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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 21 лис, 2023 10:01
Denik написав: rjkz написав:
ЗЫ: не буду приводить цифры по этому и прошлому году, тк сейчас очень высокая ставка, но это не вечно. Сейчас не выгодно брать в лизинг.
раніше і горілка була смачніша і баби молодшими
Пане rjkz - наші люди ніколи вам не повірять, що взяти авто в лізинг - коштує на добу так само, як 2-3 квитка на міський автобус.
Ну не зрозуміють, чому сісти у власне BMW та проїхати на роботу 20-25 хвилин, то краще, ніж їхати в омацаних туберкульозом горе-маршрутках.
Я не знаю які умови лізингу ав станом на 21.11.23 року, але станом на серпень 2023 року знаю щ перших рук:
- лізинг BMW M340i на три роки;
- Старт: лютий 2021 року, Фініш: лютий 2024 року;
- щомісячний платіж 650$ на місяць.
- квиток на проїзд в міському транспорті - 7$;
- зарплатня точно не сказали, орієнтовно 250 000$;
- наші українці;
- совок - от де потвори такі - не хочуть.
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Додано: Вів 21 лис, 2023 10:14
Bolt написав:
Так, что халяву будут помаленьку прикручивать.
это ожидаемо.
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Додано: Вів 21 лис, 2023 14:34
rjkz написав:
..............
Тоже надоело ворошить разложившийся труп совка.
И наверняка Вас переубедить не получится.
Для Вас совок закончился 1986?
Замечательно.
Поставим памятник Горбачеву за то, что довел его до развала.
ЗЫ: не буду приводить цифры по этому и прошлому году, тк сейчас очень высокая ставка, но это не вечно. Сейчас не выгодно брать в лизинг.
А вот до мая прошлого года, берешь лиз, оставляешь в салоне около 2 куе и выезжаешь на машине, за которую платишь 200-600 долларов в месяц.
Ездишь на ней 3 года, заезжаешь на ней в салон и выезжаешь на новой.
Сейчас лиз настолько вырос, что выгодней брать в кредит. Тем, кто хочет.
2 куе в неделю - это примерно 100 куе в год. Не очень высокая зп для США, почти скромная.
До ковида были варианты взять Джип компасс за, если не изменяет память, 174 доллара в месяц. 21,75 доллар в час - это чуть выше зп ННА - день работы, чтобы покрыть месячный платеж.
"примерно 100 куе в год. Не очень высокая зп для США, почти скромная" - кому как. Тут, вроде, писали, что ср. зарплата где-то 50 куе в год.
И Вы говорили о финансовой грамотности.
Ну так возможность растянуть оплату на несколько лет не уменьшает стоимость машины, а, скорее, увеличивает. Никто не мешал в Союзе откладывать деньги с каждой зарплаты на депозит, ещё и дешевле вышло бы. Правда, не сегодня, а в будущем. Но учитывая очередь на машины, как раз нормально.
А ставка... Я не Denik, прогнозировать не возьмусь, но в 80-х ставка ФРС доходила и до 20%, а 10% считалось чуть ли не нормальной. Да и в 90-х ставка 5% была достаточно обычной. 2010-е слегка разбаловали.
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Додано: Вів 21 лис, 2023 14:41
Bolt написав: BIGor написав: ЛАД написав:
А зачем были американские базы и ракеты в Турции?
Кто поддерживал анти"комуняцкие режимы в Африке и в Юго-Восточной Азии"?
"Юманите", между прочим, существует и до сих пор.
Что делали американские "советники", а фактически спецназ в тьме африканских конфликтов?
Є тільки одна різниці, в той час у американців була ковбаса в холодильнику і санвузол в будинку. А в совку цього не було.
Я трохи по дитинству пам'ятаю той совок - ні нормального харчування, ні речей, холод і безнадьога. От всі асоціації з совком. Добре що совок здох.
То мабуть вже дуже пізній совок ви пам'ятаєте. В кооперативних магазинах, копчена ковбаса завжди була.
Как Вы думаете, что может помнить о продуктовых магазинах, да и обо всех прочих, ребёнок в 5-6 лет или раньше?BIGor
(39 лет), по-видимому, вспоминает 90-е и думает, что это было в "совке".
Кстати, очень жаль, что не все указывают в личных данных дату рождения. Это зачастую снимало бы многие вопросы.
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Додано: Вів 21 лис, 2023 15:02
rjkz написав:
..........
В ссср не кичились деньгами, шмотками и пр.
Было правило - не высовывайся.
Даже на тех кто не кичился, стучали в ОБХСС.
Даже в комедиях обыгрывали как теневые дельцы (такой был оборот) старались прикидываться бедными. Один Александр Иванович Корейко чего стоит. И это далеко не единственный персонаж.
.........
1. Бывало, и кичились. Но до каких-то пределов.
