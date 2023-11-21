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#<1 ... 1541154215431544 Додано: Пон 20 лис, 2023 23:21 Дюрі-бачі написав: В кожного своя історія успіху/невдач.

Глянув статистику близьких друзів за цю осінь :

2 з 5 вже закордоном, ще з одним другом дружина розлучилась і вийшла заміж за Італійця, бо він так і не зміг виїхати до неї... В кожного своя історія успіху/невдач.Глянув статистику близьких друзів за цю осінь :2 з 5 вже закордоном, ще з одним другом дружина розлучилась і вийшла заміж за Італійця, бо він так і не зміг виїхати до неї...

Це добре. Гірше було б якщо б ця шльондра його прокинула коли вже діти були. Це добре. Гірше було б якщо б ця шльондра його прокинула коли вже діти були. airmax78 Повідомлень: 42626 З нами з: 25.10.12 Подякував: 970 раз. Подякували: 5240 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 лис, 2023 23:46 Re: Еміграція, заробітчанство airmax78 написав: Це добре. Гірше було б якщо б ця шльондра його прокинула коли вже діти були. Це добре. Гірше було б якщо б ця шльондра його прокинула коли вже діти були.

Так є син, 13 років, залишився в Україні з батьком через школу... Так є син, 13 років, залишився в Україні з батьком через школу... Дюрі-бачі

Повідомлень: 1819 З нами з: 29.07.22 Подякував: 308 раз. Подякували: 234 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 лис, 2023 23:57 Дюрі-бачі написав: airmax78 написав: Це добре. Гірше було б якщо б ця шльондра його прокинула коли вже діти були. Це добре. Гірше було б якщо б ця шльондра його прокинула коли вже діти були.

Так є син, 13 років, залишився в Україні з батьком через школу... Так є син, 13 років, залишився в Україні з батьком через школу...

ничёсебе. Мама же понимает что новому мужу её ребёнок не нужен? Или там какие теперь традиции. ничёсебе. Мама же понимает что новому мужу её ребёнок не нужен? Или там какие теперь традиции. vitaliiangel

Повідомлень: 20600 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2304 раз. Подякували: 3283 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 лис, 2023 23:58 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: Так є син, 13 років, залишився в Україні з батьком через школу... Так є син, 13 років, залишився в Україні з батьком через школу...

Тут дійсно краще, що вона уїхала...



Тато на аліменти подав? )))) Тут дійсно краще, що вона уїхала...Тато на аліменти подав? )))) Denik Повідомлень: 2638 З нами з: 23.02.09 Подякував: 568 раз. Подякували: 1071 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лис, 2023 00:07 Re: Еміграція, заробітчанство vitaliiangel написав: ничёсебе. Мама же понимает что новому мужу её ребёнок не нужен? Или там какие теперь традиции. ничёсебе. Мама же понимает что новому мужу её ребёнок не нужен? Или там какие теперь традиции.

Може й так, офіційно повернувся з вересня, щоб ходити тут в школу, неофіційно може й новий чоловік послав, щоб не заважав... А так більше року дистанційно з Італії ходив до школи...

Denik написав: Тут дійсно краще, що вона уїхала...



Тато на аліменти подав? )))) Тут дійсно краще, що вона уїхала...Тато на аліменти подав? ))))

Та, здається, вона там синові по кілька сотень євро на картку скидує. Може й так, офіційно повернувся з вересня, щоб ходити тут в школу, неофіційно може й новий чоловік послав, щоб не заважав... А так більше року дистанційно з Італії ходив до школи...Та, здається, вона там синові по кілька сотень євро на картку скидує. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1819 З нами з: 29.07.22 Подякував: 308 раз. Подякували: 234 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лис, 2023 00:41 Denik написав: Дюрі-бачі написав: Так є син, 13 років, залишився в Україні з батьком через школу... Так є син, 13 років, залишився в Україні з батьком через школу...

Тут дійсно краще, що вона уїхала...



Тато на аліменти подав? )))) Тут дійсно краще, що вона уїхала...Тато на аліменти подав? ))))

та ладно, ніби дідів-бабців нема, поки батьки на заробітках та ладно, ніби дідів-бабців нема, поки батьки на заробітках flyman

Повідомлень: 33173 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1553 раз. Подякували: 2720 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лис, 2023 02:13 rjkz написав: ..........

Нет, я не считаю что хорошо там, где есть бедные.

