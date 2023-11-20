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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1541154215431544
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 23:21

  Дюрі-бачі написав:В кожного своя історія успіху/невдач.
Глянув статистику близьких друзів за цю осінь :
2 з 5 вже закордоном, ще з одним другом дружина розлучилась і вийшла заміж за Італійця, бо він так і не зміг виїхати до неї...

Це добре. Гірше було б якщо б ця шльондра його прокинула коли вже діти були.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 23:46

Re: Еміграція, заробітчанство

  airmax78 написав:Це добре. Гірше було б якщо б ця шльондра його прокинула коли вже діти були.

Так є син, 13 років, залишився в Україні з батьком через школу...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 23:57

  Дюрі-бачі написав:
  airmax78 написав:Це добре. Гірше було б якщо б ця шльондра його прокинула коли вже діти були.

Так є син, 13 років, залишився в Україні з батьком через школу...

ничёсебе. Мама же понимает что новому мужу её ребёнок не нужен? Или там какие теперь традиции.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 23:58

Re: Еміграція, заробітчанство

  Дюрі-бачі написав:Так є син, 13 років, залишився в Україні з батьком через школу...

Тут дійсно краще, що вона уїхала...

Тато на аліменти подав? ))))
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 00:07

Re: Еміграція, заробітчанство

  vitaliiangel написав:ничёсебе. Мама же понимает что новому мужу её ребёнок не нужен? Или там какие теперь традиции.

Може й так, офіційно повернувся з вересня, щоб ходити тут в школу, неофіційно може й новий чоловік послав, щоб не заважав... А так більше року дистанційно з Італії ходив до школи...
  Denik написав:Тут дійсно краще, що вона уїхала...

Тато на аліменти подав? ))))

Та, здається, вона там синові по кілька сотень євро на картку скидує.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 00:41

  Denik написав:
  Дюрі-бачі написав:Так є син, 13 років, залишився в Україні з батьком через школу...

Тут дійсно краще, що вона уїхала...

Тато на аліменти подав? ))))

та ладно, ніби дідів-бабців нема, поки батьки на заробітках
flyman
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