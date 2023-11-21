Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1543154415451546 Додано: Вів 21 лис, 2023 09:54 rjkz написав: Ок, давайте завершим.

Тоже надоело ворошить разложившийся труп совка. Ок, давайте завершим.Тоже надоело ворошить разложившийся труп совка.

Не заважайте людям повернутися у минуле - років на 100 назад.

Не всім то під власне, то як чудо із серії “Назад в будущее». Правда, головний герой - такий класний юнак - погано закінчує життя. Не заважайте людям повернутися у минуле - років на 100 назад.Не всім то під власне, то як чудо із серії “Назад в будущее». Правда, головний герой - такий класний юнак - погано закінчує життя. Востаннє редагувалось akurt в Вів 21 лис, 2023 09:54, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 8699 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3381 раз. Подякували: 1181 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лис, 2023 09:54 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: ЗЫ: не буду приводить цифры по этому и прошлому году, тк сейчас очень высокая ставка, но это не вечно. Сейчас не выгодно брать в лизинг. ЗЫ: не буду приводить цифры по этому и прошлому году, тк сейчас очень высокая ставка, но это не вечно. Сейчас не выгодно брать в лизинг.

раніше і горілка була смачніша і баби молодшими...



Стара вата розповідає як класно було в совку. Молодша - як класно було в США при нульовій обліковій ставці... раніше і горілка була смачніша і баби молодшими...Стара вата розповідає як класно було в совку. Молодша - як класно було в США при нульовій обліковій ставці... Denik Повідомлень: 2643 З нами з: 23.02.09 Подякував: 568 раз. Подякували: 1072 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лис, 2023 10:01 Denik написав: rjkz написав: ЗЫ: не буду приводить цифры по этому и прошлому году, тк сейчас очень высокая ставка, но это не вечно. Сейчас не выгодно брать в лизинг. ЗЫ: не буду приводить цифры по этому и прошлому году, тк сейчас очень высокая ставка, но это не вечно. Сейчас не выгодно брать в лизинг.

раніше і горілка була смачніша і баби молодшими раніше і горілка була смачніша і баби молодшими

Пане rjkz - наші люди ніколи вам не повірять, що взяти авто в лізинг - коштує на добу так само, як 2-3 квитка на міський автобус.

Ну не зрозуміють, чому сісти у власне BMW та проїхати на роботу 20-25 хвилин, то краще, ніж їхати в омацаних туберкульозом горе-маршрутках.

Я не знаю які умови лізингу ав станом на 21.11.23 року, але станом на серпень 2023 року знаю щ перших рук:

- лізинг BMW M340i на три роки;

- Старт: лютий 2021 року, Фініш: лютий 2024 року;

- щомісячний платіж 650$ на місяць.

- квиток на проїзд в міському транспорті - 7$;

- зарплатня точно не сказали, орієнтовно 250 000$;

- наші українці;

- совок - от де потвори такі - не хочуть. Пане rjkz - наші люди ніколи вам не повірять, що взяти авто в лізинг - коштує на добу так само, як 2-3 квитка на міський автобус.Ну не зрозуміють, чому сісти у власне BMW та проїхати на роботу 20-25 хвилин, то краще, ніж їхати в омацаних туберкульозом горе-маршрутках.Я не знаю які умови лізингу ав станом на 21.11.23 року, але станом на серпень 2023 року знаю щ перших рук:- лізинг BMW M340i на три роки;- Старт: лютий 2021 року, Фініш: лютий 2024 року;- щомісячний платіж 650$ на місяць.- квиток на проїзд в міському транспорті - 7$;- зарплатня точно не сказали, орієнтовно 250 000$;- наші українці;- совок - от де потвори такі - не хочуть. akurt

Повідомлень: 8699 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3381 раз. Подякували: 1181 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лис, 2023 10:14 Bolt написав: Так, что халяву будут помаленьку прикручивать. Так, что халяву будут помаленьку прикручивать. это ожидаемо. это ожидаемо. vitaliiangel

Повідомлень: 20609 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2304 раз. Подякували: 3284 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лис, 2023 10:17 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Пане rjkz - наші люди ніколи вам не повірять, що взяти авто в лізинг - коштує на добу так само, як 2-3 квитка на міський автобус.

Ну не зрозуміють, чому сісти у власне BMW та проїхати на роботу 20-25 хвилин, то краще, ніж їхати в омацаних туберкульозом горе-маршрутках.

