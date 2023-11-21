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Уряд Німеччини заморозив більшість нових видаткових зобов'язань, оскільки коаліція Шольца намагається знайти вихід з бюджетної кризи, що поглиблюється.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що міністерство фінансів Німеччини заморозило майбутні зобов'язання щодо видатків майже по всьому федеральному бюджету на знак того, наскільки серйозно воно сприймає потенційні наслідки для своїх фінансів.
Раніше урядові плани витрат були порушені рішенням суду, який заборонив переводити 60 млрд євро невикористаних коштів від пандемії на "зелені" ініціативи, що потенційно може позбавити деякі галузі німецької промисловості підтримки, необхідної для збереження їхньої конкурентоспроможності.
Відповідні заходи міністерства фінансів поширюється на всі відомства та фонд у розмірі 200 млрд євро, який був створений для підтримки компаній під час пандемії та енергетичної кризи після вторгнення Росії в Україну.
Додається, що рішення суду також посилило напруженість у тристоронній коаліції між соціал-демократами Шольца, "зеленими", які підтримують витрати, та консервативними Вільними демократами (ВДП) щодо того, чи варто призупиняти самообмеження на залучення нових боргів.