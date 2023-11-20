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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 20 лис, 2023 23:21
Дюрі-бачі написав:
В кожного своя історія успіху/невдач.
Глянув статистику близьких друзів за цю осінь :
2 з 5 вже закордоном, ще з одним другом дружина розлучилась і вийшла заміж за Італійця, бо він так і не зміг виїхати до неї...
Це добре. Гірше було б якщо б ця шльондра його прокинула коли вже діти були.
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