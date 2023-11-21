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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1543154415451546> Додано: Вів 21 лис, 2023 08:10 ЛАД написав: Denik написав: akurt написав: Пане Denik - а не посоромитеся назвати місто своєї мрії?

Ви ж в ньому мешкаєте?

Наприклад, я ніколи не приховував: 2-к квартира у Львові і 2-к квартира в Анталії.

Пан rjkz теж не приховував. Пане Denik - а не посоромитеся назвати місто своєї мрії?Ви ж в ньому мешкаєте?Наприклад, я ніколи не приховував: 2-к квартира у Львові і 2-к квартира в Анталії.Пан rjkz теж не приховував.

Для мене "курорті міста" це Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка )))

І в них немає боягузів. Для мене "курорті міста" це Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка )))І в них немає боягузів.

Может, ещё Бахмут назовёте?

Там, вроде, вообще никого не осталось.

Да и самого города практически тоже. Может, ещё Бахмут назовёте?Там, вроде, вообще никого не осталось.Да и самого города практически тоже.

Ці населенні пункти у пана Denik намальовані фломастером на лінолеумі квартири.

Саме звідти він прогнозує ціну на бензин на АЗС в США станом на 2345 рік, проблеми у авіакомпаній світу станом на 2028 рік.

Він навіть вгадав, що в Туреччині НЕ переможе на виборах президента дідусь, який працював бухгалтером (його навіть звільнили з цієї посади 2 тижня тому) і в Аргентині на виборах НЕ переможе Серхіо Масса від коаліції «Союз ради родины» (передали що він вчора втопився - я не знаю, можливо пан Denik теж напророчив).



Одне є незрозумілим: при таких здібностях - пророцтво, віщування апокаліпсисів та гадання - нічого не нагадав ні свої родині, ні своїм дітям, ні своїй країні. Ці населенні пункти у пананамальовані фломастером на лінолеумі квартири.Саме звідти він прогнозує ціну на бензин на АЗС в США станом на 2345 рік, проблеми у авіакомпаній світу станом на 2028 рік.Він навіть вгадав, що в Туреччині НЕ переможе на виборах президента дідусь, який працював бухгалтером (його навіть звільнили з цієї посади 2 тижня тому) і в Аргентині на виборах НЕ переможе Серхіо Масса від коаліції «Союз ради родины» (передали що він вчора втопився - я не знаю, можливо пантеж напророчив).Одне є незрозумілим: при таких здібностях - пророцтво, віщування апокаліпсисів та гадання - нічого не нагадав ні свої родині, ні своїм дітям, ні своїй країні. akurt

Повідомлень: 8699 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3381 раз. Подякували: 1181 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лис, 2023 08:32 vitaliiangel написав: rjkz написав: А за что я ненавижу совок, я писал ранее. За отношения между людьми, за отношение государства к личности. А за что я ненавижу совок, я писал ранее. За отношения между людьми, за отношение государства к личности. я считаю что между людьми отношения были лучше. Все были примерно одного уровня, те кто с авто чуть чуть выше.



В моём кругу никто не кичился деньгами, достатком, брэндовыми тряпками. Ни у кого этого не было.



Сейчас все зациклены на деньгах, авто, недвижимости, какими то статусами надуманными. Многие кто взлетели перестали со мной общаться, даже друзья детства - не их я круга птица теперь. Короче моральные ценности упали еще ниже совка. Хотя при совке нельзя сказать, что все их разделяли, но вид делали, чтобы не вздрючили по линии партии или комсомола.



В замкнутых системах вовсю царило право сильного, местами оно просачивалось в гражданскую жизнь в виде дедовщины, на рф больше (там при совке дедовщина и рэкет были даже в школах), у нас гораздо меньше. С меня старшие ни разу деньги не сбивали. я считаю что между людьми отношения были лучше. Все были примерно одного уровня, те кто с авто чуть чуть выше.В моём кругу никто не кичился деньгами, достатком, брэндовыми тряпками. Ни у кого этого не было.Сейчас все зациклены на деньгах, авто, недвижимости, какими то статусами надуманными. Многие кто взлетели перестали со мной общаться, даже друзья детства - не их я круга птица теперь. Короче моральные ценности упали еще ниже совка. Хотя при совке нельзя сказать, что все их разделяли, но вид делали, чтобы не вздрючили по линии партии или комсомола.В замкнутых системах вовсю царило право сильного, местами оно просачивалось в гражданскую жизнь в виде дедовщины, на рф больше (там при совке дедовщина и рэкет были даже в школах), у нас гораздо меньше. С меня старшие ни разу деньги не сбивали.



