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#<1 ... 1539154015411542 Додано: Пон 20 лис, 2023 06:15 ЛАД написав: rjkz написав: ЛАД написав: .............

Похоже, Ваши предки до советской власти были "графьями". Тогда становится понятна Ваша классовая ненависть, которая слепит Вам глаза. .............

А как это назвать?

Тоже смахивает на классовую ненависть. Рабоче-крестьянскую. А как это назвать?Тоже смахивает на классовую ненависть. Рабоче-крестьянскую.

1. Не смахивает.

Я нигде не призываю к восстановлению Союза и не облаиваю сегодняшнюю действительность. Хотя и говорю о существующих недостатках.

2. Согласитесь, что рабочие и крестьяне (точнее, сегодня наёмные работники) составляют явное большинство населения по сравнению с "графьями".

Или Вы считаете хорошей ситуацию в каких-нибудь африканских (и не только) государствах, где есть достаточно тонкая богатая прослойка и огромная масса реально нищего (или даже просто бедного) населения? 1. Не смахивает.Я нигде не призываю к восстановлению Союза и не облаиваю сегодняшнюю действительность. Хотя и говорю о существующих недостатках.2. Согласитесь, что рабочие и крестьяне (точнее, сегодня наёмные работники) составляют явное большинство населения по сравнению с "графьями".Или Вы считаете хорошей ситуацию в каких-нибудь африканских (и не только) государствах, где есть достаточно тонкая богатая прослойка и огромная масса реально нищего (или даже просто бедного) населения?



Нет, я не считаю что хорошо там, где есть бедные.

Но классовая ненависть к "графьям"....Вспомнился анекдот, который заканчивается словами

"А мой дедушка мечтал, чтобы не было бедных".

В США никто не завидует дорогой машине соседа.

Просто потому что "подавляющее большинство" людей может пойти в диллершип и выехать оттуда на такой-же, потратив недельную или чуть более зарплату.

При этом, никто не раскуркуливает "графьев". Никто не вешает "владельцев заводов, газет, пароходов" (с) Нет, я не считаю что хорошо там, где есть бедные.Но классовая ненависть к "графьям"....Вспомнился анекдот, который заканчивается словами"А мой дедушка мечтал, чтобы не было бедных".В США никто не завидует дорогой машине соседа.Просто потому что "подавляющее большинство" людей может пойти в диллершип и выехать оттуда на такой-же, потратив недельную или чуть более зарплату.При этом, никто не раскуркуливает "графьев". Никто не вешает "владельцев заводов, газет, пароходов" (с) rjkz

Повідомлень: 15760 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8092 раз. Подякували: 4962 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 лис, 2023 06:31 ЛАД написав: rjkz написав: ..........

Не воспринимайте все совсем уж буквально.

Между индейцами и хомо советикус была большая разница, но и общие черты тоже.

Не будем развивать эту тему, кажется, Вы на полном серьезе думаете, что я это сравниваю. ..........Не воспринимайте все совсем уж буквально.Между индейцами и хомо советикус была большая разница, но и общие черты тоже.Не будем развивать эту тему, кажется, Вы на полном серьезе думаете, что я это сравниваю.

Не думаю.

Но, как Вы говорите "общие черты".



Я не имею большого желания повторяться, или искать тот свой пост, но Вы, я уверен, его помните. Про взаимоотношения между людьми и между государством и людьми.

ВВиду работы отца, нам пришлось поездить по союзу.

И, как мне не раз приходилось потом убеждаться, к моменту окончания школы, мне пришлось повидать намного больше человеческой мерзости, чем людям, прожившим всю жизнь в Киеве, питере, мацкве ... или Харькове.

И это я еще не попал на зону, которая называлась "совъетская армия" .

Не очень понял тогда. Не понял связь этой "мерзости" с советской властью.

И вопрос - Вы уверены, что сегодня Вы бы со всей этой "мерзостью" не столкнулись? Вспомните, что последние годы Вы прожили, как понимаю, в том самом Киеве и не в том статусе, в котором тогда поездили с отцом. Так что вряд ли Вы можете сравнить "тогда" и "сейчас".

