Пане Denik - а не посоромитеся назвати місто своєї мрії?
Ви ж в ньому мешкаєте?
Наприклад, я ніколи не приховував: 2-к квартира у Львові і 2-к квартира в Анталії.
Пан rjkz теж не приховував.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 16:09
Пане Denik - а не посоромитеся назвати місто своєї мрії?
Ви ж в ньому мешкаєте?
Наприклад, я ніколи не приховував: 2-к квартира у Львові і 2-к квартира в Анталії.
Пан rjkz теж не приховував.
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