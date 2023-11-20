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#<1 ... 1538153915401541> Додано: Нед 19 лис, 2023 20:32 ЛАД написав: Hotab написав: ЛАД ,



Вот интересно, почему Вы не возразили Faceless"у?

Не бывает черг и дефицита при фантастических ценах при любой системе. Если цены неподъёмные, то черг и дефицита не будет.





Так потому и не возразил, что как раз бывает! И практика это показала. И пример человека, который выбивал на заводе очередь, а потом еще и деньги искал. То есть пройти надо сразу 2 квеста: и очередь выстоять, и денег насобирать. Выполнение лишь одного из условий не решало проблему.

Ну и ценовая доступность.

...... Так потому и не возразил, что как раз бывает! И практика это показала. И пример человека, который выбивал на заводе очередь, а потом еще и деньги искал. То есть пройти надо сразу 2 квеста: и очередь выстоять, и денег насобирать. Выполнение лишь одного из условий не решало проблему.Ну и ценовая доступность.......

Насчёт ценовой доступности Вы правы. Сегодня значительно (несравнимо) доступнее.

Так сегодня и не ставится задача ограничить покупку авто.

Да, 2 квеста были, но, тем не менее, деньги находились. Не с одной и даже не с 10 зарплат, но находились. И не у считанных единиц. Я выше приводил данные по выпуску легковых авто. Кто-то же их покупал, т.е. для кого-то цены были подъёмные.

И в примере akurt деньги насобирали. Да, 6-томника Авиценны он лишился, но голодать ради покупки не приходилось.

Автомобиль в Союзе рассматривался как предмет роскоши. Как сегодня, к примеру, яхта. Цены высокие, но при желании подъёмные. Как и должны быть на предмет роскоши.

В Союзе кроме финансового ограничения (высокие цены) накладывались ещё и нефинансовые (ограничение выпуска). Т.е. финансовых ограничений не хватало для балансировки спрос-предложение.

Так что моё утверждение вполне справедливо. Насчёт ценовой доступности Вы правы. Сегодня значительно (несравнимо) доступнее.Так сегодня и не ставится задача ограничить покупку авто.Да, 2 квеста были, но, тем не менее, деньги находились. Не с одной и даже не с 10 зарплат, но находились. И не у считанных единиц. Я выше приводил данные по выпуску легковых авто. Кто-то же их покупал, т.е. для кого-то цены были подъёмные.И в примереденьги насобирали. Да, 6-томника Авиценны он лишился, но голодать ради покупки не приходилось.Как сегодня, к примеру, яхта. Цены высокие, но при желании подъёмные. Как и должны быть на предмет роскоши.В Союзе кроме финансового ограничения (высокие цены) накладывались ещё и нефинансовые (ограничение выпуска). Т.е. финансовых ограничений не хватало для балансировки спрос-предложение.Так что моё утверждение вполне справедливо.



А вот тут - СТОП!

"Самый полный СТОП!" (с)

или другими словами

"А Вас, Штирлиц, я попрошу остаться"

Я хочу вернуть Вас назад в логике этой дискуссии в ту точку, где Вы утверждали, что развитие ОТ и сокращение автомобилей на дорогах Манхеттена ввиду грядущего введения оплаты за въезд, имеет нечто общее с ситуацией в ссср.

И тут неожиданное признание, что в ссср автомобиль - роскошь.

А в США другая крайность - "Автомобиль, товарищи, это не роскошь, а средство передвижения!" (Остап-Сулейман-Берта-Мария Бендер-Бей).

Для американца взять в лизинг машину - это отдавать за пользование оной зарплату за 1-2 рабочих дня в месяце. И взять ее легко как щелкнуть пальцами. Мои друзья, когда у них подходил к концу лизинг на Тойоту Сьену, взятую в лиз в НЙ, к тому моменту переехали в пригород Вашингтона ДС и заехали спросить в дилершип Тойоты как им вернуть машину в НЙ, через 3 часа они выехали оттуда на новом Тойота Хайлендере. Сьену оставили там. Непомытую с зачуханными детьми сиденьями (не кожа), с несколькими существенными царапинами (за которые обязаны были заплатить, но им их простили). Расходы на оформление сделки и (это необязательно, так как это лизинг) даунпеймент составили недельную зарплату главы семейства. То есть, семье достаточно отложить недельную зарплату, чтобы взять на 3 года машину за 50+ куе и потом платить 1-2 дневных зарплаты в месяц за пользование.

Таким образом, лозунг героя Ильфа и Петрова 20-х годов, в США реализован на 1000%, а не в почившем совке, который и вынужден был людей запихивать в переполненный ОТ.

Кстати, возвращаясь к подоплеке ввода этой платы за въезд в Манхеттен.

На самом деле, пробки там были всегда и с паркингом проблемы тоже.

Но сейчас при власти один из худщих мэров НЙ и при этом популист.

Городу не хватает денег.

МТА в трудном положении. С марта 2020 начался локдаун и МТА на падении пассажиропотока терял 48 !!! млн !!!! долларов !!! В ДЕНЬ!!!