Об армии писать не буду именно потому, что в укр. армии не был, сравнить не могу.



Повторю, единственное, к чему я призываю, к объективности .

В Ваших постах о США Вы обычно это выдерживаете. Не думаю.Но, как Вы говорите "общие черты".Не очень понял тогда. Не понял связь этой "мерзости" с советской властью.И вопрос - Вы уверены, что сегодня Вы бы со всей этой "мерзостью" не столкнулись? Вспомните, что последние годы Вы прожили, как понимаю, в том самом Киеве и не в том статусе, в котором тогда поездили с отцом. Так что вряд ли Вы можете сравнить "тогда" и "сейчас".Об армии писать не буду именно потому, что в укр. армии не был, сравнить не могу.Повторю, единственное, к чему я призываю, кВ Ваших постах о США Вы обычно это выдерживаете.



Если Вы захотите дать себе труд и найти тот пост, то вспомните что я имел ввиду.

Мне приходилось общаться как с начальством моего отца так и с подчиненными.

Присутствовал при многих разговорах.

Это мало напоминало "Моральный кодекс строителя коммунизма". Романтики и идеализма, который лил в мозги хомо советикуса аппарат товарища суслова, на самом деле не существовало.

Мне тоже приходилось вникать в тонкости отношений между взрослыми солидными дядями. С некоторыми такого-же рода людьми пришлось иметь дело в 90-е.

После всего этого я не понимаю как можно ностальгировать по совку только если не прожил всю жизнь в большом городе на теплом месте.

Вспомнился персонаж Гафта из "Забытой мелодии для флейты"...да и сам фильм замечательный. Так отхлестал по мордасам совок.





Кстати, я не совсем прав чуть выше, хомо советикус - это как раз тот человек, который в эту хрень и не верил, а был порождением системы. Циничным, лживым, подлым. Такое общество и такой строй и такое руководство страны. Если Вы захотите дать себе труд и найти тот пост, то вспомните что я имел ввиду.Мне приходилось общаться как с начальством моего отца так и с подчиненными.Присутствовал при многих разговорах.Это мало напоминало "Моральный кодекс строителя коммунизма". Романтики и идеализма, который лил в мозги хомо советикуса аппарат товарища суслова, на самом деле не существовало.Мне тоже приходилось вникать в тонкости отношений между взрослыми солидными дядями. С некоторыми такого-же рода людьми пришлось иметь дело в 90-е.После всего этого я не понимаю как можно ностальгировать по совку только если не прожил всю жизнь в большом городе на теплом месте.Вспомнился персонаж Гафта из "Забытой мелодии для флейты"...да и сам фильм замечательный. Так отхлестал по мордасам совок.Кстати, я не совсем прав чуть выше, хомо советикус - это как раз тот человек, который в эту хрень и не верил, а был порождением системы. Циничным, лживым, подлым. Такое общество и такой строй и такое руководство страны. rjkz

Повідомлень: 15760 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8092 раз. Подякували: 4962 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 лис, 2023 07:10 Еміграція, заробітчанство



News from Canada



Світ дійсно є тісним: несподівано отримав повідомлення від Вайбер, що давній приятель - не бачилися реально років 10 - змінив номер телефона. З +38... на +1...

Перевірив: Канада.

Виявилося: прилетів у Ванкувер. Почати нове життя. Сказав, зо вибрав саме Ванкувер, бо тут його приятелі вже кинули якір.

До цього жив у Криму, займався супутниковим телебаченням.

Не питва, як йому вдалося вибратися з Криму, та інші подробиці.

Ну, полдивимося, що воно буде та ким буде працювати.

Перше про що заговорив: ТРЕБА ЗНАТИ АНГЛІЙСЬКУ МОВУ..... Востаннє редагувалось akurt в Пон 20 лис, 2023 07:35, всього редагувалось 2 разів. akurt

Повідомлень: 8694 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3378 раз. Подякували: 1179 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 лис, 2023 07:22 rjkz написав: ЛАД написав: rjkz написав: ..........

