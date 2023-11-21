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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 21 лис, 2023 09:54
rjkz написав:
Ок, давайте завершим.
Тоже надоело ворошить разложившийся труп совка.
Не заважайте людям повернутися у минуле - років на 100 назад.
Не всім то під власне, то як чудо із серії “Назад в будущее». Правда, головний герой - такий класний юнак - погано закінчує життя.
Востаннє редагувалось akurt
в Вів 21 лис, 2023 09:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 21 лис, 2023 09:54
rjkz написав:
ЗЫ: не буду приводить цифры по этому и прошлому году, тк сейчас очень высокая ставка, но это не вечно. Сейчас не выгодно брать в лизинг.
раніше і горілка була смачніша і баби молодшими...
Стара вата розповідає як класно було в совку. Молодша - як класно було в США при нульовій обліковій ставці...
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Додано: Вів 21 лис, 2023 10:01
Denik написав: rjkz написав:
ЗЫ: не буду приводить цифры по этому и прошлому году, тк сейчас очень высокая ставка, но это не вечно. Сейчас не выгодно брать в лизинг.
раніше і горілка була смачніша і баби молодшими
Пане rjkz - наші люди ніколи вам не повірять, що взяти авто в лізинг - коштує на добу так само, як 2-3 квитка на міський автобус.
Ну не зрозуміють, чому сісти у власне BMW та проїхати на роботу 20-25 хвилин, то краще, ніж їхати в омацаних туберкульозом горе-маршрутках.
Я не знаю які умови лізингу ав станом на 21.11.23 року, але станом на серпень 2023 року знаю щ перших рук:
- лізинг BMW M340i на три роки;
- Старт: лютий 2021 року, Фініш: лютий 2024 року;
- щомісячний платіж 650$ на місяць.
- квиток на проїзд в міському транспорті - 7$;
- зарплатня точно не сказали, орієнтовно 250 000$;
- наші українці;
- совок - от де потвори такі - не хочуть.
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Додано: Вів 21 лис, 2023 10:14
Bolt написав:
Так, что халяву будут помаленьку прикручивать.
это ожидаемо.
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Додано: Вів 21 лис, 2023 10:17
akurt написав:
Пане rjkz - наші люди ніколи вам не повірять, що взяти авто в лізинг - коштує на добу так само, як 2-3 квитка на міський автобус.
Ну не зрозуміють, чому сісти у власне BMW та проїхати на роботу 20-25 хвилин, то краще, ніж їхати в омацаних туберкульозом горе-маршрутках.
Я не знаю які умови лізингу ав станом на 21.11.23 року, але станом на серпень 2023 року знаю щ перших рук:
- лізинг BMW M340i на три роки;
- Старт: лютий 2021 року, Фініш: лютий 2024 року;
- щомісячний платіж 650$ на місяць.
- квиток на проїзд в міському транспорті - 7$;
- зарплатня точно не сказали, орієнтовно 250 000$;
- наші українці;
- совок - от де потвори такі - не хочуть.
Справа не в вартості лізингу. Справа в тому, що автомобіль експлуатується у світі 20-30 років, а навіть ті, хто беруть лізинг на 3 роки не поспішають до Denika за талонами на бензин на 2026 рік.
Та марно. Бо друк квитків на квиток на концерт кобзона для потенційних співробітників нафтової промисловості оркостану йде повним ходом.
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Додано: Вів 21 лис, 2023 10:20
Denik написав: rjkz написав:
ЗЫ: не буду приводить цифры по этому и прошлому году, тк сейчас очень высокая ставка, но это не вечно. Сейчас не выгодно брать в лизинг.
раніше і горілка була смачніша і баби молодшими...
Стара вата розповідає як класно було в совку. Молодша - як класно було в США при нульовій обліковій ставці...
Сплошная вата кругом, и лишь один Дартаньян
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Додано: Вів 21 лис, 2023 10:25
antey1969 написав:
Сплошная вата кругом, и лишь один Дартаньян
Я брав участь у звільненні Херсона 2022 р. Та обороні Бахмута 2022-2023.
А що там в Німеччині цікавого - медаль за взяття баварського пиво на Октоберфесті? )))
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Додано: Вів 21 лис, 2023 10:40
Denik написав: antey1969 написав:
Сплошная вата кругом, и лишь один Дартаньян
Я брав участь у звільненні Херсона 2022 р. Та обороні Бахмута 2022-2023.
А що там в Німеччині цікавого - медаль за взяття баварського пиво на Октоберфесті? )))
Так я и не лезу на ветки по взятию Херсона со своим мнением о том, как его надо было правильно брать и на ветку обороны Бахмута тоже.
Или вы теперь это рассматриваете, как индульгенцию и на этом основании можете смело мочиться под любым по вашему мнению ватным парадным?)))
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