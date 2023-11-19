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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1534153515361537 Додано: Нед 19 лис, 2023 13:02 Еміграція, заробітчанство



Тут панове розказували про чудову професію «психолог» та «психотерапевт».

Я не коментував, з інтересом читав, тому що наука/хист/професія специфічні.

Свого роду магія: за 5 хвилин вивчити людину навпроти та придумати, як з неї отримати побільше бабулосів, бабла та бабулетів.

Цим займалася моя племінниця досить успішно: вийшла заміж в пʼятий раз - цього разу за єврея та переїхала жити в Ізраїль. Не знаю, на чому колотив бабло її чоловік, але вона - на мій погляд - «розводила» дурочок» в он-лайн режимі: проводила консультації з «міцного сімейного життя». Прямо з Ізраїля - для всіх, хто говорить російською, бо шукала дурочок з просторів Уренгоя, Мурманська та Магадану.

Пікантності ситуації додавав нікому не відомий - крім мене - факт: народила послідовно трьох дітей від трьох різних офіційних (!) чоловіків, з якими розлучалася після чергового народження дитини. Цікаво, що всі роди відбувалися в ванній 2-о кімнатної квартири мого брата, яку він отримав безкоштовно після чекання в черзі на протязі років 20.

Мабуть в цій професії треба бути і провидцем: неочікувано розірвала шлюб із своїм коханим євреєм, який забезпечив отримання ізраїльського паспорта, та покинула Ізраїль до 07.10.2023.

Я згадав про це, коли зустрів сьогодні оголошення, призначене для української діаспори в Туреччині.

Не лайтеся, це не моя племінниця.

Оголошення прямо на тему «Еміграція, заробітчанство», цитую:

«Сеанс психотерапії онлайн 1600грн/40€/80хв».

Ну, здається непогано… akurt

Повідомлень: 8687 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3376 раз. Подякували: 1179 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 лис, 2023 13:09 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: Тогда добавлю для Вас.

Инфляция снизилась как в США, так и в Великобритании, что привело к ставкам на то, что центральные банки по обе стороны Атлантики начнут снижать процентные ставки к середине следующего года.



https://www.bloomberg.com/news/articles ... -us-and-uk

Там относительно много, но не буду Вас отвлекать. Тогда добавлю для Вас.Инфляция снизилась как в США, так и в Великобритании, что привело к ставкам на то, что центральные банки по обе стороны Атлантики начнут снижать процентные ставки к середине следующего года.Там относительно много, но не буду Вас отвлекать.

Дурень думкою багатіє. Через Україну зараз йде транзит газу за енергією еквівалентний поставкам 275 тис. барелів нафти на день, який припнеться в кінці 2024 року. Під питанням поставки нафти по нафтопроводу Дружба. Вплив цього якось в плані інфляції порахували? Дурень думкою багатіє. Через Україну зараз йде транзит газу за енергією еквівалентний поставкам 275 тис. барелів нафти на день, який припнеться в кінці 2024 року. Під питанням поставки нафти по нафтопроводу Дружба. Вплив цього якось в плані інфляції порахували? Denik Повідомлень: 2618 З нами з: 23.02.09 Подякував: 567 раз. Подякували: 1070 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 лис, 2023 13:23 Denik написав: Hotab написав: Довоенная зарплата военного пилота 1 Куе (+-)

Авто класса Ланос новый 6-8 Куе (наверное, никогда их не рассматривал)



Военный пилот в СССР 300-400 руб. (не всякие там Германии и северы, а на материке)

Жигуль стоит 8 тис руб.



Навскидку сейчас Ланос доступнее в 2-3 раза.



Если возьмем гражданского пилота, то там Ланос может быть и с одной зарплаты, Чего никак не могло быть у пилота Аэрофлота в СССР с Жигулем. Довоенная зарплата военного пилота 1 Куе (+-)Авто класса Ланос новый 6-8 Куе (наверное, никогда их не рассматривал)Военный пилот в СССР 300-400 руб. (не всякие там Германии и северы, а на материке)Жигуль стоит 8 тис руб.Навскидку сейчас Ланос доступнее в 2-3 раза.Если возьмем гражданского пилота, то там Ланос может быть и с одной зарплаты, Чего никак не могло быть у пилота Аэрофлота в СССР с Жигулем.

