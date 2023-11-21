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#<1 ... 1548154915501551> Додано: Сер 22 лис, 2023 01:42 Shaman написав: Bolt написав: Ну и я о том же, что настоящий совок приблизительно в 88 году закончился, и начался бардак.

Пы. Сы На момент смерти Брежнева был в старшей группе садика.

Пы. Сы 2Какая разница или при совке не было товара, зато была стабильная работа на пожрать, а сейчас вроде все есть, но нет бабок. Результат приблизительно тот же. 😎 Ну и я о том же, что настоящий совок приблизительно в 88 году закончился, и начался бардак.Пы. Сы На момент смерти Брежнева был в старшей группе садика.Пы. Сы 2Какая разница или при совке не было товара, зато была стабильная работа на пожрать, а сейчас вроде все есть, но нет бабок. Результат приблизительно тот же. 😎

Bolt, не приєднуйся до цього табору ностальгії по совку. ось на "пожрать", причому значно якісніше, ніж в срср, грошей вистачає.



ти ж гроші теж заробляв непогані, й інші теж саме роблять , не приєднуйся до цього табору ностальгії по совку.ти ж гроші теж заробляв непогані, й інші теж саме роблять



Ну на рахунок "пожрать" якщо дійсно значно якісніше, то не кожному буде по кишені.

-Фрукти/ягоди цілий рік, і не Туреччина/Марокко/Індія і т.п. а Іспанія/Чилі/Ізраїль і аналогічні 80-600 грн/кг ;

-Шоколад не Світочі/Рошени чи навіть Польща, а Бельгія, Швейцарія і щось Німеччина/Франція 500-1000 грн/кг

-М'ясні вироби від 700 грн/кг

-Риба від 300

-Сири від 600

Про алкоголь навіть говорити не буду.

І це не про якісь там супер делікатеси а просто нормальна смачна та якісна їжа.

Коли ви тільки таке й купуєте, то у вас все добре, але не всім навкруги так пощастило.

п.с. Якщо на ковбасі написано "вищий гатунок" то це зовсім необов'язково є правдою. Ну на рахунок "пожрать" якщо дійсно значно якісніше, то не кожному буде по кишені.-Фрукти/ягоди цілий рік, і не Туреччина/Марокко/Індія і т.п. а Іспанія/Чилі/Ізраїль і аналогічні 80-600 грн/кг ;-Шоколад не Світочі/Рошени чи навіть Польща, а Бельгія, Швейцарія і щось Німеччина/Франція 500-1000 грн/кг-М'ясні вироби від 700 грн/кг-Риба від 300-Сири від 600Про алкоголь навіть говорити не буду.І це не про якісь там супер делікатеси а просто нормальна смачна та якісна їжа.Коли ви тільки таке й купуєте, то у вас все добре, але не всім навкруги так пощастило.п.с. Якщо на ковбасі написано "вищий гатунок" то це зовсім необов'язково є правдою. drevlyanin Повідомлень: 1506 З нами з: 01.04.20 Подякував: 503 раз. Подякували: 497 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 01:54 ЛАД написав: Bolt написав: BIGor написав: Є тільки одна різниці, в той час у американців була ковбаса в холодильнику і санвузол в будинку. А в совку цього не було.

Я трохи по дитинству пам'ятаю той совок - ні нормального харчування, ні речей, холод і безнадьога. От всі асоціації з совком. Добре що совок здох. Є тільки одна різниці, в той час у американців була ковбаса в холодильнику і санвузол в будинку. А в совку цього не було.Я трохи по дитинству пам'ятаю той совок - ні нормального харчування, ні речей, холод і безнадьога. От всі асоціації з совком. Добре що совок здох.

То мабуть вже дуже пізній совок ви пам'ятаєте. В кооперативних магазинах, копчена ковбаса завжди була. То мабуть вже дуже пізній совок ви пам'ятаєте. В кооперативних магазинах, копчена ковбаса завжди була.

Как Вы думаете, что может помнить о продуктовых магазинах, да и обо всех прочих, ребёнок в 5-6 лет или раньше?

BIGor (39 лет), по-видимому, вспоминает 90-е и думает, что это было в "совке".