И чтобы Вы думали? Под давлением мэра Эрика Адамса, который вопрос или хоть немного лучше-ли своего предшественника Билла ДеБ(и)Лазио, вводят систему оплаты за проезд OMNY, которая позволяет платить в неделю за 12 поездок и потом ездить безоплатно. Только ввод этой системы стоил миллиарды долларов городу и МТА, а теперь все неоплаченные поездки ложатся убытком на МТА.

И вот, чтобы перекрыть эти коллосальные дыры в бюджете МТА и увеличить пассажиропоток, вводится эта мера по оплате въезда в Манхеттен.

Разница в мотивах пересадки в ОТ в НЙ и совке - "подавляющая" (с). А вот тут - СТОП!"Самый полный СТОП!" (с)или другими словами"А Вас, Штирлиц, я попрошу остаться"Я хочу вернуть Вас назад в логике этой дискуссии в ту точку, где Вы утверждали, что развитие ОТ и сокращение автомобилей на дорогах Манхеттена ввиду грядущего введения оплаты за въезд, имеет нечто общее с ситуацией в ссср.И тут неожиданное признание, что в ссср автомобиль - роскошь.А в США другая крайность - "Автомобиль, товарищи, это не роскошь, а средство передвижения!" (Остап-Сулейман-Берта-Мария Бендер-Бей).Для американца взять в лизинг машину - это отдавать за пользование оной зарплату за 1-2 рабочих дня в месяце. И взять ее легко как щелкнуть пальцами. Мои друзья, когда у них подходил к концу лизинг на Тойоту Сьену, взятую в лиз в НЙ, к тому моменту переехали в пригород Вашингтона ДС и заехали спросить в дилершип Тойоты как им вернуть машину в НЙ, через 3 часа они выехали оттуда на новом Тойота Хайлендере. Сьену оставили там. Непомытую с зачуханными детьми сиденьями (не кожа), с несколькими существенными царапинами (за которые обязаны были заплатить, но им их простили). Расходы на оформление сделки и (это необязательно, так как это лизинг) даунпеймент составили недельную зарплату главы семейства. То есть, семье достаточно отложить недельную зарплату, чтобы взять на 3 года машину за 50+ куе и потом платить 1-2 дневных зарплаты в месяц за пользование.Таким образом, лозунг героя Ильфа и Петрова 20-х годов, в США реализован на 1000%, а не в почившем совке, который и вынужден был людей запихивать в переполненный ОТ.Кстати, возвращаясь к подоплеке ввода этой платы за въезд в Манхеттен.На самом деле, пробки там были всегда и с паркингом проблемы тоже.Но сейчас при власти один из худщих мэров НЙ и при этом популист.Городу не хватает денег.МТА в трудном положении. С марта 2020 начался локдаун и МТА на падении пассажиропотока терял 48 !!! млн !!!! долларов !!! В ДЕНЬ!!!И чтобы Вы думали? Под давлением мэра Эрика Адамса, который вопрос или хоть немного лучше-ли своего предшественника Билла ДеБ(и)Лазио, вводят систему оплаты за проезд OMNY, которая позволяет платить в неделю за 12 поездок и потом ездить безоплатно. Только ввод этой системы стоил миллиарды долларов городу и МТА, а теперь все неоплаченные поездки ложатся убытком на МТА.И вот, чтобы перекрыть эти коллосальные дыры в бюджете МТА и увеличить пассажиропоток, вводится эта мера по оплате въезда в Манхеттен.Разница в мотивах пересадки в ОТ в НЙ и совке - "подавляющая" (с). rjkz

Повідомлень: 15757 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8092 раз. Подякували: 4959 раз. Профіль 3 3 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 лис, 2023 20:36 Re: Еміграція, заробітчанство Gastarbaiter написав: Але ж ПДВ платять пасажири при купівлі квитка. Авіакомпанії хіба що на акцизах на пальне економлять. Але ж ПДВ платять пасажири при купівлі квитка. Авіакомпанії хіба що на акцизах на пальне економлять.

Подивився я на авіаквитки, щось там не знайшов VAT або ПДВ.

https://lv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/490796.html

Нормами п. п. «а» п. п.195.1.3 п.195.1 ст.195 ПКУ визначено, що операції з постачання послуг з міжнародного перевезення пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом оподатковуються за нульовою ставкою.

Не думаю, що в Європі якось по-іншому. Подивився я на авіаквитки, щось там не знайшов VAT або ПДВ.Нормами п. п. «а» п. п.195.1.3 п.195.1 ст.195 ПКУ визначено, що операції з постачання послуг з міжнародного перевезення пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом оподатковуються за нульовою ставкою.Не думаю, що в Європі якось по-іншому. Denik Повідомлень: 2626 З нами з: 23.02.09 Подякував: 567 раз. Подякували: 1070 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 лис, 2023 20:56 ЛАД написав: rjkz написав: .............

Вы ставите все с ног наголову.

........

Так что не стоит дифирамбы петь совку в этом вопросе. .............Вы ставите все с ног наголову.........Так что не стоит дифирамбы петь совку в этом вопросе.

