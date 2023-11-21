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Дюрі-бачі написав:В кожного своя історія успіху/невдач. Глянув статистику близьких друзів за цю осінь : 2 з 5 вже закордоном, ще з одним другом дружина розлучилась і вийшла заміж за Італійця, бо він так і не зміг виїхати до неї...
Це добре. Гірше було б якщо б ця шльондра його прокинула коли вже діти були.
rjkz написав:.......... Нет, я не считаю что хорошо там, где есть бедные. Но классовая ненависть к "графьям"....Вспомнился анекдот, который заканчивается словами "А мой дедушка мечтал, чтобы не было бедных". В США никто не завидует дорогой машине соседа. Просто потому что "подавляющее большинство" людей может пойти в диллершип и выехать оттуда на такой-же, потратив недельную или чуть более зарплату. При этом, никто не раскуркуливает "графьев". Никто не вешает "владельцев заводов, газет, пароходов" (с)
Анекдоты это хорошо. Но я не буду Вам напоминать, каким образом и когда США стали ведущей и самой богатой страной мира. И, простите, не надо... преувеличивать.
По имеющимся данным, средняя стоимость нового автомобиля в 2022 году в США составляет около 48 000 долларов, а подержанного ‒ около 35 000 долларов. Большинство автовладельцев вносят первоначальный денежный взнос в размере 10-20% от стоимости автомобиля, после чего ежемесячно выплачивают кредит.
Мне приходилось общаться как с начальством моего отца так и с подчиненными. Присутствовал при многих разговорах.
Разрешите Вам не поверить. В конце Союза Вам, как понимаю, было не больше 15 лет. А если учесть, что "совок" фактически закончился где-то в 1986, а то и раньше (потом уже шло разложение), то и того меньше. Никакого серьёзного общения с "начальством отца" быть не могло. И "вникать в тонкости отношений между взрослыми солидными дядями" Вам было явно рановато. "Романтики и идеализма, который лил в мозги хомо советикуса аппарат товарища суслова, на самом деле не существовало" - всё-таки существовало, хотя, к сожалению, не было преобладающим.
Наверное, ссср очень сильно боялся нападения на себя. Поэтому завез ракеты на Кубу? Поэтому поддерживал комуняцкие режимы в Африке и в Юго-Восточной Азии? Поэтому финансировал левые движения по всему миру? Это-же очень важно, чтобы во Франции было такое издание как "Юманите". .......... Что делали советские "советники", а фактически спецназ в тьме африканских конфликтов? Это тоже про оборону? ......... Как всегда, "точка зрения зависит от кочки сидения". Для меня словосочетание "советский шпион", а для кого-то "советский разведчик".
А зачем были американские базы и ракеты в Турции? Кто поддерживал анти"комуняцкие режимы в Африке и в Юго-Восточной Азии"? "Юманите", между прочим, существует и до сих пор. Что делали американские "советники", а фактически спецназ в тьме африканских конфликтов? А какое словосочетание для Вас верно - "американский разведчик" или "американский шпион"? Интересно, об истории с "Леди Дракон" (U-2) Вы слышали?
"Как всегда, "точка зрения зависит от кочки сидения". Не ожидал от Вас настолько одностороннего и необъективного взгляда. Но спорить и разубеждать не буду. Во-первых, надоело. Во-вторых, бесполезно. И, в-третьих, неинтересно. Интересно говорить, когда у оппонента серьёзные аргументы, а не детский лепет. Не обижайтесь, но в данном вопросе это так.
P.s. Кстати, почитайте, к примеру, хотя бы вкратце о послевоенных событиях в Греции. Кто-то там был "белым и пушистым"?
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 21 лис, 2023 02:53, всього редагувалось 1 раз.
Bolt написав:.......... Просто не было с чем сравнивать, и окружающее было нормальностью. С отщомв середине 80-х практически каждый год ездили в Москву на жопинг. Он брал на работе командировку в Глав КЭУ МО СССР. Львовский поезд приходил около 6-ти утра. Часиков на 9 приезжали в управление, батя отмечал сразу приьытик-убытие в командировке, ехали поселялись в гостиницу и 4-ре дня ездили по святым местам-ГУМ, ЦУМ, Детский мир и по магазинам от соцстран.. Потихоньку все возили в камеру хранения на Киевском вокзале, чтобы потом все сразу не переть. Довелось побывать в Киеве в середине 80-х, в магазинах по сравнению с Москвой было пусто(хотя и не так, как во Львове)
Я не ездил. Как и многие мои друзья и знакомые. Были другие интересы и проблемы. Насчёт "Просто не было с чем сравнивать, и окружающее было нормальностью" Вы правы. Хотя кое-что было и знали. Например, радио- и телеаппаратура. Да и об обуви и одежде тоже знали. Но в общем понимали причины и видели улучшения. Пусть не такие быстрые, как хотелось бы.