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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1545154615471548
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 18:54

  akurt написав:Забули сказати: «Ще й житлова комісія профкому видала б ордер на квартиру із словами: @Не даремно 50 років чекали!@

Не надо искать портрети Микити Хрущова та Леоніда Брежнєва, но по 50 лет в очереди не стояли. Мама стояла очень долго, но это 18 лет. "Подавляющее большинство" (выражение, которое так не нравится rjkz :) ) получали квартиру значительно быстрее. Уже рассказывал о друге, который пошёл не в аспирантуру, а мастером в цех на ХТЗ. Получил квартиру почти сразу, правда, с соседями (2 комнаты в 4-комн. квартире в новом доме). Года через 4 сосед (такой же молодой специалист) получил отдельную квартиру, а ему осталась 4-комн.
И здесь никто не писал о ностальгии по Союзу.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 18:56

Re: Еміграція, заробітчанство

  ЛАД написав:Если не секрет, "короткий период изобилия (в центре Киева)" - это когда?

Первая половина 70-х.
Сделайте поправку на детскость воспоминаний. Изобилие - это 4-5 сортов сыра и 3-4 сорта полукопченной колбасы в гастрономе возле дома. Без очереди.
Уже в конце 70-х за просьбу нарезать колбасу очередь могла убить :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 19:00

  Faceless написав:
  Bolt написав:а сейчас вроде все есть, но нет бабок. Результат приблизительно тот же

якщо мета - знайти роботу, де "що б не робити, аби нічого не робити", йти додому після обіду займатися своїми справами - то як би нічого дивного.
Проте можливостей зараз більше на порядок.

"Можливості" были и тогда. Например, поехать на север, вахтовые работы. С запада ездили к нам на скирдовку - зарабатывали очень неплохо. О незаконных (по тем временам) способах не говорю.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 19:04

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Если не секрет, "короткий период изобилия (в центре Киева)" - это когда?

Первая половина 70-х.
Сделайте поправку на детскость воспоминаний. Изобилие - это 4-5 сортов сыра и 3-4 сорта полукопченной колбасы в гастрономе возле дома. Без очереди.
Уже в конце 70-х за просьбу нарезать колбасу очередь могла убить :)

Тогда понятно.
С учётом "детскости воспоминаний". :)
Но в принципе и в конце 70-х и даже в начале 80-х ещё было неплохо.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 19:05

  ЛАД написав:
  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Если не секрет, "короткий период изобилия (в центре Киева)" - это когда?

Первая половина 70-х.
Сделайте поправку на детскость воспоминаний. Изобилие - это 4-5 сортов сыра и 3-4 сорта полукопченной колбасы в гастрономе возле дома. Без очереди.
Уже в конце 70-х за просьбу нарезать колбасу очередь могла убить :)

Тогда понятно.
С учётом "детскости воспоминаний". :)
Но в принципе и в конце 70-х и даже в начале 80-х ещё было неплохо.

Крайний раз из Москвы в 89 году притянул 6 кг венгерского потрошеного гуся по 2 руб кг. 😎
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 19:14

  ЛАД написав:
  rjkz написав:..............
Тоже надоело ворошить разложившийся труп совка.
И наверняка Вас переубедить не получится.
Для Вас совок закончился 1986?
Замечательно.
Поставим памятник Горбачеву за то, что довел его до развала.

ЗЫ: не буду приводить цифры по этому и прошлому году, тк сейчас очень высокая ставка, но это не вечно. Сейчас не выгодно брать в лизинг.
А вот до мая прошлого года, берешь лиз, оставляешь в салоне около 2 куе и выезжаешь на машине, за которую платишь 200-600 долларов в месяц.
Ездишь на ней 3 года, заезжаешь на ней в салон и выезжаешь на новой.
Сейчас лиз настолько вырос, что выгодней брать в кредит. Тем, кто хочет.
2 куе в неделю - это примерно 100 куе в год. Не очень высокая зп для США, почти скромная.
До ковида были варианты взять Джип компасс за, если не изменяет память, 174 доллара в месяц. 21,75 доллар в час - это чуть выше зп ННА - день работы, чтобы покрыть месячный платеж.

