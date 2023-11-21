|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 21 лис, 2023 21:35
vitaliiangel написав:
[сметана (на разлив), хлеб чёрный и белый, полусъедобные консервы, грузинский чай, какие то конфеты (кроме шоколадных), лимонад были всегда. Меня ребенком постоянно за этим добром гоняли. Колбаса вареная то была, то не было. Копченую и твердый сыр вообще в продаже не видел. Рыба в картонных коробках.
Вот только не нужно отнекиваться.
Сказано «В стойло!» значит, в стойло!
И не забыть из дома взять пол-литровую баночку под сметану!
P.S. Прилетел в Барселону. Удивил паспортный контроль (в Бухаресте его не было: направили в зону транзита, никакой проверки документов не было): взяли в руки паспорт сразу поставили печать никуда в никакую базу данных не вносили. Никаких вопросов не задавали, очереди не было.
Совку с его заборами колючей проволокой и овчарками и «партийный комиссией», которая вопрошала у члена совка «Паркуа па хочешь, смерд отвратный, в Барселону?» и не снилось…
Блин, а тут весь Финансовый форум рассказывает как классно было в совке.
Леонид Брежнев похлопывает в ладоши:
«Верной дорогой идете, товарищи!»
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 8705
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 3381 раз.
- Подякували: 1181 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 21 лис, 2023 21:51
akurt написав:
Блин, а тут весь Финансовый форум рассказывает как классно было в совке.
Так класно было по сравнению с Украиной а не по сравнению с Европой
-
katso
-
-
- Повідомлень: 776
- З нами з: 16.05.12
- Подякував: 108 раз.
- Подякували: 230 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 лис, 2023 21:53
ЛАД написав:
Из тех же соображений о сохранении природы, похоже, вернёмся к авоськам и "запахам" и той же "жуткой оберточной бумаге".
Вже давно пропагуються шопери (по суті авоськи), а в Сільпо можна попросити щоб м'ясо наприклад загорнули в папір, а не використовували пакет
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 34224
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1421 раз.
- Подякували: 7893 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
Додано: Вів 21 лис, 2023 21:54
ЛАД написав:
Мама стояла очень долго, но это 18 лет
Мои получили за 10 лет отработав простыми инженерами, помню тоже бухтели "ой долго". А щас инженером 10 лет оттарабанишь - и что есть? Н и ч е г о. Пыль...
-
katso
-
-
- Повідомлень: 776
- З нами з: 16.05.12
- Подякував: 108 раз.
- Подякували: 230 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 лис, 2023 21:58
У меня ощущение, что кроме Брежнева аплодирует и путин: в самом деле это же его идея вернуть всех в стойло СССР и доказать, что 32 года развития Украины было ошибкой.
А ошибка то в головах: оказывается ждать бесплатную квартиру 18 лет это нормально.
Голосовать да всяких Бужанских и Кив, вылезших из «жомовых ям» - нормально.
Жителям Никополя избрать в депутаты парламента одного из менеджеров Киевстара, который не знал, где тот Никополь, нормально.
Мой брат афганец - инвалид второй группы (контузия во время подрыва БМП) ровно 18 лет стоял в очереди на квартиру. Что интересно при каждом обновлении списка все время был номер 1.
А за 18 лет стояния узнал, что получили квартиры и номер 2, и 10, и 110.
Он пришел к обласному военкому на прием и сказал тихим голосом:
«Я в Афгане был снайпером. Я инвалид второй группы по контузии. Если завтра моя пуля нечаянно попадёт вам, тов. полковник, в голову, не обижайтесь… я все сказал.». Повернулся и ушел.
Вот можете не верить: в старом убогом доме его матери (всю жизнь работала несчастным почтальоном) вечером раздался стук в калитку.
Это на черной Волна ГАЗ-24 курьер привезли ордер на новую квартиру.
Путин ржет с финансового форума Украины.
Правда.
Востаннє редагувалось akurt
в Вів 21 лис, 2023 22:02, всього редагувалось 1 раз.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 8705
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 3381 раз.
- Подякували: 1181 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 21 лис, 2023 21:59
ЛАД написав: Faceless написав: Bolt написав:
а сейчас вроде все есть, но нет бабок. Результат приблизительно тот же
якщо мета - знайти роботу, де "що б не робити, аби нічого не робити", йти додому після обіду займатися своїми справами - то як би нічого дивного.
Проте можливостей зараз більше на порядок.
"Можливості" были и тогда. Например, поехать на север, вахтовые работы. С запада ездили к нам на скирдовку - зарабатывали очень неплохо. О незаконных (по тем временам) способах не говорю.
Були, але як я й писав, зараз їх більше на порядок, і необов'язково їхати в дупу світу на місяці і роки
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 34224
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1421 раз.
- Подякували: 7893 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
Додано: Вів 21 лис, 2023 22:06
akurt написав:
32 года развития Украины было ошибкой
однозначно помилкою: жодної стабільності.
akurt написав:
вернуть всех в стойло СССР
Ні, потрібно вже давно було вступити в ЄС і жити собі стабільно, як Греція.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Вів 21 лис, 2023 23:12, всього редагувалось 1 раз.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 1827
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 311 раз.
- Подякували: 235 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 лис, 2023 22:09
ЛАД написав:
"Можливості" были и тогда. Например, поехать на север, вахтовые работы. С запада ездили к нам на скирдовку - зарабатывали очень неплохо. О незаконных (по тем временам) способах не говорю.
много чего было под запретом, например обмен валют или частный извоз. А репетиторы и шабашники строители при совке были. Их даже не трогали.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 20611
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2306 раз.
- Подякували: 3282 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 лис, 2023 22:22
vitaliiangel написав: ЛАД написав:
"Можливості" были и тогда. Например, поехать на север, вахтовые работы. С запада ездили к нам на скирдовку - зарабатывали очень неплохо. О незаконных (по тем временам) способах не говорю.
много чего было под запретом, например обмен валют или частный извоз. А репетиторы и шабашники строители при совке
были. Их даже не трогали.
"Раз на раз не приходится"
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 33179
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1553 раз.
- Подякували: 2720 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Вів 21 лис, 2023 22:38
akurt написав:
А ошибка то в головах: оказывается ждать бесплатную квартиру 18 лет это нормально.
Не бесплатную а заработанную трудом на государство. И что тут ненормального? Почему-то сейчас считается нормальным ждать бонус в конце года по результатам работы. Или ждать бесплатный корпоратив в Щарме, ну до войны, тоже нормально было. А квартиру - ненормально? Ненормально это то что люди всю жизнь пашут и ничего не имеют а рядом золотые дворцы и диваны баксов.
-
katso
-
-
- Повідомлень: 776
- З нами з: 16.05.12
- Подякував: 108 раз.
- Подякували: 230 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|