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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 20 лис, 2023 03:15
Faceless написав:
ЛАД написав:По сравнению с началом 20 века жизнь в Союзе была отнюдь не нищенской. Возможностей у людей стало намного больше. И самолётов не было, да и авто тоже. И почти всё население бегало, простите, на очко на улице (и в мороз тоже, и без туалетной бумаги) и умывались там же.
Розкажіть це тим, в кого совки забрали будинки, господарство, землю, майно, а потім ще й більшість розстріляли
Расскажите это тем, у кого всего этого не было и до Союза в Росс. империи, панской Польше, имперской Австро-Венгрии.
И вообще, Вы отличаете, когда я пишу о Союзе, а когда об объективном росте возможностей человека с развитием общества?
Появление самолётов, авто и тёплых ватер-клозетов не очень связано с советской властью.
Похоже, Ваши предки до советской власти были "графьями". Тогда становится понятна Ваша классовая ненависть, которая слепит Вам глаза.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 03:55
ЛАД написав: adeges написав: ЛАД написав:
Насчёт ценовой доступности Вы правы. Сегодня значительно (несравнимо) доступнее.
Так сегодня и не ставится задача ограничить покупку авто.
Да, 2 квеста были, но, тем не менее, деньги находились. Не с одной и даже не с 10 зарплат, но находились. И не у считанных единиц. Я выше приводил данные по выпуску легковых авто. Кто-то же их покупал, т.е. для кого-то цены были подъёмные.
И в примере akurt
деньги насобирали. Да, 6-томника Авиценны он лишился, но голодать ради покупки не приходилось.
Автомобиль в Союзе рассматривался как предмет роскоши. Как сегодня, к примеру, яхта. Цены высокие, но при желании подъёмные. Как и должны быть на предмет роскоши.
В Союзе кроме финансового ограничения (высокие цены) накладывались ещё и нефинансовые (ограничение выпуска). Т.е. финансовых ограничений не хватало для балансировки спрос-предложение.
Так что моё утверждение вполне справедливо.
Дуже цікаво завжди дивитись, як вік визначає ставлення для совку. Боя бабуся була переконана, що це найкраще, що було в її житті. Не зважаючи на голод 1933 та післявоєнний.
І вона навіть при житті була, і декілька разів, у країні - виставці соціалізму (Угорщині). Але це не вплинуло на її ставлення до радянського совка. Бо там була молодість, там були ніщенські, але щасливі роки.
У мене батькі були ІТР, десь 150 і 180 рублей. -50 за кооператив 15 років. Яка машина на ці гроші? І я був би ІТР, і жив би у батьківському кооперативі все життя, на відпочинок раз на 5 років їздив би у Євпаторію з проживанням у кімнаті - однією з 5, які сдавались би, і т.і.
Але прийшов звіриний капіталізм, як раз як я був в інституті. Дякую за це!
Гораздо интереснее другая сторона - как относится к "совку" молодёжь, правда, относительная, лет 40-50.
Которые, в общем-то, в "совке" не жили. Никак не пойму, это ограниченность мышления, хорошо "промытые" мозги или что-то ещё?
У Вас "ИТР" звучит примерно, как сейчас... дворник, что ли. Я был ИТР и совершенно не чувствовал себя ущербным. А денег, как показывает практика, человеку всегда мало. Получает 500 долл. - мало, увеличилась зарплата до 1000 - через какое-то время после привыкания тоже мало, 2000 - уже лучше, но всё равно маловато, 5000 - оказывается тоже не хватает.
Потребности и желания растут быстрее. При 1000 не очень хватает на Ланос, при 5000 - на Лэнд Ровер, при 10000 - на Мазератти. Аналогично растут запросы на учёбу детей - выбираются всё более дорогие школы. Со школами видел на практике у знакомого парня в Киеве, последняя цифра была, если не ошибаюсь, тысячи 2 в месяц. Точно так же и с жильём. Квартира, большая квартира, дом в коттеджном городке, потом мало 5-6 соток и соседи слишком близко, надо усадьбу.
Каким образом признание правильности решения о преимущественном развитии обществ. транспорта или того, что при фантастических ценах при любой системе черг и дефицита не будет превращается в "дифирамбы" или "це найкраще, що було в її житті"?
