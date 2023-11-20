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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 20 лис, 2023 23:21
Дюрі-бачі написав:
В кожного своя історія успіху/невдач.
Глянув статистику близьких друзів за цю осінь :
2 з 5 вже закордоном, ще з одним другом дружина розлучилась і вийшла заміж за Італійця, бо він так і не зміг виїхати до неї...
Це добре. Гірше було б якщо б ця шльондра його прокинула коли вже діти були.
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airmax78
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Додано: Пон 20 лис, 2023 23:46
airmax78 написав:
Це добре. Гірше було б якщо б ця шльондра його прокинула коли вже діти були.
Так є син, 13 років, залишився в Україні з батьком через школу...
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Дюрі-бачі
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Додано: Пон 20 лис, 2023 23:57
Дюрі-бачі написав: airmax78 написав:
Це добре. Гірше було б якщо б ця шльондра його прокинула коли вже діти були.
Так є син, 13 років, залишився в Україні з батьком через школу...
ничёсебе. Мама же понимает что новому мужу её ребёнок не нужен? Или там какие теперь традиции.
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vitaliiangel
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Додано: Пон 20 лис, 2023 23:58
Дюрі-бачі написав:
Так є син, 13 років, залишився в Україні з батьком через школу...
Тут дійсно краще, що вона уїхала...
Тато на аліменти подав? ))))
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Denik
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Додано: Вів 21 лис, 2023 00:07
vitaliiangel написав:
ничёсебе. Мама же понимает что новому мужу её ребёнок не нужен? Или там какие теперь традиции.
Може й так, офіційно повернувся з вересня, щоб ходити тут в школу, неофіційно може й новий чоловік послав, щоб не заважав... А так більше року дистанційно з Італії ходив до школи...
Denik написав:
Тут дійсно краще, що вона уїхала...
Тато на аліменти подав? ))))
Та, здається, вона там синові по кілька сотень євро на картку скидує.
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Дюрі-бачі
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Додано: Вів 21 лис, 2023 00:41
Denik написав: Дюрі-бачі написав:
Так є син, 13 років, залишився в Україні з батьком через школу...
Тут дійсно краще, що вона уїхала...
Тато на аліменти подав? ))))
та ладно, ніби дідів-бабців нема, поки батьки на заробітках
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flyman
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