Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:В одного з «мисливців» в 3-к квартирі висять чучела та голови закатованих косуль і не тільки косуль - кабанів і так далі - навіть в туалеті: вже немає місця куди чипляти. Діти учасників форуму побачать тих тварин тільки на картинках: дорослі дяді все витратили на закусь до горілки. «Совєтскій человек - єто звучить гордо!»
Ну бачите, в тій же Канаді, США чи навіть невеликій Чехії теж є полювання та мисливці, але кількість живності особливо не зменшується а часто навіть навпаки. Нема там такої ненаситності та кровожерливості в людях мабуть.
rjkz написав:.......... 50 куе в год - это 25 долларов в час. Это нижняя граница той вилки в которой работает "подавляющее большинство" жителей НЙ. Это недельный чек после вычета налогов в районе 800-870 долларов в зависимости от состава семьи. Даже не буду ввязываться в полемику откуда взялись эти 50 куе. Хорошо, раз в 3 года оставит человек не недельную, а двухнедельную зарплату. Высокая ставка сейчас только для усушки ковидных денег. Это временная мера. Последний раз такие ставки были 40 лет назад.
Какие часовые ставки в США я не знаю. Пользуюсь теми цифрами, кот. здесь называют. Здесь звучала ср. годовая зарплата - 50 тыс. Так что велосипед не мой. Думаю, это маловато, но спорить не могу. Но если Вы говорите о финансовой грамотности, то всё же надо помнить, что авто это не "раз в 3 года оставит человек не недельную, а двухнедельную зарплату", а всё же около 50 тыс. долл. в среднем. А насчёт ставки 5% 40 лет назад Вы ошибаетесь. См., например, https://ru.tradingeconomics.com/united-states/interest-rate или https://take-profit.org/statistics/interest-rate/united-states/. 40 лет назад ставки были заметно выше. 5% было почти все 90-е, 2001-2 и 2007-8. Как будет дальше предсказывать не берусь. Надеюсь, что Вы правы и ставки быстро упадут.
Я написал о лизинге, фактически долговременная аренда авто. Очень удобно. Сумма месячного платежа является прогнозируемой ценой на авто после 3-х лет этксплуатации и новым, и это разделить на 36 месяцев. Я не знаю какое соотношение между лизингом/покупкой, думаю, в районе 50/50. Покупали те, кому надо было очень много ездтьб. В лизинге ограничение пробега в год. Мои знакомые делали и то и то. Сейчас лизинг не выгоден. Некоторые выкупили свои лизованые машины.
vitaliiangel написав:ЛАД 83-88 я вам больше скажу ситуация была очень разной от города к городу. К нам приезжали на шоппинг родственники из рязанской области, их шокировало изобилие тканей и конфет. Там только валенки и телогрейки продавались. А меня шокировала москва, универмаг московский возле казанского вокзала. Где я впервые осознал, что мы живём бедно, поскольку "всего что было нужно" купить мы не могли. Хотя вслух такое никто ни разу не говорил. Про какие-то излишества речь не идёт, только необходимое, одежда прежде всего. Там было если не всё, то очень очень много чего.
"Молочные" проблемы были в 1989. Россия, в частности, и Рязань, всегда жили беднее Украины. Естественно, не считая Москвы и Питера.
akurt написав:У меня ощущение, что кроме Брежнева аплодирует и путин: в самом деле это же его идея вернуть всех в стойло СССР и доказать, что 32 года развития Украины было ошибкой.
А ошибка то в головах: оказывается ждать бесплатную квартиру 18 лет это нормально. Голосовать да всяких Бужанских и Кив, вылезших из «жомовых ям» - нормально. Жителям Никополя избрать в депутаты парламента одного из менеджеров Киевстара, который не знал, где тот Никополь, нормально. ......
Да ненормально. Не том же речь. И ни от кого на форуме не слышал призывов: "Назад в Союз!" За сохранение Союза можно было голосовать в 91, но надо быть не знаю кем, чтобы агитировать за это после ... не скажу точно какого года, но уже очень давно. В развитии Украины ошибок хватает, но они давно никак не связаны с выходом из Союза. Первая ошибка, что в самом начале не вступили в ЕС. В НАТО тогда вступить не смогли бы, слишком сильно было в мозгах, что НАТО - враги, а в ЕС можно было. Ну и потом ошибок хватало. Но из всего этого не следует, что в Союзе не было вообще ничего хорошего. Удивляет, что одна безобидная фраза о правильности развития общественного транспорта вызывает неделю обсуждения и осуждения Союза. Точно: "А у Вас негров линчуют!" Особенно вдохновляет осуждение совка людьми, которые при "совке" практически не жили и сохранили с того времени разве что детские обиды.