Но классовая ненависть к "графьям"....Вспомнился анекдот, который заканчивается словами

"А мой дедушка мечтал, чтобы не было бедных".

В США никто не завидует дорогой машине соседа.

Просто потому что "подавляющее большинство" людей может пойти в диллершип и выехать оттуда на такой-же, потратив недельную или чуть более зарплату.

При этом, никто не раскуркуливает "графьев". Никто не вешает "владельцев заводов, газет, пароходов" (с) ..........Нет, я не считаю что хорошо там, где есть бедные.Но классовая ненависть к "графьям"....Вспомнился анекдот, который заканчивается словами"А мой дедушка мечтал, чтобы не было бедных".В США никто не завидует дорогой машине соседа.Просто потому что "подавляющее большинство" людей может пойти в диллершип и выехать оттуда на такой-же, потратив недельную или чуть более зарплату.При этом, никто не раскуркуливает "графьев". Никто не вешает "владельцев заводов, газет, пароходов" (с)

Анекдоты это хорошо.

Но я не буду Вам напоминать, каким образом и когда США стали ведущей и самой богатой страной мира.

И, простите, не надо... преувеличивать.

По имеющимся данным, средняя стоимость нового автомобиля в 2022 году в США составляет около 48 000 долларов, а подержанного ‒ около 35 000 долларов. Большинство автовладельцев вносят первоначальный денежный взнос в размере 10-20% от стоимости автомобиля, после чего ежемесячно выплачивают кредит.

https://www.settlein.support/ru/articles/6748698771101

Эти цифры ближе к средней зарплате за год, а не за неделю.

Мне приходилось общаться как с начальством моего отца так и с подчиненными.

Присутствовал при многих разговорах.

Разрешите Вам не поверить.

В конце Союза Вам, как понимаю, было не больше 15 лет. А если учесть, что "совок" фактически закончился где-то в 1986, а то и раньше (потом уже шло разложение), то и того меньше. Никакого серьёзного общения с "начальством отца" быть не могло. И "вникать в тонкости отношений между взрослыми солидными дядями" Вам было явно рановато.

"Романтики и идеализма, который лил в мозги хомо советикуса аппарат товарища суслова, на самом деле не существовало" - всё-таки существовало, хотя, к сожалению, не было преобладающим.

Наверное, ссср очень сильно боялся нападения на себя. Поэтому завез ракеты на Кубу? Поэтому поддерживал комуняцкие режимы в Африке и в Юго-Восточной Азии?

Поэтому финансировал левые движения по всему миру? Это-же очень важно, чтобы во Франции было такое издание как "Юманите".

..........

Что делали советские "советники", а фактически спецназ в тьме африканских конфликтов? Это тоже про оборону?

.........

Как всегда, "точка зрения зависит от кочки сидения".

Для меня словосочетание "советский шпион", а для кого-то "советский разведчик".

А зачем были американские базы и ракеты в Турции?

Кто поддерживал анти"комуняцкие режимы в Африке и в Юго-Восточной Азии"?

"Юманите", между прочим, существует и до сих пор.

Что делали американские "советники", а фактически спецназ в тьме африканских конфликтов?

А какое словосочетание для Вас верно - "американский разведчик" или "американский шпион"? Интересно, об истории с "Леди Дракон" (U-2) Вы слышали?



"Как всегда, "точка зрения зависит от кочки сидения".

Не ожидал от Вас настолько одностороннего и необъективного взгляда. Но спорить и разубеждать не буду. Во-первых, надоело. Во-вторых, бесполезно. И, в-третьих, неинтересно. Интересно говорить, когда у оппонента серьёзные аргументы, а не детский лепет. Не обижайтесь, но в данном вопросе это так.