Я не знаю які умови лізингу ав станом на 21.11.23 року, але станом на серпень 2023 року знаю щ перших рук:

- лізинг BMW M340i на три роки;

- Старт: лютий 2021 року, Фініш: лютий 2024 року;

- щомісячний платіж 650$ на місяць.

- квиток на проїзд в міському транспорті - 7$;

- зарплатня точно не сказали, орієнтовно 250 000$;

- наші українці;

- совок - от де потвори такі - не хочуть. Пане rjkz - наші люди ніколи вам не повірять, що взяти авто в лізинг - коштує на добу так само, як 2-3 квитка на міський автобус.Ну не зрозуміють, чому сісти у власне BMW та проїхати на роботу 20-25 хвилин, то краще, ніж їхати в омацаних туберкульозом горе-маршрутках.Я не знаю які умови лізингу ав станом на 21.11.23 року, але станом на серпень 2023 року знаю щ перших рук:- лізинг BMW M340i на три роки;- Старт: лютий 2021 року, Фініш: лютий 2024 року;- щомісячний платіж 650$ на місяць.- квиток на проїзд в міському транспорті - 7$;- зарплатня точно не сказали, орієнтовно 250 000$;- наші українці;- совок - от де потвори такі - не хочуть.

Справа не в вартості лізингу. Справа в тому, що автомобіль експлуатується у світі 20-30 років, а навіть ті, хто беруть лізинг на 3 роки не поспішають до Denika за талонами на бензин на 2026 рік.

Та марно. Бо друк квитків на квиток на концерт кобзона для потенційних співробітників нафтової промисловості оркостану йде повним ходом. Справа не в вартості лізингу. Справа в тому, що автомобіль експлуатується у світі 20-30 років, а навіть ті, хто беруть лізинг на 3 роки не поспішають до Denika за талонами на бензин на 2026 рік.Та марно. Бо друк квитків на квиток на концерт кобзона для потенційних співробітників нафтової промисловості оркостану йде повним ходом. Denik Повідомлень: 2643 З нами з: 23.02.09 Подякував: 568 раз. Подякували: 1072 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лис, 2023 10:20 Denik написав: rjkz написав: ЗЫ: не буду приводить цифры по этому и прошлому году, тк сейчас очень высокая ставка, но это не вечно. Сейчас не выгодно брать в лизинг. ЗЫ: не буду приводить цифры по этому и прошлому году, тк сейчас очень высокая ставка, но это не вечно. Сейчас не выгодно брать в лизинг.

раніше і горілка була смачніша і баби молодшими...



Стара вата розповідає як класно було в совку. Молодша - як класно було в США при нульовій обліковій ставці... раніше і горілка була смачніша і баби молодшими...Стара вата розповідає як класно було в совку. Молодша - як класно було в США при нульовій обліковій ставці...

Сплошная вата кругом, и лишь один Дартаньян Сплошная вата кругом, и лишь один Дартаньян antey1969 1

Повідомлень: 12161 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1687 раз. Подякували: 3615 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лис, 2023 10:25 Re: Еміграція, заробітчанство antey1969 написав: Сплошная вата кругом, и лишь один Дартаньян Сплошная вата кругом, и лишь один Дартаньян

Я брав участь у звільненні Херсона 2022 р. Та обороні Бахмута 2022-2023.

А що там в Німеччині цікавого - медаль за взяття баварського пиво на Октоберфесті? ))) Я брав участь у звільненні Херсона 2022 р. Та обороні Бахмута 2022-2023.А що там в Німеччині цікавого - медаль за взяття баварського пиво на Октоберфесті? ))) Denik Повідомлень: 2643 З нами з: 23.02.09 Подякував: 568 раз. Подякували: 1072 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лис, 2023 10:40 Denik написав: antey1969 написав: Сплошная вата кругом, и лишь один Дартаньян Сплошная вата кругом, и лишь один Дартаньян

Я брав участь у звільненні Херсона 2022 р. Та обороні Бахмута 2022-2023.

А що там в Німеччині цікавого - медаль за взяття баварського пиво на Октоберфесті? ))) Я брав участь у звільненні Херсона 2022 р. Та обороні Бахмута 2022-2023.А що там в Німеччині цікавого - медаль за взяття баварського пиво на Октоберфесті? )))

Так я и не лезу на ветки по взятию Херсона со своим мнением о том, как его надо было правильно брать и на ветку обороны Бахмута тоже.