Не воспринимайте все совсем уж буквально.

Между индейцами и хомо советикус была большая разница, но и общие черты тоже.

Не будем развивать эту тему, кажется, Вы на полном серьезе думаете, что я это сравниваю. ..........Не воспринимайте все совсем уж буквально.Между индейцами и хомо советикус была большая разница, но и общие черты тоже.Не будем развивать эту тему, кажется, Вы на полном серьезе думаете, что я это сравниваю.

Не думаю.

Но, как Вы говорите "общие черты".



Я не имею большого желания повторяться, или искать тот свой пост, но Вы, я уверен, его помните. Про взаимоотношения между людьми и между государством и людьми.

ВВиду работы отца, нам пришлось поездить по союзу.

И, как мне не раз приходилось потом убеждаться, к моменту окончания школы, мне пришлось повидать намного больше человеческой мерзости, чем людям, прожившим всю жизнь в Киеве, питере, мацкве ... или Харькове.

И это я еще не попал на зону, которая называлась "совъетская армия" .

Не очень понял тогда. Не понял связь этой "мерзости" с советской властью.

И вопрос - Вы уверены, что сегодня Вы бы со всей этой "мерзостью" не столкнулись? Вспомните, что последние годы Вы прожили, как понимаю, в том самом Киеве и не в том статусе, в котором тогда поездили с отцом. Так что вряд ли Вы можете сравнить "тогда" и "сейчас".

Об армии писать не буду именно потому, что в укр. армии не был, сравнить не могу.



Повторю, единственное, к чему я призываю, к объективности .

В Ваших постах о США Вы обычно это выдерживаете. Не думаю.Но, как Вы говорите "общие черты".Не очень понял тогда. Не понял связь этой "мерзости" с советской властью.И вопрос - Вы уверены, что сегодня Вы бы со всей этой "мерзостью" не столкнулись? Вспомните, что последние годы Вы прожили, как понимаю, в том самом Киеве и не в том статусе, в котором тогда поездили с отцом. Так что вряд ли Вы можете сравнить "тогда" и "сейчас".Об армии писать не буду именно потому, что в укр. армии не был, сравнить не могу.Повторю, единственное, к чему я призываю, кВ Ваших постах о США Вы обычно это выдерживаете.



Если Вы захотите дать себе труд и найти тот пост, то вспомните что я имел ввиду.

Мне приходилось общаться как с начальством моего отца так и с подчиненными.

Присутствовал при многих разговорах.

Это мало напоминало "Моральный кодекс строителя коммунизма". Романтики и идеализма, который лил в мозги хомо советикуса аппарат товарища суслова, на самом деле не существовало.

Мне тоже приходилось вникать в тонкости отношений между взрослыми солидными дядями. С некоторыми такого-же рода людьми пришлось иметь дело в 90-е.

После всего этого я не понимаю как можно ностальгировать по совку только если не прожил всю жизнь в большом городе на теплом месте.

Вспомнился персонаж Гафта из "Забытой мелодии для флейты"...да и сам фильм замечательный. Так отхлестал по мордасам совок.





Кстати, я не совсем прав чуть выше, хомо советикус - это как раз тот человек, который в эту хрень и не верил, а был порождением системы. Циничным, лживым, подлым. Такое общество и такой строй и такое руководство страны. Если Вы захотите дать себе труд и найти тот пост, то вспомните что я имел ввиду.Мне приходилось общаться как с начальством моего отца так и с подчиненными.Присутствовал при многих разговорах.Это мало напоминало "Моральный кодекс строителя коммунизма". Романтики и идеализма, который лил в мозги хомо советикуса аппарат товарища суслова, на самом деле не существовало.Мне тоже приходилось вникать в тонкости отношений между взрослыми солидными дядями. С некоторыми такого-же рода людьми пришлось иметь дело в 90-е.После всего этого я не понимаю как можно ностальгировать по совку только если не прожил всю жизнь в большом городе на теплом месте.Вспомнился персонаж Гафта из "Забытой мелодии для флейты"...да и сам фильм замечательный. Так отхлестал по мордасам совок.Кстати, я не совсем прав чуть выше, хомо советикус - это как раз тот человек, который в эту хрень и не верил, а был порождением системы. Циничным, лживым, подлым. Такое общество и такой строй и такое руководство страны.

