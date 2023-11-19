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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1537153815391540> Додано: Нед 19 лис, 2023 19:40 drevlyanin написав: Волга 30000 і більше. Волга 30000 і більше. основные покупатели с севера или с кавказа. Чиновник ниже секретаря райкома был такой же нищеброд как инженер на заводе. Из ОТ адекватными при совке были самолёты и поезда. АН-2 летали в каждый райцентр. В мелких городах ходили пешком или на велосипедах, единственный на маршруте ЛиАЗ-677 можно было ждать час и больше.



В большинство сёл вообще общественный транспорт не ходил, к родителям (в городскую квартиру) приезжали с ночёвкой какие-то знакомые, которым надо было решать в городе вопросы. Обычно устраивали детей учиться или по здоровью. Приехать всё порешать и уехать без авто и ночёвки не получалось. Село держалось на мотоциклах, которым не нужна асфальтированная дорога. Сам ездил из села в город на молоковозке газ-53. основные покупатели с севера или с кавказа. Чиновник ниже секретаря райкома был такой же нищеброд как инженер на заводе. Из ОТ адекватными при совке были самолёты и поезда. АН-2 летали в каждый райцентр. В мелких городах ходили пешком или на велосипедах, единственный на маршруте ЛиАЗ-677 можно было ждать час и больше.В большинство сёл вообще общественный транспорт не ходил, к родителям (в городскую квартиру) приезжали с ночёвкой какие-то знакомые, которым надо было решать в городе вопросы. Обычно устраивали детей учиться или по здоровью. Приехать всё порешать и уехать без авто и ночёвки не получалось. Село держалось на мотоциклах, которым не нужна асфальтированная дорога. Сам ездил из села в город на молоковозке газ-53. vitaliiangel

Повідомлень: 20556 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2303 раз. Подякували: 3277 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 лис, 2023 19:53 Denik написав: Потім - починати треба із податків.

Залізниця купує енергію - платить все і ПДВ і за енергію, і податок на викиди С02 при виробництві електроенергії.

Авіакомпанію купує керосин без податків - нема збору за викиди СО2, нема ПДВ для міжнародних рейсів та акцизів. Ніхто не рахує витрати на безпеку та утримання біженців, яку спричинили закупівлі палива в оркостані та ірані.



Закупівля літака - якийсь лізинг, без ПДВ, бо літак зареєстрований десь на Бермудах, або якісь Панамі. Закупівля локомотиву, вагону або рейок - потрапляє під ПДВ та податки.



Так що якщо просто вирівняти податки в Європі залізницям та авіасектору - то весь авіаційний лоукост швидко скінчиться. Потім - починати треба із податків.Залізниця купує енергію - платить все і ПДВ і за енергію, і податок на викиди С02 при виробництві електроенергії.Авіакомпанію купує керосин без податків - нема збору за викиди СО2, нема ПДВ для міжнародних рейсів та акцизів. Ніхто не рахує витрати на безпеку та утримання біженців, яку спричинили закупівлі палива в оркостані та ірані.Закупівля літака - якийсь лізинг, без ПДВ, бо літак зареєстрований десь на Бермудах, або якісь Панамі. Закупівля локомотиву, вагону або рейок - потрапляє під ПДВ та податки.Так що якщо просто вирівняти податки в Європі залізницям та авіасектору - то весь авіаційний лоукост швидко скінчиться.

Але ж ПДВ платять пасажири при купівлі квитка. Авіакомпанії хіба що на акцизах на пальне економлять.

Швидкісні потяги можуть, в теорії, замінити якісь короткі маршрути, до 1000 км. І то, це потребуватиме сотень мільярдів інвестицій. На більщі відстані альтернативи авіації немає. Так само, як поки що немає нормальної альтернативи керосину для авіаційних двигунів. Але ж ПДВ платять пасажири при купівлі квитка. Авіакомпанії хіба що на акцизах на пальне економлять.Швидкісні потяги можуть, в теорії, замінити якісь короткі маршрути, до 1000 км. І то, це потребуватиме сотень мільярдів інвестицій. На більщі відстані альтернативи авіації немає. Так само, як поки що немає нормальної альтернативи керосину для авіаційних двигунів. Gastarbaiter Повідомлень: 2885 З нами з: 26.02.18 Подякував: 651 раз. Подякували: 494 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 лис, 2023 19:54 drevlyanin написав: До речі, в той час Запор та Москвич можна було майже вільно купити у москві через непрестижність та не високу якість цих авто.

"Майже новий" Жигуль "з рук" коштував 10-15000 а Волга 30000 і більше. До речі, в той час Запор та Москвич можна було майже вільно купити у москві через непрестижність та не високу якість цих авто."Майже новий" Жигуль "з рук" коштував 10-15000 а Волга 30000 і більше.

"Москвич" їздили купувати в Кишинів. Там чомусь було вільно.

