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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1543154415451546 Додано: Вів 21 лис, 2023 10:01 Denik написав: rjkz написав: ЗЫ: не буду приводить цифры по этому и прошлому году, тк сейчас очень высокая ставка, но это не вечно. Сейчас не выгодно брать в лизинг. ЗЫ: не буду приводить цифры по этому и прошлому году, тк сейчас очень высокая ставка, но это не вечно. Сейчас не выгодно брать в лизинг.

раніше і горілка була смачніша і баби молодшими раніше і горілка була смачніша і баби молодшими

Пане rjkz - наші люди ніколи вам не повірять, що взяти авто в лізинг - коштує на добу так само, як 2-3 квитка на міський автобус.

Ну не зрозуміють, чому сісти у власне BMW та проїхати на роботу 20-25 хвилин, то краще, ніж їхати в омацаних туберкульозом горе-маршрутках.

Я не знаю які умови лізингу ав станом на 21.11.23 року, але станом на серпень 2023 року знаю щ перших рук:

- лізинг BMW M340i на три роки;

- Старт: лютий 2021 року, Фініш: лютий 2024 року;

- щомісячний платіж 650$ на місяць.

- квиток на проїзд в міському транспорті - 7$;

- зарплатня точно не сказали, орієнтовно 250 000$;

- наші українці;

- совок - от де потвори такі - не хочуть. Пане rjkz - наші люди ніколи вам не повірять, що взяти авто в лізинг - коштує на добу так само, як 2-3 квитка на міський автобус.Ну не зрозуміють, чому сісти у власне BMW та проїхати на роботу 20-25 хвилин, то краще, ніж їхати в омацаних туберкульозом горе-маршрутках.Я не знаю які умови лізингу ав станом на 21.11.23 року, але станом на серпень 2023 року знаю щ перших рук:- лізинг BMW M340i на три роки;- Старт: лютий 2021 року, Фініш: лютий 2024 року;- щомісячний платіж 650$ на місяць.- квиток на проїзд в міському транспорті - 7$;- зарплатня точно не сказали, орієнтовно 250 000$;- наші українці;- совок - от де потвори такі - не хочуть. akurt

Повідомлень: 8699 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3381 раз. Подякували: 1181 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лис, 2023 10:14 Bolt написав: Так, что халяву будут помаленьку прикручивать. Так, что халяву будут помаленьку прикручивать. это ожидаемо. это ожидаемо. vitaliiangel

Повідомлень: 20609 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2304 раз. Подякували: 3285 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лис, 2023 14:34 rjkz написав: ..............

Тоже надоело ворошить разложившийся труп совка.

И наверняка Вас переубедить не получится.

Для Вас совок закончился 1986?

Замечательно.

Поставим памятник Горбачеву за то, что довел его до развала.



ЗЫ: не буду приводить цифры по этому и прошлому году, тк сейчас очень высокая ставка, но это не вечно. Сейчас не выгодно брать в лизинг.

А вот до мая прошлого года, берешь лиз, оставляешь в салоне около 2 куе и выезжаешь на машине, за которую платишь 200-600 долларов в месяц.

Ездишь на ней 3 года, заезжаешь на ней в салон и выезжаешь на новой.

Сейчас лиз настолько вырос, что выгодней брать в кредит. Тем, кто хочет.

2 куе в неделю - это примерно 100 куе в год. Не очень высокая зп для США, почти скромная.

До ковида были варианты взять Джип компасс за, если не изменяет память, 174 доллара в месяц. 21,75 доллар в час - это чуть выше зп ННА - день работы, чтобы покрыть месячный платеж. ..............Тоже надоело ворошить разложившийся труп совка.И наверняка Вас переубедить не получится.Для Вас совок закончился 1986?Замечательно.Поставим памятник Горбачеву за то, что довел его до развала.ЗЫ: не буду приводить цифры по этому и прошлому году, тк сейчас очень высокая ставка, но это не вечно. Сейчас не выгодно брать в лизинг.А вот до мая прошлого года, берешь лиз, оставляешь в салоне около 2 куе и выезжаешь на машине, за которую платишь 200-600 долларов в месяц.Ездишь на ней 3 года, заезжаешь на ней в салон и выезжаешь на новой.Сейчас лиз настолько вырос, что выгодней брать в кредит. Тем, кто хочет.2 куе в неделю - это примерно 100 куе в год. Не очень высокая зп для США, почти скромная.До ковида были варианты взять Джип компасс за, если не изменяет память, 174 доллара в месяц. 21,75 доллар в час - это чуть выше зп ННА - день работы, чтобы покрыть месячный платеж.

"примерно 100 куе в год. Не очень высокая зп для США, почти скромная" - кому как. Тут, вроде, писали, что ср. зарплата где-то 50 куе в год.

И Вы говорили о финансовой грамотности.