Тут виникає цікаве питання: а чого воєнні пілоти мають заробляти менше аніж цивільні при зовсім різних умовах праці. Бо цивільні - то фактично оператори автопілоту. Це при тому, що цивільні своєю діяльністю сприяють закупівлі нафти у людожерських режимах? Тут виникає цікаве питання: а чого воєнні пілоти мають заробляти менше аніж цивільні при зовсім різних умовах праці. Бо цивільні - то фактично оператори автопілоту. Це при тому, що цивільні своєю діяльністю сприяють закупівлі нафти у людожерських режимах?

Бо цивільні заробляють гроші своїй авіакомпанії, а військові споживають бюджет. В якому миша повісилась з голоду. Спрощено, але зрозуміло. Хоча ваша правда: військовий пілот в Україні - найбідніший військовий пілот світу. І це правда. А не для красного слова. Це факт. Менше в світі не отримують ніде. Бо цивільні заробляють гроші своїй авіакомпанії, а військові споживають бюджет. В якому миша повісилась з голоду. Спрощено, але зрозуміло. Хоча ваша правда: військовий пілот в Україні - найбідніший військовий пілот світу. І це правда. А не для красного слова. Це факт. Менше в світі не отримують ніде. Hotab Повідомлень: 10223 З нами з: 15.02.09 Подякував: 619 раз. Подякували: 2113 раз. Профіль 1 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 лис, 2023 13:40 Ще найбіднішим був український військовий морський офіцер. Якось з одним говорив в Севастополі - його зарплатня була в 5 (пʼять, Карл!) разів менша за зарплатню російського «рулевого».

Все за паном Бісмарком. akurt

Повідомлень: 8687 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3376 раз. Подякували: 1179 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 лис, 2023 15:48 Hotab написав: ЛАД ,



Вот интересно, почему Вы не возразили Faceless"у?

Не бывает черг и дефицита при фантастических ценах при любой системе. Если цены неподъёмные, то черг и дефицита не будет.





Так потому и не возразил, что как раз бывает! И практика это показала. И пример человека, который выбивал на заводе очередь, а потом еще и деньги искал. То есть пройти надо сразу 2 квеста: и очередь выстоять, и денег насобирать. Выполнение лишь одного из условий не решало проблему.

Ну и ценовая доступность.

...... Так потому и не возразил, что как раз бывает! И практика это показала. И пример человека, который выбивал на заводе очередь, а потом еще и деньги искал. То есть пройти надо сразу 2 квеста: и очередь выстоять, и денег насобирать. Выполнение лишь одного из условий не решало проблему.Ну и ценовая доступность.......

Насчёт ценовой доступности Вы правы. Сегодня значительно (несравнимо) доступнее.

Так сегодня и не ставится задача ограничить покупку авто.

Да, 2 квеста были, но, тем не менее, деньги находились. Не с одной и даже не с 10 зарплат, но находились. И не у считанных единиц. Я выше приводил данные по выпуску легковых авто. Кто-то же их покупал, т.е. для кого-то цены были подъёмные.

И в примере akurt деньги насобирали. Да, 6-томника Авиценны он лишился, но голодать ради покупки не приходилось.

Автомобиль в Союзе рассматривался как предмет роскоши. Как сегодня, к примеру, яхта. Цены высокие, но при желании подъёмные. Как и должны быть на предмет роскоши.

В Союзе кроме финансового ограничения (высокие цены) накладывались ещё и нефинансовые (ограничение выпуска). Т.е. финансовых ограничений не хватало для балансировки спрос-предложение.

Так что моё утверждение вполне справедливо. Насчёт ценовой доступности Вы правы. Сегодня значительно (несравнимо) доступнее.Так сегодня и не ставится задача ограничить покупку авто.Да, 2 квеста были, но, тем не менее, деньги находились. Не с одной и даже не с 10 зарплат, но находились. И не у считанных единиц. Я выше приводил данные по выпуску легковых авто. Кто-то же их покупал, т.е. для кого-то цены были подъёмные.И в примереденьги насобирали. Да, 6-томника Авиценны он лишился, но голодать ради покупки не приходилось.Автомобиль в Союзе рассматривался как предмет роскоши. Как сегодня, к примеру, яхта. Цены высокие, но при желании подъёмные. Как и должны быть на предмет роскоши.В Союзе кроме финансового ограничения (высокие цены) накладывались ещё и нефинансовые (ограничение выпуска). Т.е. финансовых ограничений не хватало для балансировки спрос-предложение.Так что моё утверждение вполне справедливо. ЛАД 2 Повідомлень: 26491 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5180 раз. Подякували: 4815 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 лис, 2023 15:49 Hotab написав: Shaman ,







так дійсно - всі мають йти або в ІТ, або в моряки. Всі інші професії нічого не варті

Насправді сама концепція «хай всі йдуть в айті чи моряки» не така і погана. Якби вона взагалі хоч теоретично могла бути реалізована. Ну типу всі такі розумні (айті) , та мужні (моряки) .

