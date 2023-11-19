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Тут панове розказували про чудову професію «психолог» та «психотерапевт». Я не коментував, з інтересом читав, тому що наука/хист/професія специфічні. Свого роду магія: за 5 хвилин вивчити людину навпроти та придумати, як з неї отримати побільше бабулосів, бабла та бабулетів. Цим займалася моя племінниця досить успішно: вийшла заміж в пʼятий раз - цього разу за єврея та переїхала жити в Ізраїль. Не знаю, на чому колотив бабло її чоловік, але вона - на мій погляд - «розводила» дурочок» в он-лайн режимі: проводила консультації з «міцного сімейного життя». Прямо з Ізраїля - для всіх, хто говорить російською, бо шукала дурочок з просторів Уренгоя, Мурманська та Магадану. Пікантності ситуації додавав нікому не відомий - крім мене - факт: народила послідовно трьох дітей від трьох різних офіційних (!) чоловіків, з якими розлучалася після чергового народження дитини. Цікаво, що всі роди відбувалися в ванній 2-о кімнатної квартири мого брата, яку він отримав безкоштовно після чекання в черзі на протязі років 20. Мабуть в цій професії треба бути і провидцем: неочікувано розірвала шлюб із своїм коханим євреєм, який забезпечив отримання ізраїльського паспорта, та покинула Ізраїль до 07.10.2023. Я згадав про це, коли зустрів сьогодні оголошення, призначене для української діаспори в Туреччині. Не лайтеся, це не моя племінниця. Оголошення прямо на тему «Еміграція, заробітчанство», цитую: «Сеанс психотерапії онлайн 1600грн/40€/80хв». Ну, здається непогано…
ЛАД написав:Тогда добавлю для Вас. Инфляция снизилась как в США, так и в Великобритании, что привело к ставкам на то, что центральные банки по обе стороны Атлантики начнут снижать процентные ставки к середине следующего года.
Дурень думкою багатіє. Через Україну зараз йде транзит газу за енергією еквівалентний поставкам 275 тис. барелів нафти на день, який припнеться в кінці 2024 року. Під питанням поставки нафти по нафтопроводу Дружба. Вплив цього якось в плані інфляції порахували?
Hotab написав:Довоенная зарплата военного пилота 1 Куе (+-) Авто класса Ланос новый 6-8 Куе (наверное, никогда их не рассматривал)
Военный пилот в СССР 300-400 руб. (не всякие там Германии и северы, а на материке) Жигуль стоит 8 тис руб.
Навскидку сейчас Ланос доступнее в 2-3 раза.
Если возьмем гражданского пилота, то там Ланос может быть и с одной зарплаты, Чего никак не могло быть у пилота Аэрофлота в СССР с Жигулем.
Тут виникає цікаве питання: а чого воєнні пілоти мають заробляти менше аніж цивільні при зовсім різних умовах праці. Бо цивільні - то фактично оператори автопілоту. Це при тому, що цивільні своєю діяльністю сприяють закупівлі нафти у людожерських режимах?
Бо цивільні заробляють гроші своїй авіакомпанії, а військові споживають бюджет. В якому миша повісилась з голоду. Спрощено, але зрозуміло. Хоча ваша правда: військовий пілот в Україні - найбідніший військовий пілот світу. І це правда. А не для красного слова. Це факт. Менше в світі не отримують ніде.
Ще найбіднішим був український військовий морський офіцер. Якось з одним говорив в Севастополі - його зарплатня була в 5 (пʼять, Карл!) разів менша за зарплатню російського «рулевого». Все за паном Бісмарком.
Вот интересно, почему Вы не возразили Faceless"у? Не бывает черг и дефицита при фантастических ценах при любой системе. Если цены неподъёмные, то черг и дефицита не будет.
Так потому и не возразил, что как раз бывает! И практика это показала. И пример человека, который выбивал на заводе очередь, а потом еще и деньги искал. То есть пройти надо сразу 2 квеста: и очередь выстоять, и денег насобирать. Выполнение лишь одного из условий не решало проблему. Ну и ценовая доступность. ......