Кстати, очень жаль, что не все указывают в личных данных дату рождения. Это зачастую снимало бы многие вопросы. Как Вы думаете, что может помнить о продуктовых магазинах, да и обо всех прочих, ребёнок в 5-6 лет или раньше?(39 лет), по-видимому, вспоминает 90-е и думает, что это было в "совке".Кстати, очень жаль, что не все указывают в личных данных дату рождения. Это зачастую снимало бы многие вопросы.



Я старше Бигора.

В Киеве была колбаса примерно до второй половины 80-х. Потом ее тоже можно было купить выстояв несколько часов в очереди.Только за пределами больших городов нихрена не было. Например, мне приходилось бывать в городках, где в магазине был только концентрат хлебного кваса. ФсЁ. Где не было яиц, был яичный порошок. Не было молока, было сухое молоко. Была картошка, которую практичкски всю надо было выбрасывать. Удачей было закупиться консервами.

Вот у меня очень долгое время в рационе на постоянной основе были

-скумбрия бланшированная в масле

-говядина тушенная (тушенка)

-конина тушенная (пр-во Улан-Удэ)

-молоко концентрированное (отдаленно похоже на сгущенку, но без сахара и не такое густое. В общем, ничего, хоть по вкусу молоко напоминало весьма отдаленно, банка немного похожа на сгущенку по дизайну)

-фрикадельки в томатном соусе

-маринованные томаты, огурцы, патиссоны, лечо, перец.

-сок абрикосовый и персиковый консервированный

-сок из чабреца! Как они его выжимали - хз, но мне даже нравился. 3-х литровую банку в день выпивал.

Кроме того, хлеб-кирпич светлосерый (из муки первого сорта, не высшего) и темносерый (из муки второго сорта).

Несколько лет я не видел в глаза гречки, которая была жутким дефицитом в союзе.

Творог, сыр - такого я несколько лет не видел. Когда появлялось в продаже масло, надо было выстоять несколько часов в очереди, в одни руки давали максимум 2 кг, которые отрезали от огромного куска и заворачивали в бумагу.

Колбасу мы привозили с собой из Киева, где тоже, не покупали, а доставали.

Если еще вареную можно было купить отстояв пару часов в очереди, но ее долго не похранишь даже в холодильнике, то ск покупали с переплатой через родственников,которые по схеме "ты мне, я тебе" выкупали через знакомую директора гастронома "из под прилавка". Потом эту колбасу везли с собой и на несколько месяцев ее хватало.

Кофе - напиток кофейный ячменный. Кофе из ячменя! ссср впереди планеты всей.

Никто не додумался до такой дичи.

Чай...когда заваривался, всплывали дрова, которые надо было выбрасывать.

Макароны...хз что с ними надо было делать, чтобы они не слиплись в один мякиш.

Как здорово было жить в ссср! Я старше Бигора.В Киеве была колбаса примерно до второй половины 80-х. Потом ее тоже можно было купить выстояв несколько часов в очереди.Только за пределами больших городов нихрена не было. Например, мне приходилось бывать в городках, где в магазине был только концентрат хлебного кваса. ФсЁ. Где не было яиц, был яичный порошок. Не было молока, было сухое молоко. Была картошка, которую практичкски всю надо было выбрасывать. Удачей было закупиться консервами.Вот у меня очень долгое время в рационе на постоянной основе были-скумбрия бланшированная в масле-говядина тушенная (тушенка)-конина тушенная (пр-во Улан-Удэ)-молоко концентрированное (отдаленно похоже на сгущенку, но без сахара и не такое густое. В общем, ничего, хоть по вкусу молоко напоминало весьма отдаленно, банка немного похожа на сгущенку по дизайну)-фрикадельки в томатном соусе-маринованные томаты, огурцы, патиссоны, лечо, перец.-сок абрикосовый и персиковый консервированный-сок из чабреца! Как они его выжимали - хз, но мне даже нравился. 3-х литровую банку в день выпивал.Кроме того, хлеб-кирпич светлосерый (из муки первого сорта, не высшего) и темносерый (из муки второго сорта).Несколько лет я не видел в глаза гречки, которая была жутким дефицитом в союзе.Творог, сыр - такого я несколько лет не видел. Когда появлялось в продаже масло, надо было выстоять несколько часов в очереди, в одни руки давали максимум 2 кг, которые отрезали от огромного куска и заворачивали в бумагу.Колбасу мы привозили с собой из Киева, где тоже, не покупали, а доставали.Если еще вареную можно было купить отстояв пару часов в очереди, но ее долго не похранишь даже в холодильнике, то ск покупали с переплатой через родственников,которые по схеме "ты мне, я тебе" выкупали через знакомую директора гастронома "из под прилавка". Потом эту колбасу везли с собой и на несколько месяцев ее хватало.Кофе - напиток кофейный ячменный. Кофе из ячменя! ссср впереди планеты всей.Никто не додумался до такой дичи.Чай...когда заваривался, всплывали дрова, которые надо было выбрасывать.Макароны...хз что с ними надо было делать, чтобы они не слиплись в один мякиш.Как здорово было жить в ссср! rjkz