Странно. От Вас не ожидал.

Где Вы увидели "дифирамбы"?

То, что была сделана ставка не на массовую автомобилизацию, а на обществ. транспорт это "дифирамбы"?

Тем более, что это поначалу объяснялось просто дефицитом ресурсов - не хватало средств на создание массового производства авто.

И что это я "ставлю с ног наголову"?

Я написал о решении , принятом "наверху".

А Вы говорите о возможностях для пересичного. У пересичного, действительно, альтернативы не было.



Вы знаете, что нормальный ОТ был в крупных городах?

А Вы хотите в любой деревне?

Такого не было. Нет и сейчас. По-моему, нигде.



Вот просто интересно, откуда лично у Вас такая ненависть к "совку", что мелкая фраза о правильном решении о развитии обществ. транспорта в Союзе, вызвала такие обвинения в мой адрес и такие длинные посты (что у Вас, что у akurt. У akurt, правда, без обвинений. ). И даже не захотели понять, что я написал.



И, судя по Вашему возрасту, Вы не должны помнить времена "с очень неплохой как для союза зп в 150 рублей" и "мы опять жили на 78 рублей в месяц". И если второе ещё могу допустить (например, мама медсестра), то первого точно не было даже в момент Вашего рождения. 150 руб. считалось неплохой зарплатой в начале, максимум середине 70-х. Странно. От Вас не ожидал.Где Вы увидели "дифирамбы"?То, что была сделана ставка не на массовую автомобилизацию, а на обществ. транспорт это "дифирамбы"?Тем более, что это поначалу объяснялось просто дефицитом ресурсов - не хватало средств на создание массового производства авто.И что это я "ставлю с ног наголову"?Я написал о, принятом "наверху".А Вы говорите одля пересичного. У пересичного, действительно, альтернативы не было.А Вы хотите в любой деревне?Такого не было. Нет и сейчас. По-моему, нигде.Вот просто интересно, откуда лично у Вас такая ненависть к "совку", что мелкая фраза о правильном решении о развитии обществ. транспорта в Союзе, вызвала такие обвинения в мой адрес и такие длинные посты (что у Вас, что у akurt. У akurt, правда, без обвинений.). И даже не захотели понять,я написал.И, судя по Вашему возрасту, Вы не должны помнить времена "с очень неплохой как для союза зп в 150 рублей" и "мы опять жили на 78 рублей в месяц". И если второе ещё могу допустить (например, мама медсестра), то первого точно не было даже в момент Вашего рождения. 150 руб. считалось неплохой зарплатой в начале, максимум середине 70-х.



Да, нет у меня причин любить совок.

Я это много раз писал.

Зарплату своей мамы и своего отца помню. У меня хорошая память.

И это не было секретом в нашей семье.

Мама получала минимальную зарплату. Это конец 70-х. 78 рублей с какими-то копейками. Даже копейки тогда были средством платежа.

Начиная с 80-х годов отец зарабатывал все больше. Такие доходы имели далеко немногие. Но первый автомобиль у нас появился в начале 90-х.

Не потому что не было денег, а потому что - ДЕФИЦИТ.

150 рублей - это была зарплата, которой хватало на еду и на немного отложить.

Не знаю сколько стоил в конце 70-х телевизор и были-ли цветные, но точно могу сказать, что менее чем через 10 лет государственная цена на цветные телевизоры была 700 рублей. Это был не автомобиль по фетишизации, но что-то сопоставимое.

Объемы производства, правда, могли обеспечить только применение все того-же слова ДЕФИЦИТ. Их тоже "доставали".

Не подскажете, сколько простой семье с зарплатой 150 рублей (прораб) и 79 рублей надо откладывать на телевизор? Про то, как собирались деньги на автомобиль акурт красочно расписал. Да, нет у меня причин любить совок.Я это много раз писал.Зарплату своей мамы и своего отца помню. У меня хорошая память.И это не было секретом в нашей семье.Мама получала минимальную зарплату. Это конец 70-х. 78 рублей с какими-то копейками. Даже копейки тогда были средством платежа.Начиная с 80-х годов отец зарабатывал все больше. Такие доходы имели далеко немногие. Но первый автомобиль у нас появился в начале 90-х.Не потому что не было денег, а потому что - ДЕФИЦИТ.150 рублей - это была зарплата, которой хватало на еду и на немного отложить.Не знаю сколько стоил в конце 70-х телевизор и были-ли цветные, но точно могу сказать, что менее чем через 10 лет государственная цена на цветные телевизоры была 700 рублей. Это был не автомобиль по фетишизации, но что-то сопоставимое.Объемы производства, правда, могли обеспечить только применение все того-же слова ДЕФИЦИТ. Их тоже "доставали".Не подскажете, сколько простой семье с зарплатой 150 рублей (прораб) и 79 рублей надо откладывать на телевизор? Про то, как собирались деньги на автомобиль акурт красочно расписал. rjkz

Повідомлень: 15757 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8092 раз. Подякували: 4959 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 лис, 2023 21:03 Denik написав: rjkz написав: Почти все собственники домов в НЙ - миллионеры или мультимиллионеры.