Просто не было с чем сравнивать, и окружающее было нормальностью. С отщомв середине 80-х практически каждый год ездили в Москву на жопинг. Он брал на работе командировку в Глав КЭУ МО СССР. Львовский поезд приходил около 6-ти утра. Часиков на 9 приезжали в управление, батя отмечал сразу приьытик-убытие в командировке, ехали поселялись в гостиницу и 4-ре дня ездили по святым местам-ГУМ, ЦУМ, Детский мир и по магазинам от соцстран.. Потихоньку все возили в камеру хранения на Киевском вокзале, чтобы потом все сразу не переть. Довелось побывать в Киеве в середине 80-х, в магазинах по сравнению с Москвой было пусто(хотя и не так, как во Львове) Просто не было с чем сравнивать, и окружающее было нормальностью. С отщомв середине 80-х практически каждый год ездили в Москву на жопинг. Он брал на работе командировку в Глав КЭУ МО СССР. Львовский поезд приходил около 6-ти утра. Часиков на 9 приезжали в управление, батя отмечал сразу приьытик-убытие в командировке, ехали поселялись в гостиницу и 4-ре дня ездили по святым местам-ГУМ, ЦУМ, Детский мир и по магазинам от соцстран.. Потихоньку все возили в камеру хранения на Киевском вокзале, чтобы потом все сразу не переть. Довелось побывать в Киеве в середине 80-х, в магазинах по сравнению с Москвой было пусто(хотя и не так, как во Львове) Bolt Повідомлень: 2522 З нами з: 09.11.17 Подякував: 5 раз. Подякували: 185 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 лис, 2023 07:37 Еміграція, заробітчанство



Спроби зайти другий раз в річку під назвою @СРСР@ цікаві, але спробуємо повернутися до теми гілки.



News from Canada



В неділю провів черговий сеанс звʼязку з приятелями в різних країнах світу: Україна, США, Німеччина, Канада.

Зараз про те, як мешкає у місті Вінніпег родина, до відправлення та влаштування якої в Канаду я мав безпосереднє відношення.



Тато (52 роки), мама (48 років) та молодший син (здається, 12 чи 13 років) переїхали в Канаду в березні 2023 року.

Тато працює в будівельній фірмі (до цього працював одним з рієлторів Дніпра), більшу частину часу - на обʼєктах у відрядженнях в провінції Альберта, вдома буває рідко.

Мама працювала в Анталії - cleaning. Взагалі виїхали з України влітку 2021 року. Жили в орендованій квартирі в Анталії. Прийняли рішення виїхати по-перше, тому що в Анталії різко почала зростати вартість оренди. По-друге, з "моєї подачі". Були фактори, які переважили всі смаколики життя на курорті.

Саме цікаве: навчання молодшого сина. Це один з суттєвих факторів, який вплинув на рішення про переїзд.

Скажу вам, що мама - дуже специфічна пані, як говорять в Україні: "привередлива". Перед вселенням в орендовану квартиру в Канаді передивилися перемацали - не жартую - 107 квартир (це зайняло близько місяця). Все їй було "не таке" і "не так". Шукала, щоби було з гарним обладнанням (в Канаді як правило, пральна машина не в квартирі), та щоби орендодавці любили їх песика "Джо-рассел-терьєр". Ну і щоби школа була близько. Гадаю, тепер вас не будуть дивувати її "витребеньки" в деяких питаннях.



Текст майже без редагування, отримав по Телеграм.