В ссср не кичились деньгами, шмотками и пр.

Было правило - не высовывайся.

Даже на тех кто не кичился, стучали в ОБХСС.

Даже в комедиях обыгрывали как теневые дельцы (такой был оборот) старались прикидываться бедными. Один Александр Иванович Корейко чего стоит. И это далеко не единственный персонаж.

В США я не знаю людей кто кичится машиной или деньгами или одеждой.

Никому нет дела что о тебе думают посторонние.

И нет заносчивости и брезгливости (по крайней мере я много раз видел доказательства противоположного). Середина 2000-х, наш первый визит в США, стоим в вагоне метро, на сиденьях сидят плечом к плечу бомжеватого вида чувак (кстати, как-то давно тут тема о бомжах была, но я не акцентировал внимание на том, что бомжи быввают разные. Да, есть такие, что от них полвагона отсаживается. Есть просто бомжеватого вида, но от них не бздит. Есть бомжи, которые одеты в обычную одежду (одежду тут себе позволить может и бомж), но...что-то выдает бомжа. И есть бомжи, о которых никогда не подумаешь, если не знаешь. Я кажется рассказывал, что у нас "на раЁне" 3 бомжа, один сумасшедший толстяк, чем-то индуса напоминает, ходит и может начать орать. Второй - высокий, худой черный - просто целыми днями круги наматывает по округе. Третий - "русский", я застал его когда он еще ездил и спал в минивене, потом просто спал, очевидно, денег на заправку не стало, потом минивен исчез. Сейчас спит на скамейке возле церкви. И был еще чувак, которого может выгнала жена. Приличного вида, все нормально, только спал в своем лексусе РХ350 под мостом. Потом исчез, может жена простила)...

Да, так вот, едем в вагоне, сидят плечом к плечу бомж средней категории и чувак в дорогом пальто и ролексе (это еще, напомню, 2000-е).

И тп. В ссср не кичились деньгами, шмотками и пр.Было правило - не высовывайся.Даже на тех кто не кичился, стучали в ОБХСС.Даже в комедиях обыгрывали как теневые дельцы (такой был оборот) старались прикидываться бедными. Один Александр Иванович Корейко чего стоит. И это далеко не единственный персонаж.В США я не знаю людей кто кичится машиной или деньгами или одеждой.Никому нет дела что о тебе думают посторонние.И нет заносчивости и брезгливости (по крайней мере я много раз видел доказательства противоположного). Середина 2000-х, наш первый визит в США, стоим в вагоне метро, на сиденьях сидят плечом к плечу бомжеватого вида чувак (кстати, как-то давно тут тема о бомжах была, но я не акцентировал внимание на том, что бомжи быввают разные. Да, есть такие, что от них полвагона отсаживается. Есть просто бомжеватого вида, но от них не бздит. Есть бомжи, которые одеты в обычную одежду (одежду тут себе позволить может и бомж), но...что-то выдает бомжа. И есть бомжи, о которых никогда не подумаешь, если не знаешь. Я кажется рассказывал, что у нас "на раЁне" 3 бомжа, один сумасшедший толстяк, чем-то индуса напоминает, ходит и может начать орать. Второй - высокий, худой черный - просто целыми днями круги наматывает по округе. Третий - "русский", я застал его когда он еще ездил и спал в минивене, потом просто спал, очевидно, денег на заправку не стало, потом минивен исчез. Сейчас спит на скамейке возле церкви. И был еще чувак, которого может выгнала жена. Приличного вида, все нормально, только спал в своем лексусе РХ350 под мостом. Потом исчез, может жена простила)...Да, так вот, едем в вагоне, сидят плечом к плечу бомж средней категории и чувак в дорогом пальто и ролексе (это еще, напомню, 2000-е).И тп. rjkz

Повідомлень: 15763 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8092 раз. Подякували: 4962 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лис, 2023 08:51 ЛАД написав: rjkz написав: ..........

