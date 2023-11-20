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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1540154115421543
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 16:09

Пане Denik - а не посоромитеся назвати місто своєї мрії?
Ви ж в ньому мешкаєте?
Наприклад, я ніколи не приховував: 2-к квартира у Львові і 2-к квартира в Анталії.
Пан rjkz теж не приховував.
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