Повідомлень: 15767 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8094 раз. Подякували: 4962 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 02:05 Сибарит написав: ЛАД написав: Если не секрет, "короткий период изобилия (в центре Киева)" - это когда? Если не секрет, "короткий период изобилия (в центре Киева)" - это когда?

Первая половина 70-х.

Сделайте поправку на детскость воспоминаний. Изобилие - это 4-5 сортов сыра и 3-4 сорта полукопченной колбасы в гастрономе возле дома. Без очереди.

Уже в конце 70-х за просьбу нарезать колбасу очередь могла убить Первая половина 70-х.Сделайте поправку на детскость воспоминаний. Изобилие - это 4-5 сортов сыра и 3-4 сорта полукопченной колбасы в гастрономе возле дома. Без очереди.Уже в конце 70-х за просьбу нарезать колбасу очередь могла убить



Це в Центральному гастрономі через дорогу від ЦУМа? Не знаю коли могли в черзі побити але мені і в 70-х і 80-х нарізали без проблем. Черги вже тоді були але не завеликі 2-10 людей і рухалися вони прудко за рахунок швидкості обслуговування. Працювали ножами продавчині дійсно майстерно.

А взагалі то з кінця 70-х почав відчуватися якийсь поступовий занепад. Це в Центральному гастрономі через дорогу від ЦУМа? Не знаю коли могли в черзі побитиале мені і в 70-х і 80-х нарізали без проблем. Черги вже тоді були але не завеликі 2-10 людей і рухалися вони прудко за рахунок швидкості обслуговування. Працювали ножами продавчині дійсно майстерно.А взагалі то з кінця 70-х почав відчуватися якийсь поступовий занепад. drevlyanin Повідомлень: 1506 З нами з: 01.04.20 Подякував: 503 раз. Подякували: 497 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 02:11 Еміграція, заробітчанство



News frim Spain



(Тим, зто спить з портретом Брежнєва не читати).



Найбільш популярний в Барселоні ресторан.

Чекали на вході поки знайдуть місця 20 хвилин.

Неймовірно цікаві блюда.

Замовляли і яловичину, і креветки, і осьминога, і десерти, і пляшку шампанського @За зустріч@, і пляшку червоного сухого @А la USA@ - за все заплатили 118€.

За чудовий вечір віддати стільки грошей, скільки має пенсію совковий будівельник комунізЬму - я вважаю є правильним.

Нехай знає, як та що бадувати.

Завтра з Тулузи на авто підскочить ще двоє українців (здається 500 км). Востаннє редагувалось akurt в Сер 22 лис, 2023 02:14, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 8709 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3381 раз. Подякували: 1181 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 02:11 ЛАД написав: Из тех же соображений о сохранении природы, похоже, вернёмся к авоськам и "запахам" и той же "жуткой оберточной бумаге". Из тех же соображений о сохранении природы, похоже,



Хз. З папером для таких цілей скоро можуть бути проблеми, бо зараз ліс вирізають що глухонімі і не тільки в Карпатах а й навкруги Києва. Кажу це як людина, котра в різних лісах регулярно буває і бачить різницю з року в рік. Хз. З папером для таких цілей скоро можуть бути проблеми, бо зараз ліс вирізають що глухонімі і не тільки в Карпатах а й навкруги Києва. Кажу це як людина, котра в різних лісах регулярно буває і бачить різницю з року в рік. drevlyanin Повідомлень: 1506 З нами з: 01.04.20 Подякував: 503 раз. Подякували: 497 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 02:18 Не стоит ждать милостей от природы: уничтожить ее - наша задача!