Нет, я не считаю что хорошо там, где есть бедные.

Но классовая ненависть к "графьям"....Вспомнился анекдот, который заканчивается словами

"А мой дедушка мечтал, чтобы не было бедных".

В США никто не завидует дорогой машине соседа.

Просто потому что "подавляющее большинство" людей может пойти в диллершип и выехать оттуда на такой-же, потратив недельную или чуть более зарплату.

При этом, никто не раскуркуливает "графьев". Никто не вешает "владельцев заводов, газет, пароходов" (с) ..........Нет, я не считаю что хорошо там, где есть бедные.Но классовая ненависть к "графьям"....Вспомнился анекдот, который заканчивается словами"А мой дедушка мечтал, чтобы не было бедных".В США никто не завидует дорогой машине соседа.Просто потому что "подавляющее большинство" людей может пойти в диллершип и выехать оттуда на такой-же, потратив недельную или чуть более зарплату.При этом, никто не раскуркуливает "графьев". Никто не вешает "владельцев заводов, газет, пароходов" (с)

Анекдоты это хорошо.

Но я не буду Вам напоминать, каким образом и когда США стали ведущей и самой богатой страной мира.

И, простите, не надо... преувеличивать.

По имеющимся данным, средняя стоимость нового автомобиля в 2022 году в США составляет около 48 000 долларов, а подержанного ‒ около 35 000 долларов. Большинство автовладельцев вносят первоначальный денежный взнос в размере 10-20% от стоимости автомобиля, после чего ежемесячно выплачивают кредит.

https://www.settlein.support/ru/articles/6748698771101

Эти цифры ближе к средней зарплате за год, а не за неделю.

Мне приходилось общаться как с начальством моего отца так и с подчиненными.

Присутствовал при многих разговорах.

Разрешите Вам не поверить.

В конце Союза Вам, как понимаю, было не больше 15 лет. А если учесть, что "совок" фактически закончился где-то в 1986, а то и раньше (потом уже шло разложение), то и того меньше. Никакого серьёзного общения с "начальством отца" быть не могло. И "вникать в тонкости отношений между взрослыми солидными дядями" Вам было явно рановато.

"Романтики и идеализма, который лил в мозги хомо советикуса аппарат товарища суслова, на самом деле не существовало" - всё-таки существовало, хотя, к сожалению, не было преобладающим.

Наверное, ссср очень сильно боялся нападения на себя. Поэтому завез ракеты на Кубу? Поэтому поддерживал комуняцкие режимы в Африке и в Юго-Восточной Азии?

Поэтому финансировал левые движения по всему миру? Это-же очень важно, чтобы во Франции было такое издание как "Юманите".

..........

Что делали советские "советники", а фактически спецназ в тьме африканских конфликтов? Это тоже про оборону?

.........

Как всегда, "точка зрения зависит от кочки сидения".

Для меня словосочетание "советский шпион", а для кого-то "советский разведчик".

А зачем были американские базы и ракеты в Турции?

Кто поддерживал анти"комуняцкие режимы в Африке и в Юго-Восточной Азии"?

"Юманите", между прочим, существует и до сих пор.

Что делали американские "советники", а фактически спецназ в тьме африканских конфликтов?

А какое словосочетание для Вас верно - "американский разведчик" или "американский шпион"? Интересно, об истории с "Леди Дракон" (U-2) Вы слышали?



"Как всегда, "точка зрения зависит от кочки сидения".

Не ожидал от Вас настолько одностороннего и необъективного взгляда. Но спорить и разубеждать не буду. Во-первых, надоело. Во-вторых, бесполезно. И, в-третьих, неинтересно. Интересно говорить, когда у оппонента серьёзные аргументы, а не детский лепет. Не обижайтесь, но в данном вопросе это так.



