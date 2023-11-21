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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1544154515461547
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 13:58

  Frant написав:Ви теж страждаєте ватним синдромом. Можливо, вам це не помітно?

Знаете в чем разница между Украиной и Европой?
Здесь говорят, что многообразие - это хорошо, нужно быть толерантными и уважать чужое мнение до тех пор, пока оно не ущемляет права других граждан.
Мое мнение вас как-то ущемляет? Мне кажется, что ни коим образом.
Но у нас же национальный вид спорта - выдвинуть кому-то претензии потому что он например без шапки или под Бахмутом не был, или громко подумал - без разницы. Главное зациклиться на чем-то раскалывающем и долбить в эту точку бесконечно.
Хз, как с таким подходом можно рассчитывать на членства в ЕС.
Как говорится, нужно либо трусы одеть, либо крестик снять.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 14:00

  antey1969 написав:Мое мнение вас как-то ущемляет?

На жаль, якщо з ватою не боротись - маємо те, що відбулось в 2014 і в 2022.
Тому ваша думка для нас - надзвичайно цінна!
П.. Спробуйте в Московії щось брякнути на анонімних форумах проти російської держави.
Приїдуть і запакують на 10 років.
Можливо на 20 років.

І нам так треба робити.
Щоб вата, типу тебе, тихесенько сиділа. :cry:
А не плакала за ковбасою по 2,20, якої вона в Московії все одно не отримає.
Frant
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