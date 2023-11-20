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#<1 ... 1538153915401541 Додано: Пон 20 лис, 2023 03:15 Faceless написав: ЛАД написав: По сравнению с началом 20 века жизнь в Союзе была отнюдь не нищенской. Возможностей у людей стало намного больше. И самолётов не было, да и авто тоже. И почти всё население бегало, простите, на очко на улице (и в мороз тоже, и без туалетной бумаги) и умывались там же.

Розкажіть це тим, в кого совки забрали будинки, господарство, землю, майно, а потім ще й більшість розстріляли Розкажіть це тим, в кого совки забрали будинки, господарство, землю, майно, а потім ще й більшість розстріляли

Расскажите это тем, у кого всего этого не было и до Союза в Росс. империи, панской Польше, имперской Австро-Венгрии.

И вообще, Вы отличаете, когда я пишу о Союзе, а когда об объективном росте возможностей человека с развитием общества?

Появление самолётов, авто и тёплых ватер-клозетов не очень связано с советской властью.

Похоже, Ваши предки до советской власти были "графьями". Тогда становится понятна Ваша классовая ненависть, которая слепит Вам глаза. Расскажите это тем, у кого всего этого не было и до Союза в Росс. империи, панской Польше, имперской Австро-Венгрии.И вообще, Вы отличаете, когда я пишу о Союзе, а когда об объективном росте возможностей человека с развитием общества?Появление самолётов, авто и тёплых ватер-клозетов не очень связано с советской властью.Похоже, Ваши предки до советской власти были "графьями". Тогда становится понятна Ваша классовая ненависть, которая слепит Вам глаза. ЛАД 2 Повідомлень: 26501 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5180 раз. Подякували: 4817 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 лис, 2023 03:55 ЛАД написав: adeges написав: ЛАД написав: Насчёт ценовой доступности Вы правы. Сегодня значительно (несравнимо) доступнее.

Так сегодня и не ставится задача ограничить покупку авто.

Да, 2 квеста были, но, тем не менее, деньги находились. Не с одной и даже не с 10 зарплат, но находились. И не у считанных единиц. Я выше приводил данные по выпуску легковых авто. Кто-то же их покупал, т.е. для кого-то цены были подъёмные.

И в примере akurt деньги насобирали. Да, 6-томника Авиценны он лишился, но голодать ради покупки не приходилось.

Автомобиль в Союзе рассматривался как предмет роскоши. Как сегодня, к примеру, яхта. Цены высокие, но при желании подъёмные. Как и должны быть на предмет роскоши.

В Союзе кроме финансового ограничения (высокие цены) накладывались ещё и нефинансовые (ограничение выпуска). Т.е. финансовых ограничений не хватало для балансировки спрос-предложение.

Так что моё утверждение вполне справедливо. Насчёт ценовой доступности Вы правы. Сегодня значительно (несравнимо) доступнее.Так сегодня и не ставится задача ограничить покупку авто.Да, 2 квеста были, но, тем не менее, деньги находились. Не с одной и даже не с 10 зарплат, но находились. И не у считанных единиц. Я выше приводил данные по выпуску легковых авто. Кто-то же их покупал, т.е. для кого-то цены были подъёмные.И в примереденьги насобирали. Да, 6-томника Авиценны он лишился, но голодать ради покупки не приходилось.Автомобиль в Союзе рассматривался как предмет роскоши. Как сегодня, к примеру, яхта. Цены высокие, но при желании подъёмные. Как и должны быть на предмет роскоши.В Союзе кроме финансового ограничения (высокие цены) накладывались ещё и нефинансовые (ограничение выпуска). Т.е. финансовых ограничений не хватало для балансировки спрос-предложение.Так что моё утверждение вполне справедливо.



Дуже цікаво завжди дивитись, як вік визначає ставлення для совку. Боя бабуся була переконана, що це найкраще, що було в її житті. Не зважаючи на голод 1933 та післявоєнний.



І вона навіть при житті була, і декілька разів, у країні - виставці соціалізму (Угорщині). Але це не вплинуло на її ставлення до радянського совка. Бо там була молодість, там були ніщенські, але щасливі роки.



У мене батькі були ІТР, десь 150 і 180 рублей. -50 за кооператив 15 років. Яка машина на ці гроші? І я був би ІТР, і жив би у батьківському кооперативі все життя, на відпочинок раз на 5 років їздив би у Євпаторію з проживанням у кімнаті - однією з 5, які сдавались би, і т.і.



