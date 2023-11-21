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akurt написав:В одного з «мисливців» в 3-к квартирі висять чучела та голови закатованих косуль і не тільки косуль - кабанів і так далі - навіть в туалеті: вже немає місця куди чипляти. Діти учасників форуму побачать тих тварин тільки на картинках: дорослі дяді все витратили на закусь до горілки. «Совєтскій человек - єто звучить гордо!»
Ну бачите, в тій же Канаді, США чи навіть невеликій Чехії теж є полювання та мисливці, але кількість живності особливо не зменшується а часто навіть навпаки. Нема там такої ненаситності та кровожерливості в людях мабуть.
rjkz написав:.......... 50 куе в год - это 25 долларов в час. Это нижняя граница той вилки в которой работает "подавляющее большинство" жителей НЙ. Это недельный чек после вычета налогов в районе 800-870 долларов в зависимости от состава семьи. Даже не буду ввязываться в полемику откуда взялись эти 50 куе. Хорошо, раз в 3 года оставит человек не недельную, а двухнедельную зарплату. Высокая ставка сейчас только для усушки ковидных денег. Это временная мера. Последний раз такие ставки были 40 лет назад.
Какие часовые ставки в США я не знаю. Пользуюсь теми цифрами, кот. здесь называют. Здесь звучала ср. годовая зарплата - 50 тыс. Так что велосипед не мой. Думаю, это маловато, но спорить не могу. Но если Вы говорите о финансовой грамотности, то всё же надо помнить, что авто это не "раз в 3 года оставит человек не недельную, а двухнедельную зарплату", а всё же около 50 тыс. долл. в среднем. А насчёт ставки 5% 40 лет назад Вы ошибаетесь. См., например, https://ru.tradingeconomics.com/united-states/interest-rate или https://take-profit.org/statistics/interest-rate/united-states/. 40 лет назад ставки были заметно выше. 5% было почти все 90-е, 2001-2 и 2007-8. Как будет дальше предсказывать не берусь. Надеюсь, что Вы правы и ставки быстро упадут.
Я написал о лизинге, фактически долговременная аренда авто. Очень удобно. Сумма месячного платежа является прогнозируемой ценой на авто после 3-х лет этксплуатации и новым, и это разделить на 36 месяцев. Я не знаю какое соотношение между лизингом/покупкой, думаю, в районе 50/50. Покупали те, кому надо было очень много ездтьб. В лизинге ограничение пробега в год. Мои знакомые делали и то и то. Сейчас лизинг не выгоден. Некоторые выкупили свои лизованые машины.
vitaliiangel написав:ЛАД 83-88 я вам больше скажу ситуация была очень разной от города к городу. К нам приезжали на шоппинг родственники из рязанской области, их шокировало изобилие тканей и конфет. Там только валенки и телогрейки продавались. А меня шокировала москва, универмаг московский возле казанского вокзала. Где я впервые осознал, что мы живём бедно, поскольку "всего что было нужно" купить мы не могли. Хотя вслух такое никто ни разу не говорил. Про какие-то излишества речь не идёт, только необходимое, одежда прежде всего. Там было если не всё, то очень очень много чего.
"Молочные" проблемы были в 1989. Россия, в частности, и Рязань, всегда жили беднее Украины. Естественно, не считая Москвы и Питера.
akurt написав:У меня ощущение, что кроме Брежнева аплодирует и путин: в самом деле это же его идея вернуть всех в стойло СССР и доказать, что 32 года развития Украины было ошибкой.
А ошибка то в головах: оказывается ждать бесплатную квартиру 18 лет это нормально. Голосовать да всяких Бужанских и Кив, вылезших из «жомовых ям» - нормально. Жителям Никополя избрать в депутаты парламента одного из менеджеров Киевстара, который не знал, где тот Никополь, нормально. ......
Да ненормально. Не о том же речь. И ни от кого на форуме не слышал призывов: "Назад в Союз!" За сохранение Союза можно было голосовать в 91, но надо быть не знаю кем, чтобы агитировать за это после ... не скажу точно какого года, но уже очень давно. В развитии Украины ошибок хватает, но они давно никак не связаны с выходом из Союза. Первая ошибка, что в самом начале не вступили в ЕС. В НАТО тогда вступить не смогли бы, слишком сильно было в мозгах, что НАТО - враги, а в ЕС можно было. Ну и потом ошибок хватало. Но из всего этого не следует, что в Союзе не было вообще ничего хорошего. Удивляет, что одна безобидная фраза о правильности развития общественного транспорта вызывает неделю обсуждения и осуждения Союза. Точно: "А у Вас негров линчуют!" Особенно вдохновляет осуждение совка людьми, которые при "совке" практически не жили и сохранили с того времени разве что детские обиды.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 22 лис, 2023 05:28, всього редагувалось 1 раз.
барабашов написав:......... Наверно там только с зарплатой как у Эйра - 100куе/год - можно на такое авто живя в аренде и не в селе где то в Небраске замахнуться. За дом из сип-панелей, а не самопал из фанеры, в NJ или на Лонг-Айленде, промолчу.