"ніщенські роки" - не думаете, что когда-нибудь, возможно, Ваши дети так же скажут о сегодняшней нашей жизни (хорошо, если так будет)? Каждое поколение хоть как-то помнит жизнь предыдущего и оценивает свою в сравнении.
По сравнению с началом 20 века жизнь в Союзе была отнюдь не нищенской. Возможностей у людей стало намного больше. И самолётов не было, да и авто тоже. И почти всё население бегало, простите, на очко на улице (и в мороз тоже, и без туалетной бумаги) и умывались там же.
Сегодня ноутбук есть чуть ли не в каждом доме и рассматривается практически как предмет первой необходимости. А каких-то 30 лет назад их просто не существовало. Первые появились всего 40 лет назад и стоили достаточно прилично при характеристиках, не сравнимых с сегодняшними.
А сейчас rjkz
возмущается тем, что цветные ТВ стоили 700 руб., когда они только начали появляться в Союзе. Да и в Европе цветное ТВ появилось не намного раньше - в конце 60-х.
И кстати, Ваше "на відпочинок раз на 5 років їздив би у Євпаторію з проживанням у кімнаті" это сказки. С такими зарплатами Ваши родители вполне могли отдыхать каждый год. А насчёт комнаты "однією з 5, які сдавались би" - я много лет отдыхал в Турции, Египте, Европе, ... . 4 года назад впервые в жизни съездил на Азов с внучкой как раз в такую комнату (кухня была на 2 семьи, душ и туалет на улице на несколько (около 10?) семей, но "культурно" - с унитазом) и остался очень доволен.
Не надо "любить совок". Это глупо - любить то, что прошло и никогда не вернётся. Но и поливать его дерьмом и отрицать, что были у него и достоинства, тоже глупо. И многие социальные достижения Запада тоже связаны с существованием Союза. И вряд ли на Западе так уж недовольны их "коммунизмом", которым часто возмущаются здесь на форуме.
Надо всё же быть объективнее и трезвее оценивать жизнь.
Кстати, Denik пишет много совершенно не обоснованных прогнозов, причём то необоснованно пессимистических, то так же необоснованно оптимистических, но если оценивать объективно, то можно высказать достаточно обоснованные опасения о том, что следующие поколения будут жить хуже, чем сегодня. Если не будет серьёзных технологических прорывов.
Вы на меня взъелись, как я посмотрю.
Я только в одной дискуссии, про авто, упомянул о стесненных финансовых обстоятельствах семьи моих родителей, только лишь для того, чтобы продемонстрировать на близком мне примере.
Начиная с начала 80-х и до начала 90-х, благодаря тому, что мой отец не "сидел на попе ровно", наша семья была намного более обеспеченной, чем "подавляющее большинство" советских семей. Но объективности ради, я не меряю совок в его финансовой составляющей, по семье моих родителей. Мы много чего могли себе позволить. В отличии от многих других.
А за что я ненавижу совок, я писал ранее. За отношения между людьми, за отношение государства к личности.
Финансово у меня должно было-бы быть к Украине гораздо больше вопросов.
Как я уже писал, то, что и удалось достичь в финансовом плане, было "не благодаря, а вопреки".
Это я связываю, опять-же, с пост
совковыми (то есть, проявившимися после развала совка) проблемами, которые не удается никак выкорчевать.
Возвращаясь к мейнстриму дискуссии, я акцентирую Ваше внимание на слове "ДЕФИЦИТ", которое было повседневным спутником советского человека и редко встречалось в развитых странах Запада. Фактически, учитывая централизованность всего в союзе, это говорило о том, что человек мог работать, с ним расчитывались долговыми обязательствами, которые он не мог в "подавляющем большинстве" (с) обменять на что-либо стоящее.
То есть, индивид государству труд, государство индивиду - фантики.
Индейцы от конкистадоров тоже за золото всякую хрень получали. И это был развод чистой воды.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 04:05
ЛАД написав: rjkz написав:
...............
Я хочу вернуть Вас назад в логике этой дискуссии в ту точку, где Вы утверждали, что развитие ОТ и сокращение автомобилей на дорогах Манхеттена ввиду грядущего введения оплаты за въезд, имеет нечто общее с ситуацией в ссср.
И тут неожиданное признание, что в ссср автомобиль - роскошь.