Але прийшов звіриний капіталізм, як раз як я був в інституті. Дякую за це! Дуже цікаво завжди дивитись, як вік визначає ставлення для совку. Боя бабуся була переконана, що це найкраще, що було в її житті. Не зважаючи на голод 1933 та післявоєнний.І вона навіть при житті була, і декілька разів, у країні - виставці соціалізму (Угорщині). Але це не вплинуло на її ставлення до радянського совка. Бо там була молодість, там були ніщенські, але щасливі роки.У мене батькі були ІТР, десь 150 і 180 рублей. -50 за кооператив 15 років. Яка машина на ці гроші? І я був би ІТР, і жив би у батьківському кооперативі все життя, на відпочинок раз на 5 років їздив би у Євпаторію з проживанням у кімнаті - однією з 5, які сдавались би, і т.і.Але прийшов звіриний капіталізм, як раз як я був в інституті. Дякую за це!

Гораздо интереснее другая сторона - как относится к "совку" молодёжь, правда, относительная, лет 40-50.

Которые, в общем-то, в "совке" не жили. Никак не пойму, это ограниченность мышления, хорошо "промытые" мозги или что-то ещё?

У Вас "ИТР" звучит примерно, как сейчас... дворник, что ли. Я был ИТР и совершенно не чувствовал себя ущербным. А денег, как показывает практика, человеку всегда мало. Получает 500 долл. - мало, увеличилась зарплата до 1000 - через какое-то время после привыкания тоже мало, 2000 - уже лучше, но всё равно маловато, 5000 - оказывается тоже не хватает.

Потребности и желания растут быстрее. При 1000 не очень хватает на Ланос, при 5000 - на Лэнд Ровер, при 10000 - на Мазератти. Аналогично растут запросы на учёбу детей - выбираются всё более дорогие школы. Со школами видел на практике у знакомого парня в Киеве, последняя цифра была, если не ошибаюсь, тысячи 2 в месяц. Точно так же и с жильём. Квартира, большая квартира, дом в коттеджном городке, потом мало 5-6 соток и соседи слишком близко, надо усадьбу.

Каким образом признание правильности решения о преимущественном развитии обществ. транспорта или того, что при фантастических ценах при любой системе черг и дефицита не будет превращается в "дифирамбы" или "це найкраще, що було в її житті"?

"ніщенські роки" - не думаете, что когда-нибудь, возможно, Ваши дети так же скажут о сегодняшней нашей жизни (хорошо, если так будет)? Каждое поколение хоть как-то помнит жизнь предыдущего и оценивает свою в сравнении.

По сравнению с началом 20 века жизнь в Союзе была отнюдь не нищенской. Возможностей у людей стало намного больше. И самолётов не было, да и авто тоже. И почти всё население бегало, простите, на очко на улице (и в мороз тоже, и без туалетной бумаги) и умывались там же.

Сегодня ноутбук есть чуть ли не в каждом доме и рассматривается практически как предмет первой необходимости. А каких-то 30 лет назад их просто не существовало. Первые появились всего 40 лет назад и стоили достаточно прилично при характеристиках, не сравнимых с сегодняшними.

А сейчас rjkz возмущается тем, что цветные ТВ стоили 700 руб., когда они только начали появляться в Союзе. Да и в Европе цветное ТВ появилось не намного раньше - в конце 60-х.

И кстати, Ваше "на відпочинок раз на 5 років їздив би у Євпаторію з проживанням у кімнаті" это сказки. С такими зарплатами Ваши родители вполне могли отдыхать каждый год. А насчёт комнаты "однією з 5, які сдавались би" - я много лет отдыхал в Турции, Египте, Европе, ... . 4 года назад впервые в жизни съездил на Азов с внучкой как раз в такую комнату (кухня была на 2 семьи, душ и туалет на улице на несколько (около 10?) семей, но "культурно" - с унитазом) и остался очень доволен.



Не надо "любить совок". Это глупо - любить то, что прошло и никогда не вернётся. Но и поливать его дерьмом и отрицать, что были у него и достоинства, тоже глупо. И многие социальные достижения Запада тоже связаны с существованием Союза. И вряд ли на Западе так уж недовольны их "коммунизмом", которым часто возмущаются здесь на форуме.



Надо всё же быть объективнее и трезвее оценивать жизнь.

