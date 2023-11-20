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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 16:09

Пане Denik - а не посоромитеся назвати місто своєї мрії?
Ви ж в ньому мешкаєте?
Наприклад, я ніколи не приховував: 2-к квартира у Львові і 2-к квартира в Анталії.
Пан rjkz теж не приховував.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 20:02

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Пане Denik - а не посоромитеся назвати місто своєї мрії?
Ви ж в ньому мешкаєте?
Наприклад, я ніколи не приховував: 2-к квартира у Львові і 2-к квартира в Анталії.
Пан rjkz теж не приховував.

Для мене "курорті міста" це Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка )))
І в них немає боягузів.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 20:30

  Denik написав:
  akurt написав:Пане Denik - а не посоромитеся назвати місто своєї мрії?
Ви ж в ньому мешкаєте?
Наприклад, я ніколи не приховував: 2-к квартира у Львові і 2-к квартира в Анталії.
Пан rjkz теж не приховував.

Для мене "курорті міста" це Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка )))
І в них немає боягузів.


Кожного особисто перевірили? А ті, хто позиції ЗСУ кацапам зливає то сміливці чи боягузи?
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 20:38

Re: Еміграція, заробітчанство

  drevlyanin написав:Кожного особисто перевірили? А ті, хто позиції ЗСУ кацапам зливає то сміливці чи боягузи?

Вони самі паляться. Здавав контрікам.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 21:38

Re: Еміграція, заробітчанство

Виявляється, що в США є оверемплоймент, коли на 2х або 3х+ роботах на повну ставку...
от тому і безробіття, я так думаю

ось такий дикий оскал капіталізму, мають працювати бідні американці на декількох роботах, щоб оплатити дорогу іпотеку на нерухомість для себе, "яка як еквіті не рахується" (с) Денік
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 21:45

Re: Еміграція, заробітчанство

В кожного своя історія успіху/невдач.
Глянув статистику близьких друзів за цю осінь :
2 з 5 вже закордоном, ще з одним другом дружина розлучилась і вийшла заміж за Італійця, бо він так і не зміг виїхати до неї...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 21:57

vitaliiangel Я теж писав: до осені багато родин тримались на надії: в червні наші в Криму, а родина - разом в Празі/Римі/... А потім надії рухнули і пішли розлучення.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 20 лис, 2023 21:59, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 21:58

  vitaliiangel написав:
  rjkz написав:А за что я ненавижу совок, я писал ранее. За отношения между людьми, за отношение государства к личности.
я считаю что между людьми отношения были лучше. Все были примерно одного уровня, те кто с авто чуть чуть выше.

В моём кругу никто не кичился деньгами, достатком, брэндовыми тряпками. Ни у кого этого не было.


Таже фигня в Европе сейчас. Деньги ценности не имеют, как было и при СССР. Нет, они конечно нужны-важны и т.д., и лучше иметь их больше чем меньше - но вот этого вот "делай деньги на выдохе и вдохе а начни с лучшего друга" как вбили нам в 90х - у них нет, никто и не подумает прогибаться перед тобой или творить другие сверхусилия за лишние 100 евро.
katso
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 22:08

  Denik написав:
  rjkz написав:Но сейчас при власти один из худщих мэров НЙ и при этом популист.
Городу не хватает денег.

rjkz хоч щось починає визнавати, але сподівається, що місто в якому не вистачає грошей при підвищених відсоткових ставках буде майже на шару вчити його дітлахів.


Малыш, спустить можно любые деньги.
Подрастешь - поймешь.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 23:07

соряньте что канал русский. но там без политики

Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 20 лис, 2023 23:24, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
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