А в США другая крайность - "Автомобиль, товарищи, это не роскошь, а средство передвижения!" (Остап-Сулейман-Берта-Мария Бендер-Бей).
Не вижу противоречия.Ситуации
разные. Решения
, соответственно, тоже отличаются.
Одинаковое направление движения
- преимущество обществ. транспорту. Отсюда и плата за въезд в город/центр города, и выделение отдельных полос для движения обществ. транспорта и др. возможные меры.
И вот, чтобы перекрыть эти коллосальные дыры в бюджете МТА и увеличить пассажиропоток, вводится эта мера по оплате въезда в Манхеттен.
Разница в мотивах пересадки в ОТ в НЙ и совке - "подавляющая" (с).
Объяснение неудовлетворительное.
Ладно, в НЙ мэр "Эрик Адамс, который вопрос или хоть немного лучше-ли своего предшественника Билла ДеБ(и)Лазио" и МТА с дырами в бюджете.
А в Стокгольме что?
Может быть, всё же стоит признать, что кроме чьих-то шкурных интересов есть и объективные предпосылки для таких решений - перегруженность городов личным транспортом и пониманием того, что эту проблему невозможно решить очередным расширением дорог. И, возможно, что разница в мотивах совсем не подавляющая. Просто в Союзе по бедности осознали эту проблему раньше, а на Западе только сейчас, когда на опыте убедились, что другие решения не помогают.
Хорошо помню, как в Тель-Авиве нам с товарищем надо было дождаться его жену, думали припарковаться и погулять, но в результате 40 минут ездили по кругу по прилегающим улицам и свободное место так и не нашли. Это было ещё лет 20 назад.
Удивительно.
Пост о сегодняшних проблемах пробок в городах вызвал горячее обсуждение.
Но не сегодняшних пробок, а мифического "нищенства" в Союзе 40 лет назад. Нищенства по сравнению с США. Но в таком сравнении мы сегодня ещё более "нищие".
Вы, знаете, смахивает на аллюзию по здоровому питанию.
В США сейчас такой бум на здоровую пищу - надо много есть овощей и фруктов, меньше всякой джанкфуд, меньше мяса.
Но мне и в голову не придет приплетать сюда ссср и говорить, что в ссср додумались до этого намного раньше, поэтому люди относительно свободно могли купить картошку (обычно гниловатую), капусту, буряки и морковь. А мясо было купить сложнее, колбасу еще сложнее.
И пробок не от того в союзе не было, что "они решили делать ставку на ОТ".
Просто не могли обеспечить людей возможностью купить автомобиль.
"Подавляющее большинство" финансами на покупку, а остальных немногих товаром, чтобы отоварить фантики с вождем мирового пролетариата.
Сколько в свое время было хохм на тему "здорового питания" в союзе. И в кинематограф это прорывалось периодически. Не припоминаете?
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Додано: Пон 20 лис, 2023 04:08
ЛАД написав: Faceless написав:
ЛАД написав:По сравнению с началом 20 века жизнь в Союзе была отнюдь не нищенской. Возможностей у людей стало намного больше. И самолётов не было, да и авто тоже. И почти всё население бегало, простите, на очко на улице (и в мороз тоже, и без туалетной бумаги) и умывались там же.
Розкажіть це тим, в кого совки забрали будинки, господарство, землю, майно, а потім ще й більшість розстріляли
Расскажите это тем, у кого всего этого не было и до Союза в Росс. империи, панской Польше, имперской Австро-Венгрии.
И вообще, Вы отличаете, когда я пишу о Союзе, а когда об объективном росте возможностей человека с развитием общества?
Появление самолётов, авто и тёплых ватер-клозетов не очень связано с советской властью.Похоже, Ваши предки до советской власти были "графьями". Тогда становится понятна Ваша классовая ненависть, которая слепит Вам глаза.
А как это назвать?
Тоже смахивает на классовую ненависть. Рабоче-крестьянскую.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 04:49
rjkz написав:
.........
Вы на меня взъелись, как я посмотрю.
Неправильно.
Я "взъелся" не на Вас, а на необъективность.
А за что я ненавижу совок, я писал ранее. За отношения между людьми, за отношение государства к личности.
