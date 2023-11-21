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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1547154815491550
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 22:47

  Дюрі-бачі написав:Ні, потрібно вже давно було вступити вступити в ЄС і жити собі стабільно, як Греція.

Класна пропозиція, тільки греки совка не знали і дурниці про щасливий совок на цьому форумі не читали.
Не візьмуть. Однозначно.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 22:48

Re: Еміграція, заробітчанство

Німеччина призупиняє нові витрати через поглиблення бюджетних проблем
https://www.epravda.com.ua/news/2023/11/21/706844/
Уряд Німеччини заморозив більшість нових видаткових зобов'язань, оскільки коаліція Шольца намагається знайти вихід з бюджетної кризи, що поглиблюється.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що міністерство фінансів Німеччини заморозило майбутні зобов'язання щодо видатків майже по всьому федеральному бюджету на знак того, наскільки серйозно воно сприймає потенційні наслідки для своїх фінансів.

Раніше урядові плани витрат були порушені рішенням суду, який заборонив переводити 60 млрд євро невикористаних коштів від пандемії на "зелені" ініціативи, що потенційно може позбавити деякі галузі німецької промисловості підтримки, необхідної для збереження їхньої конкурентоспроможності.

Відповідні заходи міністерства фінансів поширюється на всі відомства та фонд у розмірі 200 млрд євро, який був створений для підтримки компаній під час пандемії та енергетичної кризи після вторгнення Росії в Україну.

Додається, що рішення суду також посилило напруженість у тристоронній коаліції між соціал-демократами Шольца, "зеленими", які підтримують витрати, та консервативними Вільними демократами (ВДП) щодо того, чи варто призупиняти самообмеження на залучення нових боргів.
Denik
 
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  #<1 ... 1547154815491550
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