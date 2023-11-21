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rjkz написав:ЗЫ: не буду приводить цифры по этому и прошлому году, тк сейчас очень высокая ставка, но это не вечно. Сейчас не выгодно брать в лизинг.
раніше і горілка була смачніша і баби молодшими
Пане rjkz - наші люди ніколи вам не повірять, що взяти авто в лізинг - коштує на добу так само, як 2-3 квитка на міський автобус. Ну не зрозуміють, чому сісти у власне BMW та проїхати на роботу 20-25 хвилин, то краще, ніж їхати в омацаних туберкульозом горе-маршрутках. Я не знаю які умови лізингу ав станом на 21.11.23 року, але станом на серпень 2023 року знаю щ перших рук: - лізинг BMW M340i на три роки; - Старт: лютий 2021 року, Фініш: лютий 2024 року; - щомісячний платіж 650$ на місяць. - квиток на проїзд в міському транспорті - 7$; - зарплатня точно не сказали, орієнтовно 250 000$; - наші українці; - совок - от де потвори такі - не хочуть.
akurt написав:Пане rjkz - наші люди ніколи вам не повірять, що взяти авто в лізинг - коштує на добу так само, як 2-3 квитка на міський автобус. Ну не зрозуміють, чому сісти у власне BMW та проїхати на роботу 20-25 хвилин, то краще, ніж їхати в омацаних туберкульозом горе-маршрутках. Я не знаю які умови лізингу ав станом на 21.11.23 року, але станом на серпень 2023 року знаю щ перших рук: - лізинг BMW M340i на три роки; - Старт: лютий 2021 року, Фініш: лютий 2024 року; - щомісячний платіж 650$ на місяць. - квиток на проїзд в міському транспорті - 7$; - зарплатня точно не сказали, орієнтовно 250 000$; - наші українці; - совок - от де потвори такі - не хочуть.
Справа не в вартості лізингу. Справа в тому, що автомобіль експлуатується у світі 20-30 років, а навіть ті, хто беруть лізинг на 3 роки не поспішають до Denika за талонами на бензин на 2026 рік. Та марно. Бо друк квитків на квиток на концерт кобзона для потенційних співробітників нафтової промисловості оркостану йде повним ходом.
antey1969 написав:Сплошная вата кругом, и лишь один Дартаньян
Я брав участь у звільненні Херсона 2022 р. Та обороні Бахмута 2022-2023. А що там в Німеччині цікавого - медаль за взяття баварського пиво на Октоберфесті? )))
Так я и не лезу на ветки по взятию Херсона со своим мнением о том, как его надо было правильно брать и на ветку обороны Бахмута тоже. Или вы теперь это рассматриваете, как индульгенцию и на этом основании можете смело мочиться под любым по вашему мнению ватным парадным?)))
rjkz написав:А вот до мая прошлого года, берешь лиз, оставляешь в салоне около 2 куе и выезжаешь на машине, за которую платишь 200-600 долларов в месяц. Ездишь на ней 3 года, заезжаешь на ней в салон и выезжаешь на новой. Сейчас лиз настолько вырос, что выгодней брать в кредит. Тем, кто хочет. 2 куе в неделю - это примерно 100 куе в год. Не очень высокая зп для США, почти скромная. До ковида были варианты взять Джип компасс за, если не изменяет память, 174 доллара в месяц. 21,75 доллар в час - это чуть выше зп ННА - день работы, чтобы покрыть месячный платеж.
То все питання ніщебродів. В кінці 2021 на початку 2022 приїжджала сестра з чоловіком. Той десь рік як отримав ліцензію пілота. Міг по вихідних на якійсь Цесні політати. Розмова зайшла, що В США пішла мода на приватні Джети, попит більший за пропозицію, багато стартапів.