P.s. Кстати, почитайте, к примеру, хотя бы вкратце о послевоенных событиях в Греции. Кто-то там был "белым и пушистым"? Анекдоты это хорошо.Но я не буду Вам напоминать, каким образом и когда США стали ведущей и самой богатой страной мира.И, простите, не надо... преувеличивать.Эти цифры ближе к средней зарплате, а неРазрешите Вам не поверить.В конце Союза Вам, как понимаю, было не больше 15 лет. А если учесть, что "совок" фактически закончился где-то в 1986, а то и раньше (потом уже шло разложение), то и того меньше. Никакого серьёзного общения с "начальством отца" быть не могло. И "вникать в тонкости отношений между взрослыми солидными дядями" Вам было явно рановато."Романтики и идеализма, который лил в мозги хомо советикуса аппарат товарища суслова, на самом деле не существовало" - всё-таки существовало, хотя, к сожалению, не было преобладающим.А зачем были американские базы и ракеты в Турции?Кто поддерживал анти"комуняцкие режимы в Африке и в Юго-Восточной Азии"?"Юманите", между прочим, существует и до сих пор.Что делали американские "советники", а фактически спецназ в тьме африканских конфликтов?А какое словосочетание для Вас верно - "американский разведчик" или "американский шпион"? Интересно, об истории с "Леди Дракон" (U-2) Вы слышали?"Как всегда, "точка зрения зависит от кочки сидения".Не ожидал от Вас настолько одностороннего и необъективного взгляда. Но спорить и разубеждать не буду. Во-первых, надоело. Во-вторых, бесполезно. И, в-третьих, неинтересно. Интересно говорить, когда у оппонента серьёзные аргументы, а не детский лепет. Не обижайтесь, но в данном вопросе это так.P.s. Кстати, почитайте, к примеру, хотя бы вкратце о послевоенных событиях в Греции. Кто-то там был "белым и пушистым"? Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 21 лис, 2023 02:53, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 26510 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5181 раз. Подякували: 4817 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лис, 2023 02:15 Bolt написав: ..........

Просто не было с чем сравнивать, и окружающее было нормальностью. С отщомв середине 80-х практически каждый год ездили в Москву на жопинг. Он брал на работе командировку в Глав КЭУ МО СССР. Львовский поезд приходил около 6-ти утра. Часиков на 9 приезжали в управление, батя отмечал сразу приьытик-убытие в командировке, ехали поселялись в гостиницу и 4-ре дня ездили по святым местам-ГУМ, ЦУМ, Детский мир и по магазинам от соцстран.. Потихоньку все возили в камеру хранения на Киевском вокзале, чтобы потом все сразу не переть. Довелось побывать в Киеве в середине 80-х, в магазинах по сравнению с Москвой было пусто(хотя и не так, как во Львове) ..........Просто не было с чем сравнивать, и окружающее было нормальностью. С отщомв середине 80-х практически каждый год ездили в Москву на жопинг. Он брал на работе командировку в Глав КЭУ МО СССР. Львовский поезд приходил около 6-ти утра. Часиков на 9 приезжали в управление, батя отмечал сразу приьытик-убытие в командировке, ехали поселялись в гостиницу и 4-ре дня ездили по святым местам-ГУМ, ЦУМ, Детский мир и по магазинам от соцстран.. Потихоньку все возили в камеру хранения на Киевском вокзале, чтобы потом все сразу не переть. Довелось побывать в Киеве в середине 80-х, в магазинах по сравнению с Москвой было пусто(хотя и не так, как во Львове)

Я не ездил. Как и многие мои друзья и знакомые.

Были другие интересы и проблемы.

Насчёт "Просто не было с чем сравнивать, и окружающее было нормальностью" Вы правы.

Хотя кое-что было и знали. Например, радио- и телеаппаратура. Да и об обуви и одежде тоже знали. Но в общем понимали причины и видели улучшения. Пусть не такие быстрые, как хотелось бы. Я не ездил. Как и многие мои друзья и знакомые.Были другие интересы и проблемы.Насчёт "Просто не было с чем сравнивать, и окружающее было нормальностью" Вы правы.Хотя кое-что было и знали. Например, радио- и телеаппаратура. Да и об обуви и одежде тоже знали. Но в общем понимали причины и видели улучшения. Пусть не такие быстрые, как хотелось бы. ЛАД 2 Повідомлень: 26510 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5181 раз. Подякували: 4817 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лис, 2023 02:29 vitaliiangel написав: Дюрі-бачі написав: airmax78 написав: Це добре. Гірше було б якщо б ця шльондра його прокинула коли вже діти були. Це добре. Гірше було б якщо б ця шльондра його прокинула коли вже діти були.

Так є син, 13 років, залишився в Україні з батьком через школу... Так є син, 13 років, залишився в Україні з батьком через школу...

ничёсебе. Мама же понимает что новому мужу её ребёнок не нужен? Или там какие теперь традиции. ничёсебе. Мама же понимает что новому мужу её ребёнок не нужен? Или там какие теперь традиции.

Не обязательно. Не обязательно. ЛАД 2 Повідомлень: 26510 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5181 раз. Подякували: 4817 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1541154215431544 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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