Не знаю, отношения между людьми не буду утверждать, что тогда были лучше, но сегодня лучше точно не стали.
Отношение государства к личности, возможно, было не идеальным, но сегодня точно не улучшилось.
Финансово у меня должно было-бы быть к Украине гораздо больше вопросов.
Как я уже писал, то, что и удалось достичь в финансовом плане, было "не благодаря, а вопреки".
Это уже разговор не о "совке".
Возвращаясь к мейнстриму дискуссии, я акцентирую Ваше внимание на слове "ДЕФИЦИТ", которое было повседневным спутником советского человека и редко встречалось в развитых странах Запада.
.......
То есть, индивид государству труд, государство индивиду - фантики.
Индейцы от конкистадоров тоже за золото всякую хрень получали. И это был развод чистой воды.
Тут вопрос, что лучше - иметь "фантики", которые нельзя "в "подавляющем большинстве" (с) обменять на что-либо стоящее", но в том же "подавляющем большинстве" можно обменять на первостепенные потребности человека - еду, одежду, отдых, или видеть в магазине кучу товаров, на которые у тебя не хватает этих самых "фантиков".
"Индейцы от конкистадоров за золото всякую хрень получали", с которой ничего не могли сделать. Грубо говоря игрушки, не обеспечивающие никаких реальных
потребностей.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 05:11
ЛАД написав: rjkz написав:
.........
Вы на меня взъелись, как я посмотрю.
Неправильно.
Я "взъелся" не на Вас, а на необъективность.
А за что я ненавижу совок, я писал ранее. За отношения между людьми, за отношение государства к личности.
Не знаю, отношения между людьми не буду утверждать, что тогда были лучше, но сегодня лучше точно не стали.
Отношение государства к личности, возможно, было не идеальным, но сегодня точно не улучшилось.
Финансово у меня должно было-бы быть к Украине гораздо больше вопросов.
Как я уже писал, то, что и удалось достичь в финансовом плане, было "не благодаря, а вопреки".
Это уже разговор не о "совке".
Возвращаясь к мейнстриму дискуссии, я акцентирую Ваше внимание на слове "ДЕФИЦИТ", которое было повседневным спутником советского человека и редко встречалось в развитых странах Запада.
.......
То есть, индивид государству труд, государство индивиду - фантики.
Индейцы от конкистадоров тоже за золото всякую хрень получали. И это был развод чистой воды.
Тут вопрос, что лучше - иметь "фантики", которые нельзя "в "подавляющем большинстве" (с) обменять на что-либо стоящее", но в том же "подавляющем большинстве" можно обменять на первостепенные потребности человека - еду, одежду, отдых, или видеть в магазине кучу товаров, на которые у тебя не хватает этих самых "фантиков".
"Индейцы от конкистадоров за золото всякую хрень получали", с которой ничего не могли сделать. Грубо говоря игрушки, не обеспечивающие никаких реальных
потребностей.
Не воспринимайте все совсем уж буквально.
Между индейцами и хомо советикус была большая разница, но и общие черты тоже.
Не будем развивать эту тему, кажется, Вы на полном серьезе думаете, что я это сравниваю.
Я не имею большого желания повторяться, или искать тот свой пост, но Вы, я уверен, его помните. Про взаимоотношения между людьми и между государством и людьми.
ВВиду работы отца, нам пришлось поездить по союзу.
И, как мне не раз приходилось потом убеждаться, к моменту окончания школы, мне пришлось повидать намного больше человеческой мерзости, чем людям, прожившим всю жизнь в Киеве, питере, мацкве (почему я ее никогда не мог терпеть? Кстати, там со мной тоже происходили события, от которых государство, правда тогда уже расийскае, любить не приходится) или Харькове.
И это я еще не попал на зону, которая называлась "совъетская армия".
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Додано: Пон 20 лис, 2023 05:18
rjkz написав:
...........
Вы, знаете, смахивает на аллюзию по здоровому питанию.
В США сейчас такой бум на здоровую пищу - надо много есть овощей и фруктов, меньше всякой джанкфуд, меньше мяса.
Но мне и в голову не придет приплетать сюда ссср и говорить, что в ссср додумались до этого намного раньше, поэтому люди относительно свободно могли купить картошку (обычно гниловатую), капусту, буряки и морковь. А мясо было купить сложнее, колбасу еще сложнее.