Там де високі доходи, там великий платоспроможний попит на все , і це живило б інші галузі. І машиніст тоді міг би отримувати нормально. І якщо нація прям така розумна, що нема кому мити туалети, то приїхали б іноземці їх мити.

Тому хай будуть всі айті, якщо зможуть. Чи моряки. Чи пілоти в ООН. Чим більше людей, які заробляють багато, тим краще.

Тільки «заробляють», Віталік!! А не з повітря каруселять! Насправді сама концепція «хай всі йдуть в айті чи моряки» не така і погана. Якби вона взагалі хоч теоретично могла бути реалізована.Там де високі доходи, там великий платоспроможний попит на все , і це живило б інші галузі. І машиніст тоді міг би отримувати нормально. І якщо нація прям така розумна, що нема кому мити туалети, то приїхали б іноземці їх мити.Тому хай будуть всі айті, якщо зможуть. Чи моряки. Чи пілоти в ООН. Чим більше людей, які заробляють багато, тим краще.Тільки «заробляють», Віталік!! А не з повітря каруселять!



Це нагадало мені віршик від вашого "знайомця":

-красивые в кавалерии

-умные в артилерии

-смелые на флоте

-остальные в пехоте! Це нагадало мені віршик від вашого "знайомця":-красивые в кавалерии-умные в артилерии-смелые на флоте-остальные в пехоте! drevlyanin Повідомлень: 1488 З нами з: 01.04.20 Подякував: 503 раз. Подякували: 496 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 лис, 2023 15:57 Denik написав: ЛАД написав: Тогда добавлю для Вас.

Инфляция снизилась как в США, так и в Великобритании, что привело к ставкам на то, что центральные банки по обе стороны Атлантики начнут снижать процентные ставки к середине следующего года.



https://www.bloomberg.com/news/articles ... -us-and-uk

Там относительно много, но не буду Вас отвлекать. Тогда добавлю для Вас.Инфляция снизилась как в США, так и в Великобритании, что привело к ставкам на то, что центральные банки по обе стороны Атлантики начнут снижать процентные ставки к середине следующего года.Там относительно много, но не буду Вас отвлекать.

Дурень думкою багатіє. Через Україну зараз йде транзит газу за енергією еквівалентний поставкам 275 тис. барелів нафти на день, який припнеться в кінці 2024 року. Під питанням поставки нафти по нафтопроводу Дружба. Вплив цього якось в плані інфляції порахували? Дурень думкою багатіє. Через Україну зараз йде транзит газу за енергією еквівалентний поставкам 275 тис. барелів нафти на день, який припнеться в кінці 2024 року. Під питанням поставки нафти по нафтопроводу Дружба. Вплив цього якось в плані інфляції порахували?

Простите за недооценку Ваших аналитических и прогностических способностей.

Единственное, чего никак не могу понять, почему при таких способностях Вы ещё не работаете в BoA или в каком-нибудь крупном швейцарском банке?

Или Вы отказались несмотря на настойчивые просьбы? Простите за недооценку Ваших аналитических и прогностических способностей.Единственное, чего никак не могу понять, почему при таких способностях Вы ещё не работаете в BoA или в каком-нибудь крупном швейцарском банке?Или Вы отказались несмотря на настойчивые просьбы? ЛАД 2 Повідомлень: 26491 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5180 раз. Подякували: 4815 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 лис, 2023 16:32 rjkz написав: .............

Вы ставите все с ног наголову.

........

Так что не стоит дифирамбы петь совку в этом вопросе. .............Вы ставите все с ног наголову.........Так что не стоит дифирамбы петь совку в этом вопросе.

Странно. От Вас не ожидал.

Где Вы увидели "дифирамбы"?

То, что была сделана ставка не на массовую автомобилизацию, а на обществ. транспорт это "дифирамбы"?

Тем более, что это поначалу объяснялось просто дефицитом ресурсов - не хватало средств на создание массового производства авто.