Кстати, Denik пишет много совершенно не обоснованных прогнозов, причём то необоснованно пессимистических, то так же необоснованно оптимистических, но если оценивать объективно, то можно высказать достаточно обоснованные опасения о том, что следующие поколения будут жить хуже, чем сегодня. Если не будет серьёзных технологических прорывов. Гораздо интереснее другая сторона - как относится к "совку" молодёжь, правда, относительная, лет 40-50.Которые, в общем-то, в "совке" не жили. Никак не пойму, это ограниченность мышления, хорошо "промытые" мозги или что-то ещё?У Вас "ИТР" звучит примерно, как сейчас... дворник, что ли. Я был ИТР и совершенно не чувствовал себя ущербным. А денег, как показывает практика, человеку всегда мало. Получает 500 долл. - мало, увеличилась зарплата до 1000 - через какое-то время после привыкания тоже мало, 2000 - уже лучше, но всё равно маловато, 5000 - оказывается тоже не хватает.Потребности и желания растут быстрее. При 1000 не очень хватает на Ланос, при 5000 - на Лэнд Ровер, при 10000 - на Мазератти. Аналогично растут запросы на учёбу детей - выбираются всё более дорогие школы. Со школами видел на практике у знакомого парня в Киеве, последняя цифра была, если не ошибаюсь, тысячи 2 в месяц. Точно так же и с жильём. Квартира, большая квартира, дом в коттеджном городке, потом мало 5-6 соток и соседи слишком близко, надо усадьбу.Каким образом признание правильности решения о преимущественном развитии обществ. транспорта или того, что при фантастических ценах при любой системе черг и дефицита не будет превращается в "дифирамбы" или "це найкраще, що було в її житті"?"ніщенські роки" - не думаете, что когда-нибудь, возможно, Ваши дети так же скажут о сегодняшней нашей жизни (хорошо, если так будет)? Каждое поколение хоть как-то помнит жизнь предыдущего и оценивает свою в сравнении.По сравнению с началом 20 века жизнь в Союзе была отнюдь не нищенской. Возможностей у людей стало намного больше. И самолётов не было, да и авто тоже. И почти всё население бегало, простите, на очко на улице (и в мороз тоже, и без туалетной бумаги) и умывались там же.Сегодня ноутбук есть чуть ли не в каждом доме и рассматривается практически как предмет первой необходимости. А каких-то 30 лет назад их просто не существовало. Первые появились всего 40 лет назад и стоили достаточно прилично при характеристиках, не сравнимых с сегодняшними.А сейчасвозмущается тем, что цветные ТВ стоили 700 руб., когда они только начали появляться в Союзе. Да и в Европе цветное ТВ появилось не намного раньше - в конце 60-х.И кстати, Ваше "на відпочинок раз на 5 років їздив би у Євпаторію з проживанням у кімнаті" это сказки. С такими зарплатами Ваши родители вполне могли отдыхать каждый год. А насчёт комнаты "однією з 5, які сдавались би" - я много лет отдыхал в Турции, Египте, Европе, ... . 4 года назад впервые в жизни съездил на Азов с внучкой как раз в такую комнату (кухня была на 2 семьи, душ и туалет на улице на несколько (около 10?) семей, но "культурно" - с унитазом) и остался очень доволен.Не надо "любить совок". Это глупо - любить то, что прошло и никогда не вернётся. Но и поливать его дерьмом и отрицать, что были у него и достоинства, тоже глупо. И многие социальные достижения Запада тоже связаны с существованием Союза. И вряд ли на Западе так уж недовольны их "коммунизмом", которым часто возмущаются здесь на форуме.Надо всё же быть объективнее и трезвее оценивать жизнь.Кстати, Denik пишет много совершенно не обоснованных прогнозов, причём то необоснованно пессимистических, то так же необоснованно оптимистических, но если оценивать объективно, то можно высказать достаточно обоснованные опасения о том, что следующие поколения будут жить хуже, чем сегодня. Если не будет серьёзных технологических прорывов.



Вы на меня взъелись, как я посмотрю.

Я только в одной дискуссии, про авто, упомянул о стесненных финансовых обстоятельствах семьи моих родителей, только лишь для того, чтобы продемонстрировать на близком мне примере.

Начиная с начала 80-х и до начала 90-х, благодаря тому, что мой отец не "сидел на попе ровно", наша семья была намного более обеспеченной, чем "подавляющее большинство" советских семей. Но объективности ради, я не меряю совок в его финансовой составляющей, по семье моих родителей. Мы много чего могли себе позволить. В отличии от многих других.

А за что я ненавижу совок, я писал ранее. За отношения между людьми, за отношение государства к личности.

Финансово у меня должно было-бы быть к Украине гораздо больше вопросов.

Как я уже писал, то, что и удалось достичь в финансовом плане, было "не благодаря, а вопреки".

Это я связываю, опять-же, с постсовковыми (то есть, проявившимися после развала совка) проблемами, которые не удается никак выкорчевать.

Возвращаясь к мейнстриму дискуссии, я акцентирую Ваше внимание на слове "ДЕФИЦИТ", которое было повседневным спутником советского человека и редко встречалось в развитых странах Запада. Фактически, учитывая централизованность всего в союзе, это говорило о том, что человек мог работать, с ним расчитывались долговыми обязательствами, которые он не мог в "подавляющем большинстве" (с) обменять на что-либо стоящее.

То есть, индивид государству труд, государство индивиду - фантики.