Насколько понимаю и знаю, 100 куе в год в США не считается такой уж высокой зарплатой. Глянул Ваш Ford Bronco Sport Badlands 4WD EcoBoost 2.0L I4 GTDi DOHC - "Заводская рекомендованная розничная цена: 40 780 долларов США". И не знаю, что значит, но "Grand Prairie Price $35,454" (https://forum.finance.ua/topic248534.html?start=15470)
Найбільш популярний в Барселоні ресторан. Чекали на вході поки знайдуть місця 20 хвилин. Неймовірно цікаві блюда. Замовляли і яловичину, і креветки, і осьминога, і десерти, і пляшку шампанського @За зустріч@, і пляшку червоного сухого @А la USA@ - за все заплатили 118€. За чудовий вечір віддати стільки грошей, скільки має пенсію совковий будівельник комунізЬму - я вважаю є правильним. Нехай знає, як та що бадувати. Завтра з Тулузи на авто підскочить ще двоє українців (здається 500 км).
Сколько вас человек было? 2-3? Если больше, то как-то слабо поели-попили. Я в Барсе вдвоём не в популярном ресторане примерно половину тратил.
Это я понимаю. Но разница, если правильно прикинул, до 10 лет.
В Киеве была колбаса примерно до второй половины 80-х. Потом ее тоже можно было купить выстояв несколько часов в очереди.
Уже писал - конец 80-х это уже развал Союза.
Только за пределами больших городов нихрена не было. Например, мне приходилось бывать в городках, где в магазине был только концентрат хлебного кваса. ФсЁ. Где не было яиц, был яичный порошок. Не было молока, было сухое молоко. Была картошка, которую практичкски всю надо было выбрасывать. Удачей было закупиться консервами. Вот у меня очень долгое время в рационе на постоянной основе были ....
И где это в Украине были такие страсти? Правда стоит отметить, что в маленьких городках картошка была со своего огорода или покупалась на базаре (кстати, в больших городах тоже). А тушёнка из конины мне очень нравилась, жаль сейчас не вижу. В сегодняшней конской колбасе кониной, по-моему, и не пахнет. А вообще, читаю Вас - такое впечатление, что мы в разных Украинах жили. Может, в параллельных вселенных? Или Вы не об Украине?
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 22 лис, 2023 05:28, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Не стоит ждать милостей от природы: уничтожить ее - наша задача! Не знаю как там деревья, но последние 20 лет бывший коллега по работе выбил со своими подельниками всю живность в Украине. Всегда работали под прикрытием тех, кто обязан следить за живностью в лесу. Все как один - мордовороты по 120-149 кг массы. А тут наивные рассказывают, как хорошо было по 18 лет стоять в очереди на дармовую квартиру. Оглянулись по сторонам: кроме блох у котов и вшей у курей и нет ничего…
«Совєтскій человек - єто звучить гордо!»
Стоять 18 лет в очереди было плохо. Но интересно, какая связь между Советами и "мордоворотами по 120-149 кг массы"? "Простите, часовню тоже я развалил?"
rjkz написав:......... По книге Корейко - такой-же барыга, как многие в 90-х. Конечно его надо было и посадить и может даже немного расстрелять.
Корейко таки крал. По-крупному.
Но дело-же в том, что сажали не только за то, что что-то украл, а просто за наличие барахла. Статья за хранение валюты! Сколько у Вас долларов сейчас есть? Один есть? Сушите сухари.
Простите. не расскажете, откуда у обычного человека в те времена могли появиться доллары?
И кстати, надо было доказать, что ты не украл! А не прокурор доказать, что ты украл.
Это Вы о чём? Что не украл?
Купил в одном месте и продал в другом? Спекулянт! На нары. "Адназначна!" Сколько людей, которые сейчас могли-бы спокойно заниматься коммерцией, сели в свое время за "фарцу"?
Но сейчас почему-то возмущаются спекулянтами, которые скупают ж/д билеты, а потом продают их значительно дороже. И стараются этого не допустить. Не похоже?
Свободного выезда за границу не было. Любая поездка даже в страну соцлагеря ("хорошее место лагерем не назовут" (с)) грозила потом пристальным вниманием органов.
Свободного выезда за границу не было, правда. Вторая фраза - это Вы придумали или Вам кто-то такую сказку рассказал?
Предпринимательство в виде "купил в совмаге кипятильники и выменял на кроссовки в Польше" появилось только в конце 80-х-начале 90-х. В 70-х сие было невозможно в принципе. Не говоря о том, чтобы привезти партию японских магнитофонов. За это надо сажать?
Так а за что сажать, если это, действительно, было невозможно в принципе? Привезти партию японских магнитофонов можно было только контрабандой. Не подскажете. в какой стране контрабанда не считается уголовным преступлением? И да, такое предпринимательство, как Вы пишете, разрешили только в конце 80-х. До этого это было практически невозможно. При турпоездке Вы могли бы привезти 2-3, от силы, может быть, 4 пары кроссовок. Но не партию. Т.е. опять контрабанда. "Тебя посодют, а ты не воруй". Есть закон и не надо его нарушать. Или в США иначе? Здесь на ветке, вроде, пишут о том, какой порядок и законослухняність там и как плохо, что у нас этого нет. Простите, но Союз явно не Ваша тема. Пишите лучше о США. Интереснее и полезнее.