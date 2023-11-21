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#<1 ... 1547154815491550> Додано: Вів 21 лис, 2023 21:35 vitaliiangel написав: [сметана (на разлив), хлеб чёрный и белый, полусъедобные консервы, грузинский чай, какие то конфеты (кроме шоколадных), лимонад были всегда. Меня ребенком постоянно за этим добром гоняли. Колбаса вареная то была, то не было. Копченую и твердый сыр вообще в продаже не видел. Рыба в картонных коробках. [сметана (на разлив), хлеб чёрный и белый, полусъедобные консервы, грузинский чай, какие то конфеты (кроме шоколадных), лимонад были всегда. Меня ребенком постоянно за этим добром гоняли. Колбаса вареная то была, то не было. Копченую и твердый сыр вообще в продаже не видел. Рыба в картонных коробках.



Вот только не нужно отнекиваться.

Сказано «В стойло!» значит, в стойло!

И не забыть из дома взять пол-литровую баночку под сметану!



P.S. Прилетел в Барселону. Удивил паспортный контроль (в Бухаресте его не было: направили в зону транзита, никакой проверки документов не было): взяли в руки паспорт сразу поставили печать никуда в никакую базу данных не вносили. Никаких вопросов не задавали, очереди не было.

Совку с его заборами колючей проволокой и овчарками и «партийный комиссией», которая вопрошала у члена совка «Паркуа па хочешь, смерд отвратный, в Барселону?» и не снилось…

Блин, а тут весь Финансовый форум рассказывает как классно было в совке.

Леонид Брежнев похлопывает в ладоши:

«Верной дорогой идете, товарищи!» Вот только не нужно отнекиваться.Сказано «В стойло!» значит, в стойло!И не забыть из дома взять пол-литровую баночку под сметану!P.S. Прилетел в Барселону. Удивил паспортный контроль (в Бухаресте его не было: направили в зону транзита, никакой проверки документов не было): взяли в руки паспорт сразу поставили печать никуда в никакую базу данных не вносили. Никаких вопросов не задавали, очереди не было.Совку с его заборами колючей проволокой и овчарками и «партийный комиссией», которая вопрошала у члена совка «Паркуа па хочешь, смерд отвратный, в Барселону?» и не снилось…Блин, а тут весь Финансовый форум рассказывает как классно было в совке.Леонид Брежнев похлопывает в ладоши:«Верной дорогой идете, товарищи!» akurt

Повідомлень: 8705 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3381 раз. Подякували: 1181 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лис, 2023 21:51 akurt написав: Блин, а тут весь Финансовый форум рассказывает как классно было в совке.

Блин, а тут весь Финансовый форум рассказывает как классно было в совке.



Так класно было по сравнению с Украиной а не по сравнению с Европой Так класно было по сравнению с Украиной а не по сравнению с Европой katso

Повідомлень: 776 З нами з: 16.05.12 Подякував: 108 раз. Подякували: 230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лис, 2023 21:53 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: Из тех же соображений о сохранении природы, похоже, вернёмся к авоськам и "запахам" и той же "жуткой оберточной бумаге". Из тех же соображений о сохранении природы, похоже, вернёмся к авоськам и "запахам" и той же "жуткой оберточной бумаге".

Вже давно пропагуються шопери (по суті авоськи), а в Сільпо можна попросити щоб м'ясо наприклад загорнули в папір, а не використовували пакет Вже давно пропагуються шопери (по суті авоськи), а в Сільпо можна попросити щоб м'ясо наприклад загорнули в папір, а не використовували пакет Faceless

Модератор Повідомлень: 34224 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1421 раз. Подякували: 7893 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лис, 2023 21:54 ЛАД написав: Мама стояла очень долго, но это 18 лет Мама стояла очень долго, но это 18 лет



Мои получили за 10 лет отработав простыми инженерами, помню тоже бухтели "ой долго". А щас инженером 10 лет оттарабанишь - и что есть? Н и ч е г о. Пыль... Мои получили за 10 лет отработав простыми инженерами, помню тоже бухтели "ой долго". А щас инженером 10 лет оттарабанишь - и что есть? Н и ч е г о. Пыль... katso

Повідомлень: 776 З нами з: 16.05.12 Подякував: 108 раз. Подякували: 230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лис, 2023 21:58 У меня ощущение, что кроме Брежнева аплодирует и путин: в самом деле это же его идея вернуть всех в стойло СССР и доказать, что 32 года развития Украины было ошибкой.



А ошибка то в головах: оказывается ждать бесплатную квартиру 18 лет это нормально.

Голосовать да всяких Бужанских и Кив, вылезших из «жомовых ям» - нормально.

Жителям Никополя избрать в депутаты парламента одного из менеджеров Киевстара, который не знал, где тот Никополь, нормально.



Мой брат афганец - инвалид второй группы (контузия во время подрыва БМП) ровно 18 лет стоял в очереди на квартиру. Что интересно при каждом обновлении списка все время был номер 1.

А за 18 лет стояния узнал, что получили квартиры и номер 2, и 10, и 110.

