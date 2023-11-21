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akurt написав:Забули сказати: «Ще й житлова комісія профкому видала б ордер на квартиру із словами: @Не даремно 50 років чекали!@
Не надо искать портрети Микити Хрущова та Леоніда Брежнєва, но по 50 лет в очереди не стояли. Мама стояла очень долго, но это 18 лет. "Подавляющее большинство" (выражение, которое так не нравится rjkz ) получали квартиру значительно быстрее. Уже рассказывал о друге, который пошёл не в аспирантуру, а мастером в цех на ХТЗ. Получил квартиру почти сразу, правда, с соседями (2 комнаты в 4-комн. квартире в новом доме). Года через 4 сосед (такой же молодой специалист) получил отдельную квартиру, а ему осталась 4-комн. И здесь никто не писал о ностальгии по Союзу.
ЛАД написав:Если не секрет, "короткий период изобилия (в центре Киева)" - это когда?
Первая половина 70-х. Сделайте поправку на детскость воспоминаний. Изобилие - это 4-5 сортов сыра и 3-4 сорта полукопченной колбасы в гастрономе возле дома. Без очереди. Уже в конце 70-х за просьбу нарезать колбасу очередь могла убить
ЛАД написав:Если не секрет, "короткий период изобилия (в центре Киева)" - это когда?
Первая половина 70-х. Сделайте поправку на детскость воспоминаний. Изобилие - это 4-5 сортов сыра и 3-4 сорта полукопченной колбасы в гастрономе возле дома. Без очереди. Уже в конце 70-х за просьбу нарезать колбасу очередь могла убить
Тогда понятно. С учётом "детскости воспоминаний". Но в принципе и в конце 70-х и даже в начале 80-х ещё было неплохо.
ЛАД написав:Если не секрет, "короткий период изобилия (в центре Киева)" - это когда?
Первая половина 70-х. Сделайте поправку на детскость воспоминаний. Изобилие - это 4-5 сортов сыра и 3-4 сорта полукопченной колбасы в гастрономе возле дома. Без очереди. Уже в конце 70-х за просьбу нарезать колбасу очередь могла убить
Тогда понятно. С учётом "детскости воспоминаний". Но в принципе и в конце 70-х и даже в начале 80-х ещё было неплохо.
Крайний раз из Москвы в 89 году притянул 6 кг венгерского потрошеного гуся по 2 руб кг. 😎
rjkz написав:.............. Тоже надоело ворошить разложившийся труп совка. И наверняка Вас переубедить не получится. Для Вас совок закончился 1986? Замечательно. Поставим памятник Горбачеву за то, что довел его до развала.
ЗЫ: не буду приводить цифры по этому и прошлому году, тк сейчас очень высокая ставка, но это не вечно. Сейчас не выгодно брать в лизинг. А вот до мая прошлого года, берешь лиз, оставляешь в салоне около 2 куе и выезжаешь на машине, за которую платишь 200-600 долларов в месяц. Ездишь на ней 3 года, заезжаешь на ней в салон и выезжаешь на новой. Сейчас лиз настолько вырос, что выгодней брать в кредит. Тем, кто хочет. 2 куе в неделю - это примерно 100 куе в год. Не очень высокая зп для США, почти скромная. До ковида были варианты взять Джип компасс за, если не изменяет память, 174 доллара в месяц. 21,75 доллар в час - это чуть выше зп ННА - день работы, чтобы покрыть месячный платеж.
"примерно 100 куе в год. Не очень высокая зп для США, почти скромная" - кому как. Тут, вроде, писали, что ср. зарплата где-то 50 куе в год. И Вы говорили о финансовой грамотности. Ну так возможность растянуть оплату на несколько лет не уменьшает стоимость машины, а, скорее, увеличивает. Никто не мешал в Союзе откладывать деньги с каждой зарплаты на депозит, ещё и дешевле вышло бы. Правда, не сегодня, а в будущем. Но учитывая очередь на машины, как раз нормально. А ставка... Я не Denik, прогнозировать не возьмусь, но в 80-х ставка ФРС доходила и до 20%, а 10% считалось чуть ли не нормальной. Да и в 90-х ставка 5% была достаточно обычной. 2010-е слегка разбаловали.
50 куе в год - это 25 долларов в час. Это нижняя граница той вилки в которой работает "подавляющее большинство" жителей НЙ. Это недельный чек после вычета налогов в районе 800-870 долларов в зависимости от состава семьи. Даже не буду ввязываться в полемику откуда взялись эти 50 куе. Хорошо, раз в 3 года оставит человек не недельную, а двухнедельную зарплату. Высокая ставка сейчас только для усушки ковидных денег. Это временная мера. Последний раз такие ставки были 40 лет назад.
ЛАД написав:Например, когда в конце 80-х ходил занимать очередь за молоком часов в 5-полшестого. Прийти позже - был риск, что молока не хватит. Или при Никите в очередь за хлебом по карточкам.
там где я жил молоко, кефир, масло (на развес) сметана (на разлив), хлеб чёрный и белый, полусъедобные консервы, грузинский чай, какие то конфеты (кроме шоколадных), лимонад были всегда. Меня ребенком постоянно за этим добром гоняли. Колбаса вареная то была, то не было. Копченую и твердый сыр вообще в продаже не видел. Рыба в картонных коробках.
rjkz написав:.......... 50 куе в год - это 25 долларов в час. Это нижняя граница той вилки в которой работает "подавляющее большинство" жителей НЙ. Это недельный чек после вычета налогов в районе 800-870 долларов в зависимости от состава семьи. Даже не буду ввязываться в полемику откуда взялись эти 50 куе. Хорошо, раз в 3 года оставит человек не недельную, а двухнедельную зарплату. Высокая ставка сейчас только для усушки ковидных денег. Это временная мера. Последний раз такие ставки были 40 лет назад.
Какие часовые ставки в США я не знаю. Пользуюсь теми цифрами, кот. здесь называют. Здесь звучала ср. годовая зарплата - 50 тыс. Так что велосипед не мой. Думаю, это маловато, но спорить не могу. Но если Вы говорите о финансовой грамотности, то всё же надо помнить, что авто это не "раз в 3 года оставит человек не недельную, а двухнедельную зарплату", а всё же около 50 тыс. долл. в среднем. А насчёт ставки 5% 40 лет назад Вы ошибаетесь. См., например, https://ru.tradingeconomics.com/united-states/interest-rate или https://take-profit.org/statistics/interest-rate/united-states/. 40 лет назад ставки были заметно выше. 5% было почти все 90-е, 2001-2 и 2007-8. Как будет дальше предсказывать не берусь. Надеюсь, что Вы правы и ставки быстро упадут.
ЛАД написав:Например, когда в конце 80-х ходил занимать очередь за молоком часов в 5-полшестого. Прийти позже - был риск, что молока не хватит. Или при Никите в очередь за хлебом по карточкам.
там где я жил молоко, кефир, масло (на развес) сметана (на разлив), хлеб чёрный и белый, полусъедобные консервы, грузинский чай, какие то конфеты (кроме шоколадных), лимонад были всегда. Меня ребенком постоянно за этим добром гоняли. Колбаса вареная то была, то не было. Копченую и твердый сыр вообще в продаже не видел. Рыба в картонных коробках.
Какой год? Тогда ситуация менялась достаточно быстро.