Индейцы от конкистадоров тоже за золото всякую хрень получали. И это был развод чистой воды. Вы на меня взъелись, как я посмотрю.Я только в одной дискуссии, про авто, упомянул о стесненных финансовых обстоятельствах семьи моих родителей, только лишь для того, чтобы продемонстрировать на близком мне примере.Начиная с начала 80-х и до начала 90-х, благодаря тому, что мой отец не "сидел на попе ровно", наша семья была намного более обеспеченной, чем "подавляющее большинство" советских семей. Но объективности ради, я не меряю совок в его финансовой составляющей, по семье моих родителей. Мы много чего могли себе позволить. В отличии от многих других.А за что я ненавижу совок, я писал ранее. За отношения между людьми, за отношение государства к личности.Финансово у меня должно было-бы быть к Украине гораздо больше вопросов.Как я уже писал, то, что и удалось достичь в финансовом плане, было "не благодаря, а вопреки".Это я связываю, опять-же, ссовковыми (то есть, проявившимися после развала совка) проблемами, которые не удается никак выкорчевать.Возвращаясь к мейнстриму дискуссии, я акцентирую Ваше внимание на слове "ДЕФИЦИТ", которое было повседневным спутником советского человека и редко встречалось в развитых странах Запада. Фактически, учитывая централизованность всего в союзе, это говорило о том, что человек мог работать, с ним расчитывались долговыми обязательствами, которые он не мог в "подавляющем большинстве" (с) обменять на что-либо стоящее.То есть, индивид государству труд, государство индивиду - фантики.Индейцы от конкистадоров тоже за золото всякую хрень получали. И это был развод чистой воды. rjkz

Повідомлень: 15757 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8092 раз. Подякували: 4959 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 лис, 2023 04:05 ЛАД написав: rjkz написав: ...............

Я хочу вернуть Вас назад в логике этой дискуссии в ту точку, где Вы утверждали, что развитие ОТ и сокращение автомобилей на дорогах Манхеттена ввиду грядущего введения оплаты за въезд, имеет нечто общее с ситуацией в ссср.

И тут неожиданное признание, что в ссср автомобиль - роскошь.

А в США другая крайность - "Автомобиль, товарищи, это не роскошь, а средство передвижения!" (Остап-Сулейман-Берта-Мария Бендер-Бей). ...............Я хочу вернуть Вас назад в логике этой дискуссии в ту точку, где Вы утверждали, что развитие ОТ и сокращение автомобилей на дорогах Манхеттена ввиду грядущего введения оплаты за въезд, имеет нечто общее с ситуацией в ссср.И тут неожиданное признание, что в ссср автомобиль - роскошь.А в США другая крайность - "Автомобиль, товарищи, это не роскошь, а средство передвижения!" (Остап-Сулейман-Берта-Мария Бендер-Бей).

Не вижу противоречия.

Ситуации разные. Решения , соответственно, тоже отличаются.

Одинаковое направление движения - преимущество обществ. транспорту. Отсюда и плата за въезд в город/центр города, и выделение отдельных полос для движения обществ. транспорта и др. возможные меры.



И вот, чтобы перекрыть эти коллосальные дыры в бюджете МТА и увеличить пассажиропоток, вводится эта мера по оплате въезда в Манхеттен.

Разница в мотивах пересадки в ОТ в НЙ и совке - "подавляющая" (с).

Объяснение неудовлетворительное.

Ладно, в НЙ мэр "Эрик Адамс, который вопрос или хоть немного лучше-ли своего предшественника Билла ДеБ(и)Лазио" и МТА с дырами в бюджете.

А в Стокгольме что?

Может быть, всё же стоит признать, что кроме чьих-то шкурных интересов есть и объективные предпосылки для таких решений - перегруженность городов личным транспортом и пониманием того, что эту проблему невозможно решить очередным расширением дорог. И, возможно, что разница в мотивах совсем не подавляющая. Просто в Союзе по бедности осознали эту проблему раньше, а на Западе только сейчас, когда на опыте убедились, что другие решения не помогают.

Хорошо помню, как в Тель-Авиве нам с товарищем надо было дождаться его жену, думали припарковаться и погулять, но в результате 40 минут ездили по кругу по прилегающим улицам и свободное место так и не нашли. Это было ещё лет 20 назад.



Удивительно.

Пост о сегодняшних проблемах пробок в городах вызвал горячее обсуждение.

Но не сегодняшних пробок, а мифического "нищенства" в Союзе 40 лет назад. Нищенства по сравнению с США. Но в таком сравнении мы сегодня ещё более "нищие". Не вижу противоречия.разные., соответственно, тоже отличаются.Одинаковое- преимущество обществ. транспорту. Отсюда и плата за въезд в город/центр города, и выделение отдельных полос для движения обществ. транспорта и др. возможные меры.Объяснение неудовлетворительное.Ладно, в НЙ мэр "Эрик Адамс, который вопрос или хоть немного лучше-ли своего предшественника Билла ДеБ(и)Лазио" и МТА с дырами в бюджете.А в Стокгольме что?Может быть, всё же стоит признать, что кроме чьих-то шкурных интересов есть и объективные предпосылки для таких решений - перегруженность городов личным транспортом и пониманием того, что эту проблему невозможно решить очередным расширением дорог. И, возможно, что разница в мотивах совсем не подавляющая. Просто в Союзе по бедности осознали эту проблему раньше, а на Западе только сейчас, когда на опыте убедились, что другие решения не помогают.Хорошо помню, как в Тель-Авиве нам с товарищем надо было дождаться его жену, думали припарковаться и погулять, но в результате 40 минут ездили по кругу по прилегающим улицам и свободное место так и не нашли. Это было ещё лет 20 назад.Удивительно.Пост о сегодняшних проблемах пробок в городах вызвал горячее обсуждение.Но не сегодняшних пробок, а мифического "нищенства" в Союзе 40 лет назад. Нищенства по сравнению с США. Но в таком сравнении мы сегодня ещё более "нищие".



