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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1541154215431544
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 23:21

  Дюрі-бачі написав:В кожного своя історія успіху/невдач.
Глянув статистику близьких друзів за цю осінь :
2 з 5 вже закордоном, ще з одним другом дружина розлучилась і вийшла заміж за Італійця, бо він так і не зміг виїхати до неї...

Це добре. Гірше було б якщо б ця шльондра його прокинула коли вже діти були.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 23:46

Re: Еміграція, заробітчанство

  airmax78 написав:Це добре. Гірше було б якщо б ця шльондра його прокинула коли вже діти були.

Так є син, 13 років, залишився в Україні з батьком через школу...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 23:57

  Дюрі-бачі написав:
  airmax78 написав:Це добре. Гірше було б якщо б ця шльондра його прокинула коли вже діти були.

Так є син, 13 років, залишився в Україні з батьком через школу...

ничёсебе. Мама же понимает что новому мужу её ребёнок не нужен? Или там какие теперь традиции.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 23:58

Re: Еміграція, заробітчанство

  Дюрі-бачі написав:Так є син, 13 років, залишився в Україні з батьком через школу...

Тут дійсно краще, що вона уїхала...

Тато на аліменти подав? ))))
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 00:07

Re: Еміграція, заробітчанство

  vitaliiangel написав:ничёсебе. Мама же понимает что новому мужу её ребёнок не нужен? Или там какие теперь традиции.

Може й так, офіційно повернувся з вересня, щоб ходити тут в школу, неофіційно може й новий чоловік послав, щоб не заважав... А так більше року дистанційно з Італії ходив до школи...
  Denik написав:Тут дійсно краще, що вона уїхала...

Тато на аліменти подав? ))))

Та, здається, вона там синові по кілька сотень євро на картку скидує.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 00:41

  Denik написав:
  Дюрі-бачі написав:Так є син, 13 років, залишився в Україні з батьком через школу...

Тут дійсно краще, що вона уїхала...

Тато на аліменти подав? ))))

та ладно, ніби дідів-бабців нема, поки батьки на заробітках
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 02:13

  rjkz написав:..........
Нет, я не считаю что хорошо там, где есть бедные.
Но классовая ненависть к "графьям"....Вспомнился анекдот, который заканчивается словами
"А мой дедушка мечтал, чтобы не было бедных".
В США никто не завидует дорогой машине соседа.
Просто потому что "подавляющее большинство" людей может пойти в диллершип и выехать оттуда на такой-же, потратив недельную или чуть более зарплату.
При этом, никто не раскуркуливает "графьев". Никто не вешает "владельцев заводов, газет, пароходов" (с)

Анекдоты это хорошо.
Но я не буду Вам напоминать, каким образом и когда США стали ведущей и самой богатой страной мира.
И, простите, не надо... преувеличивать.
По имеющимся данным, средняя стоимость нового автомобиля в 2022 году в США составляет около 48 000 долларов, а подержанного ‒ около 35 000 долларов. Большинство автовладельцев вносят первоначальный денежный взнос в размере 10-20% от стоимости автомобиля, после чего ежемесячно выплачивают кредит.

https://www.settlein.support/ru/articles/6748698771101
Эти цифры ближе к средней зарплате за год, а не за неделю.
Мне приходилось общаться как с начальством моего отца так и с подчиненными.
Присутствовал при многих разговорах.

Разрешите Вам не поверить.
В конце Союза Вам, как понимаю, было не больше 15 лет. А если учесть, что "совок" фактически закончился где-то в 1986, а то и раньше (потом уже шло разложение), то и того меньше. Никакого серьёзного общения с "начальством отца" быть не могло. И "вникать в тонкости отношений между взрослыми солидными дядями" Вам было явно рановато.
"Романтики и идеализма, который лил в мозги хомо советикуса аппарат товарища суслова, на самом деле не существовало" - всё-таки существовало, хотя, к сожалению, не было преобладающим.
Наверное, ссср очень сильно боялся нападения на себя. Поэтому завез ракеты на Кубу? Поэтому поддерживал комуняцкие режимы в Африке и в Юго-Восточной Азии?
Поэтому финансировал левые движения по всему миру? Это-же очень важно, чтобы во Франции было такое издание как "Юманите".
..........
Что делали советские "советники", а фактически спецназ в тьме африканских конфликтов? Это тоже про оборону?
.........
Как всегда, "точка зрения зависит от кочки сидения".
Для меня словосочетание "советский шпион", а для кого-то "советский разведчик".

А зачем были американские базы и ракеты в Турции?
Кто поддерживал анти"комуняцкие режимы в Африке и в Юго-Восточной Азии"?
"Юманите", между прочим, существует и до сих пор.
Что делали американские "советники", а фактически спецназ в тьме африканских конфликтов?
А какое словосочетание для Вас верно - "американский разведчик" или "американский шпион"? Интересно, об истории с "Леди Дракон" (U-2) Вы слышали?

"Как всегда, "точка зрения зависит от кочки сидения".
Не ожидал от Вас настолько одностороннего и необъективного взгляда. Но спорить и разубеждать не буду. Во-первых, надоело. Во-вторых, бесполезно. И, в-третьих, неинтересно. Интересно говорить, когда у оппонента серьёзные аргументы, а не детский лепет. Не обижайтесь, но в данном вопросе это так.

P.s. Кстати, почитайте, к примеру, хотя бы вкратце о послевоенных событиях в Греции. Кто-то там был "белым и пушистым"?
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 21 лис, 2023 02:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 02:15

  Bolt написав:..........
Просто не было с чем сравнивать, и окружающее было нормальностью. С отщомв середине 80-х практически каждый год ездили в Москву на жопинг. Он брал на работе командировку в Глав КЭУ МО СССР. Львовский поезд приходил около 6-ти утра. Часиков на 9 приезжали в управление, батя отмечал сразу приьытик-убытие в командировке, ехали поселялись в гостиницу и 4-ре дня ездили по святым местам-ГУМ, ЦУМ, Детский мир и по магазинам от соцстран.. Потихоньку все возили в камеру хранения на Киевском вокзале, чтобы потом все сразу не переть. Довелось побывать в Киеве в середине 80-х, в магазинах по сравнению с Москвой было пусто(хотя и не так, как во Львове)

Я не ездил. Как и многие мои друзья и знакомые.
Были другие интересы и проблемы.
Насчёт "Просто не было с чем сравнивать, и окружающее было нормальностью" Вы правы.
Хотя кое-что было и знали. Например, радио- и телеаппаратура. Да и об обуви и одежде тоже знали. Но в общем понимали причины и видели улучшения. Пусть не такие быстрые, как хотелось бы.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 02:29

  vitaliiangel написав:
  Дюрі-бачі написав:
  airmax78 написав:Це добре. Гірше було б якщо б ця шльондра його прокинула коли вже діти були.

Так є син, 13 років, залишився в Україні з батьком через школу...

ничёсебе. Мама же понимает что новому мужу её ребёнок не нужен? Или там какие теперь традиции.

Не обязательно.
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