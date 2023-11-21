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#<1 ... 1545154615471548 Додано: Вів 21 лис, 2023 18:54 akurt написав: Забули сказати: «Ще й житлова комісія профкому видала б ордер на квартиру із словами: @Не даремно 50 років чекали!@ Забули сказати: «Ще й житлова комісія профкому видала б ордер на квартиру із словами: @Не даремно 50 років чекали!@

Не надо искать портрети Микити Хрущова та Леоніда Брежнєва, но по 50 лет в очереди не стояли. Мама стояла очень долго, но это 18 лет. "Подавляющее большинство" (выражение, которое так не нравится rjkz ) получали квартиру значительно быстрее. Уже рассказывал о друге, который пошёл не в аспирантуру, а мастером в цех на ХТЗ. Получил квартиру почти сразу, правда, с соседями (2 комнаты в 4-комн. квартире в новом доме). Года через 4 сосед (такой же молодой специалист) получил отдельную квартиру, а ему осталась 4-комн.

И здесь никто не писал о ностальгии по Союзу. Не надо искать портрети Микити Хрущова та Леоніда Брежнєва, но по 50 лет в очереди не стояли. Мама стояла очень долго, но это 18 лет. "Подавляющее большинство" (выражение, которое так не нравится) получали квартиру значительно быстрее. Уже рассказывал о друге, который пошёл не в аспирантуру, а мастером в цех на ХТЗ. Получил квартиру почти сразу, правда, с соседями (2 комнаты в 4-комн. квартире в новом доме). Года через 4 сосед (такой же молодой специалист) получил отдельную квартиру, а ему осталась 4-комн.И здесь никто не писал о ностальгии по Союзу. ЛАД 2 Повідомлень: 26535 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5182 раз. Подякували: 4817 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лис, 2023 18:56 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: Если не секрет, "короткий период изобилия (в центре Киева)" - это когда? Если не секрет, "короткий период изобилия (в центре Киева)" - это когда?

Первая половина 70-х.

Сделайте поправку на детскость воспоминаний. Изобилие - это 4-5 сортов сыра и 3-4 сорта полукопченной колбасы в гастрономе возле дома. Без очереди.

Уже в конце 70-х за просьбу нарезать колбасу очередь могла убить Первая половина 70-х.Сделайте поправку на детскость воспоминаний. Изобилие - это 4-5 сортов сыра и 3-4 сорта полукопченной колбасы в гастрономе возле дома. Без очереди.Уже в конце 70-х за просьбу нарезать колбасу очередь могла убить Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7244 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6195 раз. Подякували: 20336 раз. Профіль 116 66 33 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лис, 2023 19:00 Faceless написав: Bolt написав: а сейчас вроде все есть, но нет бабок. Результат приблизительно тот же а сейчас вроде все есть, но нет бабок. Результат приблизительно тот же

якщо мета - знайти роботу, де "що б не робити, аби нічого не робити", йти додому після обіду займатися своїми справами - то як би нічого дивного.

Проте можливостей зараз більше на порядок. якщо мета - знайти роботу, де "що б не робити, аби нічого не робити", йти додому після обіду займатися своїми справами - то як би нічого дивного.Проте можливостей зараз більше на порядок.

"Можливості" были и тогда. Например, поехать на север, вахтовые работы. С запада ездили к нам на скирдовку - зарабатывали очень неплохо. О незаконных (по тем временам) способах не говорю. "Можливості" были и тогда. Например, поехать на север, вахтовые работы. С запада ездили к нам на скирдовку - зарабатывали очень неплохо. О незаконных (по тем временам) способах не говорю. ЛАД 2 Повідомлень: 26535 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5182 раз. Подякували: 4817 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лис, 2023 19:04 Сибарит написав: ЛАД написав: Если не секрет, "короткий период изобилия (в центре Киева)" - это когда? Если не секрет, "короткий период изобилия (в центре Киева)" - это когда?

Первая половина 70-х.

Сделайте поправку на детскость воспоминаний. Изобилие - это 4-5 сортов сыра и 3-4 сорта полукопченной колбасы в гастрономе возле дома. Без очереди.

