процентные ставки к середине следующего года.

https://www.bloomberg.com/news/articles ... -us-and-uk
Там относительно много, но не буду Вас отвлекать.

Дурень думкою багатіє. Через Україну зараз йде транзит газу за енергією еквівалентний поставкам 275 тис. барелів нафти на день, який припнеться в кінці 2024 року. Під питанням поставки нафти по нафтопроводу Дружба. Вплив цього якось в плані інфляції порахували?
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 13:15

Re: Еміграція, заробітчанство

  Hotab написав:Довоенная зарплата военного пилота 1 Куе (+-)
Авто класса Ланос новый 6-8 Куе (наверное, никогда их не рассматривал)

Военный пилот в СССР 300-400 руб. (не всякие там Германии и северы, а на материке)
Жигуль стоит 8 тис руб.

Навскидку сейчас Ланос доступнее в 2-3 раза.

Если возьмем гражданского пилота, то там Ланос может быть и с одной зарплаты, Чего никак не могло быть у пилота Аэрофлота в СССР с Жигулем.

Тут виникає цікаве питання: а чого воєнні пілоти мають заробляти менше аніж цивільні при зовсім різних умовах праці. Бо цивільні - то фактично оператори автопілоту. Це при тому, що цивільні своєю діяльністю сприяють закупівлі нафти у людожерських режимах?
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 13:23

  Denik написав:
  Hotab написав:Довоенная зарплата военного пилота 1 Куе (+-)
Авто класса Ланос новый 6-8 Куе (наверное, никогда их не рассматривал)

Военный пилот в СССР 300-400 руб. (не всякие там Германии и северы, а на материке)
Жигуль стоит 8 тис руб.

Навскидку сейчас Ланос доступнее в 2-3 раза.

Если возьмем гражданского пилота, то там Ланос может быть и с одной зарплаты, Чего никак не могло быть у пилота Аэрофлота в СССР с Жигулем.

Тут виникає цікаве питання: а чого воєнні пілоти мають заробляти менше аніж цивільні при зовсім різних умовах праці. Бо цивільні - то фактично оператори автопілоту. Це при тому, що цивільні своєю діяльністю сприяють закупівлі нафти у людожерських режимах?

Бо цивільні заробляють гроші своїй авіакомпанії, а військові споживають бюджет. В якому миша повісилась з голоду. Спрощено, але зрозуміло. Хоча ваша правда: військовий пілот в Україні - найбідніший військовий пілот світу. І це правда. А не для красного слова. Це факт. Менше в світі не отримують ніде.
Hotab
 
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