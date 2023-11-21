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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1548154915501551
Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 02:43

  akurt написав:В одного з «мисливців» в 3-к квартирі висять чучела та голови закатованих косуль і не тільки косуль - кабанів і так далі - навіть в туалеті: вже немає місця куди чипляти.
Діти учасників форуму побачать тих тварин тільки на картинках: дорослі дяді все витратили на закусь до горілки.
«Совєтскій человек - єто звучить гордо!»


Ну бачите, в тій же Канаді, США чи навіть невеликій Чехії теж є полювання та мисливці, але кількість живності особливо не зменшується а часто навіть навпаки. Нема там такої ненаситності та кровожерливості в людях мабуть.
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 03:03

  ЛАД написав:
  rjkz написав:..........
50 куе в год - это 25 долларов в час.
Это нижняя граница той вилки в которой работает "подавляющее большинство" жителей НЙ.
Это недельный чек после вычета налогов в районе 800-870 долларов в зависимости от состава семьи.
Даже не буду ввязываться в полемику откуда взялись эти 50 куе.
Хорошо, раз в 3 года оставит человек не недельную, а двухнедельную зарплату.
Высокая ставка сейчас только для усушки ковидных денег.
Это временная мера. Последний раз такие ставки были 40 лет назад.

Какие часовые ставки в США я не знаю. Пользуюсь теми цифрами, кот. здесь называют. Здесь звучала ср. годовая зарплата - 50 тыс. Так что велосипед не мой. Думаю, это маловато, но спорить не могу.
Но если Вы говорите о финансовой грамотности, то всё же надо помнить, что авто это не "раз в 3 года оставит человек не недельную, а двухнедельную зарплату", а всё же около 50 тыс. долл. в среднем.
А насчёт ставки 5% 40 лет назад Вы ошибаетесь. См., например, https://ru.tradingeconomics.com/united-states/interest-rate или https://take-profit.org/statistics/interest-rate/united-states/. 40 лет назад ставки были заметно выше. 5% было почти все 90-е, 2001-2 и 2007-8.
Как будет дальше предсказывать не берусь. Надеюсь, что Вы правы и ставки быстро упадут.


Я написал о лизинге, фактически долговременная аренда авто.
Очень удобно.
Сумма месячного платежа является прогнозируемой ценой на авто после 3-х лет этксплуатации и новым, и это разделить на 36 месяцев.
Я не знаю какое соотношение между лизингом/покупкой, думаю, в районе 50/50. Покупали те, кому надо было очень много ездтьб. В лизинге ограничение пробега в год.
Мои знакомые делали и то и то. Сейчас лизинг не выгоден. Некоторые выкупили свои лизованые машины.
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 03:35

  vitaliiangel написав:ЛАД 83-88 я вам больше скажу ситуация была очень разной от города к городу. К нам приезжали на шоппинг родственники из рязанской области, их шокировало изобилие тканей и конфет. Там только валенки и телогрейки продавались. А меня шокировала москва, универмаг московский возле казанского вокзала. Где я впервые осознал, что мы живём бедно, поскольку "всего что было нужно" купить мы не могли. Хотя вслух такое никто ни разу не говорил. Про какие-то излишества речь не идёт, только необходимое, одежда прежде всего. Там было если не всё, то очень очень много чего.

"Молочные" проблемы были в 1989.
Россия, в частности, и Рязань, всегда жили беднее Украины. Естественно, не считая Москвы и Питера.
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 03:39

  Faceless написав:
  ЛАД написав:Из тех же соображений о сохранении природы, похоже, вернёмся к авоськам и "запахам" и той же "жуткой оберточной бумаге".

Вже давно пропагуються шопери (по суті авоськи), а в Сільпо можна попросити щоб м'ясо наприклад загорнули в папір, а не використовували пакет

Так и я о том же.
Но пока это не всеобщее явление. И шопер это всё же не авоська, а сумка.
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 03:51

  akurt написав:У меня ощущение, что кроме Брежнева аплодирует и путин: в самом деле это же его идея вернуть всех в стойло СССР и доказать, что 32 года развития Украины было ошибкой.

А ошибка то в головах: оказывается ждать бесплатную квартиру 18 лет это нормально.
Голосовать да всяких Бужанских и Кив, вылезших из «жомовых ям» - нормально.
Жителям Никополя избрать в депутаты парламента одного из менеджеров Киевстара, который не знал, где тот Никополь, нормально.
......

Да ненормально. Не том же речь. И ни от кого на форуме не слышал призывов: "Назад в Союз!" За сохранение Союза можно было голосовать в 91, но надо быть не знаю кем, чтобы агитировать за это после ... не скажу точно какого года, но уже очень давно.
В развитии Украины ошибок хватает, но они давно никак не связаны с выходом из Союза.
Первая ошибка, что в самом начале не вступили в ЕС. В НАТО тогда вступить не смогли бы, слишком сильно было в мозгах, что НАТО - враги, а в ЕС можно было. Ну и потом ошибок хватало.
Но из всего этого не следует, что в Союзе не было вообще ничего хорошего. Удивляет, что одна безобидная фраза о правильности развития общественного транспорта вызывает неделю обсуждения и осуждения Союза. Точно: "А у Вас негров линчуют!" Особенно вдохновляет осуждение совка людьми, которые при "совке" практически не жили и сохранили с того времени разве что детские обиды.
ЛАД
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