- Доброго дня, до школи тут дітей возить спеціальний "жовтий автобус" (якщо далеко добиратися), а наш ходить пішки, школа в 15 хвилинах ходьби; йде через довжелезну вулицю - приватний сектор там спокійно і завжди багато білок і зайців бігає нехай дихає повітрям…

У школі все на «розслабоні», домашніх завдань немає та й загалом знань там немає, математика, англійська малювання фізкультура і все! 8 клас!

Багато «вільних уроків», коли ти сам вибираєш кабінет: в школі є спеціалізовані кабінети, наприклад, кабінет "Музичних інструментів", кабінет "Різьблення по дереву", кабінет "Малювання", кабінет спорту і т. д. І ось коли вільний урок - ти сам вибираєш кабінет і йдеш туди займаєшся чим хочеш.



В кожному кабінеті є черговий вчитель, який підкаже і допоможе, така свобода дій! Як вони говорять «Дитина повинна розвиватися і займатися чим йому подобається»...



Відразу було важко: приходив засмучений зі школи, він нічого не розумів, а зараз у нього англійська помітно просунувся вже і з друзями спілкується, він один українець в англомовному класі і ще один турок є зі Стамбула, решта всіх англомовних.

Ми не стали віддавати його в Україно-Канадську школу, як зробили багато наших (тут таких шкіл штук 5 у місті), віддали до Канадської англомовної - мені сподобалося, що вона поряд і не треба діставатися через все місто. Звісно, в Українських школах дітям простіше: говорять і викладають двома мовами, співають українські пісні і т. д.

А ми свого кинули в англомовне середовище з майже нульовою англійською - ну нічого, він справляється. Вони в школі зробили дуже хитро: відразу, як ми прийшли у них на школу, було три українських новеньких учні, вони їх тримали в окремому кабінеті.



Два місяці були тільки уроки англійської мови, Микиті дуже подобалося: він спілкувався зі своїми - було комфортно і легко і потім - після такої адаптації - їх «розкидали» в різні класи, ще й на різних поверхах, щоб вони не контактували (!!!) і вливалися в англомовне середовище.



Микита одразу був у шоці, приходив засмучений і говорив: «Я їх не розумію, мені нема з ким спілкуватися, чому ми не пішли в Українську школу?» А зараз уже легше розмовляє потихеньку практикує англійську, спілкується.

….Англійську він тут візьме але більше - нічого: як ми зрозуміли, ось такого рівня у них всі школи, я з багатьма нашими спілкувалася і розпитувала. На жаль, мій син не знає таких слів, як хімія, фізика, біологія, вірші вони теж не вчать, взагалі - як нам і сказали - спочатку «для дітей школи тут - у кайф» так воно і є, але знань ніяких.

З собою бере воду і ланчбокс, а там можна безкоштовно взяти сік і фрукти, в ящиках стоять мандарини, банани, яблука: можна брати протягом усього дня. От якось так.

Ще як тільки він виходить за територію школи - не знаю що там спрацьовує, мені - приходить ДМС та лист на пошту, що він залишив територію школи.

(Кінець цитат)

Гадаю, дуже корисна інформація, з "перших рук" реально. akurt

Повідомлень: 8694 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3378 раз. Подякували: 1179 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 лис, 2023 11:26 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Прихожу я так к собственнику особняка где-то в районе вест 35 улицы и 5-й авеню и говорю "Чувак, мне нужен мой первый дом в США. Деник сказал, что он ничего не стоит. Я покупаю твой дом. монетка в 5 центов у меня есть, у тебя сдача найдется?" Прихожу я так к собственнику особняка где-то в районе вест 35 улицы и 5-й авеню и говорю "Чувак, мне нужен мой первый дом в США. Деник сказал, что он ничего не стоит. Я покупаю твой дом. монетка в 5 центов у меня есть, у тебя сдача найдется?"

