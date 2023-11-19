|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 19 лис, 2023 19:40
drevlyanin написав:
Волга 30000 і більше.
основные покупатели с севера или с кавказа. Чиновник ниже секретаря райкома был такой же нищеброд как инженер на заводе. Из ОТ адекватными при совке были самолёты и поезда. АН-2 летали в каждый райцентр. В мелких городах ходили пешком или на велосипедах, единственный на маршруте ЛиАЗ-677 можно было ждать час и больше.
В большинство сёл вообще общественный транспорт не ходил, к родителям (в городскую квартиру) приезжали с ночёвкой какие-то знакомые, которым надо было решать в городе вопросы. Обычно устраивали детей учиться или по здоровью. Приехать всё порешать и уехать без авто и ночёвки не получалось. Село держалось на мотоциклах, которым не нужна асфальтированная дорога. Сам ездил из села в город на молоковозке газ-53.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 20556
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2303 раз.
- Подякували: 3277 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 19 лис, 2023 19:53
Denik написав:
Потім - починати треба із податків.
Залізниця купує енергію - платить все і ПДВ і за енергію, і податок на викиди С02 при виробництві електроенергії.
Авіакомпанію купує керосин без податків - нема збору за викиди СО2, нема ПДВ для міжнародних рейсів та акцизів. Ніхто не рахує витрати на безпеку та утримання біженців, яку спричинили закупівлі палива в оркостані та ірані.
Закупівля літака - якийсь лізинг, без ПДВ, бо літак зареєстрований десь на Бермудах, або якісь Панамі. Закупівля локомотиву, вагону або рейок - потрапляє під ПДВ та податки.
Так що якщо просто вирівняти податки в Європі залізницям та авіасектору - то весь авіаційний лоукост швидко скінчиться.
Але ж ПДВ платять пасажири при купівлі квитка. Авіакомпанії хіба що на акцизах на пальне економлять.
Швидкісні потяги можуть, в теорії, замінити якісь короткі маршрути, до 1000 км. І то, це потребуватиме сотень мільярдів інвестицій. На більщі відстані альтернативи авіації немає. Так само, як поки що немає нормальної альтернативи керосину для авіаційних двигунів.
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 2885
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 651 раз.
- Подякували: 494 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 19 лис, 2023 19:54
drevlyanin написав:
До речі, в той час Запор та Москвич можна було майже вільно купити у москві через непрестижність та не високу якість цих авто.
"Майже новий" Жигуль "з рук" коштував 10-15000 а Волга 30000 і більше.
"Москвич" їздили купувати в Кишинів. Там чомусь було вільно.
Правда, не класичний "Москвич"
, а той, який "ИЖ Москвич-универсал" модель 21251
.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 8692
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 3378 раз.
- Подякували: 1179 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 19 лис, 2023 19:57
Gastarbaiter написав:
На більщі відстані альтернативи авіації немає. Так само, як поки що немає нормальної альтернативи керосину для авіаційних двигунів.
Є авіарейси з Відня в Грац - там здається 193 км. Весь переліт 35 хвилин.
До війни був цікавий маловідомий рейс зі Львова на Радом - по прямій здається 300 км. SAAB-340.
Мені в Радомі наші українці не вірили, що я прилетів зі Львова за 25 злотих, зазвичай були квитки по 50 злотих. Там працювали і не чули про такі здається щоденні рейси.
Я летав на декілька днів просто попити польского пива та відвідати місцевий музей - дуже цікавий.
Востаннє редагувалось akurt
в Нед 19 лис, 2023 20:03, всього редагувалось 1 раз.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 8692
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 3378 раз.
- Подякували: 1179 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 19 лис, 2023 20:01
Hotab написав: Denik написав: Hotab написав:
Довоенная зарплата военного пилота 1 Куе (+-)
Авто класса Ланос новый 6-8 Куе (наверное, никогда их не рассматривал)
Военный пилот в СССР 300-400 руб. (не всякие там Германии и северы, а на материке)
Жигуль стоит 8 тис руб.
Навскидку сейчас Ланос доступнее в 2-3 раза.