Ну так возможность растянуть оплату на несколько лет не уменьшает стоимость машины, а, скорее, увеличивает. Никто не мешал в Союзе откладывать деньги с каждой зарплаты на депозит, ещё и дешевле вышло бы. Правда, не сегодня, а в будущем. Но учитывая очередь на машины, как раз нормально.

А ставка... Я не Denik, прогнозировать не возьмусь, но в 80-х ставка ФРС доходила и до 20%, а 10% считалось чуть ли не нормальной. Да и в 90-х ставка 5% была достаточно обычной. 2010-е слегка разбаловали. "примерно 100 куе в год. Не очень высокая зп для США, почти скромная" - кому как. Тут, вроде, писали, что ср. зарплата где-то 50 куе в год.И Вы говорили о финансовой грамотности.Ну так возможность растянуть оплату на несколько лет не уменьшает стоимость машины, а, скорее, увеличивает. Никто не мешал в Союзе откладывать деньги с каждой зарплаты на депозит, ещё и дешевле вышло бы. Правда, не сегодня, а в будущем. Но учитывая очередь на машины, как раз нормально.А ставка... Я не Denik, прогнозировать не возьмусь, но в 80-х ставка ФРС доходила и до 20%, а 10% считалось чуть ли не нормальной. Да и в 90-х ставка 5% была достаточно обычной. 2010-е слегка разбаловали. ЛАД 2 Повідомлень: 26517 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5181 раз. Подякували: 4817 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лис, 2023 14:41 Bolt написав: BIGor написав: ЛАД написав: А зачем были американские базы и ракеты в Турции?

Кто поддерживал анти"комуняцкие режимы в Африке и в Юго-Восточной Азии"?

"Юманите", между прочим, существует и до сих пор.

Что делали американские "советники", а фактически спецназ в тьме африканских конфликтов? А зачем были американские базы и ракеты в Турции?Кто поддерживал анти"комуняцкие режимы в Африке и в Юго-Восточной Азии"?"Юманите", между прочим, существует и до сих пор.Что делали американские "советники", а фактически спецназ в тьме африканских конфликтов?

Є тільки одна різниці, в той час у американців була ковбаса в холодильнику і санвузол в будинку. А в совку цього не було.

Я трохи по дитинству пам'ятаю той совок - ні нормального харчування, ні речей, холод і безнадьога. От всі асоціації з совком. Добре що совок здох. Є тільки одна різниці, в той час у американців була ковбаса в холодильнику і санвузол в будинку. А в совку цього не було.Я трохи по дитинству пам'ятаю той совок - ні нормального харчування, ні речей, холод і безнадьога. От всі асоціації з совком. Добре що совок здох.

То мабуть вже дуже пізній совок ви пам'ятаєте. В кооперативних магазинах, копчена ковбаса завжди була. То мабуть вже дуже пізній совок ви пам'ятаєте. В кооперативних магазинах, копчена ковбаса завжди була.

Как Вы думаете, что может помнить о продуктовых магазинах, да и обо всех прочих, ребёнок в 5-6 лет или раньше?

BIGor (39 лет), по-видимому, вспоминает 90-е и думает, что это было в "совке".

Кстати, очень жаль, что не все указывают в личных данных дату рождения. Это зачастую снимало бы многие вопросы. Как Вы думаете, что может помнить о продуктовых магазинах, да и обо всех прочих, ребёнок в 5-6 лет или раньше?(39 лет), по-видимому, вспоминает 90-е и думает, что это было в "совке".Кстати, очень жаль, что не все указывают в личных данных дату рождения. Это зачастую снимало бы многие вопросы. ЛАД 2 Повідомлень: 26517 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5181 раз. Подякували: 4817 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лис, 2023 15:02 rjkz написав: ..........

В ссср не кичились деньгами, шмотками и пр.

Было правило - не высовывайся.

Даже на тех кто не кичился, стучали в ОБХСС.

Даже в комедиях обыгрывали как теневые дельцы (такой был оборот) старались прикидываться бедными. Один Александр Иванович Корейко чего стоит. И это далеко не единственный персонаж.

......... ..........В ссср не кичились деньгами, шмотками и пр.Было правило - не высовывайся.Даже на тех кто не кичился, стучали в ОБХСС.Даже в комедиях обыгрывали как теневые дельцы (такой был оборот) старались прикидываться бедными. Один Александр Иванович Корейко чего стоит. И это далеко не единственный персонаж..........

1. Бывало, и кичились. Но до каких-то пределов.

2. Считаете Александра Ивановича образцом "честного предпринимателя", на которого не надо "стучать в ОБХСС"?