P.s. Кстати, почитайте, к примеру, хотя бы вкратце о послевоенных событиях в Греции. Кто-то там был "белым и пушистым"? Анекдоты это хорошо.Но я не буду Вам напоминать, каким образом и когда США стали ведущей и самой богатой страной мира.И, простите, не надо... преувеличивать.Эти цифры ближе к средней зарплате, а неРазрешите Вам не поверить.В конце Союза Вам, как понимаю, было не больше 15 лет. А если учесть, что "совок" фактически закончился где-то в 1986, а то и раньше (потом уже шло разложение), то и того меньше. Никакого серьёзного общения с "начальством отца" быть не могло. И "вникать в тонкости отношений между взрослыми солидными дядями" Вам было явно рановато."Романтики и идеализма, который лил в мозги хомо советикуса аппарат товарища суслова, на самом деле не существовало" - всё-таки существовало, хотя, к сожалению, не было преобладающим.А зачем были американские базы и ракеты в Турции?Кто поддерживал анти"комуняцкие режимы в Африке и в Юго-Восточной Азии"?"Юманите", между прочим, существует и до сих пор.Что делали американские "советники", а фактически спецназ в тьме африканских конфликтов?А какое словосочетание для Вас верно - "американский разведчик" или "американский шпион"? Интересно, об истории с "Леди Дракон" (U-2) Вы слышали?"Как всегда, "точка зрения зависит от кочки сидения".Не ожидал от Вас настолько одностороннего и необъективного взгляда. Но спорить и разубеждать не буду. Во-первых, надоело. Во-вторых, бесполезно. И, в-третьих, неинтересно. Интересно говорить, когда у оппонента серьёзные аргументы, а не детский лепет. Не обижайтесь, но в данном вопросе это так.P.s. Кстати, почитайте, к примеру, хотя бы вкратце о послевоенных событиях в Греции. Кто-то там был "белым и пушистым"?



Ок, давайте завершим.

Тоже надоело ворошить разложившийся труп совка.

И наверняка Вас переубедить не получится.

Для Вас совок закончился 1986?

Замечательно.

Поставим памятник Горбачеву за то, что довел его до развала.



ЗЫ: не буду приводить цифры по этому и прошлому году, тк сейчас очень высокая ставка, но это не вечно. Сейчас не выгодно брать в лизинг.

А вот до мая прошлого года, берешь лиз, оставляешь в салоне около 2 куе и выезжаешь на машине, за которую платишь 200-600 долларов в месяц.

Ездишь на ней 3 года, заезжаешь на ней в салон и выезжаешь на новой.

Сейчас лиз настолько вырос, что выгодней брать в кредит. Тем, кто хочет.

2 куе в неделю - это примерно 100 куе в год. Не очень высокая зп для США, почти скромная.

До ковида были варианты взять Джип компасс за, если не изменяет память, 174 доллара в месяц. 21,75 доллар в час - это чуть выше зп ННА - день работы, чтобы покрыть месячный платеж. Ок, давайте завершим.Тоже надоело ворошить разложившийся труп совка.И наверняка Вас переубедить не получится.Для Вас совок закончился 1986?Замечательно.Поставим памятник Горбачеву за то, что довел его до развала.ЗЫ: не буду приводить цифры по этому и прошлому году, тк сейчас очень высокая ставка, но это не вечно. Сейчас не выгодно брать в лизинг.А вот до мая прошлого года, берешь лиз, оставляешь в салоне около 2 куе и выезжаешь на машине, за которую платишь 200-600 долларов в месяц.Ездишь на ней 3 года, заезжаешь на ней в салон и выезжаешь на новой.Сейчас лиз настолько вырос, что выгодней брать в кредит. Тем, кто хочет.2 куе в неделю - это примерно 100 куе в год. Не очень высокая зп для США, почти скромная.До ковида были варианты взять Джип компасс за, если не изменяет память, 174 доллара в месяц. 21,75 доллар в час - это чуть выше зп ННА - день работы, чтобы покрыть месячный платеж. rjkz

Повідомлень: 15763 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8092 раз. Подякували: 4962 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лис, 2023 09:02 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: А зачем были американские базы и ракеты в Турции?