Уже в конце 70-х за просьбу нарезать колбасу очередь могла убить Первая половина 70-х.Сделайте поправку на детскость воспоминаний. Изобилие - этов гастрономе возле дома. Без очереди.Уже в конце 70-х за просьбу нарезать колбасу очередь могла убить

Тогда понятно.

С учётом "детскости воспоминаний".

Но в принципе и в конце 70-х и даже в начале 80-х ещё было неплохо. Тогда понятно.С учётом "детскости воспоминаний".Но в принципе и в конце 70-х и даже в начале 80-х ещё было неплохо. ЛАД 2 Повідомлень: 26535 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5182 раз. Подякували: 4817 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лис, 2023 19:05 ЛАД написав: Сибарит написав: ЛАД написав: Если не секрет, "короткий период изобилия (в центре Киева)" - это когда? Если не секрет, "короткий период изобилия (в центре Киева)" - это когда?

Первая половина 70-х.

Сделайте поправку на детскость воспоминаний. Изобилие - это 4-5 сортов сыра и 3-4 сорта полукопченной колбасы в гастрономе возле дома. Без очереди.

Уже в конце 70-х за просьбу нарезать колбасу очередь могла убить Первая половина 70-х.Сделайте поправку на детскость воспоминаний. Изобилие - этов гастрономе возле дома. Без очереди.Уже в конце 70-х за просьбу нарезать колбасу очередь могла убить

Тогда понятно.

С учётом "детскости воспоминаний".

Но в принципе и в конце 70-х и даже в начале 80-х ещё было неплохо. Тогда понятно.С учётом "детскости воспоминаний".Но в принципе и в конце 70-х и даже в начале 80-х ещё было неплохо.

Крайний раз из Москвы в 89 году притянул 6 кг венгерского потрошеного гуся по 2 руб кг. 😎 Крайний раз из Москвы в 89 году притянул 6 кг венгерского потрошеного гуся по 2 руб кг. 😎 Bolt Повідомлень: 2529 З нами з: 09.11.17 Подякував: 5 раз. Подякували: 186 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лис, 2023 19:14 ЛАД написав: rjkz написав: ..............

Тоже надоело ворошить разложившийся труп совка.

И наверняка Вас переубедить не получится.

Для Вас совок закончился 1986?

Замечательно.

Поставим памятник Горбачеву за то, что довел его до развала.



ЗЫ: не буду приводить цифры по этому и прошлому году, тк сейчас очень высокая ставка, но это не вечно. Сейчас не выгодно брать в лизинг.

А вот до мая прошлого года, берешь лиз, оставляешь в салоне около 2 куе и выезжаешь на машине, за которую платишь 200-600 долларов в месяц.

Ездишь на ней 3 года, заезжаешь на ней в салон и выезжаешь на новой.

Сейчас лиз настолько вырос, что выгодней брать в кредит. Тем, кто хочет.

2 куе в неделю - это примерно 100 куе в год. Не очень высокая зп для США, почти скромная.

До ковида были варианты взять Джип компасс за, если не изменяет память, 174 доллара в месяц. 21,75 доллар в час - это чуть выше зп ННА - день работы, чтобы покрыть месячный платеж. ..............Тоже надоело ворошить разложившийся труп совка.И наверняка Вас переубедить не получится.Для Вас совок закончился 1986?Замечательно.Поставим памятник Горбачеву за то, что довел его до развала.ЗЫ: не буду приводить цифры по этому и прошлому году, тк сейчас очень высокая ставка, но это не вечно. Сейчас не выгодно брать в лизинг.А вот до мая прошлого года, берешь лиз, оставляешь в салоне около 2 куе и выезжаешь на машине, за которую платишь 200-600 долларов в месяц.Ездишь на ней 3 года, заезжаешь на ней в салон и выезжаешь на новой.Сейчас лиз настолько вырос, что выгодней брать в кредит. Тем, кто хочет.2 куе в неделю - это примерно 100 куе в год. Не очень высокая зп для США, почти скромная.До ковида были варианты взять Джип компасс за, если не изменяет память, 174 доллара в месяц. 21,75 доллар в час - это чуть выше зп ННА - день работы, чтобы покрыть месячный платеж.