Не коштує - це не означає рахувати його як статок. Вас на органи теж можна дуже дорого продати і дружина стане мільйонером. Тільки Ви від цього багатшим не станете. Не коштує - це не означає рахувати його як статок. Вас на органи теж можна дуже дорого продати і дружина стане мільйонером. Тільки Ви від цього багатшим не станете. Denik Повідомлень: 2629 З нами з: 23.02.09 Подякував: 567 раз. Подякували: 1071 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 лис, 2023 11:43 Denik написав: rjkz написав: Прихожу я так к собственнику особняка где-то в районе вест 35 улицы и 5-й авеню и говорю "Чувак, мне нужен мой первый дом в США. Деник сказал, что он ничего не стоит. Я покупаю твой дом. монетка в 5 центов у меня есть, у тебя сдача найдется?" Прихожу я так к собственнику особняка где-то в районе вест 35 улицы и 5-й авеню и говорю "Чувак, мне нужен мой первый дом в США. Деник сказал, что он ничего не стоит. Я покупаю твой дом. монетка в 5 центов у меня есть, у тебя сдача найдется?"

Не коштує - це не означає рахувати його як статок. Вас на органи теж можна дуже дорого продати і дружина стане мільйонером. Тільки Ви від цього багатшим не станете. Не коштує - це не означає рахувати його як статок. Вас на органи теж можна дуже дорого продати і дружина стане мільйонером. Тільки Ви від цього багатшим не станете.

помешкання можна орендувати, так що реал естате йде в еквіті,

а органи в оренду ще не думаю що можна.



тим більше сама назва "ріал етате" натякає, не папірові чи електронічні або криптошиткоєни чи який інший нонтангебле актів



з недавньої історії якраз той актив "який не рахується" успішно перейшов із СРСР в незалежно і переніс валуе на відміну від дерев"яного, чи хвамільного серебра чи що там в економічній школі Деніка вчили



п.с.



це щось із раннього Кусакі: власне житло в якому можуть жити не тільки лиш всі є пасив



я от скільки міркував так і не поняв геніальної думки, чому (навіть в формулі іпотека мінус ріал прайс є додаткове валуе переважну більшість часу), опруч парадигми кешфло, але ж і жити потрібно десь не в коробці зпід хододильника помешкання можна орендувати, так що реал естате йде в еквіті,а органи в оренду ще не думаю що можна.тим більше сама назва "ріал етате" натякає, не папірові чи електронічні або криптошиткоєни чи який інший нонтангебле актівз недавньої історії якраз той актив "який не рахується" успішно перейшов із СРСР в незалежно і переніс валуе на відміну від дерев"яного, чи хвамільного серебра чи що там в економічній школі Деніка вчилип.с.це щось із раннього Кусакі: власне житло в якому можуть жити не тільки лиш всі є пасивя от скільки міркував так і не поняв геніальної думки, чому (навіть в формулі іпотека мінус ріал прайс є додаткове валуе переважну більшість часу), опруч парадигми кешфло, але ж і жити потрібно десь не в коробці зпід хододильника flyman

Повідомлень: 33160 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1553 раз. Подякували: 2720 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 лис, 2023 12:20 rjkz написав: А за что я ненавижу совок, я писал ранее. За отношения между людьми, за отношение государства к личности. А за что я ненавижу совок, я писал ранее. За отношения между людьми, за отношение государства к личности. я считаю что между людьми отношения были лучше. Все были примерно одного уровня, те кто с авто чуть чуть выше.



В моём кругу никто не кичился деньгами, достатком, брэндовыми тряпками. Ни у кого этого не было.



Сейчас все зациклены на деньгах, авто, недвижимости, какими то статусами надуманными. Многие кто взлетели перестали со мной общаться, даже друзья детства - не их я круга птица теперь. Короче моральные ценности упали еще ниже совка. Хотя при совке нельзя сказать, что все их разделяли, но вид делали, чтобы не вздрючили по линии партии или комсомола.