И что это я "ставлю с ног наголову"?

Я написал о решении , принятом "наверху".

А Вы говорите о возможностях для пересичного. У пересичного, действительно, альтернативы не было.



Вы знаете, что нормальный ОТ был в крупных городах?

А Вы хотите в любой деревне?

Такого не было. Нет и сейчас. По-моему, нигде.



Вот просто интересно, откуда лично у Вас такая ненависть к "совку", что мелкая фраза о правильном решении о развитии обществ. транспорта в Союзе, вызвала такие обвинения в мой адрес и такие длинные посты (что у Вас, что у akurt. У akurt, правда, без обвинений. ). И даже не захотели понять, что я написал.



И, судя по Вашему возрасту, Вы не должны помнить времена "с очень неплохой как для союза зп в 150 рублей" и "мы опять жили на 78 рублей в месяц". И если второе ещё могу допустить (например, мама медсестра), то первого точно не было даже в момент Вашего рождения. 150 руб. считалось неплохой зарплатой в начале, максимум середине 70-х. Странно. От Вас не ожидал.Где Вы увидели "дифирамбы"?То, что была сделана ставка не на массовую автомобилизацию, а на обществ. транспорт это "дифирамбы"?Тем более, что это поначалу объяснялось просто дефицитом ресурсов - не хватало средств на создание массового производства авто.И что это я "ставлю с ног наголову"?Я написал о, принятом "наверху".А Вы говорите одля пересичного. У пересичного, действительно, альтернативы не было.А Вы хотите в любой деревне?Такого не было. Нет и сейчас. По-моему, нигде.Вот просто интересно, откуда лично у Вас такая ненависть к "совку", что мелкая фраза о правильном решении о развитии обществ. транспорта в Союзе, вызвала такие обвинения в мой адрес и такие длинные посты (что у Вас, что у akurt. У akurt, правда, без обвинений.). И даже не захотели понять,я написал.И, судя по Вашему возрасту, Вы не должны помнить времена "с очень неплохой как для союза зп в 150 рублей" и "мы опять жили на 78 рублей в месяц". И если второе ещё могу допустить (например, мама медсестра), то первого точно не было даже в момент Вашего рождения. 150 руб. считалось неплохой зарплатой в начале, максимум середине 70-х. ЛАД 2 Повідомлень: 26491 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5180 раз. Подякували: 4815 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 лис, 2023 17:35 Denik написав: А пальне на 20 років вперед теж закупили? ))))

Бо в нафтових компаній горизонт планування 10 років, а літаки експлуатуються по 20-25 ))))

А пальне на 20 років вперед теж закупили? ))))Бо в нафтових компаній горизонт планування 10 років, а літаки експлуатуються по 20-25 ))))

От халепа вийшла: я передав чергове пророцтво від пана Denik п’яти провідним авіакомпаніям світу і якось не подумав про airBaltic.

Вони щойно підписали контракти на закупівлю десятків нових літаків A220-300…

Якось неловко получилося… керосину до 2048 року - як показало гадання на клаптиках паперу від шкільного зошита (найнадійніший метод) - не вистачить…

Дійсно, неловко получилося. Не встиг я… От халепа вийшла: я передав чергове пророцтво від пана Denik п’яти провідним авіакомпаніям світу і якось не подумав про airBaltic.Вони щойно підписали контракти на закупівлю десятків нових літаків A220-300…Якось неловко получилося… керосину до 2048 року - як показало гадання на клаптиках паперу від шкільного зошита (найнадійніший метод) - не вистачить…Дійсно, неловко получилося. Не встиг я… akurt

Повідомлень: 8687 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3376 раз. Подякували: 1179 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 лис, 2023 18:24 Denik написав: А пальне на 20 років вперед теж закупили? ))))

Бо в нафтових компаній горизонт планування 10 років, а літаки експлуатуються по 20-25 )))) А пальне на 20 років вперед теж закупили? ))))Бо в нафтових компаній горизонт планування 10 років, а літаки експлуатуються по 20-25 ))))

І як, по-вашому, буде подорожувати людство через 20 років? На диріжаблях з приводом від педалей? І як, по-вашому, буде подорожувати людство через 20 років? На диріжаблях з приводом від педалей? Gastarbaiter Повідомлень: 2880 З нами з: 26.02.18 Подякував: 651 раз. Подякували: 493 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1534153515361537 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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