2. Считаете Александра Ивановича образцом "честного предпринимателя", на которого не надо "стучать в ОБХСС"?
Помню, во второй половине 70-х мы исключали из комсомола девочку в связи с отъездом в Израиль. Разговаривал с ней, спрашивал, почему она едет. Она с дрожью зависти в голосе рассказывала о своём дяде, у которого был "дом - полная чаша". Но он не мог спокойно спать ночью - дрожал от страха, что за ним придут из ОБХСС. Работал он на какой-то достаточно высокой хозяйственной должности в одесском порту. Тоже "честный предприниматель"?
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Додано: Вів 21 лис, 2023 15:23
akurt написав: rjkz написав:
Ок, давайте завершим.
Тоже надоело ворошить разложившийся труп совка.
Не заважайте людям повернутися у минуле - років на 100 назад.
Не всім то під власне, то як чудо із серії “Назад в будущее». Правда, головний герой - такий класний юнак - погано закінчує життя.
Вы знаете, может, и есть люди, которые хотят такое.
Но я таких не встречал. Адекватные люди понимают, что это невозможно и нельзя дважды войти в одну и ту же реку.
Но это не значит, что в прошлом всё
было плохо и надо вставать на дыбы при любом упоминании прошлого. И выставлять дураками людей, которые тогда жили. Неизвестно, что скажут в будущем о сегодняшнем дне.
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Додано: Вів 21 лис, 2023 15:30
ЛАД написав:
Как Вы думаете, что может помнить о продуктовых магазинах, да и обо всех прочих, ребёнок в 5-6 лет или раньше?
Зависит от ребенка и от того, ходили ли с ним по магазинам.
Я помню, естественно, с поправкой на свое сегодняшнее восприятие. Ошибки в возрасте нет, поскольку потом закончился короткий период изобилия (в центре Киева), и в чуть более взрослых воспоминаниях преобладают уже очереди.
Помню как виртуозно продавщицы ножами нарезали сервелат, а потом заворачивали его в жуткую оберточную бумагу. Сейчас я из такой бумаги есть ничего не стал бы.
Помню, что товар нарезали, взвешивали, потом нужно было пойти в кассу, принести оттуда чек, после чего покупки отдавали.
Помню, что живую рыбу продавали с улицы, ее носили в авоськах, и вонь стояла на несколько кварталов.
Помню, как я сам покупал себе стакан сока (бабушка в это время что-то покупала в другом отделе), и мне вместо сдачи дали пару коробков спичек
В чуть более старшем возрасте я помню переход с бумаги на полиэтилен, который выдавался как огромное достижение в деле сохранения природы
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Додано: Вів 21 лис, 2023 15:47
ЛАД написав: Bolt написав: BIGor написав:
Є тільки одна різниці, в той час у американців була ковбаса в холодильнику і санвузол в будинку. А в совку цього не було.
Я трохи по дитинству пам'ятаю той совок - ні нормального харчування, ні речей, холод і безнадьога. От всі асоціації з совком. Добре що совок здох.
То мабуть вже дуже пізній совок ви пам'ятаєте. В кооперативних магазинах, копчена ковбаса завжди була.
Как Вы думаете, что может помнить о продуктовых магазинах, да и обо всех прочих, ребёнок в 5-6 лет или раньше?BIGor
(39 лет), по-видимому, вспоминает 90-е и думает, что это было в "совке".
Кстати, очень жаль, что не все указывают в личных данных дату рождения. Это зачастую снимало бы многие вопросы.
Ну и я о том же, что настоящий совок приблизительно в 88 году закончился, и начался бардак.
Пы. Сы На момент смерти Брежнева был в старшей группе садика.
Пы. Сы 2Какая разница или при совке не было товара, зато была стабильная работа на пожрать, а сейчас вроде все есть, но нет бабок. Результат приблизительно тот же. 😎
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Додано: Вів 21 лис, 2023 16:09
Bolt
Bolt написав:
Ну и я о том же, что настоящий совок приблизительно в 88 году закончился, и начался бардак.
Пы. Сы На момент смерти Брежнева был в старшей группе садика.
Пы. Сы 2Какая разница или при совке не было товара, зато была стабильная работа на пожрать, а сейчас вроде все есть, но нет бабок. Результат приблизительно тот же. 😎
, не приєднуйся до цього табору ностальгії по совку. ось на "пожрать", причому значно якісніше, ніж в срср, грошей вистачає.
ти ж гроші теж заробляв непогані, й інші теж саме роблять
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Додано: Вів 21 лис, 2023 16:16
Bolt написав:
а сейчас вроде все есть, но нет бабок. Результат приблизительно тот же
якщо мета - знайти роботу, де "що б не робити, аби нічого не робити", йти додому після обіду займатися своїми справами - то як би нічого дивного.
Проте можливостей зараз більше на порядок.
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