Правда, не класичний "Москвич", а той, який "ИЖ Москвич-универсал" модель 21251. "Москвич" їздили купувати в Кишинів. Там чомусь було вільно.Правда, не класичний "Москвич", а той, який "ИЖ Москвич-универсал" модель 21251. akurt

Повідомлень: 8692 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3378 раз. Подякували: 1179 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 лис, 2023 19:57 Gastarbaiter написав: На більщі відстані альтернативи авіації немає. Так само, як поки що немає нормальної альтернативи керосину для авіаційних двигунів. На більщі відстані альтернативи авіації немає. Так само, як поки що немає нормальної альтернативи керосину для авіаційних двигунів.

Є авіарейси з Відня в Грац - там здається 193 км. Весь переліт 35 хвилин.

До війни був цікавий маловідомий рейс зі Львова на Радом - по прямій здається 300 км. SAAB-340.

Мені в Радомі наші українці не вірили, що я прилетів зі Львова за 25 злотих, зазвичай були квитки по 50 злотих. Там працювали і не чули про такі здається щоденні рейси.

Я летав на декілька днів просто попити польского пива та відвідати місцевий музей - дуже цікавий. Є авіарейси з Відня в Грац - там здається 193 км. Весь переліт 35 хвилин.До війни був цікавий маловідомий рейс зі Львова на Радом - по прямій здається 300 км. SAAB-340.Мені в Радомі наші українці не вірили, що я прилетів зі Львова за 25 злотих, зазвичай були квитки по 50 злотих. Там працювали і не чули про такі здається щоденні рейси.Я летав на декілька днів просто попити польского пива та відвідати місцевий музей - дуже цікавий. Востаннє редагувалось akurt в Нед 19 лис, 2023 20:03, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 8692 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3378 раз. Подякували: 1179 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 лис, 2023 20:01 Hotab написав: Denik написав: Hotab написав: Довоенная зарплата военного пилота 1 Куе (+-)

Авто класса Ланос новый 6-8 Куе (наверное, никогда их не рассматривал)



Военный пилот в СССР 300-400 руб. (не всякие там Германии и северы, а на материке)

Жигуль стоит 8 тис руб.



Навскидку сейчас Ланос доступнее в 2-3 раза.



Если возьмем гражданского пилота, то там Ланос может быть и с одной зарплаты, Чего никак не могло быть у пилота Аэрофлота в СССР с Жигулем. Довоенная зарплата военного пилота 1 Куе (+-)Авто класса Ланос новый 6-8 Куе (наверное, никогда их не рассматривал)Военный пилот в СССР 300-400 руб. (не всякие там Германии и северы, а на материке)Жигуль стоит 8 тис руб.Навскидку сейчас Ланос доступнее в 2-3 раза.Если возьмем гражданского пилота, то там Ланос может быть и с одной зарплаты, Чего никак не могло быть у пилота Аэрофлота в СССР с Жигулем.

Тут виникає цікаве питання: а чого воєнні пілоти мають заробляти менше аніж цивільні при зовсім різних умовах праці. Бо цивільні - то фактично оператори автопілоту. Це при тому, що цивільні своєю діяльністю сприяють закупівлі нафти у людожерських режимах? Тут виникає цікаве питання: а чого воєнні пілоти мають заробляти менше аніж цивільні при зовсім різних умовах праці. Бо цивільні - то фактично оператори автопілоту. Це при тому, що цивільні своєю діяльністю сприяють закупівлі нафти у людожерських режимах?

Бо цивільні заробляють гроші своїй авіакомпанії, а військові споживають бюджет. В якому миша повісилась з голоду. Спрощено, але зрозуміло. Хоча ваша правда: військовий пілот в Україні - найбідніший військовий пілот світу. І це правда. А не для красного слова. Це факт. Менше в світі не отримують ніде. Бо цивільні заробляють гроші своїй авіакомпанії, а військові споживають бюджет. В якому миша повісилась з голоду. Спрощено, але зрозуміло. Хоча ваша правда: військовий пілот в Україні - найбідніший військовий пілот світу. І це правда. А не для красного слова. Це факт. Менше в світі не отримують ніде.



Кстати, про советский Аэрофлот и автомобили.

У нас том доме, где было на 100 квартир 2 машины, жила семья, с которой мы очень дружили и мои родители поддерживали с ними отношения долгие годы после нашего переезда оттуда. Отец семейства - пилот Аэрофлота. Семья не была бедной.

Золотые часы, джинсы и кроссовки в начале 80-х могли себе позволить. Но автомобиля у них не было.

Странно, почему? Кстати, про советский Аэрофлот и автомобили.У нас том доме, где было на 100 квартир 2 машины, жила семья, с которой мы очень дружили и мои родители поддерживали с ними отношения долгие годы после нашего переезда оттуда. Отец семейства - пилот Аэрофлота. Семья не была бедной.Золотые часы, джинсы и кроссовки в начале 80-х могли себе позволить. Но автомобиля у них не было.Странно, почему? rjkz

Повідомлень: 15753 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8092 раз. Подякували: 4959 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 лис, 2023 20:03 akurt ,

Є авіарейси з Відня в Грац - там здається 193







там же мабуть щось маленьке, на 10-30 місць? Воно і їсть мало, і вартість години там невисока.



Но автомобиля у них не было.

Странно, почему?





Предположу что ему некогда было на нем ездить. А в отпуск ему и на самолете возможно льготные билеты были.



У нас коллеги имея уже не один отработанный контракт и на руках кеша 200-300 Куе дома порой не имеют авто. Потому что он дома в году 2-3 месяца. Новая машина просто стоит стареет и дешевеет. Проще в прокат взять на время отдыха дома. там же мабуть щось маленьке, на 10-30 місць? Воно і їсть мало, і вартість години там невисока.Предположу что ему некогда было на нем ездить. А в отпуск ему и на самолете возможно льготные билеты были.У нас коллеги имея уже не один отработанный контракт и на руках кеша 200-300 Куе дома порой не имеют авто. Потому что он дома в году 2-3 месяца. Новая машина просто стоит стареет и дешевеет. Проще в прокат взять на время отдыха дома. Востаннє редагувалось Hotab в Нед 19 лис, 2023 20:07, всього редагувалось 1 раз. Hotab Повідомлень: 10233 З нами з: 15.02.09 Подякував: 619 раз. Подякували: 2114 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 лис, 2023 20:04 Gastarbaiter написав: Denik написав: А пальне на 20 років вперед теж закупили? ))))

Бо в нафтових компаній горизонт планування 10 років, а літаки експлуатуються по 20-25 )))) А пальне на 20 років вперед теж закупили? ))))Бо в нафтових компаній горизонт планування 10 років, а літаки експлуатуються по 20-25 ))))

І як, по-вашому, буде подорожувати людство через 20 років? На диріжаблях з приводом від педалей? І як, по-вашому, буде подорожувати людство через 20 років? На диріжаблях з приводом від педалей?



Роки з 3 тому довелося бути присутнім в одній компанії на перегляді відео від такого собі хазіна(як виявилося-дуже "специфічний" персонаж), так він розказував те саме, що і Denik, і ще запам'яталося "пророцтво" що через кілька років щезне туристичний бізнес в сьогоднішньому вигляді, а на відпочинок до моря люди зможуть їздити хіба що "дикунами" з палатками як колись в срср та у фільмі "Грецька смаківниця". Роки з 3 тому довелося бути присутнім в одній компанії на перегляді відео від такого собі хазіна(як виявилося-дуже "специфічний" персонаж), так він розказував те саме, що і Denik, і ще запам'яталося "пророцтво" що через кілька років щезне туристичний бізнес в сьогоднішньому вигляді, а на відпочинок до моря люди зможуть їздити хіба що "дикунами" з палатками як колись в срср та у фільмі "Грецька смаківниця". drevlyanin Повідомлень: 1490 З нами з: 01.04.20 Подякував: 503 раз. Подякували: 496 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 лис, 2023 20:06 Якшо ви про рейс з Відня на Грац, то Embraer ERJ-190.

Шикарний літак. Я на такому в Тбілісі літав.

Кількість місць 98-106 в залежності від салону. Востаннє редагувалось akurt в Нед 19 лис, 2023 20:08, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 8692 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3378 раз. Подякували: 1179 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 лис, 2023 20:07 akurt написав: Є авіарейси з Відня в Грац - там здається 193 км. Весь переліт 35 хвилин. Є авіарейси з Відня в Грац - там здається 193 км. Весь переліт 35 хвилин.

Це вже баловство. Вони ж, начебто, заборонили такі сполучення? Дивно, що досі літають. Це вже баловство. Вони ж, начебто, заборонили такі сполучення? Дивно, що досі літають. Gastarbaiter Повідомлень: 2885 З нами з: 26.02.18 Подякував: 651 раз. Подякували: 494 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 лис, 2023 20:09 Gastarbaiter написав: akurt написав: Є авіарейси з Відня в Грац - там здається 193 км. Весь переліт 35 хвилин. Є авіарейси з Відня в Грац - там здається 193 км. Весь переліт 35 хвилин.

Це вже баловство. Вони ж, начебто, заборонили такі сполучення? Дивно, що досі літають. Це вже баловство. Вони ж, начебто, заборонили такі сполучення? Дивно, що досі літають.

Ну-ну, пАтіше... Austrian Airlines...

Там маршрут польоту прикольний: схожий на гачок рибалки. Ну-ну, пАтіше... Austrian Airlines...Там маршрут польоту прикольний: схожий на гачок рибалки. akurt

Повідомлень: 8692 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3378 раз. Подякували: 1179 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1537153815391540> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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