Знаете в чем разница между Украиной и Европой?
Здесь говорят, что многообразие - это хорошо, нужно быть толерантными и уважать чужое мнение до тех пор, пока оно не ущемляет права других граждан.
Мое мнение вас как-то ущемляет? Мне кажется, что ни коим образом.
Но у нас же национальный вид спорта - выдвинуть кому-то претензии потому что он например без шапки или под Бахмутом не был, или громко подумал - без разницы. Главное зациклиться на чем-то раскалывающем и долбить в эту точку бесконечно.
Хз, как с таким подходом можно рассчитывать на членства в ЕС.
Как говорится, нужно либо трусы одеть, либо крестик снять.