Вы, знаете, смахивает на аллюзию по здоровому питанию.

В США сейчас такой бум на здоровую пищу - надо много есть овощей и фруктов, меньше всякой джанкфуд, меньше мяса.

Но мне и в голову не придет приплетать сюда ссср и говорить, что в ссср додумались до этого намного раньше, поэтому люди относительно свободно могли купить картошку (обычно гниловатую), капусту, буряки и морковь. А мясо было купить сложнее, колбасу еще сложнее.

И пробок не от того в союзе не было, что "они решили делать ставку на ОТ".

Просто не могли обеспечить людей возможностью купить автомобиль.

"Подавляющее большинство" финансами на покупку, а остальных немногих товаром, чтобы отоварить фантики с вождем мирового пролетариата.

Сколько в свое время было хохм на тему "здорового питания" в союзе. И в кинематограф это прорывалось периодически. Не припоминаете? Вы, знаете, смахивает на аллюзию по здоровому питанию.В США сейчас такой бум на здоровую пищу - надо много есть овощей и фруктов, меньше всякой джанкфуд, меньше мяса.Но мне и в голову не придет приплетать сюда ссср и говорить, что в ссср додумались до этого намного раньше, поэтому люди относительно свободно могли купить картошку (обычно гниловатую), капусту, буряки и морковь. А мясо было купить сложнее, колбасу еще сложнее.И пробок не от того в союзе не было, что "они решили делать ставку на ОТ".Просто не могли обеспечить людей возможностью купить автомобиль."Подавляющее большинство" финансами на покупку, а остальных немногих товаром, чтобы отоварить фантики с вождем мирового пролетариата.Сколько в свое время было хохм на тему "здорового питания" в союзе. И в кинематограф это прорывалось периодически. Не припоминаете? rjkz

Повідомлень: 15757 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8092 раз. Подякували: 4959 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 лис, 2023 04:08 ЛАД написав: Faceless написав: ЛАД написав: По сравнению с началом 20 века жизнь в Союзе была отнюдь не нищенской. Возможностей у людей стало намного больше. И самолётов не было, да и авто тоже. И почти всё население бегало, простите, на очко на улице (и в мороз тоже, и без туалетной бумаги) и умывались там же.

Розкажіть це тим, в кого совки забрали будинки, господарство, землю, майно, а потім ще й більшість розстріляли Розкажіть це тим, в кого совки забрали будинки, господарство, землю, майно, а потім ще й більшість розстріляли

Расскажите это тем, у кого всего этого не было и до Союза в Росс. империи, панской Польше, имперской Австро-Венгрии.

И вообще, Вы отличаете, когда я пишу о Союзе, а когда об объективном росте возможностей человека с развитием общества?

Появление самолётов, авто и тёплых ватер-клозетов не очень связано с советской властью.

Похоже, Ваши предки до советской власти были "графьями". Тогда становится понятна Ваша классовая ненависть, которая слепит Вам глаза. Расскажите это тем, у кого всего этого не было и до Союза в Росс. империи, панской Польше, имперской Австро-Венгрии.И вообще, Вы отличаете, когда я пишу о Союзе, а когда об объективном росте возможностей человека с развитием общества?Появление самолётов, авто и тёплых ватер-клозетов не очень связано с советской властью.





А как это назвать?

Тоже смахивает на классовую ненависть. Рабоче-крестьянскую. А как это назвать?Тоже смахивает на классовую ненависть. Рабоче-крестьянскую. rjkz

Повідомлень: 15757 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8092 раз. Подякували: 4959 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 лис, 2023 04:49 rjkz написав: .........

Вы на меня взъелись, как я посмотрю. .........Вы на меня взъелись, как я посмотрю.

Неправильно.

Я "взъелся" не на Вас, а на необъективность.



А за что я ненавижу совок, я писал ранее. За отношения между людьми, за отношение государства к личности.

Не знаю, отношения между людьми не буду утверждать, что тогда были лучше, но сегодня лучше точно не стали.

Отношение государства к личности, возможно, было не идеальным, но сегодня точно не улучшилось.



Финансово у меня должно было-бы быть к Украине гораздо больше вопросов.

Как я уже писал, то, что и удалось достичь в финансовом плане, было "не благодаря, а вопреки".

Это уже разговор не о "совке".