"примерно 100 куе в год. Не очень высокая зп для США, почти скромная" - кому как. Тут, вроде, писали, что ср. зарплата где-то 50 куе в год.

И Вы говорили о финансовой грамотности.

Ну так возможность растянуть оплату на несколько лет не уменьшает стоимость машины, а, скорее, увеличивает. Никто не мешал в Союзе откладывать деньги с каждой зарплаты на депозит, ещё и дешевле вышло бы. Правда, не сегодня, а в будущем. Но учитывая очередь на машины, как раз нормально.

А ставка... Я не Denik, прогнозировать не возьмусь, но в 80-х ставка ФРС доходила и до 20%, а 10% считалось чуть ли не нормальной. Да и в 90-х ставка 5% была достаточно обычной. 2010-е слегка разбаловали. "примерно 100 куе в год. Не очень высокая зп для США, почти скромная" - кому как. Тут, вроде, писали, что ср. зарплата где-то 50 куе в год.И Вы говорили о финансовой грамотности.Ну так возможность растянуть оплату на несколько лет не уменьшает стоимость машины, а, скорее, увеличивает. Никто не мешал в Союзе откладывать деньги с каждой зарплаты на депозит, ещё и дешевле вышло бы. Правда, не сегодня, а в будущем. Но учитывая очередь на машины, как раз нормально.А ставка... Я не Denik, прогнозировать не возьмусь, но в 80-х ставка ФРС доходила и до 20%, а 10% считалось чуть ли не нормальной. Да и в 90-х ставка 5% была достаточно обычной. 2010-е слегка разбаловали.



50 куе в год - это 25 долларов в час.

Это нижняя граница той вилки в которой работает "подавляющее большинство" жителей НЙ.

Это недельный чек после вычета налогов в районе 800-870 долларов в зависимости от состава семьи.

Даже не буду ввязываться в полемику откуда взялись эти 50 куе.

Хорошо, раз в 3 года оставит человек не недельную, а двухнедельную зарплату.

Высокая ставка сейчас только для усушки ковидных денег.

Это временная мера. Последний раз такие ставки были 40 лет назад. 50 куе в год - это 25 долларов в час.Это нижняя граница той вилки в которой работает "подавляющее большинство" жителей НЙ.Это недельный чек после вычета налогов в районе 800-870 долларов в зависимости от состава семьи.Даже не буду ввязываться в полемику откуда взялись эти 50 куе.Хорошо, раз в 3 года оставит человек не недельную, а двухнедельную зарплату.Высокая ставка сейчас только для усушки ковидных денег.Это временная мера. Последний раз такие ставки были 40 лет назад. rjkz

Повідомлень: 15764 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8092 раз. Подякували: 4962 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лис, 2023 19:44 ЛАД написав: Например, когда в конце 80-х ходил занимать очередь за молоком часов в 5-полшестого. Прийти позже - был риск, что молока не хватит. Или при Никите в очередь за хлебом по карточкам. Например, когда в конце 80-х ходил занимать очередь за молоком часов в 5-полшестого. Прийти позже - был риск, что молока не хватит. Или при Никите в очередь за хлебом по карточкам. там где я жил молоко, кефир, масло (на развес) сметана (на разлив), хлеб чёрный и белый, полусъедобные консервы, грузинский чай, какие то конфеты (кроме шоколадных), лимонад были всегда. Меня ребенком постоянно за этим добром гоняли. Колбаса вареная то была, то не было. Копченую и твердый сыр вообще в продаже не видел. Рыба в картонных коробках. там где я жил молоко, кефир, масло (на развес) сметана (на разлив), хлеб чёрный и белый, полусъедобные консервы, грузинский чай, какие то конфеты (кроме шоколадных), лимонад были всегда. Меня ребенком постоянно за этим добром гоняли. Колбаса вареная то была, то не было. Копченую и твердый сыр вообще в продаже не видел. Рыба в картонных коробках. vitaliiangel

Повідомлень: 20606 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2305 раз. Подякували: 3282 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лис, 2023 19:55 rjkz написав: ..........

50 куе в год - это 25 долларов в час.