Насчёт ценовой доступности Вы правы. Сегодня значительно (несравнимо) доступнее. Так сегодня и не ставится задача ограничить покупку авто. Да, 2 квеста были, но, тем не менее, деньги находились. Не с одной и даже не с 10 зарплат, но находились. И не у считанных единиц. Я выше приводил данные по выпуску легковых авто. Кто-то же их покупал, т.е. для кого-то цены были подъёмные. И в примере akurt деньги насобирали. Да, 6-томника Авиценны он лишился, но голодать ради покупки не приходилось. Автомобиль в Союзе рассматривался как предмет роскоши. Как сегодня, к примеру, яхта. Цены высокие, но при желании подъёмные. Как и должны быть на предмет роскоши. В Союзе кроме финансового ограничения (высокие цены) накладывались ещё и нефинансовые (ограничение выпуска). Т.е. финансовых ограничений не хватало для балансировки спрос-предложение. Так что моё утверждение вполне справедливо.
так дійсно - всі мають йти або в ІТ, або в моряки. Всі інші професії нічого не варті
Насправді сама концепція «хай всі йдуть в айті чи моряки» не така і погана. Якби вона взагалі хоч теоретично могла бути реалізована. Ну типу всі такі розумні (айті) , та мужні (моряки) . Там де високі доходи, там великий платоспроможний попит на все , і це живило б інші галузі. І машиніст тоді міг би отримувати нормально. І якщо нація прям така розумна, що нема кому мити туалети, то приїхали б іноземці їх мити. Тому хай будуть всі айті, якщо зможуть. Чи моряки. Чи пілоти в ООН. Чим більше людей, які заробляють багато, тим краще. Тільки «заробляють», Віталік!! А не з повітря каруселять!
Це нагадало мені віршик від вашого "знайомця": -красивые в кавалерии -умные в артилерии -смелые на флоте -остальные в пехоте!
ЛАД написав:Тогда добавлю для Вас. Инфляция снизилась как в США, так и в Великобритании, что привело к ставкам на то, что центральные банки по обе стороны Атлантики начнут снижать процентные ставки к середине следующего года.
Дурень думкою багатіє. Через Україну зараз йде транзит газу за енергією еквівалентний поставкам 275 тис. барелів нафти на день, який припнеться в кінці 2024 року. Під питанням поставки нафти по нафтопроводу Дружба. Вплив цього якось в плані інфляції порахували?
Простите за недооценку Ваших аналитических и прогностических способностей. Единственное, чего никак не могу понять, почему при таких способностях Вы ещё не работаете в BoA или в каком-нибудь крупном швейцарском банке? Или Вы отказались несмотря на настойчивые просьбы?
rjkz написав:............. Вы ставите все с ног наголову. ........ Так что не стоит дифирамбы петь совку в этом вопросе.
Странно. От Вас не ожидал. Где Вы увидели "дифирамбы"? То, что была сделана ставка не на массовую автомобилизацию, а на обществ. транспорт это "дифирамбы"? Тем более, что это поначалу объяснялось просто дефицитом ресурсов - не хватало средств на создание массового производства авто. И что это я "ставлю с ног наголову"? Я написал о решении, принятом "наверху". А Вы говорите о возможностях для пересичного. У пересичного, действительно, альтернативы не было.
Вы знаете, что нормальный ОТ был в крупных городах?
А Вы хотите в любой деревне? Такого не было. Нет и сейчас. По-моему, нигде.
Вот просто интересно, откуда лично у Вас такая ненависть к "совку", что мелкая фраза о правильном решении о развитии обществ. транспорта в Союзе, вызвала такие обвинения в мой адрес и такие длинные посты (что у Вас, что у akurt. У akurt, правда, без обвинений. ). И даже не захотели понять, что я написал.
И, судя по Вашему возрасту, Вы не должны помнить времена "с очень неплохой как для союза зп в 150 рублей" и "мы опять жили на 78 рублей в месяц". И если второе ещё могу допустить (например, мама медсестра), то первого точно не было даже в момент Вашего рождения. 150 руб. считалось неплохой зарплатой в начале, максимум середине 70-х.
Denik написав:А пальне на 20 років вперед теж закупили? )))) Бо в нафтових компаній горизонт планування 10 років, а літаки експлуатуються по 20-25 ))))
От халепа вийшла: я передав чергове пророцтво від пана Denik п’яти провідним авіакомпаніям світу і якось не подумав про airBaltic. Вони щойно підписали контракти на закупівлю десятків нових літаків A220-300… Якось неловко получилося… керосину до 2048 року - як показало гадання на клаптиках паперу від шкільного зошита (найнадійніший метод) - не вистачить… Дійсно, неловко получилося. Не встиг я…