Возвращаясь к мейнстриму дискуссии, я акцентирую Ваше внимание на слове "ДЕФИЦИТ", которое было повседневным спутником советского человека и редко встречалось в развитых странах Запада.

.......

То есть, индивид государству труд, государство индивиду - фантики.

Индейцы от конкистадоров тоже за золото всякую хрень получали. И это был развод чистой воды.

Тут вопрос, что лучше - иметь "фантики", которые нельзя "в "подавляющем большинстве" (с) обменять на что-либо стоящее", но в том же "подавляющем большинстве" можно обменять на первостепенные потребности человека - еду, одежду, отдых, или видеть в магазине кучу товаров, на которые у тебя не хватает этих самых "фантиков".

"Индейцы от конкистадоров за золото всякую хрень получали", с которой ничего не могли сделать. Грубо говоря игрушки, не обеспечивающие никаких реальных потребностей. Неправильно.Я "взъелся" не на Вас, а на необъективность.Не знаю, отношения между людьми не буду утверждать, что тогда были лучше, но сегодня лучше точно не стали.Отношение государства к личности, возможно, было не идеальным, но сегодня точно не улучшилось.Это уже разговор не о "совке".Тут вопрос, что лучше - иметь "фантики", которые нельзя "в "подавляющем большинстве" (с) обменять на что-либо стоящее", но в том же "подавляющем большинстве" можно обменять на первостепенные потребности человека - еду, одежду, отдых, или видеть в магазине кучу товаров, на которые у тебя не хватает этих самых "фантиков"."Индейцы от конкистадоров за золото всякую хрень получали", с которой ничего не могли сделать. Грубо говоря игрушки, не обеспечивающие никакихпотребностей. ЛАД 2 Повідомлень: 26501 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5180 раз. Подякували: 4817 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 лис, 2023 05:11 ЛАД написав: rjkz написав: .........

Вы на меня взъелись, как я посмотрю. .........Вы на меня взъелись, как я посмотрю.

Неправильно.

Я "взъелся" не на Вас, а на необъективность.



А за что я ненавижу совок, я писал ранее. За отношения между людьми, за отношение государства к личности.

Не знаю, отношения между людьми не буду утверждать, что тогда были лучше, но сегодня лучше точно не стали.

Отношение государства к личности, возможно, было не идеальным, но сегодня точно не улучшилось.



Финансово у меня должно было-бы быть к Украине гораздо больше вопросов.

Как я уже писал, то, что и удалось достичь в финансовом плане, было "не благодаря, а вопреки".

Это уже разговор не о "совке".



Возвращаясь к мейнстриму дискуссии, я акцентирую Ваше внимание на слове "ДЕФИЦИТ", которое было повседневным спутником советского человека и редко встречалось в развитых странах Запада.

.......

То есть, индивид государству труд, государство индивиду - фантики.

Индейцы от конкистадоров тоже за золото всякую хрень получали. И это был развод чистой воды.

Тут вопрос, что лучше - иметь "фантики", которые нельзя "в "подавляющем большинстве" (с) обменять на что-либо стоящее", но в том же "подавляющем большинстве" можно обменять на первостепенные потребности человека - еду, одежду, отдых, или видеть в магазине кучу товаров, на которые у тебя не хватает этих самых "фантиков".

"Индейцы от конкистадоров за золото всякую хрень получали", с которой ничего не могли сделать. Грубо говоря игрушки, не обеспечивающие никаких реальных потребностей. Неправильно.Я "взъелся" не на Вас, а на необъективность.Не знаю, отношения между людьми не буду утверждать, что тогда были лучше, но сегодня лучше точно не стали.Отношение государства к личности, возможно, было не идеальным, но сегодня точно не улучшилось.Это уже разговор не о "совке".Тут вопрос, что лучше - иметь "фантики", которые нельзя "в "подавляющем большинстве" (с) обменять на что-либо стоящее", но в том же "подавляющем большинстве" можно обменять на первостепенные потребности человека - еду, одежду, отдых, или видеть в магазине кучу товаров, на которые у тебя не хватает этих самых "фантиков"."Индейцы от конкистадоров за золото всякую хрень получали", с которой ничего не могли сделать. Грубо говоря игрушки, не обеспечивающие никакихпотребностей.



Не воспринимайте все совсем уж буквально.

Между индейцами и хомо советикус была большая разница, но и общие черты тоже.

Не будем развивать эту тему, кажется, Вы на полном серьезе думаете, что я это сравниваю.

Я не имею большого желания повторяться, или искать тот свой пост, но Вы, я уверен, его помните. Про взаимоотношения между людьми и между государством и людьми.

ВВиду работы отца, нам пришлось поездить по союзу.

И, как мне не раз приходилось потом убеждаться, к моменту окончания школы, мне пришлось повидать намного больше человеческой мерзости, чем людям, прожившим всю жизнь в Киеве, питере, мацкве (почему я ее никогда не мог терпеть? Кстати, там со мной тоже происходили события, от которых государство, правда тогда уже расийскае, любить не приходится) или Харькове.

