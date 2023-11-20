RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1540154115421543
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 16:09

Пане Denik - а не посоромитеся назвати місто своєї мрії?
Ви ж в ньому мешкаєте?
Наприклад, я ніколи не приховував: 2-к квартира у Львові і 2-к квартира в Анталії.
Пан rjkz теж не приховував.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8696
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3381 раз.
Подякували: 1179 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 20:02

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Пане Denik - а не посоромитеся назвати місто своєї мрії?
Ви ж в ньому мешкаєте?
Наприклад, я ніколи не приховував: 2-к квартира у Львові і 2-к квартира в Анталії.
Пан rjkz теж не приховував.

Для мене "курорті міста" це Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка )))
І в них немає боягузів.
Denik
 
Повідомлень: 2634
З нами з: 23.02.09
Подякував: 567 раз.
Подякували: 1071 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 20:30

  Denik написав:
  akurt написав:Пане Denik - а не посоромитеся назвати місто своєї мрії?
Ви ж в ньому мешкаєте?
Наприклад, я ніколи не приховував: 2-к квартира у Львові і 2-к квартира в Анталії.
Пан rjkz теж не приховував.

Для мене "курорті міста" це Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка )))
І в них немає боягузів.


Кожного особисто перевірили? А ті, хто позиції ЗСУ кацапам зливає то сміливці чи боягузи?
drevlyanin
 
Повідомлень: 1500
З нами з: 01.04.20
Подякував: 503 раз.
Подякували: 497 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 20:38

Re: Еміграція, заробітчанство

  drevlyanin написав:Кожного особисто перевірили? А ті, хто позиції ЗСУ кацапам зливає то сміливці чи боягузи?

Вони самі паляться. Здавав контрікам.
Denik
 
Повідомлень: 2634
З нами з: 23.02.09
Подякував: 567 раз.
Подякували: 1071 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 21:38

Re: Еміграція, заробітчанство

Виявляється, що в США є оверемплоймент, коли на 2х або 3х+ роботах на повну ставку...
от тому і безробіття, я так думаю

ось такий дикий оскал капіталізму, мають працювати бідні американці на декількох роботах, щоб оплатити дорогу іпотеку на нерухомість для себе, "яка як еквіті не рахується" (с) Денік
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33169
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1553 раз.
Подякували: 2720 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 21:45

Re: Еміграція, заробітчанство

В кожного своя історія успіху/невдач.
Глянув статистику близьких друзів за цю осінь :
2 з 5 вже закордоном, ще з одним другом дружина розлучилась і вийшла заміж за Італійця, бо він так і не зміг виїхати до неї...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1814
З нами з: 29.07.22
Подякував: 308 раз.
Подякували: 234 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1540154115421543
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (2898)
20.11.2023 20:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.