Не знаю как там деревья, но последние 20 лет бывший коллега по работе выбил со своими подельниками всю живность в Украине.

Всегда работали под прикрытием тех, кто обязан следить за живностью в лесу.

Все как один - мордовороты по 120-149 кг массы.

А тут наивные рассказывают, как хорошо было по 18 лет стоять в очереди на дармовую квартиру.

Оглянулись по сторонам: кроме блох у котов и вшей у курей и нет ничего… akurt

Повідомлень: 8709 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3381 раз. Подякували: 1181 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 02:27 Sir rjkz!

Не расстраивайте людей фразой: «Как здорово было жить в ссср!»

Они в самом деле так думают.

Кажется, умирающий от туберкулеза Чехов написал: «Выда́вливают из себя́ по ка́плям раба́». akurt

Повідомлень: 8709 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3381 раз. Подякували: 1181 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 02:29 akurt написав: Не стоит ждать милостей от природы: уничтожить ее - наша задача!

Не знаю как там деревья, но последние 20 лет бывший коллега по работе выбил со своими подельниками всю живность в Украине.

Всегда работали под прикрытием тех, кто обязан следить за живностью в лесу.

Все как один - мордовороты по 120-149 кг массы.

А тут наивные рассказывают, как хорошо было по 18 лет стоять в очереди на дармовую квартиру.

Оглянулись по сторонам: кроме блох у котов и вшей у курей и нет ничего… Не стоит ждать милостей от природы: уничтожить ее - наша задача!Не знаю как там деревья, но последние 20 лет бывший коллега по работе выбил со своими подельниками всю живность в Украине.Все как один - мордовороты по 120-149 кг массы.А тут наивные рассказывают, как хорошо было по 18 лет стоять в очереди на дармовую квартиру.Оглянулись по сторонам: кроме блох у котов и вшей у курей и нет ничего…



Ну так єгері-типу охоронці лісу, в більшості своїй були і є найлютішими браконьєрами.

Пам'ятаєте крилату фразу юмориста: в СРСР хто що охороняє, той те і має!

п.с. Чекати 20 хв. біля входу у ганделик? Ну таке, я б мабуть не став. З часів совку терпіти не можу черги, мабуть настоявся аж занадто в свій час. Ну так єгері-типу охоронці лісу, в більшості своїй були і є найлютішими браконьєрами.Пам'ятаєте крилату фразу юмориста: в СРСР хто що охороняє, той те і має!п.с. Чекати 20 хв. біля входу у ганделик? Ну таке, я б мабуть не став. З часів совку терпіти не можу черги, мабуть настоявся аж занадто в свій час. Востаннє редагувалось drevlyanin в Сер 22 лис, 2023 02:36, всього редагувалось 1 раз. drevlyanin Повідомлень: 1506 З нами з: 01.04.20 Подякував: 503 раз. Подякували: 497 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 02:33 В одного з «мисливців» в 3-к квартирі висять чучела та голови закатованих косуль і не тільки косуль - кабанів і так далі - навіть в туалеті: вже немає місця куди чипляти.

Діти учасників форуму побачать тих тварин тільки на картинках: дорослі дяді все витратили на закусь до горілки.

«Совєтскій человек - єто звучить гордо!» akurt

Повідомлень: 8709 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3381 раз. Подякували: 1181 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 02:36 ЛАД написав: rjkz написав: ..........

В ссср не кичились деньгами, шмотками и пр.

Было правило - не высовывайся.

Даже на тех кто не кичился, стучали в ОБХСС.