В замкнутых системах вовсю царило право сильного, местами оно просачивалось в гражданскую жизнь в виде дедовщины, на рф больше (там при совке дедовщина и рэкет были даже в школах), у нас гораздо меньше. С меня старшие ни разу деньги не сбивали. я считаю что между людьми отношения были лучше. Все были примерно одного уровня, те кто с авто чуть чуть выше.В моём кругу никто не кичился деньгами, достатком, брэндовыми тряпками. Ни у кого этого не было.Сейчас все зациклены на деньгах, авто, недвижимости, какими то статусами надуманными. Многие кто взлетели перестали со мной общаться, даже друзья детства - не их я круга птица теперь. Короче моральные ценности упали еще ниже совка. Хотя при совке нельзя сказать, что все их разделяли, но вид делали, чтобы не вздрючили по линии партии или комсомола.В замкнутых системах вовсю царило право сильного, местами оно просачивалось в гражданскую жизнь в виде дедовщины, на рф больше (там при совке дедовщина и рэкет были даже в школах), у нас гораздо меньше. С меня старшие ни разу деньги не сбивали. vitaliiangel

Повідомлень: 20574 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2304 раз. Подякували: 3279 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 лис, 2023 13:54 ЛАД написав: Гораздо интереснее другая сторона - как относится к "совку" молодёжь, правда, относительная, лет 40-50.

Которые, в общем-то, в "совке" не жили. Никак не пойму, это ограниченность мышления, хорошо "промытые" мозги или что-то ещё?

У Вас "ИТР" звучит примерно, как сейчас... дворник, что ли. Я был ИТР и совершенно не чувствовал себя ущербным.

...

Не надо "любить совок". Это глупо - любить то, что прошло и никогда не вернётся. Но и поливать его дерьмом и отрицать, что были у него и достоинства, тоже глупо. И многие социальные достижения Запада тоже связаны с существованием Союза. И вряд ли на Западе так уж недовольны их "коммунизмом", которым часто возмущаются здесь на форуме.



Надо всё же быть объективнее и трезвее оценивать жизнь.

Гораздо интереснее другая сторона - как относится к "совку" молодёжь, правда, относительная, лет 40-50.Которые, в общем-то, в "совке" не жили. Никак не пойму, это ограниченность мышления, хорошо "промытые" мозги или что-то ещё?У Вас "ИТР" звучит примерно, как сейчас... дворник, что ли. Я был ИТР и совершенно не чувствовал себя ущербным....Не надо "любить совок". Это глупо - любить то, что прошло и никогда не вернётся. Но и поливать его дерьмом и отрицать, что были у него и достоинства, тоже глупо. И многие социальные достижения Запада тоже связаны с существованием Союза. И вряд ли на Западе так уж недовольны их "коммунизмом", которым часто возмущаются здесь на форуме.Надо всё же быть объективнее и трезвее оценивать жизнь.

оце вже щиро. єдине, чого немає - це об'єктивності, за що на словах виступає ЛАД



цитувати всі ці спогади, як раніше було добре сенсу немає. й ви ж теж не вважаєте психологію наукою. тому звісно не приймаєте доведений факт, що найліпші спогади залишаються з молодості - бо погано забувається, а краще пам'ятається. й так, в совку була лише психіатрія



по-перше, кому зараз 50 - якраз пожили у 80 роки, коли стало зрозуміло, що соціалізм зайшов в тупик. 70 роки не застали, де ще були якийсь надії.



тому людина, в якої зашорені "совком" мізки звинувачує інших в "промытых мозгах" - сюр. точніше реальність - прихильники Раші мене теж неодноразово звинувачували в цьому - що Європа мізки промиває, а от у Раші - справжня картина



ІТР й звучить так, що кваліфікований інженер почув себе на рівні двірника, нижче токаря чи сантехника - але це реалії совка.



ні слова ні про ГУЛАГ, ні про Голодомор, й інші ознаки срср, які перекреслюють всі ті досягнення, які ви так намагаєтесь знайти. 37-38 роки, коли лише смертних вироків було під мільйон. чого про це мовчок, де об'єктивність? й якщо почнете мені про сталінізм розповідати, то в які роки сиділи, й дехто й загинув, Джемілев, Стус, Чорновол, Шухевич-молодший? отож, поцінювач дешевої ковбаси та смачного морозива.