Он пришел к обласному военкому на прием и сказал тихим голосом:

«Я в Афгане был снайпером. Я инвалид второй группы по контузии. Если завтра моя пуля нечаянно попадёт вам, тов. полковник, в голову, не обижайтесь… я все сказал.». Повернулся и ушел.

Вот можете не верить: в старом убогом доме его матери (всю жизнь работала несчастным почтальоном) вечером раздался стук в калитку.

Это на черной Волна ГАЗ-24 курьер привезли ордер на новую квартиру.



Путин ржет с финансового форума Украины.

Правда. Востаннє редагувалось akurt в Вів 21 лис, 2023 22:02, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 8705 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3381 раз. Подякували: 1181 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лис, 2023 21:59 ЛАД написав: Faceless написав: Bolt написав: а сейчас вроде все есть, но нет бабок. Результат приблизительно тот же а сейчас вроде все есть, но нет бабок. Результат приблизительно тот же

якщо мета - знайти роботу, де "що б не робити, аби нічого не робити", йти додому після обіду займатися своїми справами - то як би нічого дивного.

Проте можливостей зараз більше на порядок. якщо мета - знайти роботу, де "що б не робити, аби нічого не робити", йти додому після обіду займатися своїми справами - то як би нічого дивного.Проте можливостей зараз більше на порядок.

"Можливості" были и тогда. Например, поехать на север, вахтовые работы. С запада ездили к нам на скирдовку - зарабатывали очень неплохо. О незаконных (по тем временам) способах не говорю. "Можливості" были и тогда. Например, поехать на север, вахтовые работы. С запада ездили к нам на скирдовку - зарабатывали очень неплохо. О незаконных (по тем временам) способах не говорю.

Були, але як я й писав, зараз їх більше на порядок, і необов'язково їхати в дупу світу на місяці і роки Були, але як я й писав, зараз їх більше на порядок, і необов'язково їхати в дупу світу на місяці і роки Faceless

Модератор Повідомлень: 34224 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1421 раз. Подякували: 7893 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лис, 2023 22:06 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: 32 года развития Украины было ошибкой 32 года развития Украины было ошибкой однозначно помилкою: жодної стабільності.

akurt написав: вернуть всех в стойло СССР вернуть всех в стойло СССР

Ні, потрібно вже давно було вступити в ЄС і жити собі стабільно, як Греція. однозначно помилкою: жодної стабільності.Ні, потрібно вже давно було вступити в ЄС і жити собі стабільно, як Греція. Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Вів 21 лис, 2023 23:12, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1827 З нами з: 29.07.22 Подякував: 311 раз. Подякували: 235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лис, 2023 22:09 ЛАД написав: "Можливості" были и тогда. Например, поехать на север, вахтовые работы. С запада ездили к нам на скирдовку - зарабатывали очень неплохо. О незаконных (по тем временам) способах не говорю. "Можливості" были и тогда. Например, поехать на север, вахтовые работы. С запада ездили к нам на скирдовку - зарабатывали очень неплохо. О незаконных (по тем временам) способах не говорю. много чего было под запретом, например обмен валют или частный извоз. А репетиторы и шабашники строители при совке были. Их даже не трогали. много чего было под запретом, например обмен валют или частный извоз. А репетиторы и шабашники строители при совке были. Их даже не трогали. vitaliiangel

Повідомлень: 20611 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2306 раз. Подякували: 3282 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лис, 2023 22:22 vitaliiangel написав: ЛАД написав: "Можливості" были и тогда. Например, поехать на север, вахтовые работы. С запада ездили к нам на скирдовку - зарабатывали очень неплохо. О незаконных (по тем временам) способах не говорю. "Можливості" были и тогда. Например, поехать на север, вахтовые работы. С запада ездили к нам на скирдовку - зарабатывали очень неплохо. О незаконных (по тем временам) способах не говорю. много чего было под запретом, например обмен валют или частный извоз. А репетиторы и шабашники строители при совке были. Их даже не трогали. много чего было под запретом, например обмен валют или частный извоз. А репетиторы ибыли. Их даже не трогали.

"Раз на раз не приходится" "Раз на раз не приходится" flyman

Повідомлень: 33179 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1553 раз. Подякували: 2720 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 лис, 2023 22:38 akurt написав: А ошибка то в головах: оказывается ждать бесплатную квартиру 18 лет это нормально. А ошибка то в головах: оказывается ждать бесплатную квартиру 18 лет это нормально.



Не бесплатную а заработанную трудом на государство. И что тут ненормального? Почему-то сейчас считается нормальным ждать бонус в конце года по результатам работы. Или ждать бесплатный корпоратив в Щарме, ну до войны, тоже нормально было. А квартиру - ненормально? Ненормально это то что люди всю жизнь пашут и ничего не имеют а рядом золотые дворцы и диваны баксов. Не бесплатную а заработанную трудом на государство. И что тут ненормального? Почему-то сейчас считается нормальным ждать бонус в конце года по результатам работы. Или ждать бесплатный корпоратив в Щарме, ну до войны, тоже нормально было. А квартиру - ненормально? Ненормально это то что люди всю жизнь пашут и ничего не имеют а рядом золотые дворцы и диваны баксов. katso

Повідомлень: 776 З нами з: 16.05.12 Подякував: 108 раз. Подякували: 230 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1547154815491550> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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