А частных домов в НЙ очень много за пределами Манхеттена.

Квартиры не намного дешевле, а в том-же Манхеттене и дороже миллиона.

В Силиконовой Долине, вокруг Сиэтла, где расположены техногиганты, дающие высокооплачиваемые работы, любой сарай начала прошлого века стоит под миллион.

В целом, миллион - не какая-то сказочная сумма, при доходах в 100+к на каждого работающего в семье, вторую зп супруга можно сундучить и за 10 лет иметь миллион. Почти все собственники домов в НЙ - миллионеры или мультимиллионеры.А частных домов в НЙ очень много за пределами Манхеттена.Квартиры не намного дешевле, а в том-же Манхеттене и дороже миллиона.В Силиконовой Долине, вокруг Сиэтла, где расположены техногиганты, дающие высокооплачиваемые работы, любой сарай начала прошлого века стоит под миллион.В целом, миллион - не какая-то сказочная сумма, при доходах в 100+к на каждого работающего в семье, вторую зп супруга можно сундучить и за 10 лет иметь миллион.

Первинне житло на перший автомобіль в США в статок не рахуються. Первинне житло на перший автомобіль в США в статок не рахуються.



Прихожу я так к собственнику особняка где-то в районе вест 35 улицы и 5-й авеню и говорю "Чувак, мне нужен мой первый дом в США. Деник сказал, что он ничего не стоит. Я покупаю твой дом. монетка в 5 центов у меня есть, у тебя сдача найдется?" Прихожу я так к собственнику особняка где-то в районе вест 35 улицы и 5-й авеню и говорю "Чувак, мне нужен мой первый дом в США. Деник сказал, что он ничего не стоит. Я покупаю твой дом. монетка в 5 центов у меня есть, у тебя сдача найдется?" rjkz

Повідомлень: 15757 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8092 раз. Подякували: 4959 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 лис, 2023 21:04 Denik написав: Gastarbaiter написав: Але ж ПДВ платять пасажири при купівлі квитка. Авіакомпанії хіба що на акцизах на пальне економлять. Але ж ПДВ платять пасажири при купівлі квитка. Авіакомпанії хіба що на акцизах на пальне економлять.

Подивився я на авіаквитки, щось там не знайшов VAT або ПДВ.

https://lv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/490796.html

Нормами п. п. «а» п. п.195.1.3 п.195.1 ст.195 ПКУ визначено, що операції з постачання послуг з міжнародного перевезення пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом оподатковуються за нульовою ставкою.

Не думаю, що в Європі якось по-іншому. Подивився я на авіаквитки, щось там не знайшов VAT або ПДВ.Нормами п. п. «а» п. п.195.1.3 п.195.1 ст.195 ПКУ визначено, що операції з постачання послуг з міжнародного перевезення пасажирів і багажу та вантажів, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом оподатковуються за нульовою ставкою.Не думаю, що в Європі якось по-іншому.

Ок. То чому тоді залізниця платить якийсь там ПДВ? Чи може ніхто не платить? Чи ви порівнюєте внутрішні залізничні перевезення із міжнародними авіа? Ок. То чому тоді залізниця платить якийсь там ПДВ? Чи може ніхто не платить? Чи ви порівнюєте внутрішні залізничні перевезення із міжнародними авіа? Gastarbaiter Повідомлень: 2885 З нами з: 26.02.18 Подякував: 651 раз. Подякували: 494 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 лис, 2023 21:15 Hotab написав: akurt ,

Є авіарейси з Відня в Грац - там здається 193







там же мабуть щось маленьке, на 10-30 місць? Воно і їсть мало, і вартість години там невисока.



Но автомобиля у них не было.

Странно, почему?





Предположу что ему некогда было на нем ездить. А в отпуск ему и на самолете возможно льготные билеты были.



У нас коллеги имея уже не один отработанный контракт и на руках кеша 200-300 Куе дома порой не имеют авто. Потому что он дома в году 2-3 месяца. Новая машина просто стоит стареет и дешевеет. Проще в прокат взять на время отдыха дома. там же мабуть щось маленьке, на 10-30 місць? Воно і їсть мало, і вартість години там невисока.Предположу что ему некогда было на нем ездить. А в отпуск ему и на самолете возможно льготные билеты были.У нас коллеги имея уже не один отработанный контракт и на руках кеша 200-300 Куе дома порой не имеют авто. Потому что он дома в году 2-3 месяца. Новая машина просто стоит стареет и дешевеет. Проще в прокат взять на время отдыха дома.



В СССР жили не очень финансово грамотные люди.

Машина - была предметом возжелания. Даже более чем квартира, которую можно было получить.