Или вы теперь это рассматриваете, как индульгенцию и на этом основании можете смело мочиться под любым по вашему мнению ватным парадным?))) Так я и не лезу на ветки по взятию Херсона со своим мнением о том, как его надо было правильно брать и на ветку обороны Бахмута тоже.Или вы теперь это рассматриваете, как индульгенцию и на этом основании можете смело мочиться под любым по вашему мнению ватным парадным?))) antey1969 1

Повідомлень: 12161 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1687 раз. Подякували: 3615 раз. Профіль 2 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лис, 2023 11:36 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: А вот до мая прошлого года, берешь лиз, оставляешь в салоне около 2 куе и выезжаешь на машине, за которую платишь 200-600 долларов в месяц.

Ездишь на ней 3 года, заезжаешь на ней в салон и выезжаешь на новой.

Сейчас лиз настолько вырос, что выгодней брать в кредит. Тем, кто хочет.

2 куе в неделю - это примерно 100 куе в год. Не очень высокая зп для США, почти скромная.

До ковида были варианты взять Джип компасс за, если не изменяет память, 174 доллара в месяц. 21,75 доллар в час - это чуть выше зп ННА - день работы, чтобы покрыть месячный платеж. А вот до мая прошлого года, берешь лиз, оставляешь в салоне около 2 куе и выезжаешь на машине, за которую платишь 200-600 долларов в месяц.Ездишь на ней 3 года, заезжаешь на ней в салон и выезжаешь на новой.Сейчас лиз настолько вырос, что выгодней брать в кредит. Тем, кто хочет.2 куе в неделю - это примерно 100 куе в год. Не очень высокая зп для США, почти скромная.До ковида были варианты взять Джип компасс за, если не изменяет память, 174 доллара в месяц. 21,75 доллар в час - это чуть выше зп ННА - день работы, чтобы покрыть месячный платеж.

То все питання ніщебродів. В кінці 2021 на початку 2022 приїжджала сестра з чоловіком. Той десь рік як отримав ліцензію пілота. Міг по вихідних на якійсь Цесні політати. Розмова зайшла, що В США пішла мода на приватні Джети, попит більший за пропозицію, багато стартапів.



На що я відповів, що в Україні з Джетами проблем немає.

За мільярд гривень виробляють 72 одиниці на рік. Єдине, що вони трохи безпілотні.

https://www.youtube.com/watch?v=I7Pd3qxSMHg

https://www.youtube.com/watch?v=9gO7sR3zWFE

То все питання ніщебродів. В кінці 2021 на початку 2022 приїжджала сестра з чоловіком. Той десь рік як отримав ліцензію пілота. Міг по вихідних на якійсь Цесні політати. Розмова зайшла, що В США пішла мода на приватні Джети, попит більший за пропозицію, багато стартапів.На що я відповів, що в Україні з Джетами проблем немає.За мільярд гривень виробляють 72 одиниці на рік. Єдине, що вони трохи безпілотні. Denik Повідомлень: 2643 З нами з: 23.02.09 Подякував: 568 раз. Подякували: 1072 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лис, 2023 12:02 antey1969 написав: Denik написав: rjkz написав: ЗЫ: не буду приводить цифры по этому и прошлому году, тк сейчас очень высокая ставка, но это не вечно. Сейчас не выгодно брать в лизинг. ЗЫ: не буду приводить цифры по этому и прошлому году, тк сейчас очень высокая ставка, но это не вечно. Сейчас не выгодно брать в лизинг.

раніше і горілка була смачніша і баби молодшими...



Стара вата розповідає як класно було в совку. Молодша - як класно було в США при нульовій обліковій ставці... раніше і горілка була смачніша і баби молодшими...Стара вата розповідає як класно було в совку. Молодша - як класно було в США при нульовій обліковій ставці...

Сплошная вата кругом, и лишь один Дартаньян Сплошная вата кругом, и лишь один Дартаньян

Ви теж страждаєте ватним синдромом. Можливо, вам це не помітно? Ви теж страждаєте ватним синдромом. Можливо, вам це не помітно? Frant

Повідомлень: 23538 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1609 раз. Подякували: 2505 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1543154415451546 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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