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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1546154715481549
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 21:35

  vitaliiangel написав:[сметана (на разлив), хлеб чёрный и белый, полусъедобные консервы, грузинский чай, какие то конфеты (кроме шоколадных), лимонад были всегда. Меня ребенком постоянно за этим добром гоняли. Колбаса вареная то была, то не было. Копченую и твердый сыр вообще в продаже не видел. Рыба в картонных коробках.


Вот только не нужно отнекиваться.
Сказано «В стойло!» значит, в стойло!
И не забыть из дома взять пол-литровую баночку под сметану!

P.S. Прилетел в Барселону. Удивил паспортный контроль (в Бухаресте его не было: направили в зону транзита, никакой проверки документов не было): взяли в руки паспорт сразу поставили печать никуда в никакую базу данных не вносили. Никаких вопросов не задавали, очереди не было.
Совку с его заборами колючей проволокой и овчарками и «партийный комиссией», которая вопрошала у члена совка «Паркуа па хочешь, смерд отвратный, в Барселону?» и не снилось…
Блин, а тут весь Финансовый форум рассказывает как классно было в совке.
Леонид Брежнев похлопывает в ладоши:
«Верной дорогой идете, товарищи!»
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