Это правда, что его долго не было дома, но не поэтому они не могли купить машину. Естественно, пилоты Аэрофлота ссср в 70-80-е не имели сотен куе, но покупательная способность у них была намного выше. В СССР жили не очень финансово грамотные люди.Машина - была предметом возжелания. Даже более чем квартира, которую можно было получить.Это правда, что его долго не было дома, но не поэтому они не могли купить машину. Естественно, пилоты Аэрофлота ссср в 70-80-е не имели сотен куе, но покупательная способность у них была намного выше. rjkz

Повідомлень: 15757 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8092 раз. Подякували: 4959 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 лис, 2023 21:18 ЛАД написав: Насчёт ценовой доступности Вы правы. Сегодня значительно (несравнимо) доступнее.

Так сегодня и не ставится задача ограничить покупку авто.

Да, 2 квеста были, но, тем не менее, деньги находились. Не с одной и даже не с 10 зарплат, но находились. И не у считанных единиц. Я выше приводил данные по выпуску легковых авто. Кто-то же их покупал, т.е. для кого-то цены были подъёмные.

И в примере akurt деньги насобирали. Да, 6-томника Авиценны он лишился, но голодать ради покупки не приходилось.

Автомобиль в Союзе рассматривался как предмет роскоши. Как сегодня, к примеру, яхта. Цены высокие, но при желании подъёмные. Как и должны быть на предмет роскоши.

В Союзе кроме финансового ограничения (высокие цены) накладывались ещё и нефинансовые (ограничение выпуска). Т.е. финансовых ограничений не хватало для балансировки спрос-предложение.

Так что моё утверждение вполне справедливо. Насчёт ценовой доступности Вы правы. Сегодня значительно (несравнимо) доступнее.Так сегодня и не ставится задача ограничить покупку авто.Да, 2 квеста были, но, тем не менее, деньги находились. Не с одной и даже не с 10 зарплат, но находились. И не у считанных единиц. Я выше приводил данные по выпуску легковых авто. Кто-то же их покупал, т.е. для кого-то цены были подъёмные.И в примереденьги насобирали. Да, 6-томника Авиценны он лишился, но голодать ради покупки не приходилось.Автомобиль в Союзе рассматривался как предмет роскоши. Как сегодня, к примеру, яхта. Цены высокие, но при желании подъёмные. Как и должны быть на предмет роскоши.В Союзе кроме финансового ограничения (высокие цены) накладывались ещё и нефинансовые (ограничение выпуска). Т.е. финансовых ограничений не хватало для балансировки спрос-предложение.Так что моё утверждение вполне справедливо.



Дуже цікаво завжди дивитись, як вік визначає ставлення для совку. Боя бабуся була переконана, що це найкраще, що було в її житті. Не зважаючи на голод 1933 та післявоєнний.



І вона навіть при житті була, і декілька разів, у країні - виставці соціалізму (Угорщині). Але це не вплинуло на її ставлення до радянського совка. Бо там була молодість, там були ніщенські, але щасливі роки.



У мене батькі були ІТР, десь 150 і 180 рублей. -50 за кооператив 15 років. Яка машина на ці гроші? І я був би ІТР, і жив би у батьківському кооперативі все життя, на відпочинок раз на 5 років їздив би у Євпаторію з проживанням у кімнаті - однією з 5, які сдавались би, і т.і.



Але прийшов звіриний капіталізм, як раз як я був в інституті. Дякую за це! Дуже цікаво завжди дивитись, як вік визначає ставлення для совку. Боя бабуся була переконана, що це найкраще, що було в її житті. Не зважаючи на голод 1933 та післявоєнний.І вона навіть при житті була, і декілька разів, у країні - виставці соціалізму (Угорщині). Але це не вплинуло на її ставлення до радянського совка. Бо там була молодість, там були ніщенські, але щасливі роки.У мене батькі були ІТР, десь 150 і 180 рублей. -50 за кооператив 15 років. Яка машина на ці гроші? І я був би ІТР, і жив би у батьківському кооперативі все життя, на відпочинок раз на 5 років їздив би у Євпаторію з проживанням у кімнаті - однією з 5, які сдавались би, і т.і.Але прийшов звіриний капіталізм, як раз як я був в інституті. Дякую за це! adeges Повідомлень: 4429 З нами з: 14.03.06 Подякував: 413 раз. Подякували: 1028 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 лис, 2023 02:20 adeges написав: ЛАД написав: Насчёт ценовой доступности Вы правы. Сегодня значительно (несравнимо) доступнее.

Так сегодня и не ставится задача ограничить покупку авто.

Да, 2 квеста были, но, тем не менее, деньги находились. Не с одной и даже не с 10 зарплат, но находились. И не у считанных единиц. Я выше приводил данные по выпуску легковых авто. Кто-то же их покупал, т.е. для кого-то цены были подъёмные.

И в примере akurt деньги насобирали. Да, 6-томника Авиценны он лишился, но голодать ради покупки не приходилось.

Автомобиль в Союзе рассматривался как предмет роскоши. Как сегодня, к примеру, яхта. Цены высокие, но при желании подъёмные. Как и должны быть на предмет роскоши.

В Союзе кроме финансового ограничения (высокие цены) накладывались ещё и нефинансовые (ограничение выпуска). Т.е. финансовых ограничений не хватало для балансировки спрос-предложение.

