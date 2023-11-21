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vitaliiangel написав:[сметана (на разлив), хлеб чёрный и белый, полусъедобные консервы, грузинский чай, какие то конфеты (кроме шоколадных), лимонад были всегда. Меня ребенком постоянно за этим добром гоняли. Колбаса вареная то была, то не было. Копченую и твердый сыр вообще в продаже не видел. Рыба в картонных коробках.
Вот только не нужно отнекиваться. Сказано «В стойло!» значит, в стойло! И не забыть из дома взять пол-литровую баночку под сметану!
P.S. Прилетел в Барселону. Удивил паспортный контроль (в Бухаресте его не было: направили в зону транзита, никакой проверки документов не было): взяли в руки паспорт сразу поставили печать никуда в никакую базу данных не вносили. Никаких вопросов не задавали, очереди не было. Совку с его заборами колючей проволокой и овчарками и «партийный комиссией», которая вопрошала у члена совка «Паркуа па хочешь, смерд отвратный, в Барселону?» и не снилось… Блин, а тут весь Финансовый форум рассказывает как классно было в совке. Леонид Брежнев похлопывает в ладоши: «Верной дорогой идете, товарищи!»
У меня ощущение, что кроме Брежнева аплодирует и путин: в самом деле это же его идея вернуть всех в стойло СССР и доказать, что 32 года развития Украины было ошибкой.
А ошибка то в головах: оказывается ждать бесплатную квартиру 18 лет это нормально. Голосовать да всяких Бужанских и Кив, вылезших из «жомовых ям» - нормально. Жителям Никополя избрать в депутаты парламента одного из менеджеров Киевстара, который не знал, где тот Никополь, нормально.
Мой брат афганец - инвалид второй группы (контузия во время подрыва БМП) ровно 18 лет стоял в очереди на квартиру. Что интересно при каждом обновлении списка все время был номер 1. А за 18 лет стояния узнал, что получили квартиры и номер 2, и 10, и 110. Он пришел к обласному военкому на прием и сказал тихим голосом: «Я в Афгане был снайпером. Я инвалид второй группы по контузии. Если завтра моя пуля нечаянно попадёт вам, тов. полковник, в голову, не обижайтесь… я все сказал.». Повернулся и ушел. Вот можете не верить: в старом убогом доме его матери (всю жизнь работала несчастным почтальоном) вечером раздался стук в калитку. Это на черной Волна ГАЗ-24 курьер привезли ордер на новую квартиру.
Путин ржет с финансового форума Украины. Правда.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 21 лис, 2023 22:02, всього редагувалось 1 раз.
Уряд Німеччини заморозив більшість нових видаткових зобов'язань, оскільки коаліція Шольца намагається знайти вихід з бюджетної кризи, що поглиблюється.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що міністерство фінансів Німеччини заморозило майбутні зобов'язання щодо видатків майже по всьому федеральному бюджету на знак того, наскільки серйозно воно сприймає потенційні наслідки для своїх фінансів.
Раніше урядові плани витрат були порушені рішенням суду, який заборонив переводити 60 млрд євро невикористаних коштів від пандемії на "зелені" ініціативи, що потенційно може позбавити деякі галузі німецької промисловості підтримки, необхідної для збереження їхньої конкурентоспроможності.
Відповідні заходи міністерства фінансів поширюється на всі відомства та фонд у розмірі 200 млрд євро, який був створений для підтримки компаній під час пандемії та енергетичної кризи після вторгнення Росії в Україну.
Додається, що рішення суду також посилило напруженість у тристоронній коаліції між соціал-демократами Шольца, "зеленими", які підтримують витрати, та консервативними Вільними демократами (ВДП) щодо того, чи варто призупиняти самообмеження на залучення нових боргів.
rjkz написав:.............. Тоже надоело ворошить разложившийся труп совка. И наверняка Вас переубедить не получится. Для Вас совок закончился 1986? Замечательно. Поставим памятник Горбачеву за то, что довел его до развала.
ЗЫ: не буду приводить цифры по этому и прошлому году, тк сейчас очень высокая ставка, но это не вечно. Сейчас не выгодно брать в лизинг. А вот до мая прошлого года, берешь лиз, оставляешь в салоне около 2 куе и выезжаешь на машине, за которую платишь 200-600 долларов в месяц. Ездишь на ней 3 года, заезжаешь на ней в салон и выезжаешь на новой. Сейчас лиз настолько вырос, что выгодней брать в кредит. Тем, кто хочет. 2 куе в неделю - это примерно 100 куе в год. Не очень высокая зп для США, почти скромная. До ковида были варианты взять Джип компасс за, если не изменяет память, 174 доллара в месяц. 21,75 доллар в час - это чуть выше зп ННА - день работы, чтобы покрыть месячный платеж.
"примерно 100 куе в год. Не очень высокая зп для США, почти скромная" - кому как. Тут, вроде, писали, что ср. зарплата где-то 50 куе в год. И Вы говорили о финансовой грамотности. Ну так возможность растянуть оплату на несколько лет не уменьшает стоимость машины, а, скорее, увеличивает. Никто не мешал в Союзе откладывать деньги с каждой зарплаты на депозит, ещё и дешевле вышло бы. Правда, не сегодня, а в будущем. Но учитывая очередь на машины, как раз нормально. А ставка... Я не Denik, прогнозировать не возьмусь, но в 80-х ставка ФРС доходила и до 20%, а 10% считалось чуть ли не нормальной. Да и в 90-х ставка 5% была достаточно обычной. 2010-е слегка разбаловали.
50 куе в год - это 25 долларов в час. Это нижняя граница той вилки в которой работает "подавляющее большинство" жителей НЙ. Это недельный чек после вычета налогов в районе 800-870 долларов в зависимости от состава семьи. Даже не буду ввязываться в полемику откуда взялись эти 50 куе. Хорошо, раз в 3 года оставит человек не недельную, а двухнедельную зарплату. Высокая ставка сейчас только для усушки ковидных денег. Это временная мера. Последний раз такие ставки были 40 лет назад.
Хотелось бы знать цену Компаса в салоне, если лизинг его был 2куе в год И сколько будет сейчас лизинг или кредит под реальные %(не ноль или 1) нормального авто ценой 50-70куе, даже без могучего бигблока в 500сил. GLE-Мерса там или Ленд-Ровера Дефендера, ну или моей мечты - Форда-Бронко Бэдлэндс. Наверно там только с зарплатой как у Эйра - 100куе/год - можно на такое авто живя в аренде и не в селе где то в Небраске замахнуться. За дом из сип-панелей, а не самопал из фанеры, в NJ или на Лонг-Айленде, промолчу.