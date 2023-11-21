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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1542154315441545
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 08:10

  ЛАД написав:
  Denik написав:
  akurt написав:Пане Denik - а не посоромитеся назвати місто своєї мрії?
Ви ж в ньому мешкаєте?
Наприклад, я ніколи не приховував: 2-к квартира у Львові і 2-к квартира в Анталії.
Пан rjkz теж не приховував.

Для мене "курорті міста" це Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка )))
І в них немає боягузів.

Может, ещё Бахмут назовёте?
Там, вроде, вообще никого не осталось.
Да и самого города практически тоже.

Ці населенні пункти у пана Denik намальовані фломастером на лінолеумі квартири.
Саме звідти він прогнозує ціну на бензин на АЗС в США станом на 2345 рік, проблеми у авіакомпаній світу станом на 2028 рік.
Він навіть вгадав, що в Туреччині НЕ переможе на виборах президента дідусь, який працював бухгалтером (його навіть звільнили з цієї посади 2 тижня тому) і в Аргентині на виборах НЕ переможе Серхіо Масса від коаліції «Союз ради родины» (передали що він вчора втопився - я не знаю, можливо пан Denik теж напророчив).

Одне є незрозумілим: при таких здібностях - пророцтво, віщування апокаліпсисів та гадання - нічого не нагадав ні свої родині, ні своїм дітям, ні своїй країні.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 08:32

  vitaliiangel написав:
  rjkz написав:А за что я ненавижу совок, я писал ранее. За отношения между людьми, за отношение государства к личности.
я считаю что между людьми отношения были лучше. Все были примерно одного уровня, те кто с авто чуть чуть выше.

В моём кругу никто не кичился деньгами, достатком, брэндовыми тряпками. Ни у кого этого не было.

Сейчас все зациклены на деньгах, авто, недвижимости, какими то статусами надуманными. Многие кто взлетели перестали со мной общаться, даже друзья детства - не их я круга птица теперь. Короче моральные ценности упали еще ниже совка. Хотя при совке нельзя сказать, что все их разделяли, но вид делали, чтобы не вздрючили по линии партии или комсомола.

В замкнутых системах вовсю царило право сильного, местами оно просачивалось в гражданскую жизнь в виде дедовщины, на рф больше (там при совке дедовщина и рэкет были даже в школах), у нас гораздо меньше. С меня старшие ни разу деньги не сбивали.


В ссср не кичились деньгами, шмотками и пр.
Было правило - не высовывайся.
Даже на тех кто не кичился, стучали в ОБХСС.
Даже в комедиях обыгрывали как теневые дельцы (такой был оборот) старались прикидываться бедными. Один Александр Иванович Корейко чего стоит. И это далеко не единственный персонаж.
В США я не знаю людей кто кичится машиной или деньгами или одеждой.
Никому нет дела что о тебе думают посторонние.
И нет заносчивости и брезгливости (по крайней мере я много раз видел доказательства противоположного). Середина 2000-х, наш первый визит в США, стоим в вагоне метро, на сиденьях сидят плечом к плечу бомжеватого вида чувак (кстати, как-то давно тут тема о бомжах была, но я не акцентировал внимание на том, что бомжи быввают разные. Да, есть такие, что от них полвагона отсаживается. Есть просто бомжеватого вида, но от них не бздит. Есть бомжи, которые одеты в обычную одежду (одежду тут себе позволить может и бомж), но...что-то выдает бомжа. И есть бомжи, о которых никогда не подумаешь, если не знаешь. Я кажется рассказывал, что у нас "на раЁне" 3 бомжа, один сумасшедший толстяк, чем-то индуса напоминает, ходит и может начать орать. Второй - высокий, худой черный - просто целыми днями круги наматывает по округе. Третий - "русский", я застал его когда он еще ездил и спал в минивене, потом просто спал, очевидно, денег на заправку не стало, потом минивен исчез. Сейчас спит на скамейке возле церкви. И был еще чувак, которого может выгнала жена. Приличного вида, все нормально, только спал в своем лексусе РХ350 под мостом. Потом исчез, может жена простила)...
Да, так вот, едем в вагоне, сидят плечом к плечу бомж средней категории и чувак в дорогом пальто и ролексе (это еще, напомню, 2000-е).
И тп.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 08:51

  ЛАД написав:
  rjkz написав:..........
Нет, я не считаю что хорошо там, где есть бедные.
Но классовая ненависть к "графьям"....Вспомнился анекдот, который заканчивается словами
"А мой дедушка мечтал, чтобы не было бедных".
В США никто не завидует дорогой машине соседа.
Просто потому что "подавляющее большинство" людей может пойти в диллершип и выехать оттуда на такой-же, потратив недельную или чуть более зарплату.
При этом, никто не раскуркуливает "графьев". Никто не вешает "владельцев заводов, газет, пароходов" (с)

Анекдоты это хорошо.
Но я не буду Вам напоминать, каким образом и когда США стали ведущей и самой богатой страной мира.
И, простите, не надо... преувеличивать.
По имеющимся данным, средняя стоимость нового автомобиля в 2022 году в США составляет около 48 000 долларов, а подержанного ‒ около 35 000 долларов. Большинство автовладельцев вносят первоначальный денежный взнос в размере 10-20% от стоимости автомобиля, после чего ежемесячно выплачивают кредит.

https://www.settlein.support/ru/articles/6748698771101
Эти цифры ближе к средней зарплате за год, а не за неделю.
Мне приходилось общаться как с начальством моего отца так и с подчиненными.
Присутствовал при многих разговорах.