Так что моё утверждение вполне справедливо. Насчёт ценовой доступности Вы правы. Сегодня значительно (несравнимо) доступнее.Так сегодня и не ставится задача ограничить покупку авто.Да, 2 квеста были, но, тем не менее, деньги находились. Не с одной и даже не с 10 зарплат, но находились. И не у считанных единиц. Я выше приводил данные по выпуску легковых авто. Кто-то же их покупал, т.е. для кого-то цены были подъёмные.И в примереденьги насобирали. Да, 6-томника Авиценны он лишился, но голодать ради покупки не приходилось.Автомобиль в Союзе рассматривался как предмет роскоши. Как сегодня, к примеру, яхта. Цены высокие, но при желании подъёмные. Как и должны быть на предмет роскоши.В Союзе кроме финансового ограничения (высокие цены) накладывались ещё и нефинансовые (ограничение выпуска). Т.е. финансовых ограничений не хватало для балансировки спрос-предложение.Так что моё утверждение вполне справедливо.



Дуже цікаво завжди дивитись, як вік визначає ставлення для совку. Боя бабуся була переконана, що це найкраще, що було в її житті. Не зважаючи на голод 1933 та післявоєнний.



І вона навіть при житті була, і декілька разів, у країні - виставці соціалізму (Угорщині). Але це не вплинуло на її ставлення до радянського совка. Бо там була молодість, там були ніщенські, але щасливі роки.



У мене батькі були ІТР, десь 150 і 180 рублей. -50 за кооператив 15 років. Яка машина на ці гроші? І я був би ІТР, і жив би у батьківському кооперативі все життя, на відпочинок раз на 5 років їздив би у Євпаторію з проживанням у кімнаті - однією з 5, які сдавались би, і т.і.



Але прийшов звіриний капіталізм, як раз як я був в інституті. Дякую за це! Дуже цікаво завжди дивитись, як вік визначає ставлення для совку. Боя бабуся була переконана, що це найкраще, що було в її житті. Не зважаючи на голод 1933 та післявоєнний.І вона навіть при житті була, і декілька разів, у країні - виставці соціалізму (Угорщині). Але це не вплинуло на її ставлення до радянського совка. Бо там була молодість, там були ніщенські, але щасливі роки.У мене батькі були ІТР, десь 150 і 180 рублей. -50 за кооператив 15 років. Яка машина на ці гроші? І я був би ІТР, і жив би у батьківському кооперативі все життя, на відпочинок раз на 5 років їздив би у Євпаторію з проживанням у кімнаті - однією з 5, які сдавались би, і т.і.Але прийшов звіриний капіталізм, як раз як я був в інституті. Дякую за це!

Гораздо интереснее другая сторона - как относится к "совку" молодёжь, правда, относительная, лет 40-50.

Которые, в общем-то, в "совке" не жили. Никак не пойму, это ограниченность мышления, хорошо "промытые" мозги или что-то ещё?

У Вас "ИТР" звучит примерно, как сейчас... дворник, что ли. Я был ИТР и совершенно не чувствовал себя ущербным. А денег, как показывает практика, человеку всегда мало. Получает 500 долл. - мало, увеличилась зарплата до 1000 - через какое-то время после привыкания тоже мало, 2000 - уже лучше, но всё равно маловато, 5000 - оказывается тоже не хватает.

Потребности и желания растут быстрее. При 1000 не очень хватает на Ланос, при 5000 - на Лэнд Ровер, при 10000 - на Мазератти. Аналогично растут запросы на учёбу детей - выбираются всё более дорогие школы. Со школами видел на практике у знакомого парня в Киеве, последняя цифра была, если не ошибаюсь, тысячи 2 в месяц. Точно так же и с жильём. Квартира, большая квартира, дом в коттеджном городке, потом мало 5-6 соток и соседи слишком близко, надо усадьбу.

Каким образом признание правильности решения о преимущественном развитии обществ. транспорта или того, что при фантастических ценах при любой системе черг и дефицита не будет превращается в "дифирамбы" или "це найкраще, що було в її житті"?

"ніщенські роки" - не думаете, что когда-нибудь, возможно, Ваши дети так же скажут о сегодняшней нашей жизни (хорошо, если так будет)? Каждое поколение хоть как-то помнит жизнь предыдущего и оценивает свою в сравнении.

По сравнению с началом 20 века жизнь в Союзе была отнюдь не нищенской. Возможностей у людей стало намного больше. И самолётов не было, да и авто тоже. И почти всё население бегало, простите, на очко на улице (и в мороз тоже, и без туалетной бумаги) и умывались там же.

Сегодня ноутбук есть чуть ли не в каждом доме и рассматривается практически как предмет первой необходимости. А каких-то 30 лет назад их просто не существовало. Первые появились всего 40 лет назад и стоили достаточно прилично при характеристиках, не сравнимых с сегодняшними.

А сейчас rjkz возмущается тем, что цветные ТВ стоили 700 руб., когда они только начали появляться в Союзе. Да и в Европе цветное ТВ появилось не намного раньше - в конце 60-х.

