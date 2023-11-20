Пане Denik - а не посоромитеся назвати місто своєї мрії?
Ви ж в ньому мешкаєте?
Наприклад, я ніколи не приховував: 2-к квартира у Львові і 2-к квартира в Анталії.
Пан rjkz теж не приховував.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 16:09
Пане Denik - а не посоромитеся назвати місто своєї мрії?
Ви ж в ньому мешкаєте?
Наприклад, я ніколи не приховував: 2-к квартира у Львові і 2-к квартира в Анталії.
Пан rjkz теж не приховував.
Додано: Пон 20 лис, 2023 20:02
Re: Еміграція, заробітчанство
Для мене "курорті міста" це Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка )))
І в них немає боягузів.
Додано: Пон 20 лис, 2023 20:30
Кожного особисто перевірили? А ті, хто позиції ЗСУ кацапам зливає то сміливці чи боягузи?
Додано: Пон 20 лис, 2023 20:38
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Пон 20 лис, 2023 21:38
Re: Еміграція, заробітчанство
Виявляється, що в США є оверемплоймент, коли на 2х або 3х+ роботах на повну ставку...
от тому і безробіття, я так думаю
ось такий дикий оскал капіталізму, мають працювати бідні американці на декількох роботах, щоб оплатити дорогу іпотеку на нерухомість для себе, "яка як еквіті не рахується" (с) Денік
Додано: Пон 20 лис, 2023 21:45
Re: Еміграція, заробітчанство
В кожного своя історія успіху/невдач.
Глянув статистику близьких друзів за цю осінь :
2 з 5 вже закордоном, ще з одним другом дружина розлучилась і вийшла заміж за Італійця, бо він так і не зміг виїхати до неї...
Додано: Пон 20 лис, 2023 21:57
vitaliiangel Я теж писав: до осені багато родин тримались на надії: в червні наші в Криму, а родина - разом в Празі/Римі/... А потім надії рухнули і пішли розлучення.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 20 лис, 2023 21:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 20 лис, 2023 21:58
Таже фигня в Европе сейчас. Деньги ценности не имеют, как было и при СССР. Нет, они конечно нужны-важны и т.д., и лучше иметь их больше чем меньше - но вот этого вот "делай деньги на выдохе и вдохе а начни с лучшего друга" как вбили нам в 90х - у них нет, никто и не подумает прогибаться перед тобой или творить другие сверхусилия за лишние 100 евро.
Додано: Пон 20 лис, 2023 22:08
Малыш, спустить можно любые деньги.
Подрастешь - поймешь.
Додано: Пон 20 лис, 2023 23:07
соряньте что канал русский. но там без политики
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 20 лис, 2023 23:24, всього редагувалось 1 раз.
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