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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1544154515461547 Додано: Вів 21 лис, 2023 16:28 Shaman написав: Bolt написав: Ну и я о том же, что настоящий совок приблизительно в 88 году закончился, и начался бардак.

Пы. Сы На момент смерти Брежнева был в старшей группе садика.

Пы. Сы 2Какая разница или при совке не было товара, зато была стабильная работа на пожрать, а сейчас вроде все есть, но нет бабок. Результат приблизительно тот же. 😎 Ну и я о том же, что настоящий совок приблизительно в 88 году закончился, и начался бардак.Пы. Сы На момент смерти Брежнева был в старшей группе садика.Пы. Сы 2Какая разница или при совке не было товара, зато была стабильная работа на пожрать, а сейчас вроде все есть, но нет бабок. Результат приблизительно тот же. 😎

Bolt, не приєднуйся до цього табору ностальгії по совку. ось на "пожрать", причому значно якісніше, ніж в срср, грошей вистачає.



ти ж гроші теж заробляв непогані, й інші теж саме роблять , не приєднуйся до цього табору ностальгії по совку. ось на "пожрать", причому значно якісніше, ніж в срср, грошей вистачає.ти ж гроші теж заробляв непогані, й інші теж саме роблять

На рахунок,, заробляв", то в далекому минулому. Зара ейджизм по повній. Тут в одну контору в сусідньому селі хочу майже за спеціальністю влаштуватись, типа внженкр-проектувальник. Підключив свого сусіда, юристом там працює, не дивлячись на це хрюша сказала, що в пріоритеті студента шукають. (сумніваюсь, що знайдуть, бо то від Львова 8 км, маршруткою добиратися (що 2 години ходить з Приміського), ну і студенти зараз майже нулячі(що не може не тішити)Так, що при совку було добре. По закінченню полутехе отримав би розподілення на якись машинобудівельний завод, де би відтарабанив би все життя, і років би через п'ятдесят звідтам вперед ногами винесли би. С-стабільність. 😎 На рахунок,, заробляв", то в далекому минулому. Зара ейджизм по повній. Тут в одну контору в сусідньому селі хочу майже за спеціальністю влаштуватись, типа внженкр-проектувальник. Підключив свого сусіда, юристом там працює, не дивлячись на це хрюша сказала, що в пріоритеті студента шукають. (сумніваюсь, що знайдуть, бо то від Львова 8 км, маршруткою добиратися (що 2 години ходить з Приміського), ну і студенти зараз майже нулячі(що не може не тішити)Так, що при совку було добре. По закінченню полутехе отримав би розподілення на якись машинобудівельний завод, де би відтарабанив би все життя, і років би через п'ятдесят звідтам вперед ногами винесли би. С-стабільність. 😎 Bolt Повідомлень: 2528 З нами з: 09.11.17 Подякував: 5 раз. Подякували: 185 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лис, 2023 16:30 Faceless написав: Bolt написав: а сейчас вроде все есть, но нет бабок. Результат приблизительно тот же а сейчас вроде все есть, но нет бабок. Результат приблизительно тот же

якщо мета - знайти роботу, де "що б не робити, аби нічого не робити", йти додому після обіду займатися своїми справами - то як би нічого дивного.

Проте можливостей зараз більше на порядок. якщо мета - знайти роботу, де "що б не робити, аби нічого не робити", йти додому після обіду займатися своїми справами - то як би нічого дивного.Проте можливостей зараз більше на порядок.

Що з того, що їх на порядок більше, як вже не стоїть(жартую). 😏 Що з того, що їх на порядок більше, як вже не стоїть(жартую). 😏 Bolt Повідомлень: 2528 З нами з: 09.11.17 Подякував: 5 раз. Подякували: 185 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лис, 2023 16:41 Забули сказати: «Ще й житлова комісія профкому видала б ордер на квартиру із словами: @Не даремно 50 років чекали!@ akurt

Повідомлень: 8702 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3381 раз. Подякували: 1181 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лис, 2023 16:45 Ребята, ну ей Богу…

Ну нельзя идти в прошлое, что-то нездоровое в этом.

Я сейчас в аэропорту Бухареста, жду вылет на Барселону: невероятное количество людей, все жизнерадостные и активные, все смотрят в будущее.

Я сижу в кафе Left Bank - слева от меня дядя и тетя, ну им точно по 75…80: едят аж за щеками трещит. Не пойму из какой страны, похож язык на нидерландский.

Совка там не было…

Спитав: Данія. Чудово говОрять англійською. Сказали, що примають у себе вдома українську родину. Допомагають українцям. Безкоштовно.



Виникло питання: а много вы знаете тех, кого называли «советский человек», кто в эти военные дни принимает у себя дома украинцев? Нет, не за 15 000 гривен в месяц, и не за 500$ в месяц, а вот бесплатно?

А точно прийняли б іноземців? Жінок з дітьми?

Плохо что ли воспитывали при «совке» или что то как говорил профессор Преображенский в голове не так?