Даже в комедиях обыгрывали как теневые дельцы (такой был оборот) старались прикидываться бедными. Один Александр Иванович Корейко чего стоит. И это далеко не единственный персонаж.

......... ..........В ссср не кичились деньгами, шмотками и пр.Было правило - не высовывайся.Даже на тех кто не кичился, стучали в ОБХСС.Даже в комедиях обыгрывали как теневые дельцы (такой был оборот) старались прикидываться бедными. Один Александр Иванович Корейко чего стоит. И это далеко не единственный персонаж..........

1. Бывало, и кичились. Но до каких-то пределов.

2. Считаете Александра Ивановича образцом "честного предпринимателя", на которого не надо "стучать в ОБХСС"?

Помню, во второй половине 70-х мы исключали из комсомола девочку в связи с отъездом в Израиль. Разговаривал с ней, спрашивал, почему она едет. Она с дрожью зависти в голосе рассказывала о своём дяде, у которого был "дом - полная чаша". Но он не мог спокойно спать ночью - дрожал от страха, что за ним придут из ОБХСС. Работал он на какой-то достаточно высокой хозяйственной должности в одесском порту. Тоже "честный предприниматель"? 1. Бывало, и кичились. Но до каких-то пределов.2. Считаете Александра Ивановича образцом "честного предпринимателя", на которого не надо "стучать в ОБХСС"?Помню, во второй половине 70-х мы исключали из комсомола девочку в связи с отъездом в Израиль. Разговаривал с ней, спрашивал, почему она едет. Она с дрожью зависти в голосе рассказывала о своём дяде, у которого был "дом - полная чаша". Но он не мог спокойно спать ночью - дрожал от страха, что за ним придут из ОБХСС. Работал он на какой-то достаточно высокой хозяйственной должности в одесском порту. Тоже "честный предприниматель"?



По книге Корейко - такой-же барыга, как многие в 90-х. Конечно его надо было и посадить и может даже немного расстрелять.

Но дело-же в том, что сажали не только за то, что что-то украл, а просто за наличие барахла.

Статья за хранение валюты!

Сколько у Вас долларов сейчас есть? Один есть? Сушите сухари.

И кстати, надо было доказать, что ты не украл! А не прокурор доказать, что ты украл.

Купил в одном месте и продал в другом? Спекулянт! На нары. "Адназначна!"

Сколько людей, которые сейчас могли-бы спокойно заниматься коммерцией, сели в свое время за "фарцу"?

Свободного выезда за границу не было. Любая поездка даже в страну соцлагеря ("хорошее место лагерем не назовут" (с)) грозила потом пристальным вниманием органов. "Бриллиантовая рука" - сказка о параллельной реальности.

Предпринимательство в виде "купил в совмаге кипятильники и выменял на кроссовки в Польше" появилось только в конце 80-х-начале 90-х.

В 70-х сие было невозможно в принципе. Не говоря о том,чтобы привезти партию японских магнитофонов.

За это надо сажать? По книге Корейко - такой-же барыга, как многие в 90-х. Конечно его надо было и посадить и может даже немного расстрелять.Но дело-же в том, что сажали не только за то, что что-то украл, а просто за наличие барахла.Статья за хранение валюты!Сколько у Вас долларов сейчас есть? Один есть? Сушите сухари.И кстати, надо было доказать, что ты не украл! А не прокурор доказать, что ты украл.Купил в одном месте и продал в другом? Спекулянт! На нары. "Адназначна!"Сколько людей, которые сейчас могли-бы спокойно заниматься коммерцией, сели в свое время за "фарцу"?Свободного выезда за границу не было. Любая поездка даже в страну соцлагеря ("хорошее место лагерем не назовут" (с)) грозила потом пристальным вниманием органов. "Бриллиантовая рука" - сказка о параллельной реальности.Предпринимательство в виде "купил в совмаге кипятильники и выменял на кроссовки в Польше" появилось только в конце 80-х-начале 90-х.В 70-х сие было невозможно в принципе. Не говоря о том,чтобы привезти партию японских магнитофонов.За это надо сажать? rjkz

Повідомлень: 15767 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8094 раз. Подякували: 4962 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1548154915501551> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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