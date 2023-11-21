vitaliiangel написав:[сметана (на разлив), хлеб чёрный и белый, полусъедобные консервы, грузинский чай, какие то конфеты (кроме шоколадных), лимонад были всегда. Меня ребенком постоянно за этим добром гоняли. Колбаса вареная то была, то не было. Копченую и твердый сыр вообще в продаже не видел. Рыба в картонных коробках.
Вот только не нужно отнекиваться.
Сказано «В стойло!» значит, в стойло!
И не забыть из дома взять пол-литровую баночку под сметану!
P.S. Прилетел в Барселону. Удивил паспортный контроль (в Бухаресте его не было: направили в зону транзита, никакой проверки документов не было): взяли в руки паспорт сразу поставили печать никуда в никакую базу данных не вносили. Никаких вопросов не задавали, очереди не было.
Совку с его заборами колючей проволокой и овчарками и «партийный комиссией», которая вопрошала у члена совка «Паркуа па хочешь, смерд отвратный, в Барселону?» и не снилось…
Блин, а тут весь Финансовый форум рассказывает как классно было в совке.
Леонид Брежнев похлопывает в ладоши:
«Верной дорогой идете, товарищи!»