И это я еще не попал на зону, которая называлась "совъетская армия". Не воспринимайте все совсем уж буквально.Между индейцами и хомо советикус была большая разница, но и общие черты тоже.Не будем развивать эту тему, кажется, Вы на полном серьезе думаете, что я это сравниваю.Я не имею большого желания повторяться, или искать тот свой пост, но Вы, я уверен, его помните. Про взаимоотношения между людьми и между государством и людьми.ВВиду работы отца, нам пришлось поездить по союзу.И, как мне не раз приходилось потом убеждаться, к моменту окончания школы, мне пришлось повидать намного больше человеческой мерзости, чем людям, прожившим всю жизнь в Киеве, питере, мацкве (почему я ее никогда не мог терпеть? Кстати, там со мной тоже происходили события, от которых государство, правда тогда уже расийскае, любить не приходится) или Харькове.И это я еще не попал на зону, которая называлась "совъетская армия". rjkz

Повідомлень: 15757 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8092 раз. Подякували: 4959 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 лис, 2023 05:18 rjkz написав: ...........

Вы, знаете, смахивает на аллюзию по здоровому питанию.

В США сейчас такой бум на здоровую пищу - надо много есть овощей и фруктов, меньше всякой джанкфуд, меньше мяса.

Но мне и в голову не придет приплетать сюда ссср и говорить, что в ссср додумались до этого намного раньше, поэтому люди относительно свободно могли купить картошку (обычно гниловатую), капусту, буряки и морковь. А мясо было купить сложнее, колбасу еще сложнее.

И пробок не от того в союзе не было, что "они решили делать ставку на ОТ".

Просто не могли обеспечить людей возможностью купить автомобиль.

"Подавляющее большинство" финансами на покупку, а остальных немногих товаром, чтобы отоварить фантики с вождем мирового пролетариата.

Сколько в свое время было хохм на тему "здорового питания" в союзе. И в кинематограф это прорывалось периодически. Не припоминаете? ...........Вы, знаете, смахивает на аллюзию по здоровому питанию.В США сейчас такой бум на здоровую пищу - надо много есть овощей и фруктов, меньше всякой джанкфуд, меньше мяса.Но мне и в голову не придет приплетать сюда ссср и говорить, что в ссср додумались до этого намного раньше, поэтому люди относительно свободно могли купить картошку (обычно гниловатую), капусту, буряки и морковь. А мясо было купить сложнее, колбасу еще сложнее.И пробок не от того в союзе не было, что "они решили делать ставку на ОТ".Просто не могли обеспечить людей возможностью купить автомобиль."Подавляющее большинство" финансами на покупку, а остальных немногих товаром, чтобы отоварить фантики с вождем мирового пролетариата.Сколько в свое время было хохм на тему "здорового питания" в союзе. И в кинематограф это прорывалось периодически. Не припоминаете?

Не смахивает.

В Союзе никогда не ставилась задача "надо есть больше овощей и меньше мяса". Всегда говорилось о недостаточном производстве мяса и необходимости его роста.

По авто я уже написал всё, что Вы сейчас. Не могли, но и не хотели. Если бы решили, что это необходимо, то могли бы и сделать.

Я привёл цифры производства легковых авто (

Так что вполне рациональное решение о приоритете развития общественного транспорта всё же было. Хотя отчасти оно объяснялось и ограниченными возможностями.



К тому же не хочу опять напоминать об огромных тратах на оборону, вполне объяснимых после "той" войны. Независимая Украина не шла на такие затраты, надеясь, что они не понадобятся и никто на нас не нападёт. Сегодня мы это расхлёбываем. На военной ветке постоянно обвинения Зеленскому в недостаточности расходов на оборону. Правда, почему-то "забывают", что эти упрёки надо бы адресовать всем предыдущим президентам и правительствам. И забывая сказать, какой уровень жизни был бы при этом в Украине. В этом случае практически наверняка надо было бы ввести выездные визы (как в Союзе), чтобы не было эмиграции и заробитчанства. Эта ветка просто не возникла бы. И даже мысль о ней. И ещё многого не было бы. И многое было бы как в Союзе. Не смахивает.В Союзе никогда не ставилась задача "надо есть больше овощей и меньше мяса". Всегда говорилось о недостаточном производстве мяса и необходимости его роста.По авто я уже написал всё, что Вы сейчас. Не могли, но и не хотели. Если бы решили, что это необходимо, то могли бы и сделать.Я привёл цифры производства легковых авто ( viewtopic.php?p=5648860#p5648860 ). С 1965 по 1970 рост на 70%, но ладно, там уж совсем небольшие цифры. С 1970 по 1975 рост на 250% (в 3,5 раза). Потом изменения достаточно небольшие.Так что вполне рациональное решение о приоритете развития общественного транспорта всё же было. Хотя отчасти оно объяснялось и ограниченными возможностями.К тому же не хочу опять напоминать об огромных тратах на оборону, вполне объяснимых после "той" войны. Независимая Украина не шла на такие затраты, надеясь, что они не понадобятся и никто на нас не нападёт. Сегодня мы это расхлёбываем. На военной ветке постоянно обвинения Зеленскому в недостаточности расходов на оборону. Правда, почему-то "забывают", что эти упрёки надо бы адресоватьпредыдущим президентам и правительствам. И забывая сказать, какой уровень жизни был бы при этом в Украине. В этом случае практически наверняка надо было бы ввестивизы (как в Союзе), чтобы не было эмиграции и заробитчанства. Эта ветка просто не возникла бы. И даже мысль о ней. И ещё многого не было бы. И многое было бы как в Союзе. ЛАД 2 Повідомлень: 26501 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5180 раз. Подякували: 4817 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 лис, 2023 05:27 rjkz написав: ЛАД написав: .............

