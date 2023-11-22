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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 22 лис, 2023 05:35
ЛАД написав: барабашов написав:
.........
Наверно там только с зарплатой как у Эйра - 100куе/год - можно на такое авто живя в аренде и не в селе где то в Небраске замахнуться.
За дом из сип-панелей, а не самопал из фанеры, в NJ или на Лонг-Айленде, промолчу.
Насколько понимаю и знаю, 100 куе в год в США не считается такой уж высокой зарплатой.
Глянул Ваш Ford Bronco Sport Badlands 4WD EcoBoost 2.0L I4 GTDi DOHC - "Заводская рекомендованная розничная цена: 40 780 долларов США". И не знаю, что значит, но "Grand Prairie Price $35,454" (https://forum.finance.ua/topic248534.html?start=15470
)
Я за Бронко Бэдлэндс 2.7 говорю
На основе пикапа Рэйнджер, а Спорт это кроссовер типа Туксона или Спортейджа
Настоящий Бронко подороже 40куе будет 5дв и не в версии Бэйс
Инересно посчитать и пощупать реальную стоимость владения небольшой американской машины(не Эскалэйда или Навигатора с Лексусом LX) с начальной ценой допустим 70куе(с налогами штата), с конечной через 3 года допустим 30 после пробега 100кмиль и интересом банка/лизингодателя и всеми страховками как от дурака, так и от ДТП при текущих ставках.
В отличии от виртуального дома/квартиры авто не дорожает за этот период и требует дополнительных расходов по топливу, резине и ТО.
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барабашов
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Додано: Сер 22 лис, 2023 05:43
барабашов написав:
......
Я за Бронко Бэдлэндс 2.7 говорю
На основе пикапа Рэйнджер, а Спорт это кроссовер типа Туксона или Спортейджа
Настоящий Бронко подороже 40куе будет 5дв и не в версии Бэйс
Инересно посчитать и пощупать реальную стоимость владения небольшой американской машины(не Эскалэйда или Навигатора с Лексусом LX) с начальной ценой допустим 70куе(с налогами штата), с конечной через 3 года допустим 30 после пробега 100кмиль и интересом банка/лизингодателя и всеми страховками как от дурака, так и от ДТП при текущих ставках.
В отличии от виртуального дома/квартиры авто не дорожает за этот период и требует дополнительных расходов по топливу, резине и ТО.
Интересно. Но, думаю, здесь этого никто не расскажет. rjkz
пока машиной не занимался, так что такие подробности вряд ли знает.
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ЛАД
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Додано: Сер 22 лис, 2023 06:03
ЛАД
Просто тут пишут много бреда, что новое авто ценой допустим в те же 50-70куе берут в лиз за "Цена23года-Цена26года(прогнозируемая на рынке, трёхлетки с пробегом 150Ккм)/36" , типа лизингодатели делают добрые дела для пересичных на бесплатные кредитные деньги от центробанка(ФРС?) США , и покупка в кредит на этом фоне вообще манна небесная, на кэшбэк можно стейками с Джэком Дэниэлсом объесться.
А то, что там мастер СТО зарабатывает как лицензированный сантехник или препод - умалчивается, и в "гаражах" фильтра с жидкостями менять можно самому только в дебрях штата на авто без страховки купленном чисто за свои. И парковку по 5$ в час никто не считает(но это не везде), и бенз, наверно там есть бесплатные парковки от GM и Форд, и заправки от Шелл в каждом дистрикте.
Далее был бред про то, что авто ценой 30куе(Компасс 2.4 лимитед там или Латитуд) дают в лиз за 2 куе в год, и это подразумевает все расходы на авто(!!!), тогда как 30(2023)-17(2026)=13куе и это только потеря цены небитого авто на рынке за 36мес, а операционных расходов лизингодателя, его интереса и страховок "от дурака" ну нет вообще в стоииости владения авто.
Так и у Семёныча Бумер М3 с 4х литровым пихлом ценой 60куе+++ за 650уе/мес постепенно окажется 330й обычной тройкой заднеприводной с пихлом 1.8, но наддутым до 250сил, и обвешанной пластмассой под съёмки в "Форсаж"(или там небедные знакомые что то доплатили в начале лиза, типа пары пачек на депозит компании)
С бетоном проще - он пока там в цене в долларах на горизонте кредитного договора(20-50лет) не падал ни разу. И страховки на единицу кредита(пусть это будет 100куе) там на два порядка наверно дешевле(ну не сто раз, но в 30 - точно)
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барабашов
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