И кстати, Ваше "на відпочинок раз на 5 років їздив би у Євпаторію з проживанням у кімнаті" это сказки. С такими зарплатами Ваши родители вполне могли отдыхать каждый год. А насчёт комнаты "однією з 5, які сдавались би" - я много лет отдыхал в Турции, Египте, Европе, ... . 4 года назад впервые в жизни съездил на Азов с внучкой как раз в такую комнату (кухня была на 2 семьи, душ и туалет на улице на несколько (около 10?) семей, но "культурно" - с унитазом) и остался очень доволен.



Не надо "любить совок". Это глупо - любить то, что прошло и никогда не вернётся. Но и поливать его дерьмом и отрицать, что были у него и достоинства, тоже глупо. И многие социальные достижения Запада тоже связаны с существованием Союза. И вряд ли на Западе так уж недовольны их "коммунизмом", которым часто возмущаются здесь на форуме.



Надо всё же быть объективнее и трезвее оценивать жизнь.

Кстати, Denik пишет много совершенно не обоснованных прогнозов, причём то необоснованно пессимистических, то так же необоснованно оптимистических, но если оценивать объективно, то можно высказать достаточно обоснованные опасения о том, что следующие поколения будут жить хуже, чем сегодня. Если не будет серьёзных технологических прорывов. Гораздо интереснее другая сторона - как относится к "совку" молодёжь, правда, относительная, лет 40-50.Которые, в общем-то, в "совке" не жили. Никак не пойму, это ограниченность мышления, хорошо "промытые" мозги или что-то ещё?У Вас "ИТР" звучит примерно, как сейчас... дворник, что ли. Я был ИТР и совершенно не чувствовал себя ущербным. А денег, как показывает практика, человеку всегда мало. Получает 500 долл. - мало, увеличилась зарплата до 1000 - через какое-то время после привыкания тоже мало, 2000 - уже лучше, но всё равно маловато, 5000 - оказывается тоже не хватает.Потребности и желания растут быстрее. При 1000 не очень хватает на Ланос, при 5000 - на Лэнд Ровер, при 10000 - на Мазератти. Аналогично растут запросы на учёбу детей - выбираются всё более дорогие школы. Со школами видел на практике у знакомого парня в Киеве, последняя цифра была, если не ошибаюсь, тысячи 2 в месяц. Точно так же и с жильём. Квартира, большая квартира, дом в коттеджном городке, потом мало 5-6 соток и соседи слишком близко, надо усадьбу.Каким образом признание правильности решения о преимущественном развитии обществ. транспорта или того, что при фантастических ценах при любой системе черг и дефицита не будет превращается в "дифирамбы" или "це найкраще, що було в її житті"?"ніщенські роки" - не думаете, что когда-нибудь, возможно, Ваши дети так же скажут о сегодняшней нашей жизни (хорошо, если так будет)? Каждое поколение хоть как-то помнит жизнь предыдущего и оценивает свою в сравнении.По сравнению с началом 20 века жизнь в Союзе была отнюдь не нищенской. Возможностей у людей стало намного больше. И самолётов не было, да и авто тоже. И почти всё население бегало, простите, на очко на улице (и в мороз тоже, и без туалетной бумаги) и умывались там же.Сегодня ноутбук есть чуть ли не в каждом доме и рассматривается практически как предмет первой необходимости. А каких-то 30 лет назад их просто не существовало. Первые появились всего 40 лет назад и стоили достаточно прилично при характеристиках, не сравнимых с сегодняшними.А сейчасвозмущается тем, что цветные ТВ стоили 700 руб., когда они только начали появляться в Союзе. Да и в Европе цветное ТВ появилось не намного раньше - в конце 60-х.И кстати, Ваше "на відпочинок раз на 5 років їздив би у Євпаторію з проживанням у кімнаті" это сказки. С такими зарплатами Ваши родители вполне могли отдыхать каждый год. А насчёт комнаты "однією з 5, які сдавались би" - я много лет отдыхал в Турции, Египте, Европе, ... . 4 года назад впервые в жизни съездил на Азов с внучкой как раз в такую комнату (кухня была на 2 семьи, душ и туалет на улице на несколько (около 10?) семей, но "культурно" - с унитазом) и остался очень доволен.Не надо "любить совок". Это глупо - любить то, что прошло и никогда не вернётся. Но и поливать его дерьмом и отрицать, что были у него и достоинства, тоже глупо. И многие социальные достижения Запада тоже связаны с существованием Союза. И вряд ли на Западе так уж недовольны их "коммунизмом", которым часто возмущаются здесь на форуме.Надо всё же быть объективнее и трезвее оценивать жизнь.Кстати, Denik пишет много совершенно не обоснованных прогнозов, причём то необоснованно пессимистических, то так же необоснованно оптимистических, но если оценивать объективно, то можно высказать достаточно обоснованные опасения о том, что следующие поколения будут жить хуже, чем сегодня. Если не будет серьёзных технологических прорывов. ЛАД 2 Повідомлень: 26501 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5180 раз. Подякували: 4817 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 лис, 2023 02:32 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: По сравнению с началом 20 века жизнь в Союзе была отнюдь не нищенской. Возможностей у людей стало намного больше. И самолётов не было, да и авто тоже. И почти всё население бегало, простите, на очко на улице (и в мороз тоже, и без туалетной бумаги) и умывались там же.