И пробок не от того в союзе не было, что "они решили делать ставку на ОТ".
Просто не могли обеспечить людей возможностью купить автомобиль.
"Подавляющее большинство" финансами на покупку, а остальных немногих товаром, чтобы отоварить фантики с вождем мирового пролетариата.
Сколько в свое время было хохм на тему "здорового питания" в союзе. И в кинематограф это прорывалось периодически. Не припоминаете?
Не смахивает.
В Союзе никогда не ставилась задача "надо есть больше овощей и меньше мяса". Всегда говорилось о недостаточном производстве мяса и необходимости его роста.
По авто я уже написал всё, что Вы сейчас. Не могли, но и не хотели. Если бы решили, что это необходимо, то могли бы и сделать.
Я привёл цифры производства легковых авто (viewtopic.php?p=5648860#p5648860
). С 1965 по 1970 рост на 70%, но ладно, там уж совсем небольшие цифры. С 1970 по 1975 рост на 250% (в 3,5 раза). Потом изменения достаточно небольшие.
Так что вполне рациональное решение о приоритете развития общественного транспорта всё же было. Хотя отчасти оно объяснялось и ограниченными возможностями.
К тому же не хочу опять напоминать об огромных тратах на оборону, вполне объяснимых после "той" войны. Независимая Украина не шла на такие затраты, надеясь, что они не понадобятся и никто на нас не нападёт. Сегодня мы это расхлёбываем. На военной ветке постоянно обвинения Зеленскому в недостаточности расходов на оборону. Правда, почему-то "забывают", что эти упрёки надо бы адресовать всем
предыдущим президентам и правительствам. И забывая сказать, какой уровень жизни был бы при этом в Украине. В этом случае практически наверняка надо было бы ввести выездные
визы (как в Союзе), чтобы не было эмиграции и заробитчанства. Эта ветка просто не возникла бы. И даже мысль о ней. И ещё многого не было бы. И многое было бы как в Союзе.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 05:27
rjkz написав: ЛАД написав:
.............Похоже, Ваши предки до советской власти были "графьями". Тогда становится понятна Ваша классовая ненависть, которая слепит Вам глаза.
А как это назвать?
Тоже смахивает на классовую ненависть. Рабоче-крестьянскую.
1. Не смахивает.
Я нигде не призываю к восстановлению Союза и не облаиваю сегодняшнюю действительность. Хотя и говорю о существующих недостатках.
2. Согласитесь, что рабочие и крестьяне (точнее, сегодня наёмные работники) составляют явное большинство населения по сравнению с "графьями".
Или Вы считаете хорошей ситуацию в каких-нибудь африканских (и не только) государствах, где есть достаточно тонкая богатая прослойка и огромная масса реально нищего (или даже просто бедного) населения?
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Додано: Пон 20 лис, 2023 05:37
rjkz написав:
..........
Не воспринимайте все совсем уж буквально.
Между индейцами и хомо советикус была большая разница, но и общие черты тоже.
Не будем развивать эту тему, кажется, Вы на полном серьезе думаете, что я это сравниваю.
Не думаю.
Но, как Вы говорите "общие черты".
Я не имею большого желания повторяться, или искать тот свой пост, но Вы, я уверен, его помните. Про взаимоотношения между людьми и между государством и людьми.
ВВиду работы отца, нам пришлось поездить по союзу.
И, как мне не раз приходилось потом убеждаться, к моменту окончания школы, мне пришлось повидать намного больше человеческой мерзости, чем людям, прожившим всю жизнь в Киеве, питере, мацкве ... или Харькове.
И это я еще не попал на зону, которая называлась "совъетская армия"
.
Не очень понял тогда. Не понял связь этой "мерзости" с советской властью.
И вопрос - Вы уверены, что сегодня Вы бы со всей этой "мерзостью" не столкнулись? Вспомните, что последние годы Вы прожили, как понимаю, в том самом Киеве и не в том статусе, в котором тогда поездили с отцом. Так что вряд ли Вы можете сравнить "тогда" и "сейчас".
Об армии писать не буду именно потому, что в укр. армии не был, сравнить не могу.
Повторю, единственное, к чему я призываю, к объективности
.
В Ваших постах о США Вы обычно это выдерживаете.
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