Кто поддерживал анти"комуняцкие режимы в Африке и в Юго-Восточной Азии"?

"Юманите", между прочим, существует и до сих пор.

Что делали американские "советники", а фактически спецназ в тьме африканских конфликтов? А зачем были американские базы и ракеты в Турции?Кто поддерживал анти"комуняцкие режимы в Африке и в Юго-Восточной Азии"?"Юманите", между прочим, существует и до сих пор.Что делали американские "советники", а фактически спецназ в тьме африканских конфликтов?

Є тільки одна різниці, в той час у американців була ковбаса в холодильнику і санвузол в будинку. А в совку цього не було.

Я трохи по дитинству пам'ятаю той совок - ні нормального харчування, ні речей, холод і безнадьога. От всі асоціації з совком. Добре що совок здох. Є тільки одна різниці, в той час у американців була ковбаса в холодильнику і санвузол в будинку. А в совку цього не було.Я трохи по дитинству пам'ятаю той совок - ні нормального харчування, ні речей, холод і безнадьога. От всі асоціації з совком. Добре що совок здох. BIGor

Повідомлень: 8380 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1272 раз. Подякували: 1684 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лис, 2023 09:10 Re: Еміграція, заробітчанство Якщо згадувати совок, то я тільки нещодавно почав розуміти, що нормальні для Закарпаття 2-4 відрядження в рік в Мадярщину, Чехословаччину, Югославію і регулярний обмін валюти по офіційному курсу (в межах "норми") не був типовим для решти совка і люди там мислили інакше. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1820 З нами з: 29.07.22 Подякував: 308 раз. Подякували: 234 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лис, 2023 09:12 BIGor написав: ЛАД написав: А зачем были американские базы и ракеты в Турции?

Кто поддерживал анти"комуняцкие режимы в Африке и в Юго-Восточной Азии"?

"Юманите", между прочим, существует и до сих пор.

Что делали американские "советники", а фактически спецназ в тьме африканских конфликтов? А зачем были американские базы и ракеты в Турции?Кто поддерживал анти"комуняцкие режимы в Африке и в Юго-Восточной Азии"?"Юманите", между прочим, существует и до сих пор.Что делали американские "советники", а фактически спецназ в тьме африканских конфликтов?

Є тільки одна різниці, в той час у американців була ковбаса в холодильнику і санвузол в будинку. А в совку цього не було.

Я трохи по дитинству пам'ятаю той совок - ні нормального харчування, ні речей, холод і безнадьога. От всі асоціації з совком. Добре що совок здох. Є тільки одна різниці, в той час у американців була ковбаса в холодильнику і санвузол в будинку. А в совку цього не було.Я трохи по дитинству пам'ятаю той совок - ні нормального харчування, ні речей, холод і безнадьога. От всі асоціації з совком. Добре що совок здох.

То мабуть вже дуже пізній совок ви пам'ятаєте. В кооперативних магазинах, копчена ковбаса завжди була. То мабуть вже дуже пізній совок ви пам'ятаєте. В кооперативних магазинах, копчена ковбаса завжди була. Bolt Повідомлень: 2524 З нами з: 09.11.17 Подякував: 5 раз. Подякували: 185 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лис, 2023 09:41 «Якщо сім-вісім найбільших міст та їхні регіони в Україні будуть захищені повністю і комплексно ППО, ми зможемо повернути більшість наших співвітчизників з різних країн, привернути їх назад до України», – сказав Зеленський. vitaliiangel

Повідомлень: 20605 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2304 раз. Подякували: 3284 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лис, 2023 09:43 vitaliiangel написав: «Якщо сім-вісім найбільших міст та їхні регіони в Україні будуть захищені повністю і комплексно ППО, ми зможемо повернути більшість наших співвітчизників з різних країн, привернути їх назад до України», – сказав Зеленський.

