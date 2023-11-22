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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1549155015511552 Додано: Сер 22 лис, 2023 05:35 ЛАД написав: барабашов написав: .........

Наверно там только с зарплатой как у Эйра - 100куе/год - можно на такое авто живя в аренде и не в селе где то в Небраске замахнуться.

За дом из сип-панелей, а не самопал из фанеры, в NJ или на Лонг-Айленде, промолчу. .........Наверно там только с зарплатой как у Эйра - 100куе/год - можно на такое авто живя в аренде и не в селе где то в Небраске замахнуться.За дом из сип-панелей, а не самопал из фанеры, в NJ или на Лонг-Айленде, промолчу.

Насколько понимаю и знаю, 100 куе в год в США не считается такой уж высокой зарплатой.

Глянул Ваш Ford Bronco Sport Badlands 4WD EcoBoost 2.0L I4 GTDi DOHC - "Заводская рекомендованная розничная цена: 40 780 долларов США". И не знаю, что значит, но "Grand Prairie Price $35,454" ( Насколько понимаю и знаю, 100 куе в год в США не считается такой уж высокой зарплатой.Глянул Ваш Ford Bronco Sport Badlands 4WD EcoBoost 2.0L I4 GTDi DOHC - "Заводская рекомендованная розничная цена: 40 780 долларов США". И не знаю, что значит, но "Grand Prairie Price $35,454" ( https://forum.finance.ua/topic248534.html?start=15470

Я за Бронко Бэдлэндс 2.7 говорю

На основе пикапа Рэйнджер, а Спорт это кроссовер типа Туксона или Спортейджа

Настоящий Бронко подороже 40куе будет 5дв и не в версии Бэйс

Инересно посчитать и пощупать реальную стоимость владения небольшой американской машины(не Эскалэйда или Навигатора с Лексусом LX) с начальной ценой допустим 70куе(с налогами штата), с конечной через 3 года допустим 30 после пробега 100кмиль и интересом банка/лизингодателя и всеми страховками как от дурака, так и от ДТП при текущих ставках.

В отличии от виртуального дома/квартиры авто не дорожает за этот период и требует дополнительных расходов по топливу, резине и ТО. Я за Бронко Бэдлэндс 2.7 говорюНа основе пикапа Рэйнджер, а Спорт это кроссовер типа Туксона или СпортейджаНастоящий Бронко подороже 40куе будет 5дв и не в версии БэйсИнересно посчитать и пощупать реальную стоимость владения небольшой американской машины(не Эскалэйда или Навигатора с Лексусом LX) с начальной ценой допустим 70куе(с налогами штата), с конечной через 3 года допустим 30 после пробега 100кмиль и интересом банка/лизингодателя и всеми страховками как от дурака, так и от ДТП при текущих ставках.В отличии от виртуального дома/квартиры авто не дорожает за этот период и требует дополнительных расходов по топливу, резине и ТО. барабашов Повідомлень: 3643 З нами з: 16.06.15 Подякував: 263 раз. Подякували: 333 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 05:43 барабашов написав: ......

Я за Бронко Бэдлэндс 2.7 говорю

На основе пикапа Рэйнджер, а Спорт это кроссовер типа Туксона или Спортейджа

Настоящий Бронко подороже 40куе будет 5дв и не в версии Бэйс

Инересно посчитать и пощупать реальную стоимость владения небольшой американской машины(не Эскалэйда или Навигатора с Лексусом LX) с начальной ценой допустим 70куе(с налогами штата), с конечной через 3 года допустим 30 после пробега 100кмиль и интересом банка/лизингодателя и всеми страховками как от дурака, так и от ДТП при текущих ставках.

В отличии от виртуального дома/квартиры авто не дорожает за этот период и требует дополнительных расходов по топливу, резине и ТО. ......Я за Бронко Бэдлэндс 2.7 говорюНа основе пикапа Рэйнджер, а Спорт это кроссовер типа Туксона или СпортейджаНастоящий Бронко подороже 40куе будет 5дв и не в версии БэйсИнересно посчитать и пощупать реальную стоимость владения небольшой американской машины(не Эскалэйда или Навигатора с Лексусом LX) с начальной ценой допустим 70куе(с налогами штата), с конечной через 3 года допустим 30 после пробега 100кмиль и интересом банка/лизингодателя и всеми страховками как от дурака, так и от ДТП при текущих ставках.В отличии от виртуального дома/квартиры авто не дорожает за этот период и требует дополнительных расходов по топливу, резине и ТО.

Интересно. Но, думаю, здесь этого никто не расскажет.

rjkz пока машиной не занимался, так что такие подробности вряд ли знает. Интересно. Но, думаю, здесь этого никто не расскажет.пока машиной не занимался, так что такие подробности вряд ли знает. ЛАД 2 Повідомлень: 26547 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5182 раз. Подякували: 4817 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 06:03 ЛАД

Просто тут пишут много бреда, что новое авто ценой допустим в те же 50-70куе берут в лиз за "Цена23года-Цена26года(прогнозируемая на рынке, трёхлетки с пробегом 150Ккм)/36" , типа лизингодатели делают добрые дела для пересичных на бесплатные кредитные деньги от центробанка(ФРС?) США , и покупка в кредит на этом фоне вообще манна небесная, на кэшбэк можно стейками с Джэком Дэниэлсом объесться.

А то, что там мастер СТО зарабатывает как лицензированный сантехник или препод - умалчивается, и в "гаражах" фильтра с жидкостями менять можно самому только в дебрях штата на авто без страховки купленном чисто за свои. И парковку по 5$ в час никто не считает(но это не везде), и бенз, наверно там есть бесплатные парковки от GM и Форд, и заправки от Шелл в каждом дистрикте.

Далее был бред про то, что авто ценой 30куе(Компасс 2.4 лимитед там или Латитуд) дают в лиз за 2 куе в год, и это подразумевает все расходы на авто(!!!), тогда как 30(2023)-17(2026)=13куе и это только потеря цены небитого авто на рынке за 36мес, а операционных расходов лизингодателя, его интереса и страховок "от дурака" ну нет вообще в стоииости владения авто.

Так и у Семёныча Бумер М3 с 4х литровым пихлом ценой 60куе+++ за 650уе/мес постепенно окажется 330й обычной тройкой заднеприводной с пихлом 1.8, но наддутым до 250сил, и обвешанной пластмассой под съёмки в "Форсаж"(или там небедные знакомые что то доплатили в начале лиза, типа пары пачек на депозит компании)

С бетоном проще - он пока там в цене в долларах на горизонте кредитного договора(20-50лет) не падал ни разу. И страховки на единицу кредита(пусть это будет 100куе) там на два порядка наверно дешевле(ну не сто раз, но в 30 - точно) барабашов Повідомлень: 3643 З нами з: 16.06.15 Подякував: 263 раз. Подякували: 333 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1549155015511552 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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