Похоже, Ваши предки до советской власти были "графьями". Тогда становится понятна Ваша классовая ненависть, которая слепит Вам глаза. .............

А как это назвать?

Тоже смахивает на классовую ненависть. Рабоче-крестьянскую. А как это назвать?Тоже смахивает на классовую ненависть. Рабоче-крестьянскую.

1. Не смахивает.

Я нигде не призываю к восстановлению Союза и не облаиваю сегодняшнюю действительность. Хотя и говорю о существующих недостатках.

2. Согласитесь, что рабочие и крестьяне (точнее, сегодня наёмные работники) составляют явное большинство населения по сравнению с "графьями".

Или Вы считаете хорошей ситуацию в каких-нибудь африканских (и не только) государствах, где есть достаточно тонкая богатая прослойка и огромная масса реально нищего (или даже просто бедного) населения? 1. Не смахивает.Я нигде не призываю к восстановлению Союза и не облаиваю сегодняшнюю действительность. Хотя и говорю о существующих недостатках.2. Согласитесь, что рабочие и крестьяне (точнее, сегодня наёмные работники) составляют явное большинство населения по сравнению с "графьями".Или Вы считаете хорошей ситуацию в каких-нибудь африканских (и не только) государствах, где есть достаточно тонкая богатая прослойка и огромная масса реально нищего (или даже просто бедного) населения? ЛАД 2 Повідомлень: 26501 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5180 раз. Подякували: 4817 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 лис, 2023 05:37 rjkz написав: ..........

Не воспринимайте все совсем уж буквально.

Между индейцами и хомо советикус была большая разница, но и общие черты тоже.

Не будем развивать эту тему, кажется, Вы на полном серьезе думаете, что я это сравниваю. ..........Не воспринимайте все совсем уж буквально.Между индейцами и хомо советикус была большая разница, но и общие черты тоже.Не будем развивать эту тему, кажется, Вы на полном серьезе думаете, что я это сравниваю.

Не думаю.

Но, как Вы говорите "общие черты".



Я не имею большого желания повторяться, или искать тот свой пост, но Вы, я уверен, его помните. Про взаимоотношения между людьми и между государством и людьми.

ВВиду работы отца, нам пришлось поездить по союзу.

И, как мне не раз приходилось потом убеждаться, к моменту окончания школы, мне пришлось повидать намного больше человеческой мерзости, чем людям, прожившим всю жизнь в Киеве, питере, мацкве ... или Харькове.

И это я еще не попал на зону, которая называлась "совъетская армия" .

Не очень понял тогда. Не понял связь этой "мерзости" с советской властью.

И вопрос - Вы уверены, что сегодня Вы бы со всей этой "мерзостью" не столкнулись? Вспомните, что последние годы Вы прожили, как понимаю, в том самом Киеве и не в том статусе, в котором тогда поездили с отцом. Так что вряд ли Вы можете сравнить "тогда" и "сейчас".

Об армии писать не буду именно потому, что в укр. армии не был, сравнить не могу.



Повторю, единственное, к чему я призываю, к объективности .

В Ваших постах о США Вы обычно это выдерживаете. Не думаю.Но, как Вы говорите "общие черты".Не очень понял тогда. Не понял связь этой "мерзости" с советской властью.И вопрос - Вы уверены, что сегодня Вы бы со всей этой "мерзостью" не столкнулись? Вспомните, что последние годы Вы прожили, как понимаю, в том самом Киеве и не в том статусе, в котором тогда поездили с отцом. Так что вряд ли Вы можете сравнить "тогда" и "сейчас".Об армии писать не буду именно потому, что в укр. армии не был, сравнить не могу.Повторю, единственное, к чему я призываю, кВ Ваших постах о США Вы обычно это выдерживаете. ЛАД 2 Повідомлень: 26501 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5180 раз. Подякували: 4817 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1538153915401541 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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