за твоєю логікою, ти маєш славити Гітлера - знаєш як він підняв рівень економіки в Німеччині в 1933-39 роках? чого ти це не визнаєш?



про агресивну сутність срср та її наслідниці раші вам вже розповіли.



рушійна сила країни - це середній клас, якого в срср просто не могло бути. тому будь які досягнення були й в інших країнах, нічого унікального срср не створив, переважну більшість позичив - скажемо так



тому не треба на українських форумах розповідати як гарно було при срср - не зрозуміють. було, та загуло - й щоб ніколи не повернулося



й по темі гілки - всі емігрують до розвинених капіталістичних країн, щось ніхто не емігрує ні на Кубу, ні в КНДР, ні навіть у Китай (окремі випадки є) оце вже щиро. єдине, чого немає - це об'єктивності, за що на словах виступаєцитувати всі ці спогади, як раніше було добре сенсу немає. й ви ж теж не вважаєте психологію наукою. тому звісно не приймаєте доведений факт, що найліпші спогади залишаються з молодості - бо погано забувається, а краще пам'ятається. й так, в совку була лише психіатріяпо-перше, кому зараз 50 - якраз пожили у 80 роки, коли стало зрозуміло, що соціалізм зайшов в тупик. 70 роки не застали, де ще були якийсь надії.тому людина, в якої зашорені "совком" мізки звинувачує інших в "промытых мозгах" - сюр. точніше реальність - прихильники Раші мене теж неодноразово звинувачували в цьому - що Європа мізки промиває, а от у Раші - справжня картинаІТР й звучить так, що кваліфікований інженер почув себе на рівні двірника, нижче токаря чи сантехника - але це реалії совка.ні слова ні про ГУЛАГ, ні про Голодомор, й інші ознаки срср, які перекреслюють всі ті досягнення, які ви так намагаєтесь знайти. 37-38 роки, коли лише смертних вироків було під мільйон. чого про це мовчок, де об'єктивність? й якщо почнете мені про сталінізм розповідати, то в які роки сиділи, й дехто й загинув, Джемілев, Стус, Чорновол, Шухевич-молодший? отож, поцінювач дешевої ковбаси та смачного морозива.за твоєю логікою, ти маєш славити Гітлера - знаєш як він підняв рівень економіки в Німеччині в 1933-39 роках? чого ти це не визнаєш?про агресивну сутність срср та її наслідниці раші вам вже розповіли.рушійна сила країни - це середній клас, якого в срср просто не могло бути. тому будь які досягнення були й в інших країнах, нічого унікального срср не створив, переважну більшість позичив - скажемо тактому не треба на українських форумах розповідати як гарно було при срср - не зрозуміють. було, та загуло - й щоб ніколи не повернулосяй по темі гілки - всі емігрують до розвинених капіталістичних країн, щось ніхто не емігрує ні на Кубу, ні в КНДР, ні навіть у Китай (окремі випадки є) Shaman

Повідомлень: 4691 З нами з: 29.09.19 Подякував: 517 раз. Подякували: 1227 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 лис, 2023 15:32 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Но сейчас при власти один из худщих мэров НЙ и при этом популист.

Городу не хватает денег. Но сейчас при власти один из худщих мэров НЙ и при этом популист.Городу не хватает денег.

rjkz хоч щось починає визнавати, але сподівається, що місто в якому не вистачає грошей при підвищених відсоткових ставках буде майже на шару вчити його дітлахів. rjkz хоч щось починає визнавати, але сподівається, що місто в якому не вистачає грошей при підвищених відсоткових ставках буде майже на шару вчити його дітлахів. Denik Повідомлень: 2629 З нами з: 23.02.09 Подякував: 567 раз. Подякували: 1071 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1539154015411542 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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