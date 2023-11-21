ЛАД написав: Bolt написав: BIGor написав:
Є тільки одна різниці, в той час у американців була ковбаса в холодильнику і санвузол в будинку. А в совку цього не було.
Я трохи по дитинству пам'ятаю той совок - ні нормального харчування, ні речей, холод і безнадьога. От всі асоціації з совком. Добре що совок здох.
То мабуть вже дуже пізній совок ви пам'ятаєте. В кооперативних магазинах, копчена ковбаса завжди була.
Как Вы думаете, что может помнить о продуктовых магазинах, да и обо всех прочих, ребёнок в 5-6 лет или раньше?BIGor
(39 лет), по-видимому, вспоминает 90-е и думает, что это было в "совке".
Кстати, очень жаль, что не все указывают в личных данных дату рождения. Это зачастую снимало бы многие вопросы.
Я старше Бигора.
В Киеве была колбаса примерно до второй половины 80-х. Потом ее тоже можно было купить выстояв несколько часов в очереди.Только за пределами больших городов нихрена не было. Например, мне приходилось бывать в городках, где в магазине был только концентрат хлебного кваса. ФсЁ. Где не было яиц, был яичный порошок. Не было молока, было сухое молоко. Была картошка, которую практичкски всю надо было выбрасывать. Удачей было закупиться консервами.
Вот у меня очень долгое время в рационе на постоянной основе были
-скумбрия бланшированная в масле
-говядина тушенная (тушенка)
-конина тушенная (пр-во Улан-Удэ)
-молоко концентрированное (отдаленно похоже на сгущенку, но без сахара и не такое густое. В общем, ничего, хоть по вкусу молоко напоминало весьма отдаленно, банка немного похожа на сгущенку по дизайну)
-фрикадельки в томатном соусе
-маринованные томаты, огурцы, патиссоны, лечо, перец.
-сок абрикосовый и персиковый консервированный
-сок из чабреца! Как они его выжимали - хз, но мне даже нравился. 3-х литровую банку в день выпивал.
Кроме того, хлеб-кирпич светлосерый (из муки первого сорта, не высшего) и темносерый (из муки второго сорта).
Несколько лет я не видел в глаза гречки, которая была жутким дефицитом в союзе.
Творог, сыр - такого я несколько лет не видел. Когда появлялось в продаже масло, надо было выстоять несколько часов в очереди, в одни руки давали максимум 2 кг, которые отрезали от огромного куска и заворачивали в бумагу.
Колбасу мы привозили с собой из Киева, где тоже, не покупали, а доставали.
Если еще вареную можно было купить отстояв пару часов в очереди, но ее долго не похранишь даже в холодильнике, то ск покупали с переплатой через родственников,которые по схеме "ты мне, я тебе" выкупали через знакомую директора гастронома "из под прилавка". Потом эту колбасу везли с собой и на несколько месяцев ее хватало.
Кофе - напиток кофейный ячменный. Кофе из ячменя! ссср впереди планеты всей.
Никто не додумался до такой дичи.
Чай...когда заваривался, всплывали дрова, которые надо было выбрасывать.
Макароны...хз что с ними надо было делать, чтобы они не слиплись в один мякиш.
Как здорово было жить в ссср!