Ну добре вам совок згадувати, а мене вже кличуть на посадку на Барселону… Proiority Востаннє редагувалось akurt в Вів 21 лис, 2023 16:50, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 8702 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3381 раз. Подякували: 1181 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лис, 2023 16:49 akurt написав: Забули сказати: «Ще й житлова комісія профкому видала б ордер на квартиру із словами: @Не даремно 50 років чекали!@ Забули сказати: «Ще й житлова комісія профкому видала б ордер на квартиру із словами: @Не даремно 50 років чекали!@

А мене квартирами двушками всі були забезпечені. Тато навіть з 250 ре завгаром +ліаак в автобусному парку перевівся інженером по Охороні праці на 130 ре в військову організацію бо так квартиру буквально за 2роки отримав однушку, потім там одні євреї виїжджали на історичну батьківщину, але будинок був відомчий то типа обмін зробили на двушку навіть без доплати. А мене квартирами двушками всі були забезпечені. Тато навіть з 250 ре завгаром +ліаак в автобусному парку перевівся інженером по Охороні праці на 130 ре в військову організацію бо так квартиру буквально за 2роки отримав однушку, потім там одні євреї виїжджали на історичну батьківщину, але будинок був відомчий то типа обмін зробили на двушку навіть без доплати. Bolt Повідомлень: 2528 З нами з: 09.11.17 Подякував: 5 раз. Подякували: 185 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лис, 2023 16:53 Ну, все, уговорили…

Шукаю портрети Микити Хрущова та Леоніда Брежнєва. akurt

Повідомлень: 8702 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3381 раз. Подякували: 1181 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лис, 2023 16:58 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Виникло питання: а много вы знаете тех, кого называли «советский человек», кто в эти военные дни принимает у себя дома украинцев? Нет, не за 15 000 гривен в месяц, и не за 500$ в месяц, а вот бесплатно? Виникло питання: а много вы знаете тех, кого называли «советский человек», кто в эти военные дни принимает у себя дома украинцев? Нет, не за 15 000 гривен в месяц, и не за 500$ в месяц, а вот бесплатно?

Багато знаю таких і в Закарпатті і в Чехії, але приймають не чужих людей, а родичів, чи хоча б знайомих родичів. Багато знаю таких і в Закарпатті і в Чехії, але приймають не чужих людей, а родичів, чи хоча б знайомих родичів. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1822 З нами з: 29.07.22 Подякував: 309 раз. Подякували: 234 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лис, 2023 17:02 akurt написав: Denik написав: rjkz написав: ЗЫ: не буду приводить цифры по этому и прошлому году, тк сейчас очень высокая ставка, но это не вечно. Сейчас не выгодно брать в лизинг. ЗЫ: не буду приводить цифры по этому и прошлому году, тк сейчас очень высокая ставка, но это не вечно. Сейчас не выгодно брать в лизинг.

раніше і горілка була смачніша і баби молодшими раніше і горілка була смачніша і баби молодшими

Пане rjkz - наші люди ніколи вам не повірять, що взяти авто в лізинг - коштує на добу так само, як 2-3 квитка на міський автобус.

Ну не зрозуміють, чому сісти у власне BMW та проїхати на роботу 20-25 хвилин, то краще, ніж їхати в омацаних туберкульозом горе-маршрутках.

Я не знаю які умови лізингу ав станом на 21.11.23 року, але станом на серпень 2023 року знаю щ перших рук:

- лізинг BMW M340i на три роки;

- Старт: лютий 2021 року, Фініш: лютий 2024 року;

- щомісячний платіж 650$ на місяць.

- квиток на проїзд в міському транспорті - 7$;

- зарплатня точно не сказали, орієнтовно 250 000$;

- наші українці;

- совок - от де потвори такі - не хочуть. Пане rjkz - наші люди ніколи вам не повірять, що взяти авто в лізинг - коштує на добу так само, як 2-3 квитка на міський автобус.Ну не зрозуміють, чому сісти у власне BMW та проїхати на роботу 20-25 хвилин, то краще, ніж їхати в омацаних туберкульозом горе-маршрутках.Я не знаю які умови лізингу ав станом на 21.11.23 року, але станом на серпень 2023 року знаю щ перших рук:- лізинг BMW M340i на три роки;- Старт: лютий 2021 року, Фініш: лютий 2024 року;- щомісячний платіж 650$ на місяць.- квиток на проїзд в міському транспорті - 7$;- зарплатня точно не сказали, орієнтовно 250 000$;- наші українці;- совок - от де потвори такі - не хочуть.

Тем временем в реальном мире

Real median household income was $74,580

Тем временем в реальном мире anduzenko

Повідомлень: 125 З нами з: 18.10.17 Подякував: 38 раз. Подякували: 19 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лис, 2023 17:16 anduzenko написав: Тем временем в реальном мире

Real median household income was $74,580

Тем временем в реальном мире

В тій половині, що нижче медіани - більшість ті, що поколіннями живуть на соціалку і талони, за рахунок всіх інших В тій половині, що нижче медіани - більшість ті, що поколіннями живуть на соціалку і талони, за рахунок всіх інших Faceless

Модератор Повідомлень: 34222 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1422 раз. Подякували: 7893 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1544154515461547 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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