СССР 2.0? СССР 2.0? BIGor

Повідомлень: 8380 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1272 раз. Подякували: 1684 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лис, 2023 09:44 Міністр праці Німеччини, Губертус Гайль, наголошує на необхідності прискорити процес працевлаштування українських біженців, навіть якщо вони не володіють німецькою мовою на досконалому рівні. Про це повідомляє DW.

Будь ласка, читайте текст після реклами



За словами Гайля, в Німеччині 400 тисяч людей безробітні, але володіють базовим рівнем німецької мови. З них близько 200 тисяч – це біженці з України, які пройшли або мають намір пройти інтеграційний курс.



«Ми говоримо про потенційні 400 тисяч людей на нашому ринку праці, які мають хоча б базові знання німецької мови», - уточнив Гайль.



Станом на зараз у Німеччині офіційно проживає майже 190 тис українських чоловіків призовного віку від 18 до 60 років. Федеральне міністерство внутрішніх справ країни зазначило, що з початку повномасштабного вторгнення приїхали майже 222 тис українських чоловіків призовного віку, проте частина з них знову покинула країну, пише газета Welt am Sonntag.



Повідомляється, що окрім офіційно зареєстрованих 189 484 українських чоловіків у Німеччині, за різними оцінками, нелегально проживають ще майже 100 тис українців у віці до 60 років. Нині невідомо, скільки з них в'їхали і залишилися в Німеччині без порушення українських законів.



Стосовно позиції німецького уряду, то він посилається на Європейську конвенцію про видачу правопорушників 1957 року, яка не передбачає екстрадицію за дезертирство. Йохен Хьовекенмайєр з Федерального відомства з питань міграції та біженців ФРН повідомив, що тим, хто вже перебуває за кордоном, не слід очікувати виселення: vitaliiangel

Повідомлень: 20605 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2304 раз. Подякували: 3284 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лис, 2023 09:49 vitaliiangel написав: Міністр праці Німеччини, Губертус Гайль, наголошує на необхідності прискорити процес працевлаштування українських біженців, навіть якщо вони не володіють німецькою мовою на досконалому рівні. Про це повідомляє DW.

Будь ласка, читайте текст після реклами



За словами Гайля, в Німеччині 400 тисяч людей безробітні, але володіють базовим рівнем німецької мови. З них близько 200 тисяч – це біженці з України, які пройшли або мають намір пройти інтеграційний курс.



«Ми говоримо про потенційні 400 тисяч людей на нашому ринку праці, які мають хоча б базові знання німецької мови», - уточнив Гайль.



Станом на зараз у Німеччині офіційно проживає майже 190 тис українських чоловіків призовного віку від 18 до 60 років. Федеральне міністерство внутрішніх справ країни зазначило, що з початку повномасштабного вторгнення приїхали майже 222 тис українських чоловіків призовного віку, проте частина з них знову покинула країну, пише газета Welt am Sonntag.



Повідомляється, що окрім офіційно зареєстрованих 189 484 українських чоловіків у Німеччині, за різними оцінками, нелегально проживають ще майже 100 тис українців у віці до 60 років. Нині невідомо, скільки з них в'їхали і залишилися в Німеччині без порушення українських законів.



Стосовно позиції німецького уряду, то він посилається на Європейську конвенцію про видачу правопорушників 1957 року, яка не передбачає екстрадицію за дезертирство. Йохен Хьовекенмайєр з Федерального відомства з питань міграції та біженців ФРН повідомив, що тим, хто вже перебуває за кордоном, не слід очікувати виселення:

Сейчас в Германии председатель CDU высказался за сокращения выплат социальной помоши(бюргергельд) до 6 месяцев, потом или устраиваешься на работу или идешь на общественные работы. Так, что халяву будут помаленьку прикручивать. Сейчас в Германии председатель CDU высказался за сокращения выплат социальной помоши(бюргергельд) до 6 месяцев, потом или устраиваешься на работу или идешь на общественные работы. Так, что халяву будут помаленьку прикручивать. Bolt Повідомлень: 2524 З нами з: 09.11.17 Подякував: 5 раз. Подякували: 185 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1543154415451546> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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