"примерно 100 куе в год. Не очень высокая зп для США, почти скромная" - кому как. Тут, вроде, писали, что ср. зарплата где-то 50 куе в год.
И Вы говорили о финансовой грамотности.
Ну так возможность растянуть оплату на несколько лет не уменьшает стоимость машины, а, скорее, увеличивает. Никто не мешал в Союзе откладывать деньги с каждой зарплаты на депозит, ещё и дешевле вышло бы. Правда, не сегодня, а в будущем. Но учитывая очередь на машины, как раз нормально.
А ставка... Я не Denik, прогнозировать не возьмусь, но в 80-х ставка ФРС доходила и до 20%, а 10% считалось чуть ли не нормальной. Да и в 90-х ставка 5% была достаточно обычной. 2010-е слегка разбаловали.


50 куе в год - это 25 долларов в час.
Это нижняя граница той вилки в которой работает "подавляющее большинство" жителей НЙ.
Это недельный чек после вычета налогов в районе 800-870 долларов в зависимости от состава семьи.
Даже не буду ввязываться в полемику откуда взялись эти 50 куе.
Хорошо, раз в 3 года оставит человек не недельную, а двухнедельную зарплату.
Высокая ставка сейчас только для усушки ковидных денег.
Это временная мера. Последний раз такие ставки были 40 лет назад.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 19:44

  ЛАД написав:Например, когда в конце 80-х ходил занимать очередь за молоком часов в 5-полшестого. Прийти позже - был риск, что молока не хватит. Или при Никите в очередь за хлебом по карточкам.
там где я жил молоко, кефир, масло (на развес) сметана (на разлив), хлеб чёрный и белый, полусъедобные консервы, грузинский чай, какие то конфеты (кроме шоколадных), лимонад были всегда. Меня ребенком постоянно за этим добром гоняли. Колбаса вареная то была, то не было. Копченую и твердый сыр вообще в продаже не видел. Рыба в картонных коробках.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 19:55

  rjkz написав:..........
50 куе в год - это 25 долларов в час.
Это нижняя граница той вилки в которой работает "подавляющее большинство" жителей НЙ.
Это недельный чек после вычета налогов в районе 800-870 долларов в зависимости от состава семьи.
Даже не буду ввязываться в полемику откуда взялись эти 50 куе.
Хорошо, раз в 3 года оставит человек не недельную, а двухнедельную зарплату.
Высокая ставка сейчас только для усушки ковидных денег.
Это временная мера. Последний раз такие ставки были 40 лет назад.

Какие часовые ставки в США я не знаю. Пользуюсь теми цифрами, кот. здесь называют. Здесь звучала ср. годовая зарплата - 50 тыс. Так что велосипед не мой. Думаю, это маловато, но спорить не могу.
Но если Вы говорите о финансовой грамотности, то всё же надо помнить, что авто это не "раз в 3 года оставит человек не недельную, а двухнедельную зарплату", а всё же около 50 тыс. долл. в среднем.
А насчёт ставки 5% 40 лет назад Вы ошибаетесь. См., например, https://ru.tradingeconomics.com/united-states/interest-rate или https://take-profit.org/statistics/interest-rate/united-states/. 40 лет назад ставки были заметно выше. 5% было почти все 90-е, 2001-2 и 2007-8.
Как будет дальше предсказывать не берусь. Надеюсь, что Вы правы и ставки быстро упадут.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 19:59

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:Например, когда в конце 80-х ходил занимать очередь за молоком часов в 5-полшестого. Прийти позже - был риск, что молока не хватит. Или при Никите в очередь за хлебом по карточкам.
там где я жил молоко, кефир, масло (на развес) сметана (на разлив), хлеб чёрный и белый, полусъедобные консервы, грузинский чай, какие то конфеты (кроме шоколадных), лимонад были всегда. Меня ребенком постоянно за этим добром гоняли. Колбаса вареная то была, то не было. Копченую и твердый сыр вообще в продаже не видел. Рыба в картонных коробках.

Какой год?
Тогда ситуация менялась достаточно быстро.
ЛАД
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