Помню, во второй половине 70-х мы исключали из комсомола девочку в связи с отъездом в Израиль. Разговаривал с ней, спрашивал, почему она едет. Она с дрожью зависти в голосе рассказывала о своём дяде, у которого был "дом - полная чаша". Но он не мог спокойно спать ночью - дрожал от страха, что за ним придут из ОБХСС. Работал он на какой-то достаточно высокой хозяйственной должности в одесском порту. Тоже "честный предприниматель"? 1. Бывало, и кичились. Но до каких-то пределов.2. Считаете Александра Ивановича образцом "честного предпринимателя", на которого не надо "стучать в ОБХСС"?Помню, во второй половине 70-х мы исключали из комсомола девочку в связи с отъездом в Израиль. Разговаривал с ней, спрашивал, почему она едет. Она с дрожью зависти в голосе рассказывала о своём дяде, у которого был "дом - полная чаша". Но он не мог спокойно спать ночью - дрожал от страха, что за ним придут из ОБХСС. Работал он на какой-то достаточно высокой хозяйственной должности в одесском порту. Тоже "честный предприниматель"? ЛАД 2 Повідомлень: 26517 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5181 раз. Подякували: 4817 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лис, 2023 15:23 akurt написав: rjkz написав: Ок, давайте завершим.

Тоже надоело ворошить разложившийся труп совка. Ок, давайте завершим.Тоже надоело ворошить разложившийся труп совка.

Не заважайте людям повернутися у минуле - років на 100 назад.

Не всім то під власне, то як чудо із серії “Назад в будущее». Правда, головний герой - такий класний юнак - погано закінчує життя. Не заважайте людям повернутися у минуле - років на 100 назад.Не всім то під власне, то як чудо із серії “Назад в будущее». Правда, головний герой - такий класний юнак - погано закінчує життя.

Вы знаете, может, и есть люди, которые хотят такое.

Но я таких не встречал. Адекватные люди понимают, что это невозможно и нельзя дважды войти в одну и ту же реку.

Но это не значит, что в прошлом всё было плохо и надо вставать на дыбы при любом упоминании прошлого. И выставлять дураками людей, которые тогда жили. Неизвестно, что скажут в будущем о сегодняшнем дне. Вы знаете, может, и есть люди, которые хотят такое.Но я таких не встречал. Адекватные люди понимают, что это невозможно и нельзя дважды войти в одну и ту же реку.Но это не значит, что в прошломбыло плохо и надо вставать на дыбы при любом упоминании прошлого. И выставлять дураками людей, которые тогда жили. Неизвестно, что скажут в будущем о сегодняшнем дне. ЛАД 2 Повідомлень: 26517 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5181 раз. Подякували: 4817 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лис, 2023 15:30 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: Как Вы думаете, что может помнить о продуктовых магазинах, да и обо всех прочих, ребёнок в 5-6 лет или раньше? Как Вы думаете, что может помнить о продуктовых магазинах, да и обо всех прочих, ребёнок в 5-6 лет или раньше?

Зависит от ребенка и от того, ходили ли с ним по магазинам.

Я помню, естественно, с поправкой на свое сегодняшнее восприятие. Ошибки в возрасте нет, поскольку потом закончился короткий период изобилия (в центре Киева), и в чуть более взрослых воспоминаниях преобладают уже очереди.

Помню как виртуозно продавщицы ножами нарезали сервелат, а потом заворачивали его в жуткую оберточную бумагу. Сейчас я из такой бумаги есть ничего не стал бы.

Помню, что товар нарезали, взвешивали, потом нужно было пойти в кассу, принести оттуда чек, после чего покупки отдавали.

Помню, что живую рыбу продавали с улицы, ее носили в авоськах, и вонь стояла на несколько кварталов.

Помню, как я сам покупал себе стакан сока (бабушка в это время что-то покупала в другом отделе), и мне вместо сдачи дали пару коробков спичек



В чуть более старшем возрасте я помню переход с бумаги на полиэтилен, который выдавался как огромное достижение в деле сохранения природы Зависит от ребенка и от того, ходили ли с ним по магазинам.Я помню, естественно, с поправкой на свое сегодняшнее восприятие. Ошибки в возрасте нет, поскольку потом закончился короткий период изобилия (в центре Киева), и в чуть более взрослых воспоминаниях преобладают уже очереди.Помню как виртуозно продавщицы ножами нарезали сервелат, а потом заворачивали его в жуткую оберточную бумагу. Сейчас я из такой бумаги есть ничего не стал бы.Помню, что товар нарезали, взвешивали, потом нужно было пойти в кассу, принести оттуда чек, после чего покупки отдавали.Помню, что живую рыбу продавали с улицы, ее носили в авоськах, и вонь стояла на несколько кварталов.Помню, как я сам покупал себе стакан сока (бабушка в это время что-то покупала в другом отделе), и мне вместо сдачи дали пару коробков спичекВ чуть более старшем возрасте я помню переход с бумаги на полиэтилен, который выдавался как огромное достижение в деле сохранения природы Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7241 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6195 раз. Подякували: 20331 раз. Профіль 116 66 33 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1543154415451546 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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