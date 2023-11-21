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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 21 лис, 2023 16:28
Shaman написав:
Bolt
Bolt написав:
Ну и я о том же, что настоящий совок приблизительно в 88 году закончился, и начался бардак.
Пы. Сы На момент смерти Брежнева был в старшей группе садика.
Пы. Сы 2Какая разница или при совке не было товара, зато была стабильная работа на пожрать, а сейчас вроде все есть, но нет бабок. Результат приблизительно тот же. 😎
, не приєднуйся до цього табору ностальгії по совку. ось на "пожрать", причому значно якісніше, ніж в срср, грошей вистачає.
ти ж гроші теж заробляв непогані, й інші теж саме роблять
На рахунок,, заробляв", то в далекому минулому. Зара ейджизм по повній. Тут в одну контору в сусідньому селі хочу майже за спеціальністю влаштуватись, типа внженкр-проектувальник. Підключив свого сусіда, юристом там працює, не дивлячись на це хрюша сказала, що в пріоритеті студента шукають. (сумніваюсь, що знайдуть, бо то від Львова 8 км, маршруткою добиратися (що 2 години ходить з Приміського), ну і студенти зараз майже нулячі(що не може не тішити)Так, що при совку було добре. По закінченню полутехе отримав би розподілення на якись машинобудівельний завод, де би відтарабанив би все життя, і років би через п'ятдесят звідтам вперед ногами винесли би. С-стабільність. 😎
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Додано: Вів 21 лис, 2023 16:30
Faceless написав: Bolt написав:
а сейчас вроде все есть, но нет бабок. Результат приблизительно тот же
якщо мета - знайти роботу, де "що б не робити, аби нічого не робити", йти додому після обіду займатися своїми справами - то як би нічого дивного.
Проте можливостей зараз більше на порядок.
Що з того, що їх на порядок більше, як вже не стоїть(жартую). 😏
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Додано: Вів 21 лис, 2023 16:41
Забули сказати: «Ще й житлова комісія профкому видала б ордер на квартиру із словами: @Не даремно 50 років чекали!@
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Додано: Вів 21 лис, 2023 16:45
Ребята, ну ей Богу…
Ну нельзя идти в прошлое, что-то нездоровое в этом.
Я сейчас в аэропорту Бухареста, жду вылет на Барселону: невероятное количество людей, все жизнерадостные и активные, все смотрят в будущее.
Я сижу в кафе Left Bank - слева от меня дядя и тетя, ну им точно по 75…80: едят аж за щеками трещит. Не пойму из какой страны, похож язык на нидерландский.
Совка там не было…
Спитав: Данія. Чудово говОрять англійською. Сказали, що примають у себе вдома українську родину. Допомагають українцям. Безкоштовно.
Виникло питання: а много вы знаете тех, кого называли «советский человек», кто в эти военные дни принимает у себя дома украинцев? Нет, не за 15 000 гривен в месяц, и не за 500$ в месяц, а вот бесплатно?
А точно прийняли б іноземців? Жінок з дітьми?
Плохо что ли воспитывали при «совке» или что то как говорил профессор Преображенский в голове не так?
Ну добре вам совок згадувати, а мене вже кличуть на посадку на Барселону… Proiority
Востаннє редагувалось akurt
в Вів 21 лис, 2023 16:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 21 лис, 2023 16:49
akurt написав:
Забули сказати: «Ще й житлова комісія профкому видала б ордер на квартиру із словами: @Не даремно 50 років чекали!@
А мене квартирами двушками всі були забезпечені. Тато навіть з 250 ре завгаром +ліаак в автобусному парку перевівся інженером по Охороні праці на 130 ре в військову організацію бо так квартиру буквально за 2роки отримав однушку, потім там одні євреї виїжджали на історичну батьківщину, але будинок був відомчий то типа обмін зробили на двушку навіть без доплати.
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Додано: Вів 21 лис, 2023 16:53
Ну, все, уговорили…
Шукаю портрети Микити Хрущова та Леоніда Брежнєва.
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Додано: Вів 21 лис, 2023 16:58
akurt написав:
Виникло питання: а много вы знаете тех, кого называли «советский человек», кто в эти военные дни принимает у себя дома украинцев? Нет, не за 15 000 гривен в месяц, и не за 500$ в месяц, а вот бесплатно?
Багато знаю таких і в Закарпатті і в Чехії, але приймають не чужих людей, а родичів, чи хоча б знайомих родичів.
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Додано: Вів 21 лис, 2023 17:02
akurt написав: Denik написав: rjkz написав:
ЗЫ: не буду приводить цифры по этому и прошлому году, тк сейчас очень высокая ставка, но это не вечно. Сейчас не выгодно брать в лизинг.
раніше і горілка була смачніша і баби молодшими
Пане rjkz - наші люди ніколи вам не повірять, що взяти авто в лізинг - коштує на добу так само, як 2-3 квитка на міський автобус.
Ну не зрозуміють, чому сісти у власне BMW та проїхати на роботу 20-25 хвилин, то краще, ніж їхати в омацаних туберкульозом горе-маршрутках.
Я не знаю які умови лізингу ав станом на 21.11.23 року, але станом на серпень 2023 року знаю щ перших рук:
- лізинг BMW M340i на три роки;
- Старт: лютий 2021 року, Фініш: лютий 2024 року;
- щомісячний платіж 650$ на місяць.
- квиток на проїзд в міському транспорті - 7$;
- зарплатня точно не сказали, орієнтовно 250 000$;
- наші українці;
- совок - от де потвори такі - не хочуть.
Тем временем в реальном мире
Real median household income was $74,580
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anduzenko
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Додано: Вів 21 лис, 2023 17:16
anduzenko написав:
Тем временем в реальном мире
Real median household income was $74,580
В тій половині, що нижче медіани - більшість ті, що поколіннями живуть на соціалку і талони, за рахунок всіх інших
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Faceless
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Додано: Вів 21 лис, 2023 18:40
Сибарит написав: ЛАД написав:
Как Вы думаете, что может помнить о продуктовых магазинах, да и обо всех прочих, ребёнок в 5-6 лет или раньше?
Зависит от ребенка и от того, ходили ли с ним по магазинам.
Я помню, естественно, с поправкой на свое сегодняшнее восприятие. Ошибки в возрасте нет, поскольку потом закончился короткий период изобилия (в центре Киева), и в чуть более взрослых воспоминаниях преобладают уже очереди.
Помню как виртуозно продавщицы ножами нарезали сервелат, а потом заворачивали его в жуткую оберточную бумагу. Сейчас я из такой бумаги есть ничего не стал бы.
Помню, что товар нарезали, взвешивали, потом нужно было пойти в кассу, принести оттуда чек, после чего покупки отдавали.
Помню, что живую рыбу продавали с улицы, ее носили в авоськах, и вонь стояла на несколько кварталов.
Помню, как я сам покупал себе стакан сока (бабушка в это время что-то покупала в другом отделе), и мне вместо сдачи дали пару коробков спичек
В чуть более старшем возрасте я помню переход с бумаги на полиэтилен, который выдавался как огромное достижение в деле сохранения природы
Завидую Вашей памяти!
Если не секрет, "короткий период изобилия (в центре Киева)" - это когда? Просто в Харькове особых всплесков изобилия не помню. Обратные ситуации помню. Например, когда в конце 80-х ходил занимать очередь за молоком часов в 5-полшестого. Прийти позже - был риск, что молока не хватит. Или при Никите в очередь за хлебом по карточкам.
Из тех же соображений о сохранении природы, похоже, вернёмся к авоськам и "запахам" и той же "жуткой оберточной бумаге".
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