Если возьмем гражданского пилота, то там Ланос может быть и с одной зарплаты, Чего никак не могло быть у пилота Аэрофлота в СССР с Жигулем.
Тут виникає цікаве питання: а чого воєнні пілоти мають заробляти менше аніж цивільні при зовсім різних умовах праці. Бо цивільні - то фактично оператори автопілоту. Це при тому, що цивільні своєю діяльністю сприяють закупівлі нафти у людожерських режимах?
Бо цивільні заробляють гроші своїй авіакомпанії, а військові споживають бюджет. В якому миша повісилась з голоду. Спрощено, але зрозуміло. Хоча ваша правда: військовий пілот в Україні - найбідніший військовий пілот світу. І це правда. А не для красного слова. Це факт. Менше в світі не отримують ніде.
Кстати, про советский Аэрофлот и автомобили.
У нас том доме, где было на 100 квартир 2 машины, жила семья, с которой мы очень дружили и мои родители поддерживали с ними отношения долгие годы после нашего переезда оттуда. Отец семейства - пилот Аэрофлота. Семья не была бедной.
Золотые часы, джинсы и кроссовки в начале 80-х могли себе позволить. Но автомобиля у них не было.
Странно, почему?
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 15753
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8092 раз.
- Подякували: 4959 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
Додано: Нед 19 лис, 2023 20:03
akurt
,
Є авіарейси з Відня в Грац - там здається 193
там же мабуть щось маленьке, на 10-30 місць? Воно і їсть мало, і вартість години там невисока.
Но автомобиля у них не было.
Странно, почему?
Предположу что ему некогда было на нем ездить. А в отпуск ему и на самолете возможно льготные билеты были.
У нас коллеги имея уже не один отработанный контракт и на руках кеша 200-300 Куе дома порой не имеют авто. Потому что он дома в году 2-3 месяца. Новая машина просто стоит стареет и дешевеет. Проще в прокат взять на время отдыха дома.
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 19 лис, 2023 20:07, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 10233
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 619 раз.
- Подякували: 2114 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Нед 19 лис, 2023 20:04
Gastarbaiter написав: Denik написав:
А пальне на 20 років вперед теж закупили? ))))
Бо в нафтових компаній горизонт планування 10 років, а літаки експлуатуються по 20-25 ))))
І як, по-вашому, буде подорожувати людство через 20 років? На диріжаблях з приводом від педалей?
Роки з 3 тому довелося бути присутнім в одній компанії на перегляді відео від такого собі хазіна(як виявилося-дуже "специфічний" персонаж), так він розказував те саме, що і Denik, і ще запам'яталося "пророцтво" що через кілька років щезне туристичний бізнес в сьогоднішньому вигляді, а на відпочинок до моря люди зможуть їздити хіба що "дикунами" з палатками як колись в срср та у фільмі "Грецька смаківниця".
-
drevlyanin
-
-
- Повідомлень: 1490
- З нами з: 01.04.20
- Подякував: 503 раз.
- Подякували: 496 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 19 лис, 2023 20:06
Якшо ви про рейс з Відня на Грац, то Embraer ERJ-190.
Шикарний літак. Я на такому в Тбілісі літав.
Кількість місць 98-106 в залежності від салону.
Востаннє редагувалось akurt
в Нед 19 лис, 2023 20:08, всього редагувалось 1 раз.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 8692
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 3378 раз.
- Подякували: 1179 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 19 лис, 2023 20:07
akurt написав:
Є авіарейси з Відня в Грац - там здається 193 км. Весь переліт 35 хвилин.
Це вже баловство. Вони ж, начебто, заборонили такі сполучення? Дивно, що досі літають.
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 2885
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 651 раз.
- Подякували: 494 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 19 лис, 2023 20:09
Gastarbaiter написав: akurt написав:
Є авіарейси з Відня в Грац - там здається 193 км. Весь переліт 35 хвилин.
Це вже баловство. Вони ж, начебто, заборонили такі сполучення? Дивно, що досі літають.
Ну-ну, пАтіше... Austrian Airlines...
Там маршрут польоту прикольний: схожий на гачок рибалки.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 8692
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 3378 раз.
- Подякували: 1179 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|