Разрешите Вам не поверить.
В конце Союза Вам, как понимаю, было не больше 15 лет. А если учесть, что "совок" фактически закончился где-то в 1986, а то и раньше (потом уже шло разложение), то и того меньше. Никакого серьёзного общения с "начальством отца" быть не могло. И "вникать в тонкости отношений между взрослыми солидными дядями" Вам было явно рановато.
"Романтики и идеализма, который лил в мозги хомо советикуса аппарат товарища суслова, на самом деле не существовало" - всё-таки существовало, хотя, к сожалению, не было преобладающим.
Наверное, ссср очень сильно боялся нападения на себя. Поэтому завез ракеты на Кубу? Поэтому поддерживал комуняцкие режимы в Африке и в Юго-Восточной Азии?
Поэтому финансировал левые движения по всему миру? Это-же очень важно, чтобы во Франции было такое издание как "Юманите".
..........
Что делали советские "советники", а фактически спецназ в тьме африканских конфликтов? Это тоже про оборону?
.........
Как всегда, "точка зрения зависит от кочки сидения".
Для меня словосочетание "советский шпион", а для кого-то "советский разведчик".

А зачем были американские базы и ракеты в Турции?
Кто поддерживал анти"комуняцкие режимы в Африке и в Юго-Восточной Азии"?
"Юманите", между прочим, существует и до сих пор.
Что делали американские "советники", а фактически спецназ в тьме африканских конфликтов?
А какое словосочетание для Вас верно - "американский разведчик" или "американский шпион"? Интересно, об истории с "Леди Дракон" (U-2) Вы слышали?

"Как всегда, "точка зрения зависит от кочки сидения".
Не ожидал от Вас настолько одностороннего и необъективного взгляда. Но спорить и разубеждать не буду. Во-первых, надоело. Во-вторых, бесполезно. И, в-третьих, неинтересно. Интересно говорить, когда у оппонента серьёзные аргументы, а не детский лепет. Не обижайтесь, но в данном вопросе это так.

P.s. Кстати, почитайте, к примеру, хотя бы вкратце о послевоенных событиях в Греции. Кто-то там был "белым и пушистым"?


Ок, давайте завершим.
Тоже надоело ворошить разложившийся труп совка.
И наверняка Вас переубедить не получится.
Для Вас совок закончился 1986?
Замечательно.
Поставим памятник Горбачеву за то, что довел его до развала.

ЗЫ: не буду приводить цифры по этому и прошлому году, тк сейчас очень высокая ставка, но это не вечно. Сейчас не выгодно брать в лизинг.
А вот до мая прошлого года, берешь лиз, оставляешь в салоне около 2 куе и выезжаешь на машине, за которую платишь 200-600 долларов в месяц.
Ездишь на ней 3 года, заезжаешь на ней в салон и выезжаешь на новой.
Сейчас лиз настолько вырос, что выгодней брать в кредит. Тем, кто хочет.
2 куе в неделю - это примерно 100 куе в год. Не очень высокая зп для США, почти скромная.
До ковида были варианты взять Джип компасс за, если не изменяет память, 174 доллара в месяц. 21,75 доллар в час - это чуть выше зп ННА - день работы, чтобы покрыть месячный платеж.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 09:02

Re: Еміграція, заробітчанство

  ЛАД написав:А зачем были американские базы и ракеты в Турции?
Кто поддерживал анти"комуняцкие режимы в Африке и в Юго-Восточной Азии"?
"Юманите", между прочим, существует и до сих пор.
Что делали американские "советники", а фактически спецназ в тьме африканских конфликтов?

Є тільки одна різниці, в той час у американців була ковбаса в холодильнику і санвузол в будинку. А в совку цього не було.
Я трохи по дитинству пам'ятаю той совок - ні нормального харчування, ні речей, холод і безнадьога. От всі асоціації з совком. Добре що совок здох.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 09:10

Re: Еміграція, заробітчанство

Якщо згадувати совок, то я тільки нещодавно почав розуміти, що нормальні для Закарпаття 2-4 відрядження в рік в Мадярщину, Чехословаччину, Югославію і регулярний обмін валюти по офіційному курсу (в межах "норми") не був типовим для решти совка і люди там мислили інакше.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 09:12

  BIGor написав:
  ЛАД написав:А зачем были американские базы и ракеты в Турции?
Кто поддерживал анти"комуняцкие режимы в Африке и в Юго-Восточной Азии"?
"Юманите", между прочим, существует и до сих пор.
Что делали американские "советники", а фактически спецназ в тьме африканских конфликтов?

Є тільки одна різниці, в той час у американців була ковбаса в холодильнику і санвузол в будинку. А в совку цього не було.
Я трохи по дитинству пам'ятаю той совок - ні нормального харчування, ні речей, холод і безнадьога. От всі асоціації з совком. Добре що совок здох.

То мабуть вже дуже пізній совок ви пам'ятаєте. В кооперативних магазинах, копчена ковбаса завжди була.
Bolt
 
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