Это нижняя граница той вилки в которой работает "подавляющее большинство" жителей НЙ.

Это недельный чек после вычета налогов в районе 800-870 долларов в зависимости от состава семьи.

Даже не буду ввязываться в полемику откуда взялись эти 50 куе.

Хорошо, раз в 3 года оставит человек не недельную, а двухнедельную зарплату.

Высокая ставка сейчас только для усушки ковидных денег.

Это временная мера. Последний раз такие ставки были 40 лет назад. ..........50 куе в год - это 25 долларов в час.Это нижняя граница той вилки в которой работает "подавляющее большинство" жителей НЙ.Это недельный чек после вычета налогов в районе 800-870 долларов в зависимости от состава семьи.Даже не буду ввязываться в полемику откуда взялись эти 50 куе.Хорошо, раз в 3 года оставит человек не недельную, а двухнедельную зарплату.Высокая ставка сейчас только для усушки ковидных денег.Это временная мера. Последний раз такие ставки были 40 лет назад.

Какие часовые ставки в США я не знаю. Пользуюсь теми цифрами, кот. здесь называют. Здесь звучала ср. годовая зарплата - 50 тыс. Так что велосипед не мой. Думаю, это маловато, но спорить не могу.

Но если Вы говорите о финансовой грамотности, то всё же надо помнить, что авто это не "раз в 3 года оставит человек не недельную, а двухнедельную зарплату", а всё же около 50 тыс. долл. в среднем.

А насчёт ставки 5% 40 лет назад Вы ошибаетесь. См., например, https://ru.tradingeconomics.com/united-states/interest-rate или https://take-profit.org/statistics/interest-rate/united-states/ . 40 лет назад ставки были заметно выше. 5% было почти все 90-е, 2001-2 и 2007-8.

Как будет дальше предсказывать не берусь. Надеюсь, что Вы правы и ставки быстро упадут. Какие часовые ставки в США я не знаю. Пользуюсь теми цифрами, кот. здесь называют. Здесь звучала ср. годовая зарплата - 50 тыс. Так что велосипед не мой. Думаю, это маловато, но спорить не могу.Но если Вы говорите о финансовой грамотности, то всё же надо помнить, что авто это не "раз в 3 года оставит человек не недельную, а двухнедельную зарплату", а всё же около 50 тыс. долл. в среднем.А насчёт ставки 5% 40 лет назад Вы ошибаетесь. См., например,или. 40 лет назад ставки были заметно выше. 5% было почти все 90-е, 2001-2 и 2007-8.Как будет дальше предсказывать не берусь. Надеюсь, что Вы правы и ставки быстро упадут. ЛАД 2 Повідомлень: 26535 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5182 раз. Подякували: 4817 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лис, 2023 19:59 vitaliiangel написав: ЛАД написав: Например, когда в конце 80-х ходил занимать очередь за молоком часов в 5-полшестого. Прийти позже - был риск, что молока не хватит. Или при Никите в очередь за хлебом по карточкам. Например, когда в конце 80-х ходил занимать очередь за молоком часов в 5-полшестого. Прийти позже - был риск, что молока не хватит. Или при Никите в очередь за хлебом по карточкам. там где я жил молоко, кефир, масло (на развес) сметана (на разлив), хлеб чёрный и белый, полусъедобные консервы, грузинский чай, какие то конфеты (кроме шоколадных), лимонад были всегда. Меня ребенком постоянно за этим добром гоняли. Колбаса вареная то была, то не было. Копченую и твердый сыр вообще в продаже не видел. Рыба в картонных коробках. там где я жил молоко, кефир, масло (на развес) сметана (на разлив), хлеб чёрный и белый, полусъедобные консервы, грузинский чай, какие то конфеты (кроме шоколадных), лимонад были всегда. Меня ребенком постоянно за этим добром гоняли. Колбаса вареная то была, то не было. Копченую и твердый сыр вообще в продаже не видел. Рыба в картонных коробках.

Какой год?

Тогда ситуация менялась достаточно быстро. Какой год?Тогда ситуация менялась достаточно быстро. ЛАД 2 Повідомлень: 26535 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5182 раз. Подякували: 4817 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1545154615471548 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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