Розкажіть це тим, в кого совки забрали будинки, господарство, землю, майно, а потім ще й більшість розстріляли Розкажіть це тим, в кого совки забрали будинки, господарство, землю, майно, а потім ще й більшість розстріляли Faceless

Модератор Повідомлень: 34211 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1420 раз. Подякували: 7892 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 лис, 2023 03:06 rjkz написав: ...............

Я хочу вернуть Вас назад в логике этой дискуссии в ту точку, где Вы утверждали, что развитие ОТ и сокращение автомобилей на дорогах Манхеттена ввиду грядущего введения оплаты за въезд, имеет нечто общее с ситуацией в ссср.

И тут неожиданное признание, что в ссср автомобиль - роскошь.

А в США другая крайность - "Автомобиль, товарищи, это не роскошь, а средство передвижения!" (Остап-Сулейман-Берта-Мария Бендер-Бей). ...............Я хочу вернуть Вас назад в логике этой дискуссии в ту точку, где Вы утверждали, что развитие ОТ и сокращение автомобилей на дорогах Манхеттена ввиду грядущего введения оплаты за въезд, имеет нечто общее с ситуацией в ссср.И тут неожиданное признание, что в ссср автомобиль - роскошь.А в США другая крайность - "Автомобиль, товарищи, это не роскошь, а средство передвижения!" (Остап-Сулейман-Берта-Мария Бендер-Бей).

Не вижу противоречия.

Ситуации разные. Решения , соответственно, тоже отличаются.

Одинаковое направление движения - преимущество обществ. транспорту. Отсюда и плата за въезд в город/центр города, и выделение отдельных полос для движения обществ. транспорта и др. возможные меры.



И вот, чтобы перекрыть эти коллосальные дыры в бюджете МТА и увеличить пассажиропоток, вводится эта мера по оплате въезда в Манхеттен.

Разница в мотивах пересадки в ОТ в НЙ и совке - "подавляющая" (с).

Объяснение неудовлетворительное.

Ладно, в НЙ мэр "Эрик Адамс, который вопрос или хоть немного лучше-ли своего предшественника Билла ДеБ(и)Лазио" и МТА с дырами в бюджете.

А в Стокгольме что?

Может быть, всё же стоит признать, что кроме чьих-то шкурных интересов есть и объективные предпосылки для таких решений - перегруженность городов личным транспортом и пониманием того, что эту проблему невозможно решить очередным расширением дорог. И, возможно, что разница в мотивах совсем не подавляющая. Просто в Союзе по бедности осознали эту проблему раньше, а на Западе только сейчас, когда на опыте убедились, что другие решения не помогают.

Хорошо помню, как в Тель-Авиве нам с товарищем надо было дождаться его жену, думали припарковаться и погулять, но в результате 40 минут ездили по кругу по прилегающим улицам и свободное место так и не нашли. Это было ещё лет 20 назад.



Удивительно.

Пост о сегодняшних проблемах пробок в городах вызвал горячее обсуждение.

Но не сегодняшних пробок, а мифического "нищенства" в Союзе 40 лет назад. Нищенства по сравнению с США. Но в таком сравнении мы сегодня ещё более "нищие". Не вижу противоречия.разные., соответственно, тоже отличаются.Одинаковое- преимущество обществ. транспорту. Отсюда и плата за въезд в город/центр города, и выделение отдельных полос для движения обществ. транспорта и др. возможные меры.Объяснение неудовлетворительное.Ладно, в НЙ мэр "Эрик Адамс, который вопрос или хоть немного лучше-ли своего предшественника Билла ДеБ(и)Лазио" и МТА с дырами в бюджете.А в Стокгольме что?Может быть, всё же стоит признать, что кроме чьих-то шкурных интересов есть и объективные предпосылки для таких решений - перегруженность городов личным транспортом и пониманием того, что эту проблему невозможно решить очередным расширением дорог. И, возможно, что разница в мотивах совсем не подавляющая. Просто в Союзе по бедности осознали эту проблему раньше, а на Западе только сейчас, когда на опыте убедились, что другие решения не помогают.Хорошо помню, как в Тель-Авиве нам с товарищем надо было дождаться его жену, думали припарковаться и погулять, но в результате 40 минут ездили по кругу по прилегающим улицам и свободное место так и не нашли. Это было ещё лет 20 назад.Удивительно.Пост о сегодняшних проблемах пробок в городах вызвал горячее обсуждение.Но не сегодняшних пробок, а мифического "нищенства" в Союзе 40 лет назад. Нищенства по сравнению с США. Но в таком сравнении мы сегодня ещё более "нищие". ЛАД 2 Повідомлень: 26501